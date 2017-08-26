План на завтра

Горизонт планирования у украинцев – три месяца. И с этим нужно что-то делать.

Украина – страна с непредсказуемым будущим. Каждые новые выборы превращаются в точку бифуркации: мы лишь смутно можем сказать, каким будет курс после того, как посчитают голоса. Сторонники парламентской системы нередко появляются из числа тех, кто устал от судьбоносности президентских кампаний.

Избирательный бюллетень – это лотерея. За каждым кандидатом – тонны эксцентрики и кубометры непредсказуемости. Нынешние социологические фавориты президентской кампании – это три абсолютно непересекающиеся картинки будущего для Украины.

Быть богатырем на распутье, вчитывающимся в выбитые на камне строки, – дело неблагодарное. Главный урок последних четырех лет состоит в том, что цена ошибки для Украины недопустимо высока.

Сегодня Украина напоминает человека, который поднимается по наклоненной винтовой лестнице. Перила, ограждающие от бездны, отсутствуют. Они есть лишь вдоль стенки. Отпустишь – свалишься.

В подобной ситуации маркеры адекватности довольно просты.

Любые рассуждения о том, что "главный враг не в Кремле" и "Украина сама виновата" – чреваты падением.

Очень много нелепостей в мире звучат из простого желания сказать что-то новое, но за свои иллюзии страна уже заплатила потерянными территориями и десятью тысячами жизней.

Любое абстрактное миротворчество – опасно. Антивоенный митинг в Москве – это "хватит воевать с Украиной". Любой антивоенный митинг в Киеве – это "хватит защищать Украину".

Войны не заканчиваются в одностороннем порядке, а режим активной обороны и вовсе может растягиваться на десятилетия.

Любые рассуждения о том, что Украине нужно отказаться от Донбасса и Крыма – недопустимы. Мечта о "хирургии счастья" – иллюзорна. Оккупация востока не самоцель, а средство. Отказ от Донецка и Луганска приведет лишь к тому, что фронт передвинется к Запорожью и Харькову. Потому что противнику нужен не Донбасс, а Украина.

Призывы скомпрометировать сотрудничество с западом – шаг в небытие. Львиная доля реформ в стране стала возможной лишь потому, что Украина вынуждена брать деньги из мировой финансовой тумбочки под обязательства.

Все велосипеды давно изобретены, а призывы "пойти своим путем" похожи на попытку запатентовать квадратное колесо.

Отношение к "минским соглашениям" – тест на адекватность. Нет смысла сокрушаться, что они не работают. Потому что из заключали лишь для того, чтобы заморозить активную фазу войны. Чтобы ежедневное число погибших на фронте измерялось не двузначным, а однозначным числом. Чтобы выиграть время на перевооружение.

Минские соглашения не должны были вернуть Украине Донбасс – это была история про передышку. И оценивать их эффективность стоит лишь с этой точки зрения.

Украинская уличная политика превратилась в царство эмоций. Да, она потрясающе эффективна и способна брать города. Но проблема эмоционального в том, что его не получится анализировать – его можно либо любить, либо проклинать.

Эмоциональное мобилизует без права задать вопрос.

Причем на низовом уровне украинцы умеют быть потрясающе рачительными. Вдумчиво-экономными. Рациональными до деталей. Но на уровне коллективного страна все так же продолжает тяготеть к торговцам мечтой.

Возможно, причина в том, что "коллективное" как ценность совсем недавно прописалось в нашем ментальном багаже. И многие по старинке продолжают отделять пространство интимно-личного успеха от судьбы коллективного проекта.

Но в том и особенность, что война отменила это разделение. Политическая борьба не может и не должна быть равна борьбе с государством. Потому что институциональному "чужому" может противостоять лишь институциональное "свое". Все остальное – от лукавого.

Научиться быть "штольцем". Видеть логические цепочки. Понимать последствия. Взвешивать аргументы. Бегать стайерские дистанции. Ощущать государство своим.

Если бы в 1917 году Украина умела все это делать, то сегодня отмечала бы сотую годовщину независимости.

Павел Казарин