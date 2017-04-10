Найцікавіше: 2006. Для "Нафтогазу" мільйон – не гроші 2009. Львів хоче повернути графу "національність" 2010. Розбився літак Качинського 2016. Яценюк пішов

2001, вівторок

Росія не вважає за потрібне припиняти членство України в ПАРЄ, заявив керівник делегації російських парламентарів Дмитро Рогозин.

Так він відреагував на наміри моніторингового комітету ПАРЄ рекомендувати комітету міністрів Ради Європи почати процедуру припинення членства України в РЄ. За словами Рогозина, Росія з цим рішенням навряд чи погодиться.

Раніше Моніторинговий комітет ПАРЄ ухвалив рекомендацію призупинити членство України в Раді Європи. Таке рішення комітет прийняв після візиту до Києва співдоповідача комітету ПАРЄ Ханни Северинсен.

2002, середа

Юлія Тимошенко закликала лідерів парламентської опозиції Віктора Ющенка та Олександра Мороза негайно розпочати консультації з питань формування демократичної більшості у Верховній Раді нового скликання. В "Нашій Україні" пообіцяли проаналізувати пропозиції БЮТ, але вже знайшли розбіжності у позиціях.

2003, четвер

У МВС констатували, що загибель президента "Громадського радіо" Олександра Кривенка була нещасним випадком і не має ніякого політичного забарвлення.

Відомий журналіст та громадський діяч Олександр Кривенко загинув в автокатастрофі, повертаючись після поминання за загиблим в Іраку телеоператором Тарасом Процюком.

2004, субота

Держсекретар США Колін Пауелл висловив вдячність Україні за її підтримку коаліційних сил в Іраку. Особливо він відзначив дії українських військових в Ель-Куті, коли вони вивели з міста до базового табору бригади представників цивільної адміністрації провінції Васіт.

2005, неділя

До Луценка "на чай". МВС викликає на допит президента ФК "Динамо" Ігоря Суркіса. Від нього хочуть пояснень щодо переведення 6 мільйонів гривень ($1,1 мільйона) у президентський фонд Леоніда Кучми "Україна".

2006, понеділок

– ЦВК обробило 100 відсотків бюлетенів на виборах до Верховної Ради. Партія регіонів отримала 186 мандатів, Блок Юлії Тимошенко – 129, "Наша Україна" – 81, Соцпартія – 33, Компартія – 21. У СПУ – золота акція.

– Голова "Нафтогазу України" Олексій Івченко відреагував на скандал навколо "Мерседесу" S-класу, який компанія придбала за мільйон гривень. Він пояснив, що звик їздити тільки на останніх моделях, і вартість авто – крапля в морі, яка не вплине на фінансовий стан "Нафтогазу".

"Я вважаю, що керівник такого підприємства ("Нафтогаз України") повинен їздити на самій пристойній і самій дорогій машині", – сказав Івченко.

– Коаліціада продовжується. "Наша Україна", БЮТ і СПУ провели зустріч, яка виявилась безрезультатною. У НУ пояснили, чого чекають від коаліції: відміни імперативного мандату, депутатської недоторканності та перегляду політреформи.

2007, вівторок

– Судді Конституційного суду, лояльні до президента Ющенка, заявили про тиск і запросили державної охорони. Вони пояснили, що причиною цього є подання 53 депутатів щодо конституційності президентського указу про розпуск парламенту. СБУ охорону надала.

В "Нашій Україні" заявили, що прем’єр Віктор Янукович особисто погрожував голові КС Івану Домбровському.

– "Непохитний" суд. Артемівський райсуд Луганська спочатку заборонив ЦВК проводити позачергові вибори, а потім скасував своє рішення.

2008, четвер

– Журналісти розшукали маєток екс-міністра оборони Олександра Кузьмука.

– Парламент ратифікував протокол про вступ України до Світової організації торгівлі. Це стало останнім кроком на шляху до СОТ.

– Інфляція вдарила й по цінам в буфеті Верховної Ради. Сосиски стали коштувати 1 гривню ($0,2), а бутерброди з червоною ікрою – 7 гривень ($1,4).

– В БЮТ визначилися, як "братимуть" Київ. Кандидатом в мери міста стане Олександр Турчинов, а Юлія Тимошенко, за рішенням партконференції, має очолити список до Київради.

– Глава Ради Нацбанку Петро Порошенко радить зберігати заощадження в гривнях. "Я раджу вам тримати свої гроші в національній валюті не тому, що я голова ради НБУ, а виходячи з тої інформації, якою я володію", – пояснив він.

Курс гривні 10 квітня 2008: 5,05, 10 квітня 2009: 7,7.

