Заробити на війні. Як СБУ та прокуратура блокують розслідування корупції в обороні

За три роки війни було проведено і опубліковано багато журналістських розслідувань щодо зловживань в оборонно-промисловому комплексі. Цинізм охочих нажитися на війні вражає. Так само, як і вражають правоохоронці – відсутністю покарань для зловмисників.

"Українська правда" отримала звіт про листування Державного концерну Укроборонпром з правоохоронними органами. Днями ці документи потрапили до парламентської робочої групи з перевірки Укроборонпрому, яку було створено у ВР наприкінці 2016 року.

З документів випливає, що кожне третє звернення щодо зловживань не отримувало жодної відповіді правоохоронців. Зі 152 звернень лише одне мало кінцевий наслідок у вигляді судового вироку. Та й в цьому випадку керівнику державного підприємства вдалося уникнути тюремного ув'язнення.

На жаль, на результат роботи парламентарів не доводиться сподіватися. Наразі активність цієї групи дорівнює нулю. Відзвітувати про перевірку Укроборонпрому депутати мали до 1 лютого 2017 року. Але досі нічого не зробили.

Втім, розібратися, що відбувається з УОП, нещодавно зголосився головний військовий прокурор. Після запитань журналістів до нього – "де реакція на звернення Укроборонпрому?" – Анатолій Матіос публічно оголосив про власну дуель з Державним концерном.

Усі звернення Укроборонпрому до правоохоронців можна розділити на три групи:

І. За якими відкриті кримінальні провадження.

ІІ. Відповіді на які відсутні.

ІІІ. Щодо яких отримані відповіді про переправлення звернень Держконцерну іншим правоохоронним органам або необхідність проведення додаткових перевірок (так зване "листування").

"Українська правда" виділяє по кілька повідомлень з кожної групи, щоб читач міг скласти власне враження про зловживання, на які правоохоронцям вказував Укроборонпром.





ЗВЕРНЕННЯ БЕЗ ВІДПОВІДІ

Кому спрямоване звернення: Управління МВС у Житомирській обл.

Дата звернення: січень 2015.

Суть звернення: Щодо можливих фактів незаконного вивезення з території ДП "Житомирський бронетанковий завод" двигунів УТД-20, 5Д20 та В-46-6 на загальну суму 17 мільйонів гривень.





Кому спрямоване звернення: Голові СБУ Наливайченку.

Дата звернення: травень 2015.

Суть звернення: Щодо можливих протиправних дій керівництва ДП "Львівський бронетанковий завод" під час організації фінансово-господарської діяльності та виконання договорів з Міністерством оборони за державні кошти у 2014 році на суму 2 мільйони гривень (Відповідний лист отримав і відреагував на нього головний військовий прокурор Анатолій Матіос. Вказаний у документах керівник "Львівського бронетанкового" – єдиний, хто був притягнутий до відповідальності внаслідок звернень Укроборонпрому).





Кому спрямоване звернення: Міністру внутрішніх справ Авакову, Голові СБУ Грицаку.

Дата звернення: грудень 2015.

Суть звернення: Щодо ситуації на ДП "Ніжинський ремонтний завод інженерного озброєння" (нанесення матеріальних збитків внаслідок проведення сумнівної фінансово-економічної діяльності, запровадження непрозорих схем та злочинних оборудок). Розкрадання матеріальних цінностей мобрезерву, зрив виконання договорів між ДП "Ніжинський ремонтний завод інженерного озброєння" та Міноборони щодо капітального ремонту 21-ї одиниці інженерної техніки, яка запланована до застосування у зоні проведення АТО, безпідставна реалізація ТМЦ за зниженими цінами на суму 230 тисяч гривень, а також незаконне вивезення стенду перевірки двигунів до бронетанкової техніки вартістю 20 тисяч доларів США.





Кому спрямоване звернення: Голові СБУ Грицаку.

Дата звернення: березень 2016.

Суть звернення: Щодо наявності окремих ознак використання службовими особами ДП "КАЗ "Авіакон" службового становища в інтересах деяких комерційних структур шляхом фальсифікації тендерної документації, організації придбання авіаційного обладнання за завищеними цінами та укладання договорів на завідомо невигідних для підприємства умовах, що можливо завдало "Авіакону" матеріальних збитків на загальну суму 109.136 доларів США.





Кому спрямоване звернення: Голові СБУ Грицаку, НАБУ Ситнику.

Дата звернення: жовтень 2016.

