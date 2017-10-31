"Звичайний розстріл". Про що мовчить поліція після вбивства Окуєвої

В понедельник, 30 ноября, в 30 км от Киева, в поселке Глеваха расстреляли джип командира батальона имени Джохара Дудаева Адама Осмаева и его жены Амины Окуевой.

Это стало вторым покушением на супругов за последние пять месяцев. На этот раз Окуева получила ранения, несовместимые с жизнью. Ее муж сильно не пострадал, он получил ранение в ногу.

"УП" предлагает реконструкцию событий в Глевахе, которые в СНБО назвали террором Кремля в глубоком тылу Украины.

Как

В понедельник вечером, 30 октября Осмаев и Окуева направлялись в свой дом, расположенный под Киевом.

Доехав по Одесской трассе до Глевахи, их белый джип Nissan Patrol (GR Y60, 94 года выпуска) повернул налево, пересек железнодорожный переезд, проехал метров 100 вперед, повернул направо и вырулил на дорогу, зажатую между промышленной зоной и густой лесопосадкой.

На этом отрезке пути в 250 метров, судя по всему, и прозвучали выстрелы.

Хотя в первом сообщении о смерти Окуевой, которое опубликовал на своей странице в Facebook бывший советник главы МВД Антон Геращенко, говорилось о том, что машину обстреляли из кустов непосредственно на железнодорожном переезде. Эту версию подхватили и растиражировали СМИ.

После стрельбы Осмаев, сидевший за рулем, сумел проехать несколько сотен метров вперед, и завернул налево – на дорогу, идущую в сторону села Малютанка.

Р еконструкция убийства Амины Окуевой

Спустя полтора часа после этих событий, на месте трагедии, глава Нацполиции Сергей Князев сухо сообщил УП: "Расстрел обыкновенный, к сожалению. Война идет в стране".

По данным полиции, огонь вели из автоматического оружия. В джип, судя по его внешнему виду, прилетело не меньше десяти пуль. Высокий, с большими окнами, – Nissan Patrol стал идеальной мишенью.

В своем первом комментарии из больницы изданию LB.ua Осмаев заявил, что в голову Окуевой попали две пули. Адам проехал "сколько мог", пока машина не остановилась. Автоматная очередь, по его словам, прошлась и по двигателю.

Во вторник боец АТО Ротан Крымский сообщил о том, что Амина приняла на себя, как минимум, шесть пуль. Но позже Крымский по какой-то причине удалил эту информацию.

Стреляли, по предварительным данным, из автомата Калашникова. Очередь пришлась в основном на место пассажира, сидящего рядом с водителем. Это подтверждает предположение о том, что киллер прятался именно в лесопосадке. В то же время, по свидетельствам очевидцев, они слышали несколько автоматных очередей, которые длились 5-7 секунд.

По словам Антона Геращенко, скорее всего, в покушении приняли участие двое: один дежурил на повороте в Глеваху с Одесской трассы, чтобы дать сигнал сообщнику, который притаился дальше в засаде.

Киллеру могло понадобиться всего минута-две, чтобы пересечь железнодорожные пути и выйти к предположительному сообщнику, ждавшему его на трассе. Впрочем, полиция рассматривает несколько версий отхода убийц с места преступления.

В понедельник вечером место убийства и все подъезды к нему силовики взяли в плотное оцепление. Журналистов не подпускали к участку дороги, по которой ехал и где остановился расстрелянный джип. На место преступления даже зачем-то подогнали пожарную машину.

Секретность, с которой работали на месте полицейские, правоохранители толком не объясняли. Оцепление дороги, ведущей к месту преступления, а также прилегающей промзоны и посадки держали всю ночь и полдня вторника.

По почерку убийство Окуевой не похоже на те, что уже сотрясали Киев. Произошло оно в 30 км от столицы. Киллеры выбрали довольно темное и безлюдное место. Судя по всему, главной целью была ликвидация кого-то из супругов либо их обоих. Заказчики убийства явно не старались превратить нападение на известных АТОшников в показательную месть, на глазах у случайных прохожих и свидетелей.

Зачем

Официально Нацполиция отказывается называть версии.

Сначала убийство было квалифицировано как по статье 115 КК, (умышленное убийство) но к утру полиция переквалифицировала его на "заказное убийство".

Тем не менее, бывший советник Авакова, депутат Антон Геращенко заявил, что есть две основных версии.

Первая – "действия российских спецслужб, убийство с целью дестабилизации общественно-политической ситуации, создание атмосферы террора и ужаса в Украине".

Вторая – "это действия лиц, находящихся на территории чеченской республики".

О чеченском следе спецслужбы говорили и после убийства Тимура Махаури в начале сентября на Бессарабке. Тогда официальные спикеры Нацполиции и и министерства внутренних дел утверждали, что Махаури Тимаев считался одним из многочисленных врагов Рамзана Кадырова и борцом за независимость Чечни.

В пользу российского следа может говорить и то, что в феврале 2012 года во время совместной операции в Одессе СБУ и ФСБ Адама Осмаева задерживали по подозрению в совершении взрыва в Одессе. Также его подозревали в подготовке покушения на президента России Владимира Путина. Россия требовала его экстрадиции, однако Украина его Москве так и не выдала.

Осенью 2014 года с него сняли обвинения в терроризме. В ноябре Осмаев был признан виновным в незаконном обращении со взрывчаткой. Его приговорили к к двум годам девяти месяцам и 19 дням тюремного заключения, но в связи с отбытием срока, его отпустили прямо в зале суда.

С 2014 года Осмаев возглавлял добровольческий батальон имени Джохара Дудаева, который воевал на Донбассе.

"Это месть Адаму за то, что он пошел против Рамзана Кадырова (президент Чечни – УП) и его окружения", – сказал Геращенко.

Он также сказал, что будут рассматриваться и другие версии. Но отказался уточнить, о чем конкретно идет речь.

А муж Амины, Адам, уверен, что нападение было продолжением летнего покушения.

"Конечно это продолжение… Наверное, это было покушение на обоих", – говорил Осмаев после нападения, в комментарии LB.ua.

Речь идет о случае, когда 1 июня этого года в Киеве на Подоле киллер назвался французским журналистом издания "Le Monde", и пригласил супругов на встречу.

Затем в машине он выстрелил в Адама. В свою очередь Амина успела достать пистолет и выстрелить в ответ. Муж Окуевой тогда получил два пулевых ранения.

Позже киллеру было объявлено подозрение. Тогда же заявляли, что за нападением на пару стоит Россия.

Осмаев и сейчас уверен в российском следе.

"Это то же, что и покушение на Мосийчука. Т.е. действует какая-то террористическая группировка. На данный момент я чувствую угрозу (для своей жизни, – УП)", – считает он.

Оксана Коваленко, Евгений Руденко, УП