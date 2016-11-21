10 злочинів проти Євромайдану. Як триває розслідування

У третю річницю початку Євромайдану та Революції Гідності українці знову питатимуть владу:

Чому ніхто не покараний за злочини проти мітингувальників?

Чому досі не за ґратами ті, хто розстрілював Героїв Небесної сотні?

Чому беркутівці та "тітушки", які по звірячому били та залякували людей, залишаються працювати у правоохоронних органах?

Слідчі та прокурори звітують про величезний об'єм проведеної роботи, у наслідок якої генпрокуратура повідомила про підозру 193 особам, з них: 34 високопосадовцям, 122 працівникам органів внутрішніх справ, у тому числі 14 слідчим, 6 прокурорам, 2 суддям та 29 цивільним особам-"тітушкам". За результатами судового розгляду винуватими у вчиненні кримінальних правопорушень визнано 11 осіб, стосовно 10 – ухвалено обвинувальні вироки.

При цьому на засіданні антикорупційного комітету ВР 9 листопада 2016 року було з'ясовано, що жоден з визнаних судами винним, не перебуває за ґратами. Більшість засуджених були звільненні від відбування покарання через те, що отримали випробувальний термін.

На тому ж засіданні комітету адвокат родин Небесної сотні Євгенія Закревська висловила думку, що лише після завершення дорозслідування й оголошення вироків українці зможуть отримати відповіді щодо винуватості керівництва країни, і в першу чергу тих осіб, яких немає в Україні. Зараз намалювати цю картину переконливо слідство не може.

"Я не вважаю, що на даний момент у слідства є достатня інформація, щоб адекватно показати суспільству і довести в суді відразу роль верхівки без дослідження проміжних ланок. При цьому є ризик, що такі швидкі вироки (якщо їх взагалі вдасться отримати) можуть бути суто формальними, будуть ставитись під сумнів в міжнародних інстанціях і не переконають суспільство і міжнародну спільноту.

Натомість середня ланка (яка переважно в Україні і продовжує працювати в держорганах) взагалі випаде і уникне відповідальності", – заявила Євгенія Закревська у коментарях "Українській правді".

"Українська правда" виділила 10 епізодів злочинів проти майданівців і дослідила, на якому етапі знаходиться розслідування. Редакція отримала та проаналізувала останній Звіт департаменту спецрозслідувань ГПУ та послухала позицію адвокатів родин Небесної сотні на засіданні антикорупційного комітету Верховної Ради.

Інформація цих двох сторін дозволяє отримати більш-менш об'єктивну картину щодо стану справ.

Інформація департаменту спецрозслідувань ГПУ підготовлена на основі відповідного звіту "Про стан досудового розслідування кримінальних правопорушень щодо незаконного перешкоджання проведенню мирних акцій протесту під час Революції Гідності".

30 ЛИСТОПАДА 2013 РОКУ. Розгін студентів

О 4-ій ранку "Беркут" із застосуванням гумових кийків розігнав учасників ЄвроМайдану. Тілесні ушкодження отримали 86 осіб, у тому числі студенти.

Інформація департаменту спецрозслідувань Генеральної прокуратури України

До суду направлені обвинувальні акти стосовно: колишнього голови КМДА, 2 заступників командирів полку "Беркут", 2 командирів та заступника командира різних рот "Беркуту".

Службові особи "Беркут" підозрюються в незаконному перешкоджанні проведенню мітингів під час масових акцій протесту, а один з них – ще й в перешкоджанні законній професійній діяльності журналістів.

Повідомлено про підозру загалом 15 особам, у тому числі колишнім президенту Януковичу В.Ф., секретарю РНБО Клюєву А.П., заступнику Секретаря РНБО Сівковичу В.Л., начальнику ГУМВС України в місті Києві Коряку В.В., заступнику начальника ГУМВС України в місті Києві Федчуку П.М., командиру полку "Беркут" Кусюку С.М.

Коментар адвоката родин Героїв Небесної сотні Євгенії Закревської

Сказати, що цей епізод розслідуваний, не можна.

Фактично з матеріалів справи не випливає, що це була спланована, скоординована, санкціонована з самого верху операція, яка мала на меті залякування і ліквідацію мирного зібрання. Цей момент у справах, які перебувають у суді, не буде доведений. Хоч насправді доказів цього багато.

2 справи щодо 5 осіб перебувають у суді. Проте зазначені провадження не об'єднані. Це 2 паралельних провадження, які суд досліджує двічі. Фактично по одним і тим же обставинам свідки дають двічі покази, двічі досліджуються докази.

На лаві підсудних є 4 керівники підрозділів Беркуту, які брали безпосередню участь у розгоні студентів. Один з них – чинний керівник полку спецпризначення громадської безпеки міста Києва Андрій Дидюк, який станом на 30.11.2013 був заступником Сергія Кусюка.