Суть звернення: Протиправними діями посадових осіб ДП "Харківське державне авіаційне виробниче підприємство" можливо заподіяно збитки в розмірі 6,3 мільйонів гривень через перерахування коштів і постачання продукції під час дії мораторію на задоволення вимог кредиторів та бездіяльність щодо зменшення на вказану суму кредиторської заборгованості в судовому порядку; понесення зайвих додаткових витрат на суму 8,9 мільйонів гривень при виконанні договорів з ПАТ "Мотор Січ".





Кому спрямоване звернення: військовому прокурору Запорізького гарнізону.

Дата звернення: лютий 2017.

Суть звернення: Щодо причетності до виведення державних коштів посадовими особами КП "НВК "Іскра" у ході виконання договорів за право використання об'єктів інтелектуальної власності та заподіяння шкоди на суму 7,1 мільйонів гривень.





ЛИСТУВАННЯ





Кому спрямоване звернення: Головному військовому прокурору Матіосу.

Дата звернення: січень 2015.

Суть звернення: Щодо проведення перевірки фактів порушень, виявлених при перевірці фінансово-господарської діяльності ДП "Житомирський бронетанковий завод". Нестача бронетранспортерів: 9 одиниць БРДМ-2, 11 одиниць БМП-1, 20 одиниць двигунів УТД-20 загальною балансовою вартістю 12,7 мільйонів гривень.

Відповідь: Відсутність підстав для реагування відносно службових осіб ДП.





Кому спрямоване звернення: Генеральна прокуратура України.

Дата звернення: квітень 2015.

Суть звернення: Прийняття нераціональних рішень керівниками ДП "МБТЗ", ДП "ЛРЗ", ДП "Жулянський радіоремонтний завод "Візар", ДП "Ізюмський приладобудівний завод", ДНДІХП щодо розміщення у приватних комерційних банках, де введено тимчасові адміністрації, коштів на суму понад 36,6 мільйонів гривень, 3,3 мільйони доларів США та 4,4 тисячі євро.





Кому спрямоване звернення: ГПУ

Дата звернення: червень 2015.

Суть звернення: Про проведення перевірки фактів порушення законодавства під час продажу майна ДП "Харківський приладобудівний завод Шевченка". Відчуження майна ДП "Харківський приладобудівний завод Шевченка" площею 22549 кв м за ціною 626 тисяч гривень, що майже у 20 разів менше за стартову ціну.





Кому спрямоване звернення: Голові СБУ Наливайченку.

Дата звернення: червень 2015.

Суть звернення: Щодо можливого порушення чинного законодавства на ДП "ВО Південний МБЗ Макарова" (стосовно поставок до РФ агрегатів шасі для літаків).

Відповідь: Відсутність порушень та порада звернутися до Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю.





Кому спрямоване звернення: Головному військовому прокурору Матіосу.

Дата звернення: жовтень 2015.

Суть звернення: Щодо створення передумов до зриву ДП "ХКБД" термінів виконання договору комісій з ДК "Укрспецекспорт", що створює загрозу розірвання зовнішньоекономічного контракту України з іноземною державою на суму 8,7 мільйонів доларів США.





Кому спрямоване звернення: Голові СБУ Грицаку (листи з грифом "для службового користування").

Дата звернення: червень та грудень 2016.

Суть звернення: Щодо організації протиправних схем у системі ОПК.

Відповідь: Врахування матеріалів в оперативно-службовій діяльності СБУ.





Кому спрямоване звернення: Головному військовому прокурору Матіосу.

Дата звернення: березень 2017.

Суть звернення: Щодо можливих порушень на ДП "Івченко-Прогрес": закупівля у фірми "3DCeram SAS" (Франція) установки для виробництва керамічних стержнів загальною вартістю 0,5 мільйонів євро, яка перевищує ціну альтернативного постачальника майже в 4 рази.





ВІДКРИТІ КРИМІНАЛЬНІ ПРОВАДЖЕННЯ





Кому спрямоване звернення: головному військовому прокурору Матіосу.

Дата звернення: червень 2015.

Суть звернення: Щодо можливих протиправних дій з боку керівництва ДП "Миколаївський бронетанковий завод" під час організації фінансово-господарської діяльності та виконання договорів з Міноборони за державні кошти: безпідставне перерахування директором ДП "Миколаївський бронетанковий завод" Швецом О.М. ТОВ "Український радіаторний завод "Кронід", засновником якого він є, коштів у сумі понад 2 мільйонів гривень при наявності на підприємстві заборгованості з зарплати, закупівлі товару по завищеній вартості на суму 330 тисяч гривень, розміщення 36,4 мільйонів гривень коштів, отриманих в рамках надання послуг щодо відновлення військової техніки за державні кошти, на рахунках ПАТ "Банк Київська Русь", що призвело до їх втрати, підписання контрактів з Міноборони з нереальними строками виконання, що призвело до їх зриву та нарахування штрафних санкцій ДП в сумі майже 39 мільйонів гривень.

