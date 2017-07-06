Мощі  проти ножів. Як комітет розглядав подання на Лозового

Поки лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко купався в любові пенсіонерок на Чернігівщині, його вірний соратник Андрій Лозовий був змушений виправдовуватися в регламентному комітеті.

Вже третій день підряд нардепи розглядають подання на зняття недоторканності зі своїх колег. Цього разу черга дійшла до Лозового.

Варто зазначити, що це єдине подання, яке Генеральна прокуратура внесла до Верховної Ради без втручання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. ГПУ звинувачує соратника Олега Ляшка у несплаті більше 1,8 мільйона гривень податків.

Натомість прокурори САП пропонували внести подання на Лозового за незаконне збагачення.

"Це вже третє подання прокуратури на мене, я їх колись зможу продавати на аукціоні і вносити до електронної декларації" , – намагався віджартовуватися Лозовий.

На засідання комітету народний депутат прийшов з підтримкою.

Крім адвокатів з ним прибула ціла делегація колег по фракції: Сергій Рибалка, Дмитро Лінько, Тетяна Юзькова, Ігор Мосійчук, який сидів поруч із Лозовим.

Також його підтримувала і прес-секретар екс-президента Віктора Ющенка Ірина Ванникова.

Поклонитися і покаятися

Ще до початку засідання слово взяв депутат з фракції БПП Володимир Арешенков.

"Я наполягаю, що ми всі маємо працювати в нормальних умовах. Якщо не буде можливості нормального входу і виходу з цієї зали, я просто не буду брати участі у наступних засіданнях", – не витримував нардеп.

Далі Арешенков почав критикувати ЗМІ за неправильне трактування рішень комітету.

"Запам’ятайте, ми не даємо дозволи, чи знімати недоторканність, чи не знімати! Ми даємо оцінку поданням!" – обурювався він.

Його слова дуже сподобалися іншим членам комітету, які схвально кивали головами.

Після цілої зливи критики у ЗМІ таке пояснення лунало ще кілька разів від різних депутатів. Члени комітету хотіли втовкмачити, що не вони знімають недоторканість.

Головуючий Павло Пинзеник кількома словами перекинувся з генеральним прокурором Юрієм Луценком і передав йому слово.

Луценко спокійним голосом почав розповідати про суть подання на Лозового.

"Спеціалізована антикорупційна прокуратура розслідувала факти незаконного збагачення народного депутата. Я, як генеральний прокурор, перевірив подання САП, де фактів щодо незаконного збагачення було замало. Тому генеральна прокуратура виділила окреме провадження про ухилення від сплати податків", – пояснював Луценко.

За його словами, ще 16 січня Печерський райсуд Києва дозволив Державній фіскальній службі здійснити перевірку сплати податків Лозовим. Вже 14 лютого ДФС підготувала акт висновку, в якому було вказано, що в період з 2007-2015 років Лозовий не сплатив податку на доходи фізичних осіб та військовий збір на суму 1,8 мільйона.

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Пізніше, зі слів генпрокурора, Лозовому надійшло податкове рішення про заборгованість. Для перевірки майнового стану і заборгованостей нардепа ГПУ додатково замовила експертизу в Мін’юсті.

"Всі доходи народного депутата перевірені. З усіх доступних джерел ми отримали інформацію, що в період 2007-2015 років крім заробітної плати помічника, потім народного депутата Лозового нічого більше не було", – додав він.

Поки Луценко читав подання, Лозовий перемовлявся зі своїм адвокатом Андрієм Мамалигою, який раніше захищав Ігоря Мосійчка.

"З урахуванням легальної зарплати в розмірі 234 054 грн за цей період, походження 8 мільйонів 6 22 тисяч гривень – невідомі. Ми вважаємо, що народний депутат повинен сплатити з цієї суми податки", – завершував Луценко.

Далі Пинзеник передав слово Лозовому. Депутат відчутно напружився і почав з релігійних привітань.

"Вітаю всіх присутніх зі святом Кирила і Методія. У мене в руках купа надрукованого паперу – це макулатура і сміття", – махав документами подання Лозовий.

Він не відповідав по суті звинувачень, натомість скаржився, що Луценко вніс це подання для дискредитації "Радикальної партії".

"Чому тут немає Холодницького? Він просто не хоче перевищувати свої повноваження, що зараз робите ви, Юрію Віталійовичу!", – червоніючи говорив Лозовий.

Луценко уважно слухав його. Тим часом нардеп поступово переходив на крик.