1 ГРУДНЯ 2013 РОКУ. Побиття на Банковій

О 16.30 "Беркут" і внутрішні війська здійснили силовий розгін учасників акції протесту на Банковій та Інститутській. Заподіяно тілесних ушкоджень більш як 80 особам, серед яких журналісти, студенти та пенсіонери.

ГПУ

Закінчено досудове розслідування та спрямовані до суду для розгляду по суті обвинувальні акти у кримінальних провадженнях за підозрою інспектора управління громадської безпеки ГУМВС, командира та заступника командира роти обласного "Беркуту".

Про підозру у перевищенні службових повноважень повідомлено і молодшому інспектору автослужби "Беркуту", який переховується від органів слідства, у зв'язку з чим оголошений у розшук.

Також повідомлено про підозру екс-президенту України, колишньому керівництву МВС, столичної міліції та внутрішніх військ.

Адвокати

Справа по одному з командирів харківського "Беркуту" Лукашу (він також фігурує в епізоді 18 лютого) передана до суду майже рік тому. Слухання не розпочалося.

Тут впираємося в проблему, що велика кількість суддів були задіяні в прийняті рішень по майданівцям. Тому йде серія відводів та самовідводів, направлення обвинувальних актів до Апеляційного суду для визначення підсудності.

Ще до суду передано декілька обвинувальних актів по цьому епізоду. Через ці обвинувальні акти ми бачимо більш-менш чітку картину того, що відбувалося. Тут розслідування доволі якісне.

Є шанс, що вирок буде не просто "когось притягнути від відповідальності" – а дасть відповідь суспільству на те, що відбувалося, і правову оцінку того, що відбувалося.

11 ГРУДНЯ 2013 РОКУ. Штурм Майдану



О 1-ій ночі під приводом виконання рішення суду, працівники "Беркуту" проводили силове витіснення мітингувальників, із застосуванням фізичної сили і спеціальних засобів, унаслідок чого 36 осіб отримали тілесні ушкодження.

ГПУ

Під час досудового розслідування про підозру повідомлено колишнім командиру роти та командиру відділення роти "Беркуту" та заступнику командира полку – начальник штабу "Беркуту".

Кримінальне провадження стосовно заступника командира полку – начальника штабу ПМОП "Беркут" зупинено у зв'язку із розшуком підозрюваного. Стосовно інших підозрюваних обвинувальні акти спрямовані для розгляду до суду.

Крім того, повідомлено про підозру екс-президенту України та колишньому керівництву МВС України.

Адвокати

Для доведення існування злочинної організації – це один з ключових епізодів. У цьому епізоді задіяні фактично усі ланки влади.

Цьому епізоду передувало організоване прийняття рішення судом, взаємодія Київради, суду, виконавчої служби, МВС, вплив на суд з АП.

По цьому епізоду є суттєвий прогрес у слідства – 3 обвинувальні акти передані до суду.

Але повний ступор у суді – півроку вони не розглядалися. А згодом повернули обвинувальний акт до ГПУ з досить надуманих підстав.

Залучення "тітушок" до вбивства і побиття мітингувальників

"Тітушки" вчиняли активні незаконні дії стосовно активістів і мітингувальників, застосовували фізичне насильство, допускаючи у окремих випадках вчинення вбивств. Таким чином усувалися активні учасники акцій протесту і залякувались інші.

ГПУ

До суду спрямовані обвинувальні акти стосовно: 3 осіб, які обвинувачуються у вчиненні замахів на вбивства мітингувальників; 5 осіб, які обвинувачуються у вчиненні хуліганства, грабежу, викраденні людини; однієї особи, що обвинувачується у вчиненні хуліганства стосовно журналіста Веремія В.В.; 3 працівників ГУМВС та 1 особи щодо вилучення зброї та набоїв до неї зі складів МВС для наступної передачі "тітушкам".

Вироком Оболонського райсуду Києва одного з обвинувачених засуджено до 4 років позбавлення волі, іншого – 4 років позбавлення волі з випробуванням на 3 роки.

Вироком Дарницького райсуду Києва засуджено особу, яка спільно з іншими особами вчинила викрадення людини, до 3 років обмеження волі з випробуванням на 1 рік.

Завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою шести цивільних осіб, так званих "тітушок", у вчиненні незаконного перешкоджання проведенню зборів, мітингів і демонстрацій із застосуванням фізичного насильства, переслідування журналістів за виконання ними своїх професійних обов'язків та нанесення їм тілесних ушкоджень.

Загалом повідомлено про підозру 24 "тітушкам", обвинувальні акти стосовно 9 направлені до суду, інші перебувають у розшуку.