Статті, за якими відкрите кримінальне провадження: 14 – готування до злочину, 27 – співучасть у злочині, 191 – привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.





Кому спрямоване звернення: Головна військова прокуратура.

Дата звернення: лютий 2015.

Суть звернення: Щодо перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП "Київський бронетанковий завод" в частині взаєморозрахунків з ПП "Спец-Ком-Юг": безпідставне перерахування ДП "Київський бронетанковий завод" 12 мільйонів гривень. ПП "Спец-Ком-Юг" нібито на придбання матеріалів, які фактично не були поставлені.

(У серпні-2014 про цю махінацію йшлося у журналістському розслідуванні проекту "Слідство. Інфо". Також у своєму сюжеті журналісти згадували ще три фірми, з якими мав підозрілі справи "Київський бронетанковий завод")

Статті, за якими відкрите кримінальне провадження: 27 – співучасть у злочині, 191 – привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, 358 – підроблення документів, 366 – службове підроблення.





Кому спрямоване звернення: Генеральна прокуратура України.

Дата звернення: жовтень 2015.

Суть звернення: Повідомлення про вчинення кримінального правопорушення в частині відчуження майна ДП "Харківський приладобудівний завод Шевченка": реалізація майна площею 22549 кв м підконтрольним особам за зниженою на 12 мільйонів гривень вартістю, а також нецільове використання коштів в сумі 0,9 мільйонів гривень під час санації.

Статті, за якими відкрите кримінальне провадження: 364 – зловживання владою або службовим становищем.





Кому спрямоване звернення: Голові СБУ Грицаку.

Дата звернення: січень 2016.

Суть звернення: Щодо порушення фінансово-господарської діяльності ДП "Завод 410 ЦА". Безкоштовне постачання ДП "Завод 410 ЦА" виробів на суму 5,4 мільйонів доларів США по зовнішньоекономічному контракту, нанесення збитків підприємству у сумі 158 тисяч доларів США через халатність службових осіб заводу при укладанні угоди, надання послуг із стоянки повітряних суден та охорони за заниженими тарифами у сумі 1,8 мільйонів гривень, факти придбання комплектуючих за завищеними цінами на суму 280 тисяч доларів США та 85 тисяч гривень.

Статті, за якими відкрите кримінальне провадження: 191 – привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, 333 – порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю.





Кому спрямоване звернення: Генеральному прокурору України Луценку.

Дата звернення: червень 2016.

Суть звернення: Щодо порушення фінансово-господарської діяльності ДП "Завод 410 ЦА": укладання фіктивних договорів на виконання ремонтних робіт на загальну суму 40 мільйонів гривень, безоплатно передачі іноземній стороні комплектуючих на суму 5,5 мільйонів доларів США, викрито корупційну схему розтрати коштів при наданні юридичних та аудиторських послуг на суму 8 мільйонів гривень.

Статті, за якими відкрите кримінальне провадження: 191 – привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.





Кому спрямоване звернення: заступнику військового прокурора Запорізького гарнізону.

Дата звернення: листопад 2016.

Суть звернення: Щодо причетності до виведення державних коштів посадовими особами "Науково-виробничий комплекс "Іскра" під час виготовлення та поставки Ефіопії двох одиниць РЛС. Сума збитків – 4,2 мільйонів гривень. за нібито використання при виготовлені РЛС об'єктів інтелектуальної власності за ліцензійним договором з ТОВ "КІТ".

Статті, за якими відкрите кримінальне провадження: 191 – привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.





Кому спрямоване звернення: Головному військовому прокурору Матіосу.

Дата звернення: грудень 2016.

Суть звернення: Щодо можливих порушень на ДП "Конструкторське бюро "Артилерійське озброєння": завдання збитків на загальну суму 3,4 мільйонів гривень.

Статті, за якими відкрите кримінальне провадження: 191 – привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, 364 – зловживання владою або службовим становищем.





ЄДИНИЙ ВИРОК

У травні 2015-го Укроборонпром направив листи голові СБУ та Головному військовому прокурору щодо можливих протиправних дій керівництва ДП "Львівський бронетанковий завод" під час організації фінансово-господарської діяльності та виконання договорів з Міноборони за державні кошти у 2014 році на суму 2 мільйони гривень.

Наливайченко залишив звернення без відповіді.

А Матіос повідомив, що військовою прокуратурою Львівського гарнізону внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Факти зловживання службовим становищем, які призвели до витрачання бюджетних коштів в особливо великих розмірах, кваліфікували відповідно до 5-ї частини статті 191 ККУ "Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем". Передбачене покарання – позбавлення волі від 7 до 12 років.

