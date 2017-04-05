Найцікавіше: 2001. Кучма не хлопчик для биття 2006. Яценюк зізнався, як заробив мільйони 2014. Регіонали репресують своїх

2001, четвер

– Президент Леонід Кучма пообіцяв більше ніколи не накладати вето на економічні закони. Він обурився практикою, коли парламент приймає економічно необґрунтовані законопроекти, уряд просить застосувати право вето, при цьому президент "робиться хлопчиком на побиття".

– Парламент прийняв закон "Про політичні партії". В ньому, зокрема, є заборона фінансування партій нерезидентами або держпідприємствами.

Цей законопроект має довгу історію. Вперше він був прийнятий в грудні 1999 року, однак Кучма повернув його до парламенту. 351 голосами "за" депутати подолали вето. Але Кучма знову ним скористався. Тепер закон був представлений в новій редакції з урахуванням кількох правок президента.

2002, п’ятниця

Після парламентських виборів у БЮТ впевнені, що в новому складі Верховної Ради буде створена більшість з демократичних сил. Олександр Турчинов озвучив один з варіантів розподілу посад: Тимошенко – прем’єр, Ющенко – спікер.

2004, понеділок

– Дніпропетровська облрада вирішила анулювати розпорядження про продаж об’єктів нерухомості, що тепер належать американським фірмам, які пов'язані з екс-прем'єром Павлом Лазаренком.

– Тим часом Лазаренко не єдиний українець, котрий знайомиться з американським правосуддям у Каліфорнії. У Сан-Хосе готуються до суду над Максимом Височанським, якому загрожує 20 років за продаж неліцензійного ПО.

– ЦИТАТА ДНЯ: "Не тільки буду, але й маю твердий намір перемогти – вірю, що моя політична кар‘єра дасть мені цю можливість, незалежно від того, у 2004, 2009 чи 2014 році".

Колишній віце-прем’єр Юлія Тимошенко відповідає на питання, чи буде вона виставляти свою кандидатуру на президентських виборах.

2005, вівторок

– В Україні чекають колишнього російського олігарха Бориса Березовського. Українська влада ще не дає чіткої відповіді, чи отримає Березовський візу. Але позафракційний депутат Олександр Волков збирає підписи колег під запрошенням до Березовського приїхати в Київ.

– Генпрокуратура відкрила кримінальну справу за фактом отруєння Юрія Вередюка, якого колись звинувачували у вбивстві журналіста Ігоря Александрова. Раніше вважалося, що Вередюк помер від серцевої недостатності.

Журналіста Александрова зі Слов’янська Донецької області у 2001 році побили біля входу в телекомпанію. Від отриманих травм він помер.

2006, середа

– Стало відомо, на що претендує Партія регіонів у випадку формування парламентської коаліції. Регіонали хочуть крісла щонайменше прем’єр-міністра, першого віце-прем’єра та віце-прем’єр-міністра з питань ПЕК.

– Міністр економіки Арсеній Яценюк розповів, як став мільйонером. Головним джерелом доходу він назвав продаж цінних паперів банку "Аваль", в якому пропрацював 4 роки.

– У декларації Яценюка повідомлялося, що у 2005 році його валовий грошовий дохід становив 3,1 млн грн.

2007, четвер

– У Києві продовжується "біло-голубий" Майдан. Прихильники Партії регіонів, СПУ та КПУ вимагають відмінити указ президента Віктора Ющенка про розпуск парламенту.

– Скандал у Печерському райсуді, який мав розглядати позов Кабміну до президента щодо його указу про розпуск. Екс-голова суду Володимир Колесниченко із групою осіб увірвався до приміщення суду та забрав печатку. Регіонали заявили, що рішенням суду Колесниченко був поновлений на посаді. Тоді президент Ющенко скасував указ дворічної давнини щодо переведення Колесниченка на роботу до Печерського райсуду.

– Рада нацбезпеки і оборони зобов’язала Кабмін виділити кошти на фінансування виборів у Верховну Раду.

2008, субота

– У штабі кандидата в мери Києва Віталія Кличка заявили, що його будуть консультувати колишній мер Нью-Йорка Рудольф Джуліані, а також мер Берліна Клаус Воверайт.

­– ФОТО ДНЯ: Президент Ющенко приєднався до толоки з упорядкування території "Мистецького арсеналу".

