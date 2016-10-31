Золото партій: "Свободу" фінансує пенсіонер

Уперше держава починає фінансувати партії. Наприкінці 2016 року парламентські партії отримають із держбюджету 71 мільйонів гривень. Ці кошти їм виділяють для підтримки статутної діяльності.

Для "Свободи" держбюджет цього року не передбачає жодних коштів, оскільки партійний рейтинг був недостатнім, щоб завести у 2014 році до парламенту своїх кандидатів з партійного списку.

Згідно із нещодавнім опитуванням КМІС, "Свобода" має рейтинг на рівні 3,9%, тож у майбутньому, після чергових чи позачергових виборів до парламенту цілком може претендувати на отримання коштів з держбюджету. Для цього потрібно набрати хоча б 2% голосів виборців.

Саме тому громада вже зараз має знати, на що витрачаються партійні кошти "Свободи".

За перше півріччя витрати "Свободи" склали 2,4 мільйонів гривень. Майже половину цих коштів витрачено на пропагандистську діяльність – друк газети, розміщення зовнішньої реклами тощо. Але найбільш цікавими є витрати іншої частини партійного бюджету – зарплати та страхування однопартійців.

Хто такий пенсіонер Пелешак і чому йому така дорога "Свобода"?

Відповідно до звітів, головний донор партії у 2016 році – партійний бухгалтер "Свободи" Ярослав Пелешак. Йому 75 років. Пенсіонер із власних коштів пожертвував партії 761 тисячу 400 гривень.

Головний спонсор ВО "Свобода" у 2016 році пенсіонер Ярослав Пелешак

На парламентських виборах у 2014 році той, хто зараз особисто стільки жертвує партії, був не надто важливий. Його запроторили у список під заздалегідь непрохідним номером 64. Навіть у 2007 році Пелешак мав у партії кращі позиції – балотувався у списку під 41 номером.

Двічі на громадських засадах значився помічником нардепів – Олега Тягнибока та Руслана Кошулинського.

Поза тим на особу з ідентичним ім'ям, згідно з даними Мін'юсту, зареєстровано підприємство "Ярослав-транс". Розмір внеску до статутного капіталу цього підприємства становить нуль гривень.

"Взагалі трудовий шлях політика-пенсіонера ставить під сумнів той факт, що він міг би у 75-річному віці зі своєї власної кишені віддати на партію понад 750 тисяч гривень. Одні з останніх місць роботи – держпідприємство "Укроборонресурс", робота помічником нардепа на громадських засадах – навряд чи дозволяють працівнику-пенсіонеру заощадити достатньо коштів, щоб у поважному віці пожертвувати їх на партію", – говорить координаторка кампанії "Стеж за грошима" Громадського руху ЧЕСНО Віта Думанська.

Скріншот із офіційної біографії Ярослава Пелешака Old.lvivrada.gov.ua

Якщо з народним депутатством Пелешаку не щастило, то у 2010 році він став депутатом-списочником ЛМР. Входив до бюджетної комісії. У 2015 році Пелешака вже не було в списках кандидатів від "Свободи" ані до облради, ані до міськради.

Але партія не забула про свого головного донора.

За перше півріччя 2016 року партія заплатила йому майже 75 тисяч гривень зарплатні. З його ж коштів. Ще близько 8 тисяч гривень донор отримав на оздоровлення, і 1,5 тисячі – на відрядження.

Разом з тим, у цьогорічному інтерв'ю для партійного сайту Ярослав Пелешак каже: "Зараз я вже на пенсії, у мене лишилася тільки "Свобода", а по ті роки бувало, що я одночасно мав по п'ять підприємств, і всюди головним бухгалтером".

"Якщо донору починають платити, то це ще один факт, який спонукає нас замислитися над тим, що Пелешак міг вкладати в партію не свої кошти", – наголошує Думанська.

Зарплатна сітка

З внеску від імені пенсіонера платять зарплати також і керівникам "Свободи". Так, Олег Тягнибок за півроку з коштів партії отримав понад 80 тисяч гривень.

