Ярослав Семененко
Народився: 4 червня 1987 року
Здобутки в Ріо: бронза у плаванні
Діагноз: ампутація рук
Мотивує до перемог: віра в себе і дружина Настя
Ярославові було дев'ять років, коли його життя змінилося раз і назавжди.
Хтось забув зачинити трансформаторну будку. Хлопчик, бавлячись, заліз в неї. Надзвичайно потужний заряд струму пронизав його тіло.
Він вижив, але лікарям довелося ампутувати обидві руки – вони просто згоріли.
Крім того, буквально вигоріло коліно, частини тканини в ньому немає, нога скалічена назавжди.
Ярослава Семененка врятували і "виходили" в опіковому центрі. Та він надзвичайно важко переживав той період.
"Було дуже складно адаптуватися в школі, – згадує, – болісно сприймав, коли називали безруким…
Бувало, люди вставали і виходили з приміщення, тому що їм було неприємно сидіти в одній компанії зі мною. Згодом я призвичаївся і усвідомив: нікого не можна засуджувати. Потрібно жити з цим. Боротися з собою, а не з оточуючими".
В 14 років – нове горе. Ярослав залишився без батьків – тато кинув родину, а мама померла від раку. Опіку над Ярославом взяв старший брат, якому на той момент було 16.
"Я постійно думаю про батьків, – каже спортсмен. – Впевнений, мама бачить все, що відбувається зі мною, бачила мій успіх в Ріо. Якби вона була поруч у той момент, то була б найщасливішою мамою на світі!"
"Найбільше досягнення – я не зламався!"
Серйозно займатися плаванням Ярослав Семененко почав у 19 років. Каже, завжди любив купатися в річці, хоч і не знав, що можна плавати різними стилями.
Заняття спортом, за його словами, дозволили йому жити не на соціальну допомогу, а чесною працею заробляти на пенсію.
"Спорт робить мене щасливим, – каже хлопець, – дає можливість дивитися на світ по-іншому, бути здоровішим, підбадьорювати людей, які поруч. Спорт робить людину мудрішою. А мені взагалі – дав нове життя".
В Бразилії Ярослав Семененко став бронзовим призером у запливі на 100 метрів на спині. Потому – сльози тренера, обійми і безмежна радість. Адже для нього цей результат рівноцінний олімпійському золоту. Сам каже: неймовірно круто!
"Найбільше моє досягнення – це те, що я не здався, не зламався і тримаюся до кінця, – розповідає плавець. – І як результат – виграна в Ріо медаль. Для мене це і честь, і радість, і гордість.
Важко описати словами це щастя. Це приблизно так, як в мить, коли я зустрів свою Настю – дуже сильно закохався, спершу навіть не спав. Але такі речі надзвичайно надихають".
Разом на все життя
З Настею Ярослав познайомився у 2008-му році на зупинці, коли повертався з тренування. Поговорили, прогулялися, почали зустрічатися.
Ярослав одразу зрозумів, що зустрів людину, з якою готовий провести все життя. Ось уже 3 роки вони в шлюбі.
"Настя – моє все. Без неї б не було натхнення, радості. Вона мене завжди підбадьорює і підтримує – і в перемогах, і в поразках", – каже хлопець.
Зараз Настя постійно поруч з Ярославом. Через війну вони змушені були залишити Донецьк, де свого часу спортсмену подарували квартиру.
Сьогодні живуть у так званій сірій зоні, у Красногорівці. Звісно, місто, яке тільки починає оговтуватися від наслідків боїв та обстрілів, зовсім не пристосоване для життя людей з особливими потребами.
"У побуті я сам можу впоратися з усім, що мені необхідно, – розповідає Ярослав. – Я все вмію: прати, підмітати, мити підлогу, готувати їжу, одягатися і роздягатися. Хоча, звісно, застібнути брюки чи курточку мені складно. Тому стараюся, щоб одяг був без ґудзиків, блискавок і зав'язок".
Ярослав тренується по 2-2,5 години двічі на день. Раніше до басейну добирався маршруткою, але нині дружина возить на машині.
"Я можу взяти тільки одну сумку – вішаю через плече. Плюс рюкзак на спину та ноутбук через голову. А Насті важко решту сумок носити, коли, приміром, їдемо кудись на змагання. Тому ми довго відкладали і купили-таки малолітражку".