– ФОТО ДНЯ: Президент Віктор Ющенко перебуває з офіційним візитом у Єгипті.

2009, п’ятниця

– Львівська облрада просить Верховну Раду відновити в паспорті радянську графу "національність".

– ЦИТАТА ДНЯ: "Я в дитинстві справді багато мріяла, і зараз ці мрії починають потихеньку втілюватися в життя".

Прем’єр Юлія Тимошенко відповідає, чи не мріяла вона в дитинстві стати космонавтом.

– Глава МЗС Грузії Григол Вашадзе заявив, що три російських десантних кораблі вийшли з Севастополя у напрямку Абхазії. Це підтвердили й українські експерти. Грузія боїться чергового акту агресії з боку Росії.

2010, субота

У Росії розбився літак президента Польщі Леха Качинського, загинула майже вся польська еліта. На борту знаходився сам голова держави з дружиною, чиновники, військові, представники духовенства та інші пасажири. Катастрофа сталася під Смоленськом, куди Качинський летів, щоб відвідати Катинський цвинтар. У Польщі оголосили тижневу жалобу.

2011, неділя

ВІДЕО ДНЯ: Регіонал Ян Табачник вважає журналістів "холуями".

2012, вівторок

– "Під шумок" реконструкції вулиці, на Андріївському узвозі в Києві знесли три історичні будівлі. На цьому місці планували звести 10-поверховий готель з магазинами та автопарковкою на майже 500 місць. Ділянку під комплекс віддали фірмі, яка входить до групи компаній "СКМ" Ріната Ахметова.

– Державна пенітенціарна служба тимчасово відсторонила від роботи керівника Лук'янівського СІЗО в Києві Євгена Домбровського. Ізолятор перевіряють. Це стало реакцією на гучне розслідування журналіста Костянтина Усова про життя Лук'янівського СІЗО.

2013, середа

– Українська влада не змогла домовитися з місією МВФ щодо поновлення кредитування. Київ не переконав представників Фонду, що виконає передумови для відновлення кредиту загальним обсягом 15,3 мільярди доларів.

– Під Межигір'ям силовики затримали чотирьох активістів "Демократичного альянсу" за начебто незаконне проведення акції.

– Годинник за $25.000 виявив фотограф Влад Содель на руці міністра енергетики та вугільної промисловості України Едуарда Ставицького.

2014, четвер

– #перемога. Парламент підтримав закон про держзакупівлі, який відкриває інформацію про них громадськості і має ліквідувати закупівлю в одного учасника.

– Парламентська Асамблея Ради Європи позбавила російську делегацію права голосу до кінця року через анексію Криму.

– ЦИФРА ДНЯ: 77 мільярдів гривень, які могли бути одержані злочинним шляхом, легалізували екс-президент Віктор Янукович та його оточення. Про це повідомляють у Держфінмоніторингу.

– Фракція Партії регіонів відмовилася голосувати у парламенті, доки не буде розглянутий законопроект про амністію сепаратистів, які захопили адміністративні приміщення під російським прапором.

– В.о. генпрокурора Олег Махніцький заявив, що слідчі вже розкрили схему розгону Майдану і вбивства учасників акцій протесту, якою керував екс-президент Янукович.

2015, п’ятниця

– "Правий сектор" відійшов з лінії вогню у зоні АТО через підготовку бійців батальйону до вступу до Збройних сил.

Залишає лінію розмежування й добровольчий батальйон "ОУН". В ЗСУ пояснюють це необхідністю дотримання Мінських домовленостей.

– Екс-генпрокурор Віктор Пшонка та його підлеглі перед втечею знищили документи у справах Юлії Тимошенко. Про це заявив генпрокурор Віктор Шокін. "В ГПУ випарувалися справи Тимошенко по "Кіотському протоколу", "швидку допомогу", пропала частина справи Щербаня", – розповів він.

2016, неділя

– Прем’єр Арсеній Яценюк оголосив про свою відставку. Він підкреслив, що "Народний фронт" залишається у коаліції.

В лютому парламент проголосував за визнання незадовільною роботи уряду у 2015 році, однак відправити прем’єра у відставку не зміг.

– На Куликовому полі в Одесі протистоять один одному активісти "Правого сектора" й "антимайданівці". Розбороняти сторони довелося поліції та Нацгвардії.

– ВІДЕО ДНЯ: Екс-заступника генпрокурора Віталія Каська зупинили пізно ввечері біля машини, щоб вручити йому підозру у шахрайстві щодо отримання службових квартир. Касько – учасник гучного конфлікту з керівництвом ГПУ.

Рустем Халілов, для УП