Святіші за Папу: до чого приведе Польщу повна заборона абортів

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Іванна Костіна, ЄП
Понеділок, 3 жовтня 2016, 11:03
Теми: Польща
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