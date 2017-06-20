Голодні ігри Садового. Сміття та й годі

– Скільки, як ви думаєте, триватиме ваше голодування?

– Це залежить від президента і прем'єра.

– Але скільки ви готові витримати?

– Є біологічні можливості людини.

– Ну ви ж не Надія Савченко?

– Це приниження мене, це хамство звичайне.

Так обурився на аналогію з Савченко лідер парламентської фракції "Самопоміч" Олег Березюк, коли від нього на десятій годині голодування журналістка Соня Кошкіна вимагала конкретики щодо його протесту під Адміністрацією президента.

Вранці понеділка 19 червня, на засіданні погоджувальної ради у Верховній Раді Березюк оголосив, що починає голодувати, протестуючи проти "знущання" над його рідним Львовом. Так він характеризує критичну ситуацію з львівським сміттям, якого накопичилося на вулицях міста уже 8,5 тисяч тонн.

У цих завалах Березюк і його фракція винять центральну владу – мовляв, вона блокує вивіз сміття на інші полігони.

"Упродовж року нам багато чиновників казали, що нема з ними про що домовлятися, бо "є дзвінки". Протягом року міські голови нам допомагали як офіційно, так і неофіційно, але на них одразу були наїзди з боку правоохоронних органів. Як тільки машина зі сміттям заїжджа, то вже за дві години у мера був керівник підрозділу", – переконує "Українську правду" Березюк, попиваючи воду.

На питання, чи є в нього конкретні докази таких дзвінків, Березюк риторично відповів: "Чому Аль Капоне не могли посадити?.. Докази були?"

Уже понад рік львівські відходи немає куди вивозити. Єдиний полігон ТВП, який обслуговував Львів протягом шістдесяти років, суд на вимогу прокуратури закрив у 2016 році після обвалу на ньому сміття.

"Остання крапля – це коли я ходив по місту і дивився, як це все жахливо виглядає", – розповідає Березюк про своє рішення голодувати. За його словами, він чотири дні про це думав, ні з ким не радився, навіть з мером Андрієм Садовим.

"Навіть моя дружина не знала. А мама, бідна, щойно дзвонила, якраз прийшла з городу, то вона тримається за серце і хвилюється", – додав Березюк.

Березюк вирішив голодувати після того, як надивився на сміттєві завали Львова

За день на сходах Будинку з Химерами, що навпроти входу в АП, разом з Березюком пересиділа чи не уся фракція "Самопоміч". Втім, голодувати, крім нього, більше ніхто не став.

"Це вибір кожного, зокрема. Ми його підтримуємо, розуміємо. Олег голодує через свої особисті переживання. Це його вибір: якщо страждає Львів, буде страждати й він", – прокоментував УП нардеп від "Самопомочі", львів'янин Сергій Кіраль, який, як і Березюк, перед обранням до парламенту працював у Львівській міській раді.

Разом з Березюком під АП зібралися депутати від "Самопомочі". Проте вони не наважились голодувати прес-служба "Самопомочі"

"Я його повністю підтримую. Але я не вірю, що клептократів ми можемо переконати лише ненасильницьким спротивом. Такий протест не вирішує проблему, але дає шанс для вирішення, привертаючи увагу", – пояснив УП свою позицію заступник фракції "Самопоміч" Єгор Соболєв.

І додав, що готовий допомогти львів'янам в організації загонів самооборони, які б "фізично нейтралізовували тих, хто блокує законне вивезення сміття".

За словами Соболєва, йому відомі випадки, коли правоохоронці чи "найняті люди" блокують машини зі сміттям, незважаючи на те, що сміттєвози мають усі документи і договори на утилізацію на одному з полігонів.

"Я говорив меру Львова, що вам треба робити самооборону, вам треба брати ініціативу і силою це пробивати. Бо з ними, гадами, інакше не можна. Якщо справді або поліція, або інші перевертні блокують законне вивезення сміття – треба приходити і їх нейтралізовувати. Те саме, якщо посадовці не приймають рішення, треба приходити сотнями, тисячами – і казати: або ви це й це приймаєте, або ми вас виносимо з кріслом на вулицю", – додав Соболєв.