Умови для повноцінного життя – відсутні
Спортсменам з особливими потребами, каже призер Паралімпіади, важко добиратися і на змагання, і на тренування. Пенсія маленька, а в маршрутках і без того багато пільговиків.
Саме тому, на думку Ярослава, багато інвалідів кидають спорт – якби в країні соціальні стандарти були б хоч трохи вищими, значно більше людей з обмеженими можливостями могли б реалізуватися.
"Взагалі, – твердить спортсмен, – під потреби інвалідів мало що пристосовано. Скажімо, у Красногорівці з десяти магазинів на візку можна заїхати хіба що в один – немає пандусів.
А якщо є – то настільки круті, що літні люди туди ну ніяк не виїдуть. Хіба що 20-річні хлопці з дужими руками. Ринок – він наче й рівний, але там всюди ями, цегла, сміття… В цілому – умови для повноцінного життя відсутні".
Попри те, що війна все ще поруч, Ярослав і Настя планують дітей. Поки що вони дарують життя одне одному. За будь-якої можливості – подорожують Україною.
"Я люблю всі міста, – зізнається Ярослав Семененко. – І Донецьк, і Одесу, і Львів, і Київ, і Вінницю. Головне, щоб природа була красивою, а люди – добрими. Ми подорожуємо, бо любимо жити. Жити на повну".
Євгенія Бреус
Народилася: 25 листопада 1982 року
Здобутки в Ріо: бронза у фехтуванні
Діагноз: ампутація лівої ноги
Мотивує до перемог: жага до змагань
Вона вже не пам'ятає, як це – ходити на двох ногах. Натомість страшна аварія, яка сталася 16 років тому, і досі перед очима.
"Мені було 8 років. Я переходила дорогу, і в цей час на мене наїхала вантажівка. Машина заглухла, я втратила свідомість. Прийшла до тями, коли мене намагались з-під неї витягнути, – згадує моторошні деталі бронзова призерка Ріо у фехтуванні Євгенія Бреус. – Ногу врятувати не вдалося. Батьки погодилися на ампутацію".
Після важкої травми Женя не зламалася психологічно. Каже, діти легко відволікаються, вони унікальні. Це дорослим, в яких були звичайне життя, робота, важко оговтатися після таких нещасних випадків.
"В дитинстві мене теж дражнили, діти – це діти. Я вважаю себе нормальною людиною. І хочеться, щоб усі навколо сприймали нас як звичайних людей", – зазначає вона.
Спорт замість кар’єри в медицині
Євгенія Бреус завжди жила повноцінним життям. До початку спортивної кар’єри 8 років працювала медсестрою. Паралельно здобула освіту фармацевта.
Зізнається, давно цікавилася спортом, і в один момент вирішила спробувати себе в ньому.
"Знайомий розповів, що у Харкові триває набір в секцію паралімпійського фехтування на візках. Тренер, Юрій Анатолійович Тридуб, сказав, що йому потрібен тиждень, аби оцінити, чи є у мене перспектива.
Зрештою, виявилося, що є – але для цього потрібно працювати і працювати, тренуватися шість днів на тиждень. Тож я вирішила розпрощатися з роботою у медичній сфері, тим паче, давно планувала щось у житті змінити", – пригадує дівчина.
Євгенія тренується з 2011-го року. Першим видом зброї для неї стала шабля. Але до паралімпійської програми вона не входить – відтак довелося освоїти шпагу.
За короткий період потрібно було не просто розібратися в тактичних моментах і відточити техніку, але й набрати необхідний для участі в Паралімпійських іграх рейтинг.
Сьогодні Євгенія Бреус – чемпіонка світу і Європи, призер Паралімпіади.
Каже, в Ріо всю збірну на успішний виступ надихнули Антон Дацко і Андрій Демчук. Вже в перший день змагань вони вибороли по золоту, в той час як на минулих Іграх у всієї збірної була лише одна срібна медаль.
Свою бронзу Женя взяла не лише завдяки майстерності, але й завдяки азарту і такій собі спортивній нахабності: "Я фехтувала проти дівчат, які у шпазі змагаються по 10-12 років. Але я їх не боялася, хоч і поважала як суперниць. Відкрито усміхалася їм перед поєдинком. Це трохи вибивало їх з рівноваги".
"Знаєте, дехто каже, що іноді все хочеться кинути. У мене такого не буває. У мене постійне почуття жаги до змагань – я цього хочу, мені це потрібно", – розповідає Євгенія.