"Чому у ваших документах з оцінкою майна немає мого партквитка? Для мене це цінність! Ви говорите про мощі і оцінили їх в 121 тисячу гривень! Це святотатство! Я закликаю вам вклонитися цим мощам і покаятися", – обурювався Лозовий.

Ці слова викликали сміх у залі.

"У мене є декларація Луценка… У програмі "Інсайдер" він показував колекцію холодної зброї, ось декларація – де зброя?", – кричав Лозовий.

Тут вже не втримав Луценко і почав йому відповідати.

"А вона не коштує 121 тисячу, вчися", – коментував генпрокурор.

"Не "тикайте" мені! Я з вами гусей не пас!", – відреагував "радикал".

Крики явно не подобалися Пинзенику, який втомився від них за два попередні дні.

Він перебив Лозового і попросив відповідати лише за себе.

"Я звертаюсь до Національного антикорупційного бюро, це моя заява директору НАБУ Артему Сергійовичу Ситнику з приводу злочину, який вчинив генеральний прокурор, приховавши своє майно, конкретно – колекцію холодної зброї", – продовжив депутат.

На кінець виступу Лозовий закликав комітет підтримати подання ГПУ і зняти з нього недоторканність.

Члени комітету лише закотили очі.

"Андрію, ми тут не знімаємо недоторканність", – звернувся до нього член комітету Павло Кишкар.

Після цього почали виступати адвокати Лозового.

Першим слово взяв Андрій Мамалига, який розповідав, що ППР (податкове повідомлення-рахунок) було для його клієнта несподіванкою, зараз він оскаржує претензії податкової в адміністративному суді.

Після Мамалиги слово передали адвокату Олегу Курчину. В залі несподівано з’явився дух Азарова, з якої свого часу гучно сміялися Лозовий з Ляшком. Принаймні манера, з якою виступав адвокат Лозового дуже нагадувала легендарну "азірівку".

"Лазовий в своєй декларації вказав усе майно. В пункті 5 – кромє того он указал партійний квиток. Хочу атмєтіть, що партійний квиток в 121 тисячу гривень не був аценін. Хоча не панятна чому, якщо відкрити сайт аукціонов, партійний білєт 1933 года був проданий за 240 євро", – складною мовою пояснював адвокат.

Його українська викликала сміх у журналістів.

Питання без відповіді

Після перепалок та пояснень сторін комітет перейшов до стадії запитань.

Допитувати Луценка взявся соратник Ляшка Олег Купрієнко. Лозовий витягнув свій Іphone і почав гортати стрічку facebook.

"Ви у своїй презентації пропустили одне дуже важливе слово. 221 стаття – це умисне ухилення від сплати податків. Які обгрунтування у поданні ви подаєте щодо визначення умисності?", – поцікавився Купрієнко.

"Ми вивчили усі доходи Лозового. Як ви чули, вони становлять 234 з хвостиком тисяч гривень. Цю суму він сам вніс в електронну декларацію. Ми перевірили усі інші можливі джерела надходження грошей. Їх немає в жодному державному реєстрі. Це дає нам підстави вважати, що пан Лозовий умисно не декларував доходи з 2007 по 2015 рік", – відповів Луценко.

"Він сам показав в декларації доходи і статки, які відрізняються на понад 8 мільйонів", – продовжував генпрокурор.

Ці слова чомусь дуже розвеселили Лозового, який почав голосно сміятися. Мосійчук, який сидів одразу поруч з ним, поспішив зацитькати колегу. Лозовий стрепенувся і хоч продовжив посміюватись, але тепер уже прикрився кулаком.

"Правда, на допиті Лозовий розповів, що торгував ялинками, але я не думаю, що там на 8 мільйонів назбирається", – почав жартувати вже й Луценко.

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"То ще дивлячись, які ялинки, – чи то серйозно, чи жартома відповів йому Купрієнко. – Без натяків, Юрій Віталійович, але я питаю про умисел. Він доводиться доказами у кримінальному провадженні. Є у в поданні такі докази?".

"Дві секунди, – втрутився у розмову Пинзеник і обернувся до Луценка. – Ви говорите про прямий умисел? Із двох видів умислу ви говорите про прямий? Просто розкажіть, два елементи прямого умислу: знав і бажав".

"Він умисно не подав декларації про доходи, щоб з них не платити податки", – не звертав увагу на Пинзеника Луценко.

"Давайте далі. Ви вказали, що Лозовий не подавав декларації з 2007 по 2015 рік. А яка норма закону його зобов'язувала це зробити, поки він не став депутатом?", – продовжував допит генпрокурора Купрієнко.

"Та хоча би те, що він був помічником народного депутата", – не розгубився Луценко.

