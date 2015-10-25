Конфлікт інтересів:
українська традиція чи привид минулого?
Проблема безкарності українських чиновників завжди гостро стояла перед українським суспільством. Зараз вона особливо відчувається у питаннях, які довгий час не регулювалися законом або на регулювання яких просто закривалися очі. До таких належить конфлікт інтересів.
З юридичної точки зору конфлікт інтересів є проявом корупції. Однак, через викривлене сприйняття більшості українських представників влади це не те, що не корупція, а навіть більше, — вони вважають конфлікт інтересів нормальним явищем, притаманним усьому світові.

Через те, що в Україні серед політичних еліт давно прийнято віддавати все найкраще (посади, тендери, можливості розвитку) лише своїм близьким, сформувалася така собі ілюзія нормальності того, що в систему не допускаються люди ззовні. У свою чергу це гальмує розвиток нашої країни: як економічний, так і політичний. Свого часу, у Німеччині через підозри у конфлікт інтересів Президент країни Крістіан Вульф подав у відставку. Його звинувачували у тому, що він отримав кредит за зниженою ставкою від банку свого друга (що у майбутньому могло б призвести до того, що Президент зробив би якісь преференції для цього банку). Президент у прямому ефірі звернувся до своїх громадян: «Довіра до мене сильно підірвана. Через недовіру, ефективність моєї роботи у владі сильно знизилася. Тому я подаю у відставку».
Довіра до мене сильно підірвана. Через недовіру, ефективність моєї роботи у владі сильно знизилася. Тому я подаю у відставку.
Крістіан Вульф
Федеральний президент Німеччини (2010-2012)
Правда ж, складно уявити, щоб хтось із українських політиків чи звичайних чиновників вчинив би так само? Наприклад, міський голова Білої Церкви Геннадій Дикий, коли посів свій пост, навіть не встиг задуматися про такі поняття як репутація та честь, а одразу уклав півмільйонний договір із фірмою своєї дружини Олени. Управління ЖКГ Білоцерківської міської ради перерахувало на рахунок ПП «БУДМАРКЕТ», що належить Олені Дикій 428 тисячі 319 гривень.
Олександр Лємєнов, засновник Центру локального самоврядування
То що ж таке цей ефемерний конфлікт інтересів? Розуміння цього поняття нове для України, однак як явище виникло далеко не сьогодні.

Відповідно до чинного законодавства України, конфлікт інтересів — це суперечність між особистими майновими, немайновими інтересами особи чи близьких їй осіб та її службовими повноваженнями, наявність якої може вплинути на об'єктивність або неупередженість прийняття рішень, а також на вчинення чи невчинення дій під час виконання наданих їй службових повноважень.

Простими словами, конфлікт інтересів — це отримання будь-якої приватної вигоди (не лише матеріальної), через прийняття певних рішень на тій чи іншій посаді на державній службі.

Цікавим фактом також є те, що у новий закон внесли визначення, що таке приватний інтерес. Адже раніше таке поняття могло тлумачитися дуже неоднозначно, що давало підгрунтя для маніпуляцій і уникнення відповідальності.

Приватний інтерес — це будь-який майновий чи немайновий інтерес особи. Він може бути зумовлений особистими, сімейними, дружніми чи іншими позаслужбовими стосунками з фізичними чи юридичними особами. Також часто приватний інтерес виникає у зв'язку з членством або діяльністю в громадських, політичних, релігійних чи інших організаціях.
На сьогодні діяльність НАЗК щодо контролю за дотриманням законодавства про конфлікт інтересів здійснюється за двома основними напрямами: це попередження порушень у відповідній сфері і власне правозастосовна діяльність.

Щодо правозастосовної діяльності слід зазначити, що за заявами фізичних, юридичних осіб, громадських об'єднань та за власною ініціативою НАЗК станом на 18 листопада Департаментом дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інші обмеження щодо запобігання корупції загалом здійснюється 251 перевірка, з яких 151 щодо конфлікту інтересів, 19 щодо запобігання конфлікту інтересів у зв'язку із наявністю у особи підприємств чи корпоративних прав та 32 - стосовно порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності.

На сьогодні 5 із зазначених перевірок закінчено без застосування заходів адміністративного впливу у зв'язку з тим, що інформація, викладена у повідомленнях про порушення […] не знайшла свого підтвердження.

Оскільки наразі НАЗК не має територіальних органів, процедура збирання доказів є ускладненою і займає багато часу. Ресурсів НАЗК не вистачає для проведення перевірок можливих порушень за місцем їх вчинення, а направлення запитів щодо збирання доказів та отримання пояснень займає багато часу, що негативно впливає на оперативність проведення таких перевірок.
— Прес-служба НАЗК
Доки в Україні не вистачає рук перевірити дрібних чиновників, у Канаді суди не лише звільняють з посад, але і накладають фінансові штрафи. Показовим є приклад усунення від роботи мера Торонто Роба Форта. У 2012 році його було звинувачено у конфлікті інтересів, який перетинався із громадською діяльністю. На громадських засадах очільник міста тренував футбольну команду. Однак, будучи іще депутатом міського зібрання, він незаконно підписував офіційні бланки на фінансування цієї футбольної команди. За що і поплатився, уже ставши мером міста. Окрім рішення усунути Форта із посади, суд також забов'язав його виплатити грошову компенсацію у розмірі 3 150 канадських доларів за порушення кодексу державного службовця.