Екс-міністр екології Андрій Мохник отримав за цей же період трохи більше 8 тисяч гривень. До ВРУ він балотувався під 8 номером у списку партії 2014 року.

Екс-депутат львівської міськради Любомир Мельничук у другому кварталі отримав дещо більше 5 тисяч гривень. Судячи з його ФБ-сторінки, свободівець зараз займається партійною роботою у Львові.

Майже 11 тисяч гривень в якості зарплатні також отримав Назар Демчишин, однак більш детальної інформації про нього знайти не вдалося. Зі звіту не зрозуміло, за які саме функції йому платили заробітну плату.

Загалом на зарплатню партійцям було перераховано 180 тисяч гривень.

Які партійці найдорожчі для "Свободи"?

Суттєво більшу суму партія перерахувала ПрАТ "Метлайф" та ПрАТ "СК "Класік страхування життя" – 556 тисяч гривень. Цільове призначення – страховий платіж за страхування 14 партійців на загальну суму понад півмільйона гривень.

Усі застраховані є або були місцевими депутатами, нардепами, членами політради, головами чи членами інших структур партії.

Дата чергового внеску коштів Ярославом Пелешаком збігається із датою виплати офіційної зарплатні та з датою другого перерахунку страхового платежу за згаданих партійців.

За дивним збігом обставин, сума внеску головного бухгалтера і спонсора ВО "Свобода" Ярослава Пелешака фактично співпадає із сукупною сумою зарплатні та страхових внесків.

І це ще не все – сукупна сума страхових платежів за цих 14 свободівців співпадає із сумою, яка у звіті прописана як соціальна допомога:

Скріншот зі звіту політичної партії ВО "Свобода" за ІІ квартал 2016 року svoboda-files.info

"Соціальну допомогу"/"страховий платіж", поміж іншим, можуть платити й особі, чиї доходи в рік перевищили мільйон.

Наприклад, з партійного рахунку було здійснено страховий платіж у сумі 30 тисяч гривень депутатові Львівської міської ради Андріянові Гутнику, який згідно з декларацією за 2015 рік є мільйонером та, згідно з аналізом ЧЕСНО, потрапив у ТОП 5 найбагатших депутатів ЛМР.

Нещодавно НАЗК почало оприлюднювати власні висновки щодо звітів політичних партій. Ще до їх оприлюднення, у своєму інформаційному запиті ЧЕСНО вказувало на сумнівне походження коштів, внесених на партійний рахунок головним бухгалтером Ярославом Пелешаком.

З відповіді на запит "ЧЕСНО" до Національного Агентства з питань по запобіганню корупції стосовно походження партійних коштів ВО "Свобода"

У відповіді НАЗК обіцяло з'ясувати походження цих коштів, а вже за кілька тижнів почали публікувати власні висновки перевірки звітів за І та ІІ квартали.

Згідно із висновками НАЗК, у фінансовій звітності ВО "Свобода" порушень не виявлено.

Сплата за офіси

Ми також вирішили переглянути фінансові звіти партійних осередків "Свободи" у тих містах, в яких вплив цієї партії традиційно високий. Мова йде про Львів, Тернопіль та Івано-Франківськ. З огляду на те, що тамтешні партійні осередки провадять системну діяльність, можна розраховувати отримати певне відображення цієї діяльності у звітах місцевих осередків партій.

Львів

Міський та обласний осередки львівської "Свободи" розташовані в одному приміщенні. Офіс площею 111 квадратних метрів розташований за адресою: Чайковського, 17.

"Свобода" прозвітувала, що львівський офіс – власність, придбана наприкінці 2008 року. Згідно із фінзвітом партії, поточна вартість приміщення 475 тисяч гривень.

Жодного іншого майна чи витрат львівського міського і обласного осередків партії у звітах не вказано. Оплачуваних працівників партія також не має. На рахунках значаться 20 тисяч гривень, які за перше півріччя так і ніхто не використав.

Поза тим, за рахунок коштів центрального рахунку партії, "Свобода" у Львові орендує приміщення за адресою: Жовківська, 22. За півроку партія за нього заплатила 7200 грн. + 115 грн. за електроенергію.

