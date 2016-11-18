Сонячна енергія в кожен дім. Українські інженери розробили унікальну "побутову" електростанцію

Чотири години Луценко намагався вмовити комітет погодити його подання і передати його у сесійну залу Верховної Ради. Саме ж засідання комітету з питань регламенту нагадувало душну і захаращену сцену провінційного театру. УП пропонує читачам найбільш цікаві уривки цього дійства
У всьому світі 17 листопада – не свято, а привід нагадати про боротьбу за права студентів. УП звертає увагу на кілька вітчизняних ініціатив, на прикладі яких інші студенти можуть вчитися відстоювати свої права.
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