Ярмарок марнославства в деклараціях. Реакція соцмереж

У соціальних мережах не вщухають суперечки і обурення. Громадськість різко негативно відреагувала на показану чиновниками і депутатами розкіш. Деякі, навпаки, вважають факт декларування великим кроком вперед.

Разом з тим, величезна маса народних обранців, напевно зараз зайняті тим, що вже кілька днів сидять в інтернеті, моніторячи, що і хто написав з приводу їх декларацій.

З метою спростити декларантам життя, ми зібрали в одному місці, хто і що думає з приводу їх храмів, мощей та величезної кількості готівки.