Тернопіль

Тернопільська міська організація "Свободи" за шість місяців витратила на оренду свого офісу площею 33,5 м2 менше 10 тисяч гривень.

Це приміщення на бульварі Шевченка, 23 партія орендує в Управління комунального майна ТМР і оплачує його, згідно зі звітом, за рахунок членських внесків. Щоправда, у звіті відсутня інформація про те, хто ж вніс ці кошти на рахунок партії.

Тернопільська обласна організація "Свободи" у ІІ кварталі лише повернула на основний рахунок партії 75 тисяч гривень. Місцезнаходження обласного осередку – Тернопіль, Карпенка, 13, кв. 10. Однак, на яких правах партія використовує це приміщення, не відомо. У звіті про це інформація відсутня.

Офіційно в Тернополі партія не має жодного працівника.

Івано-Франківськ

В Івано-Франківську теж грошей майже не витрачали. Міський осередок у ІІ кварталі не проводив жодних фінансових операцій. На яких правах партія використовує приміщення на вулиці Василіянок, 15, не відомо. У звіті відсутні дані про це.

У березні 2016 року журналісти Stanislavske.tv навідувалися за цією адресою у пошуках депутатської приймальні. На опублікованому ними відео видно, що в офісі на Василіянок, 15, за робочими столами перебувало щонайменше четверо осіб.

Про оплату праці тут теж не йдеться.

Івано-Франківський обласний осередок "Свободи" розташований неподалік від міського на Василіянок, 62а, офіс 302. Єдині витрати з обласного рахунку – це оплата за оренду офісу площею 40 кв.м – дві з половиною тисячі за весь квартал. Оренду офісу оплачували за рахунок членських внесків. Однак, у звіті відсутня інформація про те, хто ж перерахував ці кошти.

Судячи зі львівських, тернопільських та івано-франківських звітів, "свободівські" офіси там абсолютно порожні, без Інтернету, без електрики, газу і води. Жодного працівника на цілу Галичину партія не має.

Риторичним залишається запитання, чому оренда офісів у всіх трьох містах обходиться партії так дешево.

Київ

На який правах "Свобода" використовує свій київський офіс за адресою: Вишняківська, 6а, кв. 70, – невідомо.

Саме ця адреса вказана у загальному звіті політичної партії, але у графі з нерухомою власністю і у графі з нерухомістю в праві користування – прочерки.

У цьому будинку на Вишняківській, 6а, кв. 70, офіційно знаходиться центральний офіс ВО "Свобода" в Києві

Запитання без відповіді

11 жовтня громадський рух ЧЕСНО надіслав запит на партійну електронну скриньку ВО "Свобода" із наступними запитаннями:

Перелік запитань від ЧЕСНО до партії ВО "Свобода"

За останні тижні ми тричі намагалися взяти коментар з приводу запитань, які у нас виникли під час підготовки цього матеріалу, однак спілкуватись на цю тему з нами відмовились.

Телефоном ми намагалися з'ясувати інформацію у Руслана Кошулинського, але відповіді також не отримали. Навіть під час особистої зустрічі з Русланом Кошулинським, 24 жовтня, він відмовився коментувати питання партійних фінансів.

Якщо партія згодиться публічно надати відповідь на ці питання – Громадський рух ЧЕСНО обов'язково оприлюднить цю інформацію для виборців.

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Нагадаємо, Громадський рух ЧЕСНО вже оприлюднював аналогічний аналіз витрат "Самопомочі".

Як виявилося, партія мера Львова за перше півріччя витратила на рівні міста та області дещо більше 20 тисяч гривень, а функціонування партії фінансово та людським ресурсом у великій мірі забезпечує однойменна громадська організація, з якою партія "Самопоміч" ділить офіс, сайт та фейсбук-сторінку.

Ігор Фещенко, аналітик руху ЧЕСНО у Львові, Оксана Романишин, координаторка кампанії "Стеж за грошима" на Львівщині, спеціально для УП