Радник Порошенка проти мера від "Самопомочі". Чи буде "імпічмент"?

Найближчим часом Банкова може випробувати ефективність нового методу – як позбутися незручного мера, або змусити його до співпраці: у діяльності міського голови знаходять дрібний конфлікт інтересів, розкручують його на дві складові, і відповідно до адмінкодексу відстороняють від займаної посади.

Схоже, за таким сценарієм розгортаються події навколо мера Миколаєва Олександра Сєнкевича від "Самопомочі".

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Але замість закріплення успіху представники БПП та "Народного фронту" почали потроху з'їдати мера.

Найбільше ж критики дістається Сєнкевичу від радника президента.

"Злочин"

Після 7 години вечора мер Миколаєва Олександр Сєнкевич закінчує обхід Корабельного району на околиці міста. У дворі багатоповерхівки зупиняється поспілкуватися з мешканцями. Розпитує про ремонти доріг, обіцяє облаштувати майданчик, проводить лікнеп щодо необхідності організації ОСББ.

– Так а коли вибори? – запитує в мера жінка, яка, напевно, звикла, що життям маленьких українців депутати та кандидати починають цікавитися напередодні важливих голосувань.

– Невідомо, – відповідає Сєнкевич і раптом згадує, що за їхньою розмовою спостерігає журналіст УП. – От у нас тут журналіст з Києва приїхав. А ви ж знаєте, що мені нещодавно чотири поліцейських з Києва приїжджали вручати протокол про корупцію.

На якусь мить у розмові зависає пауза.

– Протоколи з питанням голосування за мою зарплату. При цьому я приховав конфлікт інтересів. А другий протокол за те, що я ще й проголосував за це рішення, – пояснює Сєнкевич.

– Казали, що ви через вікно втекли, –згадує жінка популярну байку останніх тижнів, як мер уникав зустрічі з правоохоронцями.

– Ще й стрибнув з вікна, – спробував перевести розмову у жарт міський голова. – Хтось був в міськвиконкомі? Я на третьому поверсі працюю, 15 метрів висоти.

– Ой, зараз таких випадків по телевізору, у новинах – кожного разу, – серйозно продовжує жінка. – То того, то того, то того беруть. Дурдом, коротше…

Зрозумівши, що місцеві не зможуть підіграти йому на очах журналіста, мер переводить розмову на інші теми.

Десь за годину в невеличкій кав'ярні у центрі Миколаєва мер смакує "Мохіто": "Робочий день закінчився, тому одну склянку можу собі дозволити". У компанії зі своїм прес-секретарем Сєнкевич викладає автору своє бачення історії з протоколами.

Початок історії мав місце ще наприкінці 2015-го. Невдовзі після перемоги Сєнкевича міськрада розглядала питання щодо оплати його праці. При цьому мер мав заявити про конфлікт інтересів у цьому питанні та не брати участь у голосуванні. Цього Сєнкевич не зробив – і потрапив на гачок правоохоронців.

Офіційний мільйонер склад "злочину" називає сміхотворним. І вважає, що зможе довести у суді, що порушення закону не було.

"Я не знаю, чому сьогодні сплив протокол. Пройшло майже два роки, – каже Сєнкевич. – Сьогодні є проблеми у Львівського міського голови, якому теж по надуманим причинам дають якісь протоколи. Я пов'язую свої протоколи з тим, що знаходжусь з Андрієм Садовим в одній політичній партії. І таким чином кажуть: ось вони, міські голови – корупціонери, за зарплату собі голосують".

Хто саме "організував" міському голові Миколаєва два протоколи про корупцію, сам Сєнкевич не знає. Але в контексті цієї історії згадує радника Петра Порошенка Юрія Бірюкова та екс-голову Миколаївської обласної держадміністрації Вадима Мерікова.

"Народний фронт"

Екс-губернатор Миколаївщини Вадим Меріков нині входить до керівних органів "Народного фронту". Про його роль у появі протоколів автору розповіли одразу кілька осіб.

Так, один з депутатів міськради від "Самопомочі" нагадав, що в 2015-му Меріков допомагав Сєнкевичу на виборах.

"Без підтримки губернатора (на той час Меріков, – УП) Сєнкевич мером не став би. Сєнкевичу допомогли вийти у другий тур, і в другому турі йому допомогли. Потім Сєнкевич перестав брати телефон. А Меріков – людина дуже мстива, як маленький Наполеон", – каже співрозмовник УП.

Наближений до мера політконсультант розповідає ще одну історію: одна з фірм, яка пов'язана з екс-губернатором, спробувала добудувати торгові місця на міському ринку "Колос". Мер наказав все прибрати.

"Вони все прибрали, але вирішили зробити меру проблеми. Накладом 200 тисяч екземплярів вийшла газета "Нік-Вєсті". У ній – все погане про команду мера. Те, що за цим стоїть Меріков, ні для кого не секрет", – пояснює політконсультант.

