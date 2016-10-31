Ярмарок марнославства в деклараціях. Реакція соцмереж

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Українська правда
Понеділок, 31 жовтня 2016, 13:16

У соціальних мережах не вщухають суперечки і обурення. Громадськість різко негативно відреагувала на показану чиновниками і депутатами розкіш. Деякі, навпаки, вважають факт декларування великим кроком вперед.

Разом з тим, величезна маса народних обранців, напевно зараз зайняті тим, що вже кілька днів сидять в інтернеті, моніторячи, що і хто написав з приводу їх декларацій.

З метою спростити декларантам життя, ми зібрали в одному місці, хто і що думає з приводу їх храмів, мощей та величезної кількості готівки.

Теми: декларація соцмережі
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Ярмарок марнославства в деклараціях. Реакція соцмереж
Народні обранці та чиновників вже кілька днів сидять в інтернеті, моніторячи, що і хто написав з приводу їх декларацій. УП зібрали в одному місці, хто і що думає з приводу їх храмів, мощей та величезної кількості готівки.
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