Разом проти раку
Євгенія Бреус має чітку мету на Токіо-2020 – стати чемпіонкою.
Попереду – важкі тренування у Харкові та на зборах у Конча-Заспі, змагання в Україні та за кордоном.
Разом з тим, зізнається, є ще одна, неспортивна мрія: щоб вистачало часу приділяти максимум уваги 10-річному сину Дмитрику. Щоб він ні в чому не був обмежений і ріс здоровим.
"Мій Діма переніс онкологію, – розповіла Євгенія. – В нього була злоякісна пухлина печінки. Зараз хвороба у стадії ремісії. Коли він захворів, я ще не займалася спортом. Для мене це стало приводом проаналізувати своє життя, усвідомити, що настав час щось змінити. І коли ми впоралися з усім цим, життя насправді змінилося".
Окрім сина, Женю підтримує чоловік, з яким вони разом уже 10 років. Коли мама на зборах, він – справжня опора і для сина.
"Йому важко, напевне, – міркує спортсменка. – Чоловікам зазвичай важче з дітьми, ніж жінкам. Втім, навіть коли син хворіє, він мені не каже – щоб не збивати зі змагального настрою".
Радіти тому, що маєш
Бронзова призерка Ріо сподівається, що успіх паралімпійців у Бразилії допоможе змінити на краще умови, в яких живуть люди з особливими потребами в Україні.
Хоч сама вона ходить на протезі, не з чуток знає, як живеться візочникам.
"Раніше, – розказує, – коли ми з візочниками спускалися в метро, доводилося просити людей про допомогу, або самим спускати візки вниз.
Зараз у цьому плані легше: за дзвінком чергової приходять двоє співробітників метрополітену, допомагають, запитують, до якої ми станції, щоб там нас теж зустріли і допомогли.
А ось з пандусами дійсно є проблема: якщо вони є, на них навіть здоровій людині важко піднятися! В Європі візочник може потрапити в будь-який магазин, у нас же цього немає. Хоча здорові люди цього не помічають".
З будь-якої ситуації є вихід, переконана Євгенія Бреус. Каже, людям важливо розуміти, що саме в житті найбільш цінне.
"І мені буде дуже приємно, якщо зможу стати для когось прикладом, навчити радіти тому, що маєш", – з посмішкою каже спортсменка.
Ольга Ковальчук
Народилася: 19 лютого 1976 року
Здобутки в Ріо: срібло у стрільбі
Діагноз: перелом хребта
Мотивує до перемог: можливість реалізуватися
У її авто врізалася машина з військовими. Вони викликали швидку і поїхали геть. Ольга навіть не знає, чи покарано винного в аварії, яка для неї обернулася переломом хребта і життям з інвалідним візком.
"Я довго лежала в лікарні, – розповідає Ольга Ковальчук. – Перших півроку була в депресії. Але потім далася взнаки підтримка родичів. Є, звісно, складнощі в пересуванні на візку. Але сьогодні я не страждаю від того, що я – інвалід".
Ольга виросла у родини військових. На момент аварії жила з батьками у Владивостоку, а через рік переїхала до України, під Київ, на батьківщину тата.
У 2005-му оселилася в Криму, де жила аж до анексії. Після окупації мусила переїхати до Одеси, де й сьогодні займається кульовою стрільбою в регіональному центрі "Інваспорт".
У спорт Ольга потрапила у 2009-му році. В групі реабілітації їй пропонували кілька видів на вибір, але зупинилася на стрільбі – каже, вона їй до душі.
З того часу настріляла на титул чемпіонки світу, перемагала і була призеркою Кубку світу, і зрештою стала срібною медалісткою Паралімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро у стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів.
Зараз, зізнається, треба трохи відпочити, підлікуватися, запастися силами, і знову в бій – готуватися до Ігор в Токіо у 2020-му році.
"Я сама в себе часто запитую: яка мотивація залишатися в спорті? Але однозначної відповіді не знаходжу, – каже Ольга. – Передусім, спорт – це зайнятість, психологічна і фізична. А крім того, це робота, за яку ми отримуємо заробітну плату".
Спортивна родина
Саме завдяки спорту Оля знайшла своє кохання. Її чоловік – чемпіон Паралімпіади в Ріо у стрільбі з пневматичної гвинтівки Василь Ковальчук. З 2009-го року вони дружили, а у 2013-му зав'язалися стосунки. Ось уже майже 3 роки вони у шлюбі.