Єгор Соболєв, який прийшов підтримати Березюка, готовий допомогти створювати Львову загони самооборони Мар'яна П'єцух

Із собою на Банкову Березюк взяв з речей хіба що книгу спогадів гетьмана Павла Скоропадського. Вже увечері колеги-нардепи принесли кілька пледів, туристичних килимків та дві розкладачки.

За півгодини до опівночі усі жінки-нардепи з "Самопомочі" розійшлися. Ночувати тут залишились самі чоловіки.

Попередньо комендант АП пообіцяв, що за потреби впускатиме всіх через службовий вхід в туалет.

На ніч з Березюком залишилися кілька нардепів з "Самопомочі" Мар'яна П'єцух

Сміттєво-політичний пінг-понг

За тиждень до початку акції на Банковій, 12 червня львівська мерія звернулася до уряду з проханням оголосити Львів зоною надзвичайної екологічної ситуації.

"Це розблокує доступ до низки сміттєзвалищ, які сьогодні заблоковані під адміністративним і прокурорським тиском", – пояснює УП Сергій Кіраль, який є головним і найбільш обізнаним спікером "Самопомочі" у питанні сміття.

"Якщо відкрити для Львова сорок-п'ятдесят полігонів у чотирьох сусідніх областях і завозити туди по одній машині щодня, то ніхто не відчує (навантаження – УП)", – пояснює Березюк своє бачення тимчасового вирішення проблеми.

Про вимогу повноцінного відновлення роботи Грибовицького сміттєзвалища, яке після трагедії з чотирма жертвами вже рік не працює, у Львівській мерії відкрито не кажуть – наразі пропонують лише "укріплення схилів наявним сміттям".

Хоча розблокування саме Грибовицького полігону значно б полегшило життя Садовому – принаймні, зекономило б мільйонні суми на вивіз сміття за сотні кілометрів та на утилізацію відходів за завищеними тарифами на чужих сміттєзвалищах. При цьому проти роботи полігону активно виступають мешканці прилеглих сіл, які з цією метою неодноразово перекривали дороги.

Відповідно до проекту укріплення та рекультивації сміттєзвалища, який розробив спочатку науково-дослідний інститут "Гірхімпром", а тепер переробляє французька компанія Egis, укріплення схилів для вирівнювання кута сміттєвої гори з 90 до 12 градусів має відбуватися за рахунок досипання нового сміття.

"Цю стабілізацію схилу, де відбувся зсув, можна робити свіжим пресованим сміттям. І це одразу значно вирішить ситуацію з вивозом сміття", – пояснює Кіраль.

"Сміттєзвалище треба рекультивувати – ґрунтом і сміттям. Бо кількість якоїсь речовини, яку потрібно для вирівняння схилів, є неймовірно великою. Якщо це робиться згідно з проектом, люди бачать проект і його контролюють, то в чому справа? Адже все одно треба вирівняти схили", – у свою чергу, додав Березюк.

Надзвичайний стан також, ймовірно, дозволить розблокувати від активістів цех у Львові, в якому півроку міська рада не може розпочати пресувати сміття в спеціальні тюки. Ця технологія дозволить зменшити об'єми відходів в шість разів. Проте люди, що живуть поруч, бояться, що рідини, що стікатимуть внаслідок пресування, забруднять їхні ґрунти. А обіцянкам, що для цього буде збудований спеціальний басейн, активісти вірити відмовляються.

А поки будуватиметься сміттєпереробний завод, під виглядом рекультивації мерія і далі зможе експлуатувати Грибовицький полігон – і все львівське сміття звозити саме туди.

Вже півроку активісти і місцеві мешканці блокують відкриття цеху з пресування сміття в спальному районі Львова Рясне-2

Проте у Кабміні не відреагували на заклик Львівської мерії про надзвичайний стан.

І тоді Садовий пішов ва-банк.

Пізно увечері 13-го червня на Ратуші з'явився величезний банер із закликом "Порошенко, Гройсман, зупиніть сміттєву блокаду Львова". Щоб напис могли прочитати усі іноземні туристи, його переклали англійською.

За словами речниці Садового, за виготовлення цього банеру Садовий заплатив з власної кишені дві тисячі гривень.