2010, понеділок

– У рамках гучної "справи педофілів" тимчасова слідча комісія оприлюднила звіт, згідно із яким дослідження на поліграфі не підтвердили участь депутатів від БЮТ Сергія Терьохіна та Руслана Богдана у розбещенні дітей.

У 2009 році регіонал Вадим Колесніченко заявив про розбещення неповнолітніх у МДЦ "Артек". У справі фігурували прізвища нардепів Терьохіна, Богдана, а також Віктора Уколова. У 2011 році справу закрили за відсутністю складу злочину.

– Лідер БЮТ Юлія Тимошенко анонсувала велику чистку в партії. "Я обіцяю, що це буде найбільше очищення в українській політиці за всі роки Незалежності. Ми приберемо весь баласт, усе болото, позбавимося всього того непотребу, що випадково та меркантильно прибився до команди", – написала вона.

Раніше бютівець Андрій Портнов був призначений на посаду заступника глави Адміністрації президента Януковича.

2011, вівторок

– Близько 30 малюків у Донецьку попали у лікарню з отруєнням. Напередодні госпіталізації діти вживали продукцію з одної молочної кухні міста.

– Антимонопольний комітет порушив справу проти компанії "Лівела" за те, що вона не надала повної інформації в рамках розслідування безакцизного ввезення нею нафти і нафтопродуктів у другому півріччі 2010 року.

Раніше в АМКУ заявляли, що через ввезення "Лівелою" нафтопродуктів без сплати акцизів і ПДВ держбюджет у 2010 році втратив близько 3 млрд грн.

2012, четвер

– Солом`янський райсуд Києва засудив екс-міністра Мінприроди (в уряді Тимошенко) Георгія Філіпчука на 3 роки позбавлення волі за перевищення влади під час керування міністерством.

– Житель Київської області намагався спалити себе на розі вулиць Інститутської і Банкової у Києві. Таким чином він хотів висловити протест проти "земельних махінацій і свавілля" в Київській ОДА.

– З посади директора Національного художнього музею звільнили Анатолія Мельника, який раніше заявляв про зникнення в Кабміні картин, які музей передавав для експонування в урядових кабінетах.

2013, п’ятниця

– Наступного дня після так званого "виїзного засідання" парламенту (коли більшість зібралася в приміщенні на Банковій та прийняла низку законопроектів), регіонали зізналися, що блокували двері, аби опозиціонери їм не заважали.

– Відзавтра "Укрзалізниця" вимагатиме документи при посадці до потяга.

– У Феодосії міський суд визнав потерпілим співробітника СБУ, який врізався в машину швидкої – у результаті ДТП загинули два лікаря.

– Омбудсман Валерія Лутковська звернулася до президента Януковича з проханням помилувати екс-міністра МВС Юрія Луценка. Янукович відправив це звернення до Комісії у питаннях помилування.

2014, субота

– У Маріуполі група осіб увірвалася до будівлі прокуратури, вимагаючи зустрічі з керівництвом відомства з приводу затримання напередодні самопроголошеного мера міста Дмитра Кузьменка. Самого Кузьменка перевезли до слідчого ізолятора СБУ у Києві.

– Також Служба безпеки заявила про затримання в Луганській області диверсійної групи, яка мала намір захопити владу.

– ЦИТАТА ДНЯ: "По суті, в партії почалися репресії".

Так регіонал Сергій Тігіпко охарактеризував виключення з ПР кількох голів облорганізацій. З партії хочуть виключити й самого Тігіпка, який балотується в президенти. У регіоналів свій кандидат: Михайло Добкін.

2015, неділя

– У Щасті на Луганщині підірвалася вантажівка. Внаслідок вибуху кілька бійців загинули. Вибух стався через керований фугас.

– Українка Марія Музичук стала чемпіонкою світу з шахів. Вона виграла в росіянки Наталії Погоніної.

2016, вівторок

– Інтерпол оголосив у міжнародний розшук братів Андрія і Сергія Клюєвих (перший керував АП часів Януковича, другий – нардеп), та екс-міністра енергетики Едуарда Ставицького.

– Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко оголосила про перехід своєї фракції до опозиції. Вона охарактеризувала переговорний процес про створення нової коаліції як безперспективний.

Рустем Халілов, для УП