"Звісно, ми підтримували один одного в Бразилії, – говорить Ольга. – Втім, як і завжди. Буває, коли робота монотонна, починаєш трішки відволікатися. І щоб повернутися в робоче русло, потрібна "стряска" – іноді тренер на нас покричить, а іноді ми самі, один на одного".
На змагання Оля і Василь здебільшого їздять разом. Тренуються теж разом – по 6 годин 5 разів на тиждень. За словами Ольги, це анітрохи не напружує і стосункам не заважає.
Не співчувати, а дотримуватися правил
Турбує Ольгу Ковальчук зовсім інше – ставлення до людей з особливими потребами, як з боку держави, так і з боку суспільства.
"Зараз ми і наші проблеми на слуху, – каже спортсменка, – саме зараз, на хвилі Паралімпіади. Але, думаю, мине кілька місяців, і все це знову забудеться".
Бракує багато чого, але в першу чергу – людяного ставлення.
"Ось вам простий приклад. Навіть якщо є на парковці знак "Місце для інваліда", його все-рівно займають.
Неподалік мого дому в Одесі на парковочному місці для інвалідів постійно стоїть поліцейська машина. Про що говорити? Це ж елементарні речі", – зауважує Оля.
Крім того, для таких, як вона, зачинені багато дверей: "Навіть до лікарні потрапити буває складно. Пандусу або взагалі немає, або на нього виїхати просто нереально".
"Знаєте, у нас багато людей з обмеженими можливостями сидять все життя на 16-му поверсі, і не можуть вийти з під’їзду. Бо якщо навіть спустяться ліфтом на перший поверх, там все одно – сходи на вулицю", – пояснює вона.
Це – спадщина радянських часів, коли про існування інвалідів відкрито не говорили. З іншого боку, тоді держава принаймні опікувалася такими людьми, допомагала їм. Сьогодні ж – усе навпаки.
"Забезпечення і підтримка – на нулі. Інваліди отримують лише близько 1300 гривень пенсії. У спорті, – каже призерка Ріо, – ситуація краща. Це наша робота, наше життя. Це стабільний дохід, завдяки якому ми можемо існувати.
Хоча і у нас – купа проблем. Скажімо, тренуємося ми у підвалах. Наші тренери спускають і піднімають нас, в буквальному сенсі, на собі. Ми важимо по 60-70 кілограмів– це не так легко".
Оля припускає: якби всі українці скинулися по 1 гривні, то можна було б і пандуси встановити, і підйомники купити, і забезпечити на певний період нормальну пенсію для людей, які її потребують.
А взагалі існує простий рецепт для кожного громадянина України – як допомогти людям з особливими потребами.
"Якщо написано "Місце для інваліда", то, будь ласка, не займайте його, – каже Ольга Ковальчук. – Не треба нам співчувати – ми не хочемо почуватися жалюгідними. Потрібно просто дотримуватися правил".
Олексій Денисюк
Народився: 2 лютого 1989 року
Здобутки в Ріо: бронза у стрільбі з пістолета з 50 метрів
Діагноз: ураження опорно-рухового апарату
Мотивує до перемог: бути кращим, ніж учора
Він свідомо відмовився від шансу врятувати власне життя. Коли зірвався зі скелі та завис над прірвою, то одразу випустив з рук простирадло. Інший його край тримав удвічі легший за Олексія хлопець.
"Я розумів: якщо не відпущу, то потягну його за собою, адже на той час я важив під 100 кілограмів, а хлопчина – ну, близько п’ятдесяти", – згадує Денисюк момент, який перевернув його життя, червоною лінією розділив на "до і після".
Того дня він разом зі своїми вихованцями, учнями вінницької дитячої спортивної школи, вирушив в похід за місто.
Вже після пікніка, прибравши за собою сміття, Олексій вирішив показати приклад дітлахам – і позбирати сміття за іншими відпочивальниками. Крок за кроком – і опинився неподалік урвища.
Каже, периферійним зором бачив, що до краю ще далеко, але нога потрапила на дрібний щебінь і поїхала вниз.
Чоловік зависнув над прірвою, тримаючи в руках край простирадла, в яке збирали сміття. Але відпустив його і полетів з висоти 25 метрів.