Перепалка генпрокурора і однопартійця Лозового починала нудити не лише журналістів.

Член комітету Віктор Бондар від нецікавості почав робити селфі, намагаючись захопити в об'єктив і генпрокурора, поки Купрієнко випитував у Луценка, чи мусив його колега-"радикал" декларувати свої доходи в додепутатські часи.

Після цього слово взяв представник фракції БПП Дмитро Лубінець.

Він запитував Лозового, чи він сам заповнював свою декларацію, на що депутат відповів ствердно.

"Сума грошових активів, які ви самі внесли в електронну декларацію. Це 800 тисяч гривень, 50 тисяч доларів та 150 тисяч євро. По курсу НБУ це близько 6 мільйонів. Все таки хотілося б почути, ви достатньо молода людина. Звідки взялися ці кошти, чи були сплачені податки за ці кошти?" – продовжував Лубінець.

"Так сталося, що в моїй родині я перший, хто подавав декларацію. Ми вирішили, що всі сімейні заощадження декларую я. Ці кошти – це те, що було заощаджено, що було отримано в спадщину. Родина недоотримала спадок, тому що мій покійний прадід Валерій Іванович був бенефіціаром 3% компанії… Але найбільше мене дратує", – переводив тему Лозовий.

"Тобто це фізичні кошти, які є у вас. Але це ваші особисті статки?", – не переставав Лубінець.

Раптом замість Лозового почав відповідати Мосійчук.

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"Андрій намагався донести, що він отримав частину спадку від свого прадіда, який помер у Москві", – виправдовував його Мосійчук.

Нервова атмосфера, постійні уточнення і виправляння втомлювали усіх присутніх. Коли Лозовий дорвався до слова, знову попросив комітет позбавити його недоторканності.

Пинзеник на це лише віджартовувався: "Андрію, я одноосібно позбавляю вас недоторканості. Піде?".

Кінець кінцем, регламентний комітет визнав подання на Лозового законним та вмотивованим, але недостатньо обґрунтованим.

Тепер недоторканність депутата залежить лише від парламентської зали.

* * *

Після оголошення висновку комітету журналісти самі організували для спікерів прес-стіл. Першим із зали засідань вийшов Пинзеник, а за кілька секунд за ним Луценко.

Поки генпрокурор вибирався з зали, місце перед камерами уже встиг зайняти в.о. голови комітету, який почав пояснювати журналістам, що ж депутати ухвалили.

"А, ну то я тоді піду", – напівжартома сказав генпрокурор і вдав, що збирається йти.

Луценко, який насправді нікуди і не збирався, став дещо віддалік від Пинзеника в оточенні представників ГПУ та кількох журналістів. В цей момент до нього підійшов віце-президент ПАРЄ, депутат НФ Георгій Логвинський, якого на самому засіданні видно не було.

"Юрій Віталійович, доброго дня. Я дивлюсь, ви тут все боретесь. Як лев" – улесливо усміхнувся "фронтовик".

"Щоб битись, як лев, треба відповідна жертва. Так що я тут, швидше, як кіт", – віджартувався Луценко.

"А ви що, хочете мене попідколювати? То краще не треба, бо я зараз почну розказувати, як ви приходити "своїх" відмазувати", – додав з двозначною усмішкою уже генпрокурор.

"Хто? Я?", – спохопився Логвинський.

"Можу нагадати. "Одеський" епізод, і "київський", – повертав пам'ять депутату Луценко.

У цей момент журналісти почали голосно скаржитись Пинзенику, що секретаріат не пускає їх до зали, поки не прийдуть члени комітету.

"О, дивіться, порушення прав людини, а ви нічого не робите", – підморгнув Логвинському Луценко, але той волів уже не вступати навіть у жартівливі перепалки з генпрокурором.

На цих словах Луценко перейшов до журналістів. Він розповідав, що задовлений рішенням комітету і похвалився, що депутати почали спокійніше реагувати на його подання.

Насамкінець його попросили підвести підсумки трьох пережитих днів в комітеті.

"Ми заслухали розкрадання земель, несплату податків, незаконне збагачення, у нас попереду пряме хабарництво і ще одна земельна афера. Тому насправді в цьому комплекті шести подань ми бачимо найбільш притаманні державним службовцям види злочинів", – задумано говорив Луценко.

"Якщо не буде рішення Ради по пану Дейдею, чи пану Лозовому – виникне питання… На холеру ми взагалі приймали електронні декларації?", – емоційно додав він.

Попереду генерального прокурора чекали ще два дні у регламентному комітеті.

Роман Кравець, Роман Романюк, УП