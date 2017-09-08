Зірки світового джазу і спа-центр під Києвом. Як Рошен відзначить корпоратив

Топ-менеджмент кондитерской корпорации Roshen решил прервать трехлетнюю паузу и провести первый с 2013-го масштабный годовой корпоратив.

По данным собеседников УП, негласное табу на проведение подобных развлекательных мероприятий в компании наложили на фоне аннексии Крыма, начала войны на Донбассе и падения финансовых результатов Roshen. Но этой осенью кондитеры все же проведут светскую вечеринку, посвященную 21-летию президентской корпорации.

Празднование очередного дня рождения детища Петра Порошенко намечено на субботу, 9 сентября.

Оно пройдет подальше от посторонних глаз, в одном из резортов под Киевом. Место держат в строгом секрете, чтобы избежать возможного наплыва папарацци и любителей аэросъемки.

Приглашение по внутренней электронной почте получили около 500 человек. Сотрудников днем будут ждать автобусы у центрального офиса на Рыбальском полуострове, а затем повезут за город.

Президента на торжествах не ожидают.

Без семей и с мелодиями "кому под 50"

"Едет только "рабочий класс", – сообщил источник УП. – Топ-менеджмент, руководители отделов и менеджеры помельче. Без членов семей".

На вопрос, будут ли раздавать подарки и премии "передовикам производства", собеседник УП ответил: "Нет, конечно. Главное, чтобы списки уволенных со сцены не зачитывали".

Руководство Roshen попросило приглашенных соблюсти дресс-код "After 5 Casual". Проще говоря, нужно следовать непринужденному вечернему стилю для мероприятия после 17:00. Мужчинам рекомендуется прийти в обычном костюме с нарядной сорочкой без галстука или в джинсах с рубашкой, джемпером или кардиганом, в туфлях или мокасинах. Женщинам – в брюках, костюме или нарядном платье, с туфлями на каблуке.

По данным источника УП, главным событием на закрытой вечеринке должно стать выступление двух гостей из Нью-Йорка – блюзменов Лаки Петерсона (Lucky Peterson) и Дейва Филдса (Dave Fields). Украинских исполнителей не пригласили.

"Такая музыка пользуется популярностью в верхах компании – все, что из разряда "тем, кому под 50", – пояснил источник выбор репертуара.

Лаки Петерсон (Lucky Peterson, Festival du Bout du Monde 2016)

По оценке известного украинского джазмена, радио- и телеведущего Алексея Когана, оба – и Петерсон, и Филдс – однозначно "хороши в своем жанре". Из двух исполнителей, по словам Когана, "реальной звездой блюза" можно смело назвать Петерсона.

На большой открытой площадке в Украине музыкант впервые выступил в 2014-м году во Львове на Alfa Jazz Fest в качестве одного из хедлайнеров. У Петерсона плотный график. На вечеринку в Киев он прилетит сразу после фестиваля в Ирландии и клубного концерта в Шотландии.

Дейв Филдс, известный сотрудничеством с Ленни Кравицом и группой U2, тоже играл в Украине – в апреле этого года, во время Jazz Night At Hilton Kyiv.

УП обратилась к участникам нескольких украинских джаз- и блюз-бэндов с вопросом, во сколько могло обойтись владельцам Roshen приглашение исполнителей уровня Петерсона и Филдса. По их оценке, размер чека может быть от пятисот тысяч гривен до 1 миллиона.

Сумма во многом зависит от занятости приглашенных из Нью-Йорка гостей, их степени лояльности к принимающей стороне и от того, приедут ли артисты сами или привезут на корпоратив в Киев собственные блюз-бэнды.

Дейв Филдс (Dave Fields Maplewoodstock 2014) Photo Danny Goldstein

В четверг, 7 сентября УП обратилась в пресс-службу компании Roshen с просьбой прокомментировать, почему решено провести корпоратив именно сейчас, связано ли это решение с улучшением финансовых показателей, и сколько стоило пригласить на вечеринку музыкантов из США. Но наш запрос в компании проигнорировали.

Roshen после Майдана и "слепой траст"

Запомнится ли 2017 год компании Roshen только масштабной вечеринкой, или корпорация впервые с 2013-го сможет отпраздновать еще и финансовые достижения?

В июне 2017 года "Економічна правда" со ссылкой на американское издание Candi Industry писала, что Roshen продолжает входить в топ-25 рейтинга ста крупнейших кондитерских компаний мира. Она значительно опережает своих конкурентов в Украине – "Конти" (43 место) и АВК (67 место).

По данным Candi Industry, в 2013-м году Roshen занимала в мировом рейтинге 18-ю позицию с 1,2 миллиардами долларов. Но после Майдана выручка пошла вниз: 1,02 миллиардов долларов в 2014-м (20 место в рейтинге), 800 миллионов долларов в 2015-м (22 место) и столько же в 2016-м. То есть, падение за три года составило 37,3%

Второго апреля 2014 года, будучи кандидатом на должность президента Украины, в интервью немецкому таблоиду Bild Петр Порошенко пообещал, что продаст корпорацию Roshen, если его изберут главой государства. Он также заявил, что не является олигархом и что президент страны не может быть олигархом.

Но, победив на выборах, свое обещание продать Roshen Порошенко не сдержал.

После резонанса в обществе и обвинений, звучащих из лагеря оппонентов, президент решил порвать связи с кондитерской корпорацией. Произошло это почти спустя два года после памятного интервью изданию Bild.

14 января 2016 года, на пресс-конференции в Киеве, Порошенко заявил о передаче своей доли корпорации Roshen в "слепой" трастовый фонд.

По его словам, схема, по которой он "избавляется" от компании, "списана" с тех, к каким в подобных случаях обычно прибегают ведущие американские и европейские политики. Она, по мнению Порошенко, должна полностью исключить конфликт интересов.

"Что предусматривает этот траст? Первое: на все время моей каденции в качестве президента ни я, ни кто-то другой не может этот траст разорвать. Второе: по этому договору ни одна моя подпись, ни одно мое указание не имеют никакой юридической силы. В качестве управителя этого траста назначен респектабельный иностранный банк первой категории, который будет владеть, контролировать и управлять активами", – сообщил тогда Порошенко.

В апреле 2016 года стало известно, что долей Порошенко в Roshen управляет Rothschild Trust с офисом в Цюрихе.

Корпорация Roshen является одним из крупнейших производителей кондитерской продукции в Украине и Восточной Европе. Компания владеет собственной торговой сетью, в которую входят 45 фирменных магазинов (32 в Киеве, пять в Харькове и по четыре во Львове и Виннице). Сладости Roshen продают в 28 странах мира.

После закрытия фабрики в российском Липецке в июне 2017 года у корпорации остаются производственные мощности в Киеве, Борисполе, Виннице, Кременчуге, Клайпеде (Литва) и Будапеште (Венгрия).

Евгений Руденко, УП