Журналістика особових займенників

Если хотите понять, что происходит с украинским обществом – взгляните на журналистику. Ту самую, в которой авторские колонки – наиболее популярный жанр.

Это рельефно смотрится на фоне соседней польской прессы. Gazeta Wyborcza и Rzeczpospolita принадлежат к разным полюсам общественной дискуссии. Первое издание – рупор либералов, второе – проводник правых консерваторов. Но если в стране пройдут выборы, то обе газеты отдадут первые полосы под аналитические материалы. Авторским колонкам найдется место лишь на второй или третьей полосе.

Просто потому, что "журналистика личных местоимений" во многих странах считается "низким жанром". В то время как репутационный пьедестал закреплен за большими форматами: расследование, аналитика, интервью. Колумнистика – жанр личностный, оценочный. И его условный вес на весах профессии ниже, чем КПД классических форматов.

Но только не в Украине.

Впрочем, в этом нет ничего удивительного. Ситуация в украинской журналистике мало чем отличается от ситуации с украинской политикой. Той самой, в которой вот уже четверть века нет идеологических партий.

Партийные программы никто не читает. Главный акцент – на персонах, возглавляющих список.

Вождистский характер отечественных партий прописан даже в их названии. "Блок Петра Порошенко" или "Блок Юлии Тимошенко" появлялись на свет не от раздолбайства пиарщиков. Напротив – первое лицо раз за разом обеспечивает роль локомотива для пассажирских вагонов проходной части списка.

Во многом, это закономерно. Украинский избиратель остался инфантильным и непоследовательным. Он так и не сумел артикулировать свои экономические интересы. Те самые, которые создали бы у него запрос на политические программы.

Вдобавок, у обывателя память как у аквариумной рыбки – он легко забывает любые скандалы, которые в других странах могут стоить политику карьеры. А потому, в Украине до сих пор нет института репутации.

Обыватель эмоционален в своих пристрастиях. Вопреки логике предпочитает выбирать сердцем. Вместо здравого смысла – ориентируется на харизму. Он похож на ребенка, который выбирает на избирательном участке себе воспитателей. Состязание идет между теми, кто разрешает не мыть руки и теми, кто обещает сладкое без ограничений.

Бессмысленно доказывать ему, что недостатки – это прямое продолжение достоинств. У обывателя земля плоская, стоит на китах и черепахе. Попробуйте рассказать ему, что экономического роста без инфляции не бывает. Что нельзя снизить налоги и повысить пенсии. Что регулирование цен ведет к дефициту, а фиксированный обменный курс – к черному рынку.

Бессмысленно объяснять, что стратегия "отнять и поделить" убивает страну вне зависимости от того, на каком языке она произносится.

Это все – родовые пятна украинского избирателя. Который пока еще просто не повзрослел настолько, чтобы понять, где именно его желания вступают в противоречия с возможностями. Правила игры можно обсуждать только с теми, кто согласен договариваться. Особенности бюджета – с теми, кто понимает, что деньги не берутся из тумбочки.

Запрос рождает предложение. Список украинских партий в бюллетене – это Фрейд, Юнг и Фромм нашего коллективного бессознательного.

Если не знаешь, чего хочешь – умрешь в куче того, чего не хотел. Если не веришь врачам – привыкай к народным целителям. Только не удивляйся, если онкология перейдет в терминальную стадию. В нашей стране политика стала вождистской именно потому, что ни до какой другой массовый обыватель попросту не дорос.

И по той же причине вождистской стала украинская журналистика.

До тех пор, пока в обществе не появились системы координат – оно ориентируется на персоналии, а не на мировоззрения. Фамилии авторов важнее названий медиа. Дискуссия в СМИ ведется не на уровне площадок, а на уровне битвы публицистов.

Общество сможет договориться о будущем лишь тогда, когда оно договорится о самом себе. А этот процесс может растянуться как минимум на десятилетие.

Поэтому авторские колонки популярнее аналитики и расследований. Потому что в отсутствие института репутации расследование не влияет на карьеру. Пока информация не становится основой для принятия бизнес-решений – платная подписка обречена. Аналитика остается маргинальной, потому что на диагноз нет запроса.

Зато запрос есть на вердикты и эмоции. На оценки и публицистические пощечины.

Изменения придут тогда, когда на смену одиночкам придут институты. Когда вместо политиков появятся идеологии. Когда запрос будет на информацию, а не на рецепты. А до той поры мы и дальше будем читать колонки.

Такую, например, как эта.

Павел Казарин, для УП