Мітинг за велику політичну реформу. Хроніка подій
Акція "Всеукраїнський сбор" за "велику політичну реформу" розпочалася під будівлею Верховної ради о 9:30.
Активісти політсил та громадських об'єднань "Рух нових сил", "Альтернатива", "Демальянс", рух "Чесно" та інші мають намір проголосити три вимоги до влади: створення антикорупційних судів, скасування депутатської недоторканності та ухвалення нового виборчого закону.
Президент Петро Порошенко вніс до ВР проект про зміни до Конституції щодо недоторканності народних депутатів.
Проект закону про внесення змін до статті 80 Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів України) під номером 7203 зареєстровано ним у Верховній Раді 17 жовтня.
Це одна з вимог активістів.
На підході до ВР стоять рамки, через які пропускають людей. За свідченнями наших журналітсів, полиція вилучає молотки.
З боку Грушевського кордон поліції та два коридори з металодетекторами.
9:30. Поліція заблокувала шість авто Автомайдану на розі вулиць Грушевського та Кріпосного провулку.
Близько 9:15 акція за "велику політичну реформу" розпочалася під будівлею Верховної ради
17 жовтня 2017.— Alex Ryabchyn (@alexrbchn) October 17, 2017
9 ранку.
Початок. pic.twitter.com/UOUFNA3HUm
7 година ранку. Весь урядовий квартал у Києві перекрито й оточено правоохоронцями у зв'язку з акціями, запланованими на 17 жовтня.
Зокрема, перекрито вулиці Грушевського, Липську, Шовковичну, Інститутську, Лютеранську. Біля метро Арсенальна стоять поліцейські машини, перекриваючи рух.