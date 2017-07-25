Гучне вбивство атошників в Дніпрі. Усі подробиці та версії

Хто та чому вбив екс-бойців 20-го батальйону 93-ї бригади Олексія Вагнера (позивний "Шах") та 11 батальйону 59-ї бригади Максима Іващука (позивний "Щука")? Українська правда зібрала найповнішу картину.

За даними Дніпропетровської поліції, яка займається розслідуванням гучного вбивства, близько 19.00 24 липня у дніпропетровському ресторані "D.O.M." (пр-т Гагарина, 92) зустрілись кілька осіб.

Зустріч тривала менше години.

"Це була запланована зустріч. Вона не носила кримінальний чи політичний характер. Вирішували виключно економічні стосунки. До єдиної думки не прийшли. Одна зі сторін вирішила вдатися до силового способу, спочатку фізично, потім зі стріляниною. Відбулася перестрілка", – розповідає начальник кримінальної поліції Дніпропетровської області Олег Грозь.

Місце злочину FB "Бористен – Borysten"

За словами колишнього бійця 20-го батальйону Максима Мирошниченка, який відвідав пораненого Едмунда Саакяна в лікарні, учасники зустрічі не бачили, як під'їхала машина з озброєними особами.

"Вони побачили, що до них наближаються десь близько 10 молодиків. Було видно, що у них під одягом зброя. Оскільки ми обидва служили, знаємо, що таке людина зі зброєю, то такі речі я розумію. Можна передбачити ступень небезпеки. Вони відкрили вогонь по Едмону та його друзям", – переказав УП версію розвитку подій Мирошниченко.

Свідки розповіли, що сварка виникла на літньому майданчику близько 20.00. Під час стрілянини нарахували більше трьох десятків пострілів.

"Під'їхали два авто, почали одразу бити. У потерпілих були травмати (травматичні пістолети, – УП), але не заряджені. Поки заряджали, ті почали стріляти з автоматів почали", – розповів один зі свідків місцевим журналістам.

"Мы видели, как по проспекту вниз в сторону центра едет белая машина. Из нее вышел человек и начал стрелять, выстрелов было много, непрерывно на протяжении минуты, может быть, дольше. Стрелявший попал в двух мужчин, потом сел в машину и уехал", — розповіла свідок Юлія.

Поранений адвокат Едмунд Саакян підтвердив, що була призначена зустріч.

На ній мали обговорити нібито борг його брата Едуарда. Адвокат переконує, що на зустріч приїхав з паперами, які доводили, що боргу немає.

"Сперва было 1-2 человек. Потом подвалила толпа, и у одного под курткой я увидел автомат. Я сделал вид, что испугался. Сказал брату: дай мне ключи от машины, я не хочу в этом участвовать, я буду сидеть в машине. У брата в машине лежал охотничий карабин. Я пошел к машине, открыл багажник, достал карабин и в этот момент они начали стрелять. Сразу попали мне в живот. Я начал стрелять в ответ", – розповів Саакян журналістам.

Саакян розповідає, що вистрелив усю обойму – 10 патронів. При цьому отримав 4 поранення, зокрема двічі йому поцілили в ногу, а ще – в плече. Брат Едмунда Саакяна Едуард вогнепальних поранень не отримав і доставив пораненого до лікарні.

Едмунд Саакян

З компанії Саакяна на місці інциденту загинув колишній боєць 20-го батальйону 93-ї бригади Олексій Вагнер (позивний "Шах").

Ще один колишній АТОшник Максим Іващук (позивний "Щука", екс-боєць 11 батальйону 59-ї бригади) помер по дорозі в лікарню внаслідок поранення.

Максим Іващук та Олексій Вагнер FB Народжені Бути Вільними, Олексій Вагнер

Нападники з місця інциденту втекли на автівках. Одну з них переслідували поліцейські. У мережі з'явився запис радіоперемовин поліцейських патрулів.

Під час переслідування "Тойоти" нападників вони викинули з автівки автомат та пістолет.

Пізніше ще один пістолет був знайдений поліцейськими у покинутій машині.

Силового затримання автівки з озброєними зловмисниками не відбулося.

Автомобіль з чотирма пораненими нападниками вільно доїхав до лікарні.

Іншу машину – "Субару" Саакяна (частина номерного знаку "АЕ0022"), на якій зникли нападники, поліцейські знайшли покинутою в одному зі спальних районів Дніпра. Оголошений план перехоплення "Сирена" не допоміг оперативно знайти інших учасників нападу.

Вдень 25 липня поліція ще не знала точної кількості нападників. Правоохоронці повідомили, що їх цікавлять щонайменше три особи.

При цьому встановлено роль лише двох нападників: вони стріляли – їх процесуально затримали.

