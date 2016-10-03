Святіші за Папу: до чого приведе Польщу повна заборона абортів

Радянська доктрина не залишала людині права бути жертвою – слабкою, розгубленою, безпомічною. Багато з нас сьогодні мислять, як радянське партійне керівництво. Ми хочемо бачити кожного українця непохитним героєм і патріотом, а перелякані обивателі викликають у нас відторгнення. (рос.)