"Прийшли винести козла". Як минув перший день протестів біля Ради

Скасування депутатської недоторканності, вибори за відкритими списками та створення антикорупційного суду – з такими вимогами 17-го жовтня під стіни Верховної Ради прийшли представники опозиційних політичних партій і громадських організацій.

Акцію було анонсовано ледь не за кілька місяців до дня проведення, що дало змогу добре підготуватися не тільки представникам опозиції, але й владі.

Буквально за тиждень до часу "Ч" владними коридорами почали ширитися розмови, що акція стане ширмою ледь не для "державного перевороту". В опозиції такі розмови називали "параноєю".

Чи мали під собою ґрунт перестороги влади, чи адекватно поводили себе правоохоронці і до яких методів впливу на депутатів вдалися мітингувальники – відслідковувала "Українська правда".

Хто прийшов під Раду

Дату 17 жовтня було обрано не випадково. Організатори продумали її ще в серпні, адже до цього часу парламент мав встигнути ухвалити три головні реформи: освітню, пенсійну та охорони здоров’я.

Розрахунок організаторів майже справдився. До початку акції не вдалося ухвалити лише медичну реформу, що згодом відіграло ледь не ключову роль у перемовинах між депутатами з різних таборів у вівторок.

Із самого ранку люди колонами рухалися до площі Конституції навпроти парламенту. Для мітингу організатори наперед приготували сцену, налаштували апаратуру.

На прибуваючих мітингувальників під Радою вже чекали – ще з вечора понеділка до мітингу готувалися правоохоронці. На ранок центральні вулиці столиці перекрили металошукачами, сотні поліцейських та нацгвардійців перевіряли кожного, хто поспішав на площу, де проходив мітинг. Весь Маріїнський парк був буквально забитий автобусами силовиків, серед яких окремо виділялися зовсім непоодинокі автозаки.

Загальна кількість правоохоронців, за даними Національної поліції, становила 3,5 тисячі. Враховуючи, що мітингувальників прийшло приблизно 5-6 тисяч, – кількість силовиків видається не зовсім адекватною.

Описати середньостатистичного мітингувальника цього дня було досить проблематично. У натовпу перед будівлею Ради виднілися прапори партій "Батьківщина", "Самопоміч" "Рух нових сил", були тут і представники партії Генадія Балашова "5.10".

Натомість молодь юрбилася з боку вулиці Грушевського. Юні хлопці та дівчата з атрибутикою "Національного корпусу" встановлювали свої прапори просто на огорожу Верховної Ради.

Неузгодження на погоджувальній і нога Парасюка

Поки мітингувальники розташовувалися по периметру довкола парламенту, самі депутати потроху сходилися на засідання погоджувальної ради. Буквально перед початком засідання відбулась і перша сутичка.

Під одним із входів до парламенту не поділили простір позафракційний депутат Володимир Парасюк та начальник УДО Валерій Гелетей.

– Треба побільше було людей вам взяти, більшу охорону! Малувато ви взяли людей, чи ви думали, що до вас не дойдуть? – дражнив керівника УДО Парасюк.

– Йдіть з Богом, – відповів замученим голосом Гелетей.

Однак миролюбний тон керівника УДО зовсім не заспокоїв Парасюка, а скоріше навпаки. Депутат згадав Гелетею Іловайську трагедію, під час якої останній обіймав посаду міністра оборони. Після недовгої перепалки в хід вчергове пішли ноги Парасюка.

На погоджувальній раді було теж гаряче, але обійшлося без бійок. Спікер Ради Андрій Парубій з ходу виклав перший козир – законопроект президента Петра Порошенка про зняття депутатської недоторканності, який було зареєстровано в Раді в акурат напередодні 17-го жовтня.

Таким чином, у Раді опинилося вже два законопроекти щодо депутатського імунітету – авторства 150-ти депутатів, які пропонують скасувати недоторканність одразу після голосування, та президентський, який передбачає позбавлення імунітету з 1 січня 2020 року – тобто вже після закінчення повноважень чинної Ради.

Фото FB Ірини Геращенко

Ще однією із заготовок Парубія стала вже згадана медична реформа. Спікер апелював до того, що її слід розглянути в строк, тобто у вівторок, і вирішив поцікавитись у представників фракцій, що більш пріоритетно.