І нападники і Саакян наразі знаходяться в одній палаті. Їх розділяють лише стекла. При цьому поруч чатують поліцейські з автоматами.

За словами Мирошниченка, стан Саакяна нетяжкий. Натомість деякі нападники у значно гіршому стані.

"Одному куля потрапила в ягодицю, ще в однієї людині – вогнепальний перелом нижньої кінцівки. І ще один лежить у тяжкому стані, непритомний", – розповів УП Мирошниченко.

За фактом інциденту поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу "умисне вбивство".

Відповідальність за цією статею – від 10 років позбавлення волі до довічного ув'язнення

Версії причин інциденту

Перша версія, яка одразу після інциденту пішла гуляти Інтернетом – продовження подій, які мали місце 9 травня цього року.

Тоді у Дніпрі побили АТОшників. Адвокат Едмонд Саакян був головою робочої групи по співпраці з правоохоронцями з розслідування тих подій. Тоді постраждав Олексій Вагнер, який загинув під час стрілянини.

Проте цю версію дуже швидко відкинули.

Правоохоронці озвучили версію, що причиною інциденту були економічні питання.

"Зустріч не носила кримінального, політичного і іншого характеру – на зустрічі вирішувалися виключно економічні питання. Вочевидь, не дійшли згоди – й одна зі сторін вирішила вирішити його силовим способом", – заявив на прес-конференції начальник кримінальної Дніпропетровській області Олег Грозь.

"Економічна" версія обурила соратників Саакяна.

"Це був повний бєспрєдєл. Просто їх розстрілювали. Хлопців, яких вбили, жодного економічного інтересу не було",– заявив директор КП "Патріот" Ігор Куляковський.

Ті ж, хто поспілкувався з Едмондом Саакяном в лікарні, розповіли "Українській правді" версію про вимагання грошей з брата – Едуарда Саакяна.

"Саакян сказав, що нещодавно на його брата наїхали ці невстановлені особи. Вимагали велику суму грошей, здається мова йде про 160 тисяч доларів", – розповів Максим Мирошниченко.

"У даному випадку був конфлікт між братом Едмонда Саакяна Едуардом і якимось громадянином Ізраїлю. Звичайний конфлікт. Ця людина (громадянин Ізраїлю, – УП) найняла звичайних биків, щоб пішли погрози та силовий варіант вирішення спірного питання.

Законний механізм вирішення питання – це судовий, процес перемовин. Едмунд став на захист брата, бо вирішення спірної ситуації перейшло з правового поля", – сказав Ігор Куляковський.

За словами співрозмовників УП, загиблі колишні учасники АТО на зустріч у ресторан пішли на прохання Едмонда Саакяна. Таким чином хотіли продемонструвати, що в разі подальшого силового тиску у родині знайдуться люди, які готові стати на захист. При цьому усі АТОшники була на зустрічі без зброї.

Сам Саакян озвучив журналістам версію, що причиною "наїзду" на його брата був "конфлікт навколо будівельного бізнесу" . При цьому не повідомив подробиць.

Хто саме вчинив напад правоохоронці не озвучують. На фото нападників з лікарні, які виклало інтернет-видання "Цензор", впізнали "Лакіза".

Нардеп Андрій Денисенко озвучив версію, що нападники були з організованого злочинного угрупування Кахи.

Нібито це ОЗУ займається "терором фермерів".

Остання інформація призвела до ще однієї версії, яку озвучили знайомі Саакяна – конфлікт через рейдерські захоплення.

Саакян також відомий тим, що допомагає відбивати подібні атаки.

Саакян (у центрі) допомагає відбивати рейдерські атаки на фермерів

Чи можна було запобігти інциденту?

Стрілянина у Дніпрі стала підсумком попередніх погроз Едуарду Саакяну. Його брат розповів, що родині вже давно погрожували.

"Изначально приходили домой какие-то люди. Испугали мать. Потом ночью пришел какой-то вылил банку крови на забор и поставил похоронный венок", – заявив Саакян журналістам.

Також, за словами адвоката, його брат ще 14 липня звернувся з заявою до поліції щодо переслідування. Проте реакції правоохоронців не послідувало.

Поліцейські підтвердили, що звернення було, але стосувалося іншого питання.

Соратники Саакяна розкритикували дії правоохоронців протягом першої доби після інциденту. І попередили, щоб не намагалися спустити розслідування нагальмах.

"Нормальним вирішенням ситуації було б, щоб вони (нападники – УП) з лікарні переїхали в тюрму чи на зону. І тому дописи, що їх покарають незаконним способом, втрачають сенс. Якщо люди в тюрьмі, то нехай сидять в тюрмі", – пояснив Ігор Куліковський свій допис у ФБ, який закінчувався словами "ніхто вибачати не збирається!"

Олексій Братущак, УП