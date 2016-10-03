Святіші за Папу: до чого приведе Польщу повна заборона абортів

Намагання встановити повну заборону абортів, включно до ув'язненням до 5 років, можуть розглядатися як відповідь на звернення єпископату. Однак загострення внутрішніх протиріч через питання абортів невигідне польській владі.
Менше ніж за рік після старту дії зони вільної торгівлі Європейський Союз погодився на підвищення експортних квот. Брюссель мав усі підстави відмовити Україні, в першу чергу – через наші порушення Угоди про асоціацію.
Радянська доктрина не залишала людині права бути жертвою – слабкою, розгубленою, безпомічною. Багато з нас сьогодні мислять, як радянське партійне керівництво. Ми хочемо бачити кожного українця непохитним героєм і патріотом, а перелякані обивателі викликають у нас відторгнення. (рос.)
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