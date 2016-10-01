Вчать у школі: найкращі навчальні заклади за результатами ЗНО



Олексій Грибановський , УП — середа, 12 жовтня 2016

Високий бал ЗНО не лише гарантує вступ до вишу. Як правило, він свідчить про те, що в школі діти отримують добрі знання.

У серпні 2016 року Український центр оцінювання якості освіти вперше оприлюднив найдетальніші дані за результатами незалежного оцінювання.

Цього року ЗНО складали більше 200 тисяч учнів. У Києві – це приблизно 20 тисяч, включаючи випускників минулих років. Завдяки оприлюдненим даним ми можемо подивитись детальні результати по кожному учню.

Ми обрали для нашого аналізу лише трохи більше 13 тисяч хлопців і дівчат, які закінчили школу саме в 2016 році. Вони представляють майже 350 навчальних закладів столиці.

Спочатку загальні цифри. Нижче в інфографіці дані кількості учнів, які складали іспити, а також середні бали всіх шкіл міста з кожного предмету (де 100 - мінімальний результат, а 200 балів - максимальний).