Вчать у школі: найкращі навчальні заклади за результатами ЗНО
Високий бал ЗНО не лише гарантує вступ до вишу. Як правило, він свідчить про те, що в школі діти отримують добрі знання.
У серпні 2016 року Український центр оцінювання якості освіти вперше оприлюднив найдетальніші дані за результатами незалежного оцінювання.
Цього року ЗНО складали більше 200 тисяч учнів. У Києві – це приблизно 20 тисяч, включаючи випускників минулих років. Завдяки оприлюдненим даним ми можемо подивитись детальні результати по кожному учню.
Ми обрали для нашого аналізу лише трохи більше 13 тисяч хлопців і дівчат, які закінчили школу саме в 2016 році. Вони представляють майже 350 навчальних закладів столиці.
Спочатку загальні цифри. Нижче в інфографіці дані кількості учнів, які складали іспити, а також середні бали всіх шкіл міста з кожного предмету (де 100 - мінімальний результат, а 200 балів - максимальний).
Висновки з цих двох графіків такі.
По-перше, високому середньому балу конкретної школи з хімії потрібно довіряти менше, ніж з англійської чи української мови. Причина в тому, що в деяких навчальних закладах ці іспити складали двоє-троє учнів.
По-друге, історію київські учні знають гірше, ніж точні науки. Найкращі показники тестувань з мов –української та англійської.
Для того, щоб зробити пошук найкращих навчальних закладів для вас легшим, "Українська правда" розробила інтерактивну карту. На ній кожен навчальний заклад позначений колом. Чим більше коло – тим вищий середній бал цієї школи за ключовими предметами. Ви легко зможете дізнатися, де краще отримувати знання майбутнім математикам та фізикам або відшукати найкращу школу для дитини у вашому районі.
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Інтерактивна мапа:
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Рейтинг 350 навчальних закладів столиці за результатами ЗНО-2016
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Що стосується конкретних предметів, то з української мови в лідерах – Ліцей "Інтелект" та "Новопечерська школа", "Український гуманітарний ліцей Київського національного університету".
"Український гуманітарний ліцей Київського національного університету", Гімназія "Столиця", "Ерудит" – найкращі з історії.
З математики в лідерах "Русанівський ліцей", Український фізико-математичний ліцей Київського національного університету та ліцей "Інтелект".
З фізики – "Новопечерська школа", "Інтелект" та школа №128.
З хімії - "Новопечерська школа", "Міжнародна українська школа" та "Русанівський ліцей".
До деяких результатів треба обережно ставитись. Наприклад, перше місце за середнім балом з 8 предметів в усьому Києві посіла приватна "Новопечерська школа", яку щедро залив грошима столичний девелопер Василь Хмельницький. Але ЗНО в 2016 році в ній складали лише 19 учнів.
Звичайно, що вийти в лідери таким приватним закладам набагато легше, ніж коли ЗНО складають 50 чи 100 учнів.