Суд для Саакашвілі

18:08

Саакашвілі взяв слово. Порівнює ситуацію з 1986 роком, коли його затримували за радянською статтею.

Він заявляє, що Путін погрожував його вбити, що ФСБ проводило проти нього велику кількість спецоперацій.

"Я привіз в Україну офіцерів, які борются на Сході України", - заявив він.

"Коли мені кажуть, що я фсбешнік, це набагато гірше, ніж та білібірда, яка тут є. І якщо я фсбешнік, доведіть це в суді, і тоді мене треба обіняти на розвідників, які є в Росії", - сказав він.

"Саакашвілі в тюрмі в Києві - це найкраща мрія Путіна", - вважає Саакашвілі і називає прокурорів агентами ФСБ і його затримання операцією росіян.

Ельдар Сарахман, УП

"Нам сьогодні розповіли, що якщо людина користується Viber, то вона - злочинець", - додав він.

Він також згадав звинувачення прокуратури про 200 тисяч доларів, які нібито він отримав на повалення режиму. "200 тисяч доларів потрібно, щоб вас повалити? Давайте збирати", - додав він.