Адвокати

По цьому епізоду дуже мало результатів.

Була є і суттєва протидія з боку чинних правоохоронців, які перебувають на високих посадах в структурі МВС, і які були причетні до тих подій.

Є передані обвинувальні акти до суду. І ще готується партія обвинувальних актів.

Але похвалитися, що ми зможемо через ці обвинувальні акти казати, що розкрили повністю злочин, і показати його роль в злочинній структурі, яка тоді існувала – я не можу.

21 СІЧНЯ 2014 РОКУ. Викрадення й катування Ігоря Луценка, вбивство Юрія Вербицького



Вербицького та Луценка викрали з Олександрівської лікарні. Їх вивезли за місто, катували та кинули у лісі. Тіло Вербицького було знайдено 22 січня. Луценку вдалося самостійно вибратися з лісу.

ГПУ

Інформація відсутня.

Адвокати

Це провальний епізод. Є один обвинувальний акт, який розглядається в суді щодо одного з найнижчих виконавців лише викрадення. І реальних перспектив у цьому судовому провадженні викрити групу, яка складалася у тому числі з представників МВС, немає.

Взаємодія незаконного прослуховування Ігоря Луценка та викрадення його й Вербицького не досліджувалася в принципі.

22 СІЧНЯ 2014 РОКУ. Перші загиблі на Грушевського

О 6-й ранку Сергій Нігоян загинув від вогнепального поранення. Близько 9-ї ранку Михайло Жизневський загинув від пострілу мисливською кулею в серце.

ГПУ

Інформація відсутня.

Адвокати

Абсолютно провальний епізод. Картина подій не має відображення у процесуальних документах. Немає навіть підозр.

Це один з найгірше розслідуваних епізодів.

23 СІЧНЯ 2014 РОКУ. Напад на Автомайдан

У Кріпосному провулку в Києві "Беркут" незаконно затримав із застосуванням насильства та заподіяв тілесних ушкоджень 11 учасникам Автомайдану. У подальшому їх притягнуто до кримінальної відповідальності за нібито участь у масових заворушеннях.

ГПУ

ДСР закінчено досудове розслідування та направлено до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за підозрою командира роти "Беркуту.

Стосовно низки співучасників вказаних злочинів – 7 міліціонерів спецпідрозділу та заступника командира роти спецпідрозділу "Беркут" досудове розслідування у кримінальних провадженнях закінчено.

Обвинувальний акт спрямовано до Печерського райсуду міста Києва для розгляду.

Адвокати

У цьому епізоді якість слідства досить висока. Ми зможемо побачити реальну картину, якщо будемо слухати у суді. Є шанс надати реальну правову оцінку тому, що відбувалося, і зв'язок із тодішнім керівництвом країни.

Це була друга чи третя партія заручників, які набиралися санкціоновано та організовано зверху на рівні МВС і, очевидно, координуволася з боку керівництва країни. Паралельна мета цього нападу – залякування.

По цим провадженням є розкриття, є реальна загальна картина. Почалося слухання у суді лише одного провадження по одній особі. По усім іншим триває пінг-понг із судами. Ми не можемо розпочати слухання більше року. Справи перебувають у підвішеному стані.

Майже усі підозрювані у кількості близько 10 осіб – чинні працівники Нацполіції, вони підвищені по службі, їм надаються чудові характеристики. Це значно протидіє розслідуванню.

18 ЛЮТОГО 2014 РОКУ. Розгін "Мирної ходи"

Влада не пішла на поступки мітингувальників – навпаки, акцію "Мирна хода" розігнали в максимально жорстокий спосіб. У результаті загинуло 10 осіб, ще близько 500 – потерпілих, з них більше 100 заподіяно тяжкі та середньої тяжкості тілесні ушкодження.

ГПУ

До суду направлено 5 обвинувальних актів стосовно: 3-х командирів рот "Беркуту", міліціонера відділення "Беркуту", цивільної особи, яка обвинувачується у вчиненні хуліганства стосовно журналіста Веремія В.В.

Вироком суду міліціонер відділення "Беркуту" засуджено до 5 років позбавлення волі з випробуванням на 3 роки.

Були затримані 4 колишніх співробітників харківського "Беркуту", які підозрюються у спричинені тяжких тілесних ушкоджень 35 громадянам, а також вчиненні замахів на умисне вбивство двох і більше осіб.

Повідомлено про підозру екс-президенту України, керівництву МВС та столичної міліції.

Адвокати

Я розцінюю роботу слідства по цьому епізоду загалом нормально.

Але повна прогалина у моменті жахливої давки на Інститутській на лінії виходу з Метро Хрещатик, де сталися дві смерті. Тут взагалі немає розслідування. Є ініціативні групи потерпілих, які самі зібрали свідчення, але вони ніяк не розслідуванні.