Цю газету у квітні 2017-го Сєнкевич згадав у розмові з виданням "Kyivpost" і звинуватив Мерікова у пропаганді проти мера.

У відповідь отримав коментар від Мерікова: "Поганому танцюристу і яйця заважають".

За інформацією, згадані протоколи з'явилися завдяки працівникам газети Мерікова.

"У Миколаєві на заяви про порушення Сєнкевичем ніхто не реагував. Тому направили заяву до Києва. Писав наш колега з газети "Нік-Вєсті". Десь півроку Київ не реагував. І без впливу Арсена Авакова та Юрія Луценка нічого б і не відбулося", – каже джерело.

Політконсультант мера вважає, що про голосування Сєнкевича майже дворічної давнини згадали не випадково: "Просто більше нічого не накопали. Було б щось серйозніше – однозначно пред'явили б".

З вручених протоколів відомо, що Сєнкевича підозрюють у порушені двох пунктів статті 172-7 КУпАП "Порушення вимог щодо конфлікту інтересів". Максимальне покарання– штраф 6800 гривень.

Натомість, третій пункт цієї статті може вибити крісло з-під мера. У ньому йдеться, що після другого протягом року адміністративного стягнення за подібні порушення особа позбавляється права обіймати певні посади строком на один рік.

Сєнкевичу зможуть пред'явити цей пункт у разі, якщо він програє суди по двом врученим йому протоколам.

БПП і радник президента

Конфлікт Юрія Бірюкова та Олександра Сєнкевича вже давно перейшов у публічну площину.

Радник президента особливо не добирає слів на адресу мера: "Вважаю його скотинякою і м*даком. Нікчема. Саботував і заблокував процес будівництва меморіалу загиблим миколаївцям у парку Перемоги, для мене ця людина перестає бути людиною. Стає твариною".

Подібні заяви дають підстави Сєнкевичу закидати Бірюкову організацію його травлі.

Одразу після отримання першого протоколу Сєнкевич продемонстрував журналістам листівку, яку того дня у будівлі міськради оперативно поширювали представники БПП. На той час обласний осередок президентської партії очолював саме Бірюков.

Автори кепкували з того, що мер зник на кілька годин з-під носа поліцейських.

Олександр Сєнкевич демонструє листівку, яку поширювали у будівлі міськради inshe.tv

"Навряд чи є якась участь Бірюкова в історії з врученням протоколів, – каже миколаївський журналіст Андрій Лохматов. – А листівка – це Олександр Нойнець (член команди Бірюкова, – УП) просто тролив Сєнкевича".

Сам же Сєнкевич листівку назвав політичною провокацією і озвучує свою версію.

"Коли ми зустрічалися з фракцією БПП (фракція міськради, – УП), я пообіцяв, що деякі провладні напрямки – питання освіти і медицини, ми закриємо людьми, яких запропонують вони. Фактично в очах Бірюкова я не виконав свої обіцянки. Після цього Бірюков на мене образився. І Нойнець, який з ним працював", – каже Сєнкевич.

Бірюков підтверджував, що пропонував людей, які брали участь у конкурсах. При цьому запевняв, що жодних підкилимних ігор не вів.

Політичний експерт Федір Левченко розповідає, що однією з посад, яка мала відійти БПП, була позиція заступника міського голови. На неї, нібито, претендував голова міської організації БПП В'ячеслав Сімченко, і відповідної домовленості досягли.

Згодом, за словами Левченка, Бірюков вимагав цього призначення. Але воно так і не відбулося. І ніби після цього Нойнець почав відкриту боротьбу проти мера.

Автор звернувся до Нойнеця у ФБ з проханням прокоментувати інформацію, однак той поки не відповів.

Натомість сам Сімченко, який нещодавно склав з себе повноваження керівника міської організації БПП, спростував існування домовленості щодо його призначення заступником мера: "Мене у виконавчу владу не затягнеш. У мене бізнес".

Майже одночасно повідомив про бажання піти з посади керівника обласної організації БПП і Бірюков: "Ми виграли 15 з 20 виборів в Об'єднані територіальні громади. Саме тому нас переводять в центральний секретаріат. Ми будемо займатися тим самим, тільки в рамках всієї країни", – пояснює БППшнік.

Однак далеко не всі в Миколаєві дотримуються версії про підвищення Бірюкова внаслідок ефективної роботи.

Активіст Олександр Діордієв вказує на конфлікти серед миколаївських однопартійців Порошенка.

"Коли формувався БПП, був закладений конфлікт між УДАРом в обличчі Давида Макаряна (нині – нардеп БПП, – УП) і Андрія Вадатурського (екс-керівник обласної організації БПП, нині – депутат БПП, – УП). Бірюков з'явився на вже складені стосунки. І почалася войнушка", – каже Діордієв.