Zaxid.net

Цей банер – перший відкритий закид Садового у бік Гройсмана в історії зі львівським сміттям. До того часу міський голова прямо звинувачував лише Адміністрацію президента, яка, за його версією, залякує і забороняє усім чиновникам в регіонах приймати львівське сміття.

"Я говорив з паном прем'єром неодноразово на цю тему (...) І в цій ситуації він чи не єдиний, хто мені дав поради, що робити і на кого надіятись, а хто мені ніколи не допоможе", – заявляв рік тому Садовий в інтерв'ю УП щодо позиції глави уряду в львівській сміттєвій історії.

Реакція на банер на Ратуші не змусила забаритись. Наступного ж ранку на засіданні уряду Володимир Гройсман, звертаючись через телекамери до Садового, фамільярно і зверхньо відповів: "Не шукай крайніх, а візьми і зроби!"

"Маючи мільярди гривень на рахунках, він просто не спроможний це зробити, або спроможний, а не хоче", – безапеляційно зауважив прем'єр. Гройсмана вкрай обурило, що у сміттєвій ситуації у Львові винним намагаються зробити тепер і його.

Після цього між державними діячами розгорнулася маленька ФБ-війна: Садовий відписав, що вражений хамством прем'єра, а Гройсман знову не зміг промовчати і повторно звинуватив Садового у бездіяльності. При цьому прем'єр запевнив, що регулярно звертається до міських голів, аби ті тимчасово у себе прийняли львівське сміття. Але вважає, що й сам Садовий має підключитися до процесу.

"У відповідь чую – тобі вони не відмовлять, а я перед ними на коліна ставати не буду. Так, мені не відмовляють, але питають – "як на довго?" І мені все складніше знайти відповідь, бо жодних дій з боку пана Садового ніхто не бачить", – написав Гройсман.

Прем'єр стверджує, що фактично вимушений сам робити всю роботу за Садового. Наприклад, домовлятися з французькою компанією, яка зараз розробляє для Львівської міськради проект рекультивації Грибовицького сміттєзвалища та будівництва сміттєпереробного заводу.

"Оббріхують на кожному повороті! Так не можна робити! Може, він з якимись французами і домовлявся, але не з тими", – емоційно відреагував на це Олег Березюк.

Березюк запевняє, що домовленість з французькою компанія Egis – це виключно заслуга Львівської мерії, а не уряду.

Так само він назвав неправдою слова Гройсмана про те, що з його подачі було виділено Львову дві земельні ділянки в Львівській області під новий полігон. Мовляв, ділянку виділяли лише одну – і та, у результаті перевірки експертами виявилася непридатною під полігон.

"Земельну ділянку дали таку, що навіть не дослідили. Звідки мер міг знати, що вона не добра? Бо вони ті ділянки попередньо не готували, бо вони є халтурщики!" – це Березюк вже закидає камінь в город Львівської облдержадміністрації, яка за вказівкою Гройсмана і за побажанням Садового передала Львівській міськраді під полігон ділянку колишнього сірчаного кар'єру в Яворівському районі.

Чого хоче Березюк?

19 червня міськрада надіслала повторне звернення в Київ щодо оголошення надзвичайного екологічного стану у Львові.

Хоча таке рішення належить до компетенції уряду – голодувати Березюк пішов під Адміністрацію президента.

"Його (Гройсмана – УП) патологічна залежність від президента і від олігархічної машини не дає бути господарем та виконавцем в країні. Він не боїться брати відповідальність, але він через цю патологічну залежність просто не може цього зробити (оголосити надзвичайний стан – УП)", – пояснює Березюк.

Голову фракції "Самопоміч" не збентежило, що в Адміністрації президента в той день не було самого президента: уранці 19 червня Петро Порошенко відлетів у США.

"Мені не принципово, де він. Інституція працює. Зрештою, є засоби зв'язку", – спокійно відповів Березюк.

Пояснюючи причини свого голодування під АП, Березюк, показуючи на вікна Адміністрації президента, також додав: "Перша – я не можу дивитися, як ці пацани знущаються над людьми у Львові, як вони брешуть людям в Україні. І друга – я хочу підтримати львів'ян, бо бачу, що люди розгублені, їх просто нищать. І я не буду цього терпіти через му*аків, які тільки те й роблять, що крадуть".

