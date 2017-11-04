Боротьба бульдогів під килимом

Фразой, вынесенной в заголовок, принято описывать советскую политику.



Впрочем, афоризмы универсальны. В равной степени высказывание можно применить и для описания современной украинской политики. С той лишь разницей, что советская система была тотально непрозрачна, а украинская – довольно запутанна. И точные границы того, где заканчивается один лагерь, а где начинается другой, – знают лишь посвященные. А они обычно предпочитают молчать.

Это хорошо иллюстрирует история про "рюкзаки Авакова".

Потому что главный вопрос даже не в том, была там коррупция или нет. Главный вопрос в том, чему мы стали свидетелями.

Либо НАБУ – независимый орган, и на наших глазах слепая украинская Фемида вершит правосудие. Либо НАБУ не столь беспристрастно – и мы наблюдаем очередной виток борьбы Банковой и "Народного фронта" за сферы влияния.

Политическая геология

Наука учит, что земная кора состоит из литосферных блоков, которые постоянно сдвигаются относительно друг друга. Эти процессы нам не видны, но даны в ощущениях. Землетрясения, извержения вулканов, цунами – лишь порождения всего того, что творится на глубине.

Этот образ легко переносится из геологического в социальное. Вся украинская публичная политика рождается как следствие непубличной. Той, что связана с изменением сфер влияния, движением тех самых "тектонических плит", которых впору называть "зонами влияния" или "сферами контроля". В тот момент, когда один лагерь усиливается, а другой ослабляется – на уровне публичном начинает "штормить".

Внешний наблюдатель, лишенный доступа к причинам, начинает воспринимать следствия как нечто самодостаточное. Но это ошибка.

Например, вся история украинской карьеры Михаила Саакашвили – это тоже лишь один из этапов борьбы президента со своими союзниками по коалиции.

Приглашение грузинского политика было нужно Банковой лишь затем, чтобы торпедировать позиции Арсения Яценюка и "Народного фронта". Того самого, которого столь ярко критиковал Михаил Николозович в годы своего губернаторства.

Можно лишь догадываться, что было обещано бывшему грузинскому президенту. Возможно, премьерский пост. И когда вместо Арсения Яценюка правительство возглавил Владимир Гройсман, Саакашвили вполне мог почувствовать себя преданным – и начать вендетту уже против самой Банковой. Той самой, что в свое время дала ему "зеленый свет".

И все публичное, что было связано с фамилией бывшего грузинского президента, объясняется лишь тектоническими сдвигами в украинской политике. А все разговоры о коррупции, неэффективности или воровстве были нужны лишь для того, чтобы перераспределить полномочия от одного лагеря в пользу другого.

Это все не отменяет ни коррупции, ни воровства. Просто иногда эти, безусловно, болезненные и важные для общества темы становятся инструментами политической борьбы.

Цель и средства

Борьба с коррупцией важна ровно до тех пор, пока она остается целью, а не становится средством. В противном случае мы рискуем оказаться в ситуации, когда меняются бенефициары, а не ситуация.

Нет смысла бороться с плесенью – бороться нужно с сыростью.

Реформы – это не количество уголовных дел. Реформы – это уничтожение коррупционных окошек на уровне законодательства.

Тех самых окошек, что делают коррупцию возможной.

Украинское общество наэлектризовано войной и бедностью. Антикоррупционная тема ожидаемо получает отклик на всех уровнях социальной пирамиды. И нет ничего удивительного, что эта тема в Украине ожидаемо становится инструментом политической борьбы. Но она не будет иметь ничего общего с "обустройством жизни", пока продолжит идти на уровне персоналий, а не правил игры.

В украинской истории уже не раз бывало так, что страна становилась заложницей внутривидовых разборок. Когда борьба за власть между прежними союзниками превращала государство в поле битвы. А победителем в результате оказывался тот, кто в этой схватке никакого участия не принимал.

Так было и после первого Майдана, когда бывшие соратники по оранжевой трибуне били горшки не на жизнь, а на смерть. Вся каденция Виктора Ющенко была эпохой войны между президентом и Юлией Тимошенко, – по итогу которой на политической грядке пророс Виктор Янукович.

Тот самый, которому достаточно было просто сидеть на берегу реки и ждать. Тот самый, за изгнание которого стране затем пришлось платить очень высокую цену.

И не случайно у многих сегодня рождается ощущение déjà vu.

Цена ошибки

Украинская политика никогда не могла похвастаться монолитностью. И во все времена именно это страховало страну от узурпации власти.

Проблема лишь в том, что в идеальной модели роль системы сдержек и противовесов нередко выполняют институты. Те самые, которые в США не позволяют Дональду Трампу в одиночку менять правила игры, заставляя согласовывать свои желания с другими игроками.

А в Украине институты слабы, и их роль порой выполняет кто угодно.

Это могут быть олигархи, которые, почувствовав угрозу от того же Януковича, были заинтересованы в его ослаблении. Или политические конкуренты, не позволяющие своим более удачливым собратьям прятать ошибки. Или гражданское общество, готовое следить за всеми ними.

Но процесс формирования именно государственных институтов, способных быть беспристрастными арбитрами, в стране находится лишь в зачаточном состоянии.

И потому любое уголовное дело, затрагивающее интересы элит, заставляет задаваться вопросами, что именно мы наблюдаем: борьбу за чистоту рядов или борьбу за однородность рядов.

И нынешняя история про НАБУ и Авакова, судя по реакции соцсетей, не стала исключением.

Тем более что предвыборный период не за горами. И – как уже не раз бывало в истории страны, – битва между главными игроками приводит во власть тех, кого все успели отправить в политический отбой.

И все отличие 2017-го от 2009-го лишь в том, что второго шанса может и не быть.

Десять лет назад Юлия Тимошенко могла искренне верить, что широкая коалиция с Партией регионов – это лишь тактический шаг для устранения слабого и аморфного Виктора Ющенко. А Виктор Ющенко мог думать, что назначение Виктора Януковича премьер-министром позволит избавить страну от амбициозной и неразборчивой в средствах конкурентки.

А потом наступил 2010-й – и они оба проиграли. А вслед за ними проиграла и страна.

История начинает ходить по кругу всякий раз, когда борьба с коррупцией становится не целью, а методом.

Когда система сдержек и противовесов уничтожается во внутривидовой борьбе.

Когда компромат, которым игроки бросаются друг в друга, становится гумусом для прорастания "новых старых". Тех самых, которые затем пользуются полномочиями, с кровью выбитыми действующими игроками для самих себя.

Только цена ошибки в этот раз будет несказанно выше.

Павел Казарин, для УП