По епізоду 18-го, день, із встановленням реальних обставин, у нас є один вирок. Тобто, один з беркутівців притягнутий до відповідальності. У його справі розкрито і встановлено судом частковий зв'язок із керівництвом.

Слухається велика справа по керівнику підрозділу харківського Беркуту Віктору Шаповалову. Вона реально слухається більш-менш активно. У ній є перспективи, щоб ми вийшли на якісь притомні результати.

Ще одна справа слухається у Святошинському суді по керівнику львівського "Беркуту".

Є ще затримані інші співробітники харківського Беркуту. Але щодо них бачимо протидію руху справи зі сторони МВС. Ці особи до затримання перебували у складі МВС.

Станом на зараз усі, крім одного, вже на волі – змінено запобіжний захід.

НІЧ 18-19 ЛЮТОГО 2014 РОКУ. Штурм Майдану

Загинуло 17 осіб, більше 200 потерпілих, з них майже третина отримали тяжкі і середньої тяжкості тілесні ушкодження. У результаті злочинних дій "тітушок" вбито 1 особу, заподіяно тілесні ушкодження ще 8-ми.

ГПУ

Закінчено досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно колишнього начальника СБУ у Києві та Київській області, якому інкримінується перевищення влади у вигляді прийняття рішення про проведення антитерористичної операції, у наслідок якої спричинені тяжкі наслідки – загибель людей.

До суду спрямовано обвинувальний акт стосовно 3 цивільних осіб за підозрою у вчиненні ними замахів на вбивства мітингувальників.

Повідомлено про підозру екс-президенту України, керівництву МВС, СБУ, столичної міліції та обласного управління СБУ, а також "тітушкам" і їх організаторам.

Адвокати

Я оцінюю розслідування по цьому епізоду як ніяке.

Є один обвинувальний акт по начальнику столичного СБУ часів Майдану Олександру Щеголєву. Це єдиний позитивний момент, бо всі інші вбивства – 13 вбивств і велика кількість поранених – вони в принципі не розслідувані.

У нас немає картини, не встановлені обставини події, не відомо, де, хто і як діяв, і я не бачу перспектив, які справи ми можемо отримати.

У справі Щеголєва ми цю картину детальну не отримаємо, бо в момент передачі до суду її не було і досі немає.

20 ЛЮТОГО 2014 РОКУ. Розстріл на Інститутській

У центрі Києва заподіяно тілесних ушкоджень 157 протестувальникам, 48 загинули.

ГПУ

Направлено до суду обвинувальні акти стосовно: 2 колишніх співробітників "Беркуту" за фактами вчинення вбивств 39 протестувальників; 3 співробітників "Беркуту" – вчинення терористичного акту, вбивств 48 протестувальників, замахів на вбивства 80 осіб. Указані провадження об'єднано під час судового розгляду.

Перебувають у розшуку 21 колишній співробітник київського "Беркуту".

Загалом повідомлено про підозру 26 колишнім працівникам "Беркуту".

Ухвалами суду надано дозвіл на проведення спеціального досудового розслідування стосовно 19 співробітників роти спецпризначення київського "Беркуту".

Повідомлено про підозру ще 6 високопосадовцям держави, правоохоронних органів і столичної міліції, саме за злочинною вказівкою та організацією яких відбувалося вчинення розстрілів на Інститутській.

Адвокати

По інтенсивності і якості судового слідства і по розумінню, що відбувалося того дня, я вважаю цей епізод одним з найбільш розслідуваних.

У суді 5 обвинувачених-беркутівців. Це рівень виконавців та координаторів виконавців. Це не середня і тим більше не вища ланка. Ми слухаємо справу у суді більше 2 років. З них 8 місяців у нас вилетіло через те, що у вересні 2014-го під тиском передали до суду справу по 2 з 5 беркутівцям. І потім довелося змінювати обвинувачення і починати судовий розгляд з початку.

Але вже 1,5 року цей епізод ефективно розглядається у суді. І буде ще розслідуватися у суді рік, швидше не буде.

Це – приклад одного з максимумів, який в реаліях нашої судової системи ми можемо бачити по таким важливим і великим справам.

Під час цього судового засідання ми бачимо реальну картину, яка об'єктивно встановлена. Є театр подій. Не повний, але 60-70% того, хто і як це робив, у нас є.

І ця частина інформації знайде свою логічну оцінку в суді.

Ми вийдемо на вирок, який дасть зрозуміти суспільству відповіді на багато питань.

Коментарі Євгенії Закревської – з публічного виступу адвоката родин Героїв Небесної Сотні на засіданні антикорупційного комітету Верховної Ради 9 листопада 2016 року.

Олексій Братущак, УП