А після призначення головою МОДА Олексія Савченка з'явилася ще одна точка конфлікту.

"БПП розірваний на 4 шматки. І вони постійно між собою гризуться. З приходом Савченка баланс сил змінився, – каже миколаївський журналіст Андрій Острєв. – Нойнець сильно полаявся з Савченком".



В оточенні Савченка УП повідомили про спроби зняти главу МОДА через Київ, коли той був у відпустці, – мовляв, АП не влаштовує "неконтрольованість" губернатора Миколаївщини. Савченку довелося швидко повертатися та мчати на Банкову. До Порошенка він потрапив після Бірюкова. У підсумку Савченко відмовився від подальшої співпраці з політтехнологами з Дніпра та змінив ставлення до ряду проектів.

Свою посаду він зберіг.

А 8 липня Олександр Нойнець розмістив коментар у ФБ, з якого випливає, що Савченко домігся кадрових перестановок опонентів. Тоді ж про завершення роботи у Миколаївській облорганізації БПП заявив і Бірюков.

У коментарях УП Бірюков запевнив, що в нього з Савченком чудові стосунки і жодних конфліктів немає.

Губернатор

Після втечі через вікно від столичних правоохоронців, миколаївський мер одразу попрямував до губернатора. У політичних колах міста вважають, що з приходом Савченка на Миколаївщину, він дав Сєнкевичу гарантії захисту та підтримки.

"Коли призначили Савченка, відбулася зустріч з мером, на якій вони домовилися, що працюють разом. Скоріше за все, Савченко дав гарантії, що допомагатиме Сєнкевичу в різних питаннях, у тому числі з Києвом. Тому що Сєнкевича "били" ще з самих виборів – і з Києва, і місцеві", – розповідає журналіст Острєв.

Натомість один з радників Савченка спростував інформацію про наявність якихось гарантій та політичних зобов'язань між ОДА та мером Миколаєва.

Кілька осіб, з якими автор спілкувався у Миколаєві, нарікають, що мер абсолютно підконтрольний губернатору.

"Сєнкевич виконує усі забаганки Савченка. Беззаперечно. Можливо, у Савченка є якийсь компромат на мера", – жаліється один депутат міськради від "Самопомочі".

Природу стосунків двох керівників активіст Діордієв пояснює так: "Наш мер – це комп'ютерщик з 90-х. Якщо він зустрічає гопника, то відмовити йому не може. І це проблема. Наш губернатор – класичний гопник. А Сєнкевич – класичний ботан".

Минулого року автор вказував на темні плями у біографії нинішнього миколаївського губернатора. Зокрема, в афері з "Авант-Банком" згадувалися прізвища трьох осіб, які у 90-х працювали у столичній міліції. Окрім Савченка, це Валерій Гелетей, екс-міністр оборони, та Віталій Ярема, екс-генпрокурор. У них був і четвертий партнер – Юрій Мороз. Останній нині очолює Нацполіцію Миколаївської області.

"Губернатор – дуже сильна фігура в області, – каже журналіст Острєв. – Комунікуючи з першими особами силових структур області, він може зробити багато неприємностей. З ним зазвичай домовляються".

Під час розмови з автором Сєнкевич майже оди співав Савченку. При цьому стосунки з ним охарактеризував як "робочі".

Радник губернатора розмови про підконтрольність мера називає необ'єктивними. "Немає такого, що мер бігає на побігеньках у губернатора", – запевнила людина з оточення Савченка.

І прихильники, і опоненти мера відзначають, що останнім часом Савченко усе частіше дозволяє собі публічно демонструвати зверхнє ставлення до Сєнкевича.

"Він просто знущається з мера", – обурюється член "Самопомочі" В'ячеслав Апанасенко.

Навіть дрібні жарти губернатора щодо мера привертають увагу політичних кіл Миколаєва. Тут розуміють: якщо у Києві дадуть відмашку на створення реальних проблем Сєнкевичу, то робитимуть це руками Савченка.

"Самопоміч"

11 липня стало відомо про реєстрацію проекту рішення про "імпічмент" Сєнкевичу. Документ поданий за підписом депутата від "Самопомочі" Сергія Ісакова.

"Ми з Сєнкевичем не сварилися. Просто діяльність мера йде з порушенням закону, і я не можу цього допустити", – пояснює Ісаков.

Депутат "Самопомочі" Сергій Ісаков (у центрі)

Одразу після виборів Ісаков очолював фракцію "Самопомочі" з 10 осіб у міськраді. Але згодом фракція його зняла. Разом з іще двома депутатами Ісаков створив внутрішню опозицію у фракції.