У результаті міні-опитування БПП, НФ та група "Воля народу" обрали саме медичну реформу, що стало формальною підставою для спікера відкласти розгляд вимог мітингувальників.

Така постановка питання не задовольнила депутатів від БПП Мустафу Найєма, Сергія Лещенка, Світлану Заліщук, Єгора Соболєва з "Самопомочі" та позафракційних Юрія Левченка, Віктора Чумака, Юрія Дерев'янка та Володимира Парасюка. Усі вони заблокували виступ голови Верховної Ради.

"Зараз під стінами Ради зібралися тисячі людей. Їхні вимоги прості – проголосуйте законопроекти, які вже зареєстровані у Верховній Раді", – говорив Найєм.

Спікер обурився діями нардепів і закрив засідання. Через це антикорупціонери поспішили пригрозити блокуванням трибуни.

"О 13-й годині почнеться пленарне засідання. Стоїмо. Наші депутати будуть блокувати трибуну парламенту, поки наші вимоги не будуть почуті", – говорила зі сцени мітингу Світлана Заліщук.

Однак уже після відкриття ранкової сесії Парубій вирішив не йти на ескалацію і запропонував компроміс.

"Даю доручення, щоб був оприлюднений тижневий розклад пленарних засідань, і в ньому передбачити, що після питань медичної реформи поставити два питання: про зняття недоторканності – два законопроекти, а після них – законопроекти, які стосуються виборчої реформи", – оголосив з президії спікер.

Вихід Міхо

Поки депутати приступали до розгляду порядку денного, під стінами парламенту з’явився Міхеіл Саакашвілі. Саме йому в цей день, схоже, було виділено роль головного мотору акції. До неї він готувався заздалегідь, проїхавшись по країні і підбурюючи людей до активних дій у компанії молодих народних депутатів.

"Боже-Боже, грузини переживають за Україну", – розпачливо прокоментував один з нацгвардійців, який охороняв будівлю Ради.

"Поки є Порошенко – немає прогресу, немає боротьби з корупцією. Поки є Порошенко – будуть злидні! Поки є Порошенко – буде еміграція", – входив тим часом у кураж екс-губернатор Одещини стоячи на сцені біля Ради.

"Ганьба!", – відповідала йому публіка.

Реакіція людей подобалася Саакашвілі, і він пішов далі.

"Якщо не буде жодних рішень на благо народу, Порошенку треба подумати, щоб піти зі своєї посади. У нього ще є час! Це не мій ультиматум, це моя порада", – граючись говорив він, натякаючи на те, що акція може переміститись і на Банкову.

Примітно, що не всім присутнім подобалися слова Саакашвілі.

"Ми не підемо за ним під АП", – обурювався один з депутатів фракції "Самопоміч".

"Чому ми з ними панькаємося?"

Млявий перебіг подій вранці був дещо несподіваним для влади. Ще напередодні у владних коридорах стверджували, що протестувальники підуть на силовий сценарій.

"Вони можуть повторити сценарій "прориву" на кордоні та спробують "внести" Міхо до Ради", – розповідав співрозмовник УП на Банковій.

Однак що це могло б дати самим опозиціонерам – співрозмовники не уточнювали, натякаючи лише на те, що "качати ситуацію" вигідно не тільки самому екс-президенту Грузії, а й олігарху Ігорю Коломойському. При цьому у владі згадують зустріч Саакашвілі та Коломойського у Женеві у вересні. Не останню роль у протестах виділяють і міністру внутрішніх справ Арсену Авакову, натякаючи на те що на сьогоднішній день він має вплив на "Національний корпус" і підтримує дружні стосунки із головним спонсором "Свободи" Ігорем Кривецьким. Ця політична сила також бере участь в акції.

"Тимошенко, Коломойський та Аваков мають контакти та за нашими даними узгоджують план дій. Проблема лише в тому, що і серед них є багато протиріч і невирішених питань. Але складно передбачити їхній план дій. Ми ж розуміємо, що просто так вертолітний майданчик націоналісти б не захоплювали", – розповідає УП нардеп із БПП.

Колі пообіді з площі перед Радою зникли нечисленні прапори "Нацкорпусу" і "Свободи", які вирізняються радикальними діями, здавалося, що ніяких активних дій більше не буде і мітинг завершиться найближчим часом.

