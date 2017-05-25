Парламентські забудовники: конфлікт інтересів у комітеті будівництва

Заборона на в'їзд в Україну головному ідеологу інформаціного блоку телеканалу Ігорю Шувалову та закони про мовні квоти можуть коштувати "Інтеру" втрати аудиторії і відповідно впливу. Також несподіваним "подарунком" для власників може стати Хорошковський, якому кортить повернутися в українську політику.
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