"Ісаков співпрацює з Опоблоком. Ми їх вибили з фракції, повністю обрізали у спілкуванні", – каже депутат від "Самопомочі" Апанасенко.

Ініціативу Ісакова відправити мера у відставку Апанасенко називає сигналом Сєнкевичу від Опоблока бути більш зговірливим.

Сам Ісаков запевняє, що ідеалів "Самопомочі" не зраджував і з партії виходити не збирається. Хоча і діалогу ані у Миколаєві, ані на центральному рівні з однопартійцями не має.

І якщо в міськраді не збереться необхідна кількість голосів за відставку мера (потрібно 36 голосів з 54 депутатів), то Ісаков готовий робити наступний крок – звертатися до Верховної Ради.

Поки що його ініціативу серйозно у Миколаєві не сприймають.

У "Самопомочі" нарікають на цілеспрямовані дії представників БПП забруднити усіх соратників Садового. "Щоб з кожним членом Самопомочі була брудна асоціація. Їм це потрібно під вибори. Нас роз'єднали, розбили по одному і потрохи знищують", – каже Апанасенко.

Сама партія "Самопоміч" у Миколаєві майже не діє. Офісу немає. У міському осередку лише 5 членів.

Сєнкевич визнає, що деякі колишні активісти його виборчого штабу перейшли в опозицію до мера. У свою чергу нарікає: запрошував усіх працювати в органах влади, заходити через конкурси – але вони не пішли.

Натомість мер знайшов спільну мову з Опозиційним блоком.

Опоблок

Після виборів меру дісталася складна міськрада. У ній чотири фракції: Опозиційний блок, "Самопоміч", БПП та "Наш край". Без опозиціонерів три фракції мали 50%+1 голос. Таким складом, наприклад, ухвалювали бюджет-2016.

Однак після того, як три члени "Самопомочі" пішли в опозицію до Сєнкевича, існування цієї більшості стало нереальним.

Довгий час мер не йшов на компроміси з Опоблоком. Як наслідок такої патової ситуації, депутати рік не могли обрати секретаря міськради.

6 жовтня 2016 року в Миколаєві представили нового губернатора. І вже 25 жовтня міськрада обрала секретарем представницю БПП Тетяну Казакову.

"Її поставили за домовленістю Савченка з Ігорем Дятловим (голова фракції Опоблока у міськраді, – УП) та Сєнкевичем, які проходили в ОДА", – каже політексперт Левченко.

Олексій Савченко, Тетяна Казакова, Олександр Сєнкевич inshe.tv

Тоді ж заговорили про "весілля" мера та ОБ, яке організував Савченко.

"Сєнкевича змусили домовлятися з Опоблоком, оскільки усі три демократичні фракції ламали йому руки, вимагали преференцій", – пояснює Острєв.

"Сєнкевич не йшов на політичні домовленості з Опоблоком, а це майже 50% голосів у міськраді. Зрозуміло, що цю силу не можна ігнорувати. У результаті приїхав Савченко, за пару тижнів зібрав їх і просто "розрулив" вручну", – каже політтехнолог Олександр Ухмановський.

При цьому радник губернатора запевняє, що депутати міськради домовлялися самі: "Савченко туди не влазив".

Унаслідок домовленостей наприкінці 2016-го вдалося провести результативне голосування за кадрові призначення. При цьому пропозиції БПП та "Нашого краю" не врахували.

Одним з віце-мерів став представник Опоблока Олександр Омельчук. Також Сєнкевич призначив ще одного "опозиціонера" керівником однієї з райдержадміністрацій.

"Місто у шоковому стані, – згадує ті дні Ухмановський. – Якщо ти заявив про чистоту кадрів, то будь ласкавий, тримайся цього. А відбувся розрив шаблонів. І це відштовхнуло активістів".

Мер Миколаєва пояснює, що без співпраці з Опоблоком місто буде втрачати можливості розвитку. При цьому запевняє: "договорняків" з ними не має, що можуть підтверджувати голосування за земельні питання, де спільну позицію демонструють Опоблок, БПП та "Наш край".

Як складуться пазли?

Це – лише кілька пазлів з неприємної для мера Миколаєва картини. Коли їх зберуть до купи, Сєнкевичу залишиться невеликий вибір: або йти з посади, добровільно чи з примусом, – або бути маріонеткою призначеної з Банкової людини.

Якщо він піде, або його "підуть", то виконуючим обов'язки міського голови стане секретар міськради – представниця БПП, яку так обачливо проштовхнули на посаду у жовтні 2016-го.

У мера-айтішника був би шанс знову дати бій нахабам з БПП. Потрібно було лише зберегти підтримку людей, які стояли з ним пліч-о-пліч восени 2015-го.

От тільки цю підтримку він остаточно втратив після загравання з Опоблоком.

Олексій Братущак, УП