Але все пішло за іншим сценарієм.

Першим постраждалим по обіді став депутат від БПП Олексій Гончаренко, який повертався до парламенту. Після легкої перепалки, хтось із натовпу викрикнув: "Чому ми з ними панькаємося?" – після чого в парламентаря полетіли яйця.

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Близько 15:30 стало остаточно зрозуміло, що Парубій не внесе на розгляд у вівторок вимоги протестувальників – і ситуація кардинально змінилася.

Під стінами Ради з’явилася колона людей, серед яких вирізнялися люди в камуфляжі з шевронами батальйону "Донбас", які спробували пронести під парламент намети.

За словами організаторів, намети були зазначено в заявці акції, однак правоохоронці заблокували прохід активістів до площі поруч із Радою. Почалися сутички, у результаті яких постраждали як правоохоронці, так і мітингувальники.

У підсумку, останнім таки вдалося пронести намети під стіни Ради з боку вулиці Грушевського. Так перед будівлею парламенту буквально за годину постало наметове містечко.

"Винести козла"

Через деякий час у натовпі в оточенні бійців "Донбасу" знову з’явився Саакашвілі. Цього разу його риторика була набагато більш радикальна, ніж вранці. У хід пішли вже знайомі вислови, на кшталт, "влада бариг", "Порошенко ще гірший за Януковича" та багато інших не менш принизливих для глави держави епітетів.

Апогеєм виступу став заклик до людей не розходитися до виконання всіх вимог. "Не розходимося, ми прийшли винести козла!", – у притаманній емоційній манері заявив екс-президент Грузії. За іронією долі, цей вислів, який уже встиг стати мемом, належить нікому іншому, як представниці президента в Раді Ірині Луценко.

Щоб мітингувальникам було простіше залишатися під Радою, у Маріїнському парку розгорнули "польові кухні", до яких одразу ж потягнулись охочі.

Уже після завершення засідання Ради на площі виступили депутати від опозиції, які також закликали мітингувальників не розходитись і "дотиснути владу" в четвер, 19 жовтня.

Напруження протесту почало потроху згасати близько 19:00. Мітингувальники почали потроху розходитися. Біля сцени залишалося лише кілька сотень людей, які збиралися у групки, щоб роз’їхатися по домівках. Вони згортали прапори, тримали в руках якісь папірці.

Паралельно чоловіки у камуфляжах з нашивками батальйону "Донбас" зводили намети посеред проїжджої частини по Грушевського. Та раптом з будівлі Ради вийшов народний депутат з фракції БПП Олег Барна.

Депутат, який і до цього мав неприємний досвід спілкування з активістами біля парламенту – раніше його вже закидали яйцями – не уникнув лихої долі й цього разу.

"Е, ти куди? Працювати йди!", – не давав проходу Барні чоловік з козацькими вусами.

Народний обранець намагався щось йому відповідати, але було марно. Крик привернув увагу. Люди почали збігатися до Барни, штовхаючи і обзиваючи брутальною лайкою.

Врятував депутата Саакашвілі, який у супроводі своїх охоронців як раз покидав територію "революції".

"Відійдіть від нього! Відпустіть", – гукав Саакашвілі. Він намагався прикривати Барну, але виходило погано.

Нардеп був повністю шокований, дорогою його тягали за піджак, він загубив окуляри, біля правого ока виднівся слід від удару.

За п'ять хвилин усі немов забули про все, що сталося. Вечір вирував своїм революційним життям. "Донбасівці" носили воду у великих пляшках і палили дрова. У натовпі біля стін парламенту стало складно розібрати хто прийшов підтримувати акцію, а хто просто прогулювався новими барикадами, як турист.

Перший день акції протесту під стінами Верховної Ради можна назвати більш вдалим скоріше для влади.Опозиція та громадські організації не змогли організувати масштабний мітинг навіть незважаючи на те,що акція була проанонсована більше місяця тому. Але до наметового містечка під стінами Верховної Ради на Банковій готові не були.

"Передбачити наступні дії складно. Але є велика вирогідність, що акції триватимуть і далі. Все залежить від того, яку мету собі ставлять непублічні учасники процесу" , – підсумовує співрозмовник УП в оточенні Порошенка.

Євген Будерацький, Роман Кравець, УП