"Впав. Зрозумів, що, напевне, все дуже погано. Вирішив не ворушитися. А після цього – прийшов до тями в реанімації".
25 метрів – це висота 9-поверхового будинку. Якимось дивом Олексієві вдалося вижити.
При цьому його хребет не постраждав, але з тазом і ногами виникли серйозні проблеми. На хлопця чекало тривале лікування.
"Важкий був час, – зізнається Олексій. – Але зрештою я повернувся додому. Все обдумав і почав працювати знову".
"На медаль пахав, як трактор"
Кульовою стрільбою Олексій Денисюк почав займатися у сьомому класі – прийшов до секції за оголошенням, проявив здібності, з часом виграв і свої перші змагання.
Займався стрільбою і під час навчання в Інституті фізкультури. А через рік після його закінчення стався нещасний випадок.
Після лікування Олексій зумів повернутися в спорт.
"Мені, – розповідає, – буквально вставили пістолет в руку і сказали – стріляй. Я виступив на чемпіонаті України серед здорових. Але до мене підійшли люди, які помітили, що я, все ж таки, спортсмен з трохи обмеженими можливостями. І запропонували змагатися за паралімпійською програмою".
За короткий період Олексія підготували до участі в Паралімпіаді. В Ріо-де-Жанейро він боровся за перемогу у трьох дисциплінах. Бронзову медаль йому принесла стрільба з 50-метрової дистанції.
Підготовку до цього успіху, каже Олексій, можна описати однією фразою – повна нещадність до себе: "Пропахав весь рік, як трактор".
"Усе моє життя було налаштоване на результат, на Паралімпіаду. Лягав спати о 10-й вечора, прокидався о 5-й ранку, робив зарядку, харчувався і тренувався за чітким графіком. Часу на відпочинок практично не було", – згадує він.
Вінничанин зізнається: очікував від себе у Бразилії значно більшого. Але, як виявилося, багато чому ще треба навчитися – щоб за 4 роки в Токіо стати чемпіоном.
Після Ріо Олексій викинув половину своїх конспектів, і разом з тренерами, Іриною Виноградовою та Денисом Мустафаєвим, напрацьовує оновлену, сучасну концепцію підготовки – спрямовану на якість і роботу в нестандартних ситуаціях.
"Цінуєш, коли втрачаєш"
"Є така приказка, – каже Олексій, – Починаєш цінувати, коли втрачаєш". Зараз я розумію, що свого часу трохи полінувався і недопрацював – і не зміг продовжити роботу як олімпійський спортсмен.
Життя підкинуло мені шанс – Паралімпіаду. Це стало для мене мотивацією – адже час плине, зір слабшає, здоров’я не міцнішає. У мене була ціль, заради якої я самовіддано працював".
Оговтатися після важкої травми і повернутися до повноцінного життя Олексію Денисюку допомагали батьки, рідні та друзі. Жодна знайома людина, каже, не залишилася осторонь – допомагали і фізично, і морально, і матеріально.
"Я навіть не знав, що у мене стільки друзів, які запропонували свою підтримку і допомогу, – розповідає спортсмен. – Але якщо говорити загалом, то Україна поки не пристосована, не готова ні соціально, ні морально прийняти інвалідів, дати їм можливості для повноцінного життя в суспільстві".
Олексій зізнається, що і сам до нещасного випадку був байдужим до людей з обмеженими можливостями – просто не звертав уваги на їхні проблеми.
Тепер, завдяки успішному виступу на Паралімпіаді, цим людям вдалося привернути до себе увагу.
"Сьогодні я бачу багатьох людей, які проявляють чуйність, прислуховуються до інвалідів, – каже Денисюк. – Вони їх принаймні почали помічати! В нас зараз АТО. Багато людей повертаються звідти з важкими травмами, без кінцівок. Вони не знають, що робити, їх буквально кидають напризволяще!
Та я дуже вдячний усім паралімпійцям, завдяки яким ми нарешті показали, що ми – такі ж люди, платимо податки. І маємо право на певний побутовий комфорт і повагу".
Максим Веракса
Народився: 14 серпня 1984 року
Здобутки в Ріо: золото і дві бронзи у плаванні
Діагноз: атрофія зорового нерва
Мотивує до перемог: сім’я
Максим Веракса мав усі необхідні дані, щоб стати Олімпійським чемпіоном з плавання. Він цілеспрямовано працював на це з трьох років, коли вперше опинився у басейні.
