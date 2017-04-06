#БЕЗВІЗНАШ. Реакція соцмереж

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Українська правда
Четвер, 6 квітня 2017, 14:06

Європейський парламент проголосував за надання безвізового режиму з ЄС для громадян України.

Теми: візи ЄС
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#БЕЗВІЗНАШ. Реакція соцмереж
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