1 жовтня 2015-го Анатолій Матіос на своїй сторінці у Фейсбук повідомив про обшуки у колишнього керівника "Львівського бронетанкового заводу".

Обшук в екс-керівника "Львівського бронетанкового заводу" Фото з фб-сторінки Анатолія Матіоса

"Слідство підозрює колишнього керівника держпідприємства Львівський бронетанковий завод у тому, що він протягом грудня 2014-січня 2015 років, за попередньою змовою з іншими особами та з використанням підприємств з ознаками фіктивності, зловживаючи службовим становищем, заволодів державними коштами оборонного замовлення в сумі понад 2 мільйони гривень, які призначалися для ремонту в зону АТО 31 одиниці БМП-1, а також двигунів УТД-20. Публікую фото "наколядованих" цим "Корейко" народних грошей, за які мала бути відремонтована техніка для АТО в період Дебальцевських боїв", – писав тоді він.

Втім, попри такий гучний допис у ФБ – гучного вироку зловмисник не отримав.

20 лютого 2016 року Сихівський райсуд Львова оголосив рішення у цій справі.

Суть справи: "Львівський бронетанковий завод" сплатив 2 мільйони гривень приватному підприємству "Пацифік-2" за ремонт дев'яти двигунів УТД-20 для БМП-1. При цьому приватне підприємство не мало відповідних виробничих потужностей, а кілька двигунів навіть з території "Львівського бронетанкового заводу" не вивозилися і взагалі не потребували ремонту.

У ході судового розслідування прокурор змінив обвинувачення на м'якіше – частина 2 статті 367 "службова недбалість" (позбавлення волі на строк від 2 до 5 років).

У результаті суд не побачив корупції у діях екс-керівника "Львівського бронетанкового заводу" та присудив штраф у розмірі 11,9 тисяч гривень та позбавлення волі на 5 років. Щоправда, від відбуття основного покарання його одразу звільнили – призначили іспитовий строк 3 роки.

Керівник приватного підприємства "Пацифік-2" рішенням Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 17.03.2016 визнаний винним за 4-ю частиною статті 190 "шахрайство". Його засудили до 5 років позбавлення волі – і також звільнили від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком три роки.

"БІЛА РУКАВИЧКА" МАТІОСА

Справа керівника "Львівського бронетанкового заводу" – дуже показова.

На її прикладі кожен інший керівник державного оборонного підприємства міг і мав би побачити, як держава рішуче карає охочих нажитися на війні.

З'ясувалося, що уся рішучість завершується 12 тисячами гривень штрафу.

На початку квітня Анатолію Матіосу довелося прокоментувати історію з "Львівським бронетанковим заводом".

"Чому екс-керівник державного підприємства не сидить?" – запитала журналіст телеканалу "Zik" у головного військового прокурора.

Анатолій Матіос тоді запевнив, що екс-директор відшкодував усі нанесені збитки: "У нього вдома виявили більше грошей, ніж йому інкримінувалося. Ми не можемо знати все, і доказуємо тільки факти, які ми достеменно можемо зібрати докази. За звинуваченнями він засуджений.

Ми не погодилися з рішенням суду і подали апеляцію. Суд ухвалив рішення, що у зв'язку з відшкодуванням збитків, з урахуванням "закону Савченко" він вважається таким, що відбув покарання. Я переконаний, що все зроблено по закону".

Також Матіоса запитали: чому звернення Укроборонпрому до нього щодо виявлених зловживань на державних оборонних підприємствах залишають або без відповіді, або без покарання зловмисників?

І тут військовий прокурор не стримався: "Це підміна понять. Це повна неправда. Я білу рукавичку Укроборонпрому сприймаю і приймаю. І найближчим часом обіцяю… Я не люблю, коли підміняють поняття з хворої голови на здорову.

Я заявляю, що буде все, що не задовольняло Укроборонпром в моїй роботі, я все зроблю. Невдовзі.

Я прийняв цю рукавичку".

Трохи згодом Матіос заявив, що Укроборонпром не звертався до нього з фактами зловживань, і повідомив, що на Держконцерні проводиться обшук. Внаслідок обшуку слідчі вилучили документи. Які саме і в якій справі – невідомо.

За давньою традицією, "біла рукавичка" вважається викликом на дуель. Судячи з реакції Матіоса, саме так він сприймає винесення у публічну площину питання: чому правоохоронці не карають зловмисників за зверненнями Укроборонпрому?

Для країни ж більш важливо не те, хто залишиться живим у цій умовній дуелі – а чи будуть покаранні ті, хто наживається на війні.

Олексій Братущак, УП