Був чемпіоном України серед юнаків, змагався на першості Європи. Але доля розпорядилася інакше – у 20 років він несподівано втратив зір.
"Атрофія зорового нерву. Праве око осліпло повністю, ліве – частково. На відстані витягнутої руки бачу розпливчасті силуети, – розповідає спортсмен. – У мого дядька, бабусиного брата, була така ж проблема – у 20 років перестав бачити на одне око. Через покоління повторилося, один в один".
Перш за все, зізнається Максим, було дуже складно психологічно звикнути до такого стану. На це пішов цілий рік. Крім того, довго вчився ходити, як здорова людина, і розрізняти предмети – щоб не бути ні для кого ярмом на шиї.
"Стараюся жити так, як і до хвороби, – говорить Максим. – Просто попередив усіх друзів і знайомих, щоб не ображалися, якщо я раптом пройду повз них, не привітавшись. Попросив махати рукою, свистіти".
Сьогодні, за словами Максима, з зором все стабільно: не краще, але й не гірше.
Ще після першої своєї Паралімпіади, у 2008-му році, спортсмен зв'язувався з кількома закордонними клініками. Але відповідь була невтішна: таких операцій не роблять.
Бути чемпіоном
Нині Максим Веракса – один з найбільш титулованих спортсменів України.
Він – учасник трьох Паралімпіад (Пекін, Лондон, Ріо-де-Жанейро), восьмиразовий чемпіон і чотириразовий бронзовий призер Паралімпійських ігор, багаторазовий чемпіон світу та Європи, володар кількох світових рекордів.
До басейну його привів батько, заслужений тренер України з плавання Олександр Веракса. З трьох і до десяти років Максим плавав під його пильним наглядом.
Пригадує, поблажок батько не давав: "Він у мене суворих правил. Бувало, і ременя отримував, якщо провинюся. Я вважаю, це правильно – якщо людина прагне чого-небудь досягти. Бо коли даси десь м’якості, то дитина може на голову сісти, а, зрештою, нічого не доб'ється".
У 10 років батько передав Максима під опіку Василя Кеке. З цим тренером він працює й донині.
В Ріо Максим здобув 3 медалі: золото на своїй коронній 50-метрівці вільним стилем, і 2 бронзи – на 100-метрівках "кролем" і брасом.
Готуватиметься Максим і до Токіо-2020: "Хочеться виступити. Хоча я вже досить віковий спортсмен. На той час мені вже стукне 36. А це дуже немало для спорту. Буду бачити за станом здоров’я. Адже травми присутні, і з віком їх стає більше".
Прощатися зі своїм звичним "чемпіонським" режимом харків’янин не збирається. Щодня, як і раніше, підйом ще до шостої ранку – щоб о 7-й вже пірнути в басейн і виконати роботу. І так – 6 днів на тиждень, по 5-6 годин на день. В будь-якому стані. Хворіти не можна – адже потрібно показувати результат.
"Тато йде куп-куп"
За свої досягнення Максим Веракса дякує, передусім, батькам. Татові, з яким долав перші метри на доріжці, і мамі – вона з дитинства стежила за графіком, за правильним харчуванням, водила і забирала з тренувань.
"Батьки завжди жили в моєму режимі. А зараз на нього перейшла і в усьому мені допомагає моя дружина Катерина", – розповідає Максим.
Їхній донечці Златі – 3 роки. У спорт її ще не віддавали – поки що рано. Але до води вже привчають.
"Ми її вчимо пірнати, навчаємо мінімальним азам плавання, адже, в моєму розумінні, кожна людина повинна вміти триматися на воді і хоча би примітивно плавати. Златі плавання подобається, вона дуже любить воду. Коли я йду на тренування, завжди мені каже: тато йде куп-куп".
Максим Веракса не впевнений, чи бажав би для доньки професійної спортивної кар’єри. Адже за виступами, які ми бачимо на телеекранах, приховується надзвичайно важка праця – і самого спортсмена, і тренерів, і лікарів, і спортивних функціонерів.
Але в одному чемпіон впевнений на 100 відсотків: все, що він робить і буде робити далі – для його сім’ї.
"Я чітко усвідомлюю, заради чого я працюю. І як мені працювати, щоб моя родина пишалася мною. А іноді – і копняка давала, адже час від часу це потрібно усім людям. Сім’я – це мій допінг!".
Підготувала Роксана Косумова