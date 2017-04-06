БЕЗВІЗНАШ. Реакція соцмереж

На бронетанковому заводі Гройсман схожий на хлопчиська, якому дали погратися справжніми машинами. Він з цікавістю розглядає невеликий муляж танка, заглядає всередину бронетранспортера і вивчає один з моторів... "Українська правда" провела один день з Володимиром Гройсманом.(рос.)