На запитання, якого рішення чи розпорядження від уряду він очікує, Березюк заявив: "Перестати знущатися над людьми. Як? Невже прем'єр міністр сам не знає, що треба зробити? Я не хочу йому вказувати".

Хтось з нардепів поруч, що залишився ночувати від АП разом з Березюком, не витримує: "А яким таким "розпорядженням" можна вирішити те, що він людям погрожує, якщо вони будуть приймати сміття?"

"Хто? Гройсман погрожує?" – здивовано уточнюю.

"Звичайно, що не погрожує! Аль Капоне теж не вбивав людей", – знову згадав відомого гангстера Березюк.

Пізно увечері 19-го червня, коли біля Адміністрації президента нардепи влаштовувалися на розкладачках, Гройсман написав на своєму Facebook, що доручив голові Львівської ОДА Олегу Синютці зібрати міських голів області, щоб попросити у них про допомогу із вивезення львівського сміття.

Проте, навряд чи така вказівка влаштує Березюка.

Ближче до півночі до Березюка навідався Рефат Чубаров, щоб розпитати про ситуацію з львівським сміттям, яка до цього йому була незрозуміла

"Я припиню голодувати, коли побачу, що є реальна співпраця і реальна допомога, а не тимчасова. Бо вони вже тричі дурили львів'ян – три рази "приходили на допомогу", щоби зробити ще гірше. Бо вони не вирішували основи", – пригадав Березюк попередні рази, коли за вказівкою Гройсмана зі Львова одноразово на полігони області вивозили відходи зі Львова.

А ще пригадав візит у Львів віце-прем'єра Володимира Кістіона, коли в його присутності 21 квітня Львівська мерія з міськими головами Львівщини підписала Меморандум про регулярне вивезення усього львівського сміття протягом двох років на малі полігони області. Проте з дев'ятнадцяти підписантів згодом лише четверо міст погодилися приймати у себе львівське сміття.

До речі, того самого дня, коли Березюк розпочав голодування, міськрада Миколаєва, райцентру у Львівській області, зібралась на позачергове засідання з метою визначитися, чи приймати львівські відходи на своєму полігоні.

Для позитивного рішення не вистачило лише одного голосу. Не голосувала, зокрема, представниця "Самопомочі". Ще двоє депутатів від політсили Садового взагалі проігнорували сесію.

"Двох депутатів залякали повістками з військкоматів, якимись кримінальними провадженнями. А третій депутат – вона очолює регламентну комісію. І коли скликали якусь позачергову сесію, внесли непідготовлене рішення, яке не пройшло всіх регламентних процедур, то вона як людина, яка бореться за дотримання регламентних процедур, не могла підтримати рішення, яке в очі не бачила", – пояснив УП дивну поведінку однопартійців нардеп від "Самопомочі" Сергій Кіраль.

При цьому він додав, що ця позачергова сесія була "спекулятивною технологією", щоб показати, що "Самопоміч" сама блокує вивіз сміття.

* * *

То хто ж блокує вивіз відходів зі Львова – сам Садовий чи влада у Києві?

Це основна суть дискусії, яка триває уже рік між політичними опонентами довкола теми львівського сміття. І поки Львівська мерія і депутати з "Сапомопочі" змагаються в аргументах з соратниками президента та прем'єра, львів'яни дискутують, куди нести мішки зі сміттям – під Ратушу чи під магазини Roshen.

"Львів голосував за Порошенка, віддав йому 70%, але зараз він у Львові має 7%. Бо люди все розуміють. Але я був проти нести сміття під Roshen, бо ми не маємо право скидатися на них", – патетично додав Березюк.

Ближче до опівночі хтось з нардепів приніс кошик для сміття до Будинку з Химерами. Мовляв, хай це буде символ протесту – кидатимемо туди сміття.

Проте подумавши, за хвилину від ідеї відмовилися – "щоб не виглядати смішно".

P.S. Про свій намір підтримати Олега Березюка і долучитись до голодування разом із ним вранці 20 червня заявила з трибуни Верховної Ради віце-спікер Оксана Сироїд.

Мар'яна П'єцух, УП