Ще одним яскравим прикладом є усунення із посади очільника Комітету закордонних справ американського сенатора-демократа Роберта Менендеса. Минулого року він попросив тимчасової відставки зі своєї посади у зв'язку з висунутими проти нього звинуваченнями в корупції. Зокрема, політика звинувачують у конфлікті інтересів у зв'язку із отриманням подарунків-послуг від друга-офтальмолога на суму 1 мільйон доларів. Було запідозрено, що таким чином його друг спонсорує Демократичну партію та підкупає лобізм у деяких питаннях. Однак, Менендес підкреслив, що не йде із політики і залишає свою посаду лише на час розслідування.
Юрій Джунь, депутат Радивилівської районної ради Рівненської області
Юрій Джунь – депутат Радивилівської райради від політичної партії «Конкретних справ» і водночас засновник та керівник ТОВ «Юрмія». Ця компанія займається виробництвом та поставками м’ясної продукції. З 25.10.2015р. по 1.09.2016р. ТОВ «Юрмія» отримала від Відділу освіти РДА та Радивилівського ТЦ соцобслуговування замовлень на суму понад 100 тис. грн.
Андрій Великодній, члена комісії Бучанської ради з питань містобудування
У березні 2016 року ФОП Великодній, засновником якого є Андрій Великодній, виграв тендер Бучанської міської ради на озеленення територій, утримання зелених насаджень і газонів на суму 1 440 000 гривень.
Микола Пилипчук, депутат Дубенської міської ради Рівненської області
Одночасно із роботою депутатом Микола Пилипчук є засновником ТОВ «Корона». Ця компанія займається продажем матеріалів для будівництва та будівельними роботами. З 26.07.2016 р. по 16.09.2016 р. ТОВ «Корона» отримала від Дубенської міської ради попередню оплату на придбання будівельних матеріалів для ремонту приміщень на суму понад 380 тис. грн.
Олена Римська, депутат Білгород-Дністровської міської ради Одеської області
Олена Римська є одним із засновників та керівником громадської організації «Асоціація об’єднання співвласників багатоквартирних будинків» (далі – ГО «Асоціація ОСББ). 21 червня вона проголосувала за рішення про зміни до «Програми сприяння створення та забезпечення функціонування діючих об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у м. Білгород-Дністровському на 2013-2015 рр». Координатором програми і отримувачем коштів було визначено ГО «Асоціацію ОСББ». Програма передбачає фінансування у розмірі 500 000 грн., більша частина яких виділена на капітальний ремонт будинків, що входять до ОСББ.
Чому ж українські чиновники не задумуються про наслідки конфлікту інтересів? Справа у тому, що старий закон дещо поверхнево зачіпав питання урегулювання конфлікту інтересів. Зокрема, він пропонував:
1
Уживати заходів щодо недопущення будь-якої можливості виникнення конфлікту інтересів
2
Невідкладно у письмовій формі повідомляти безпосереднього керівника про наявність конфлікту інтересів
Такий узагальнений та розмитий опис урегулювання давав нашим можновладцям місце для маніпуляцій та широкі можливості обходити закон, а в разі виявлення конфлікту інтересів не боятися покарання. Оскільки його по-суті не існувало. Адже про які конкретно «засоби з недопущення конфлікту інтересів» ідеться у першому пункті? А що робити далі, у разі письмового повідомлення керівника про конфлікт інтересів? Ці та багато інших запитань залишав за собою закон впродовж багатьох років. І тим самим навчив людей, у яких є доступ до державних керівних посад, переводити їх у власні вигоди, і, як результат, незаконно збагачуватися.

Новий закон, який з'явився у 2014 році є більш змістовним. Він містить перелік конкретних заходів, якими здійснюється зовнішнє врегулювання конфлікту інтересів, а саме:
1
Усунення особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів
2
Застосування зовнішнього контролю за виконанням особою відповідного завдання, вчиненням нею певних дій чи прийняття рішень
3
Обмеження доступу особи до певної інформації
4
Перегляду обсягу службових повноважень особи
5
Переведення особи на іншу посаду
5
Переведення особи на іншу посаду
6
Звільнення особи
Крім того, новим законом визначено механізм застосування перерахованих вище заходів на практиці.

Тобто тепер кожний посадовець приймає рішення не лише про те, чи хоче він якось задовольнити власні інтереси, використовуючи посаду, а й чи готовий він розплатитися своїм місцем при владі (а ще нервами та часом, витраченим у судах), у разі виникнення інформації про конфлікт інтересів.

За останніми даними Центру «Ейдос», який проводить навчальні семінари для чиновників та депутатів з питань конфлікту інтересів, то чим менше людина провела часу на посаді, тим серйозніше її ставлення до питань приватної вигоди через робочі повноваження.
З кожним роком кількість позитивних судових рішень щодо конфлікту інтересів збільшується. А це значить, що новий закон працює і приносить свої плоди. Коли ще діяв старий закон і мало хто переймався конфліктом інтересів (сам принцип був закладений ще з 2011 року) ситуація була на багато гіршою і стосовно рішень судів, і стосовно кількості позовів. Згідно офіційної статистики з сайту "Судова влада" по звіту про розгляд судами справ про адміністративні правопорушення існують такі цифри:
Конфлікт інтересів регулюється не лише у західних розвинутих демократіях. Наприклад, у Хорватії, яка ще 25 років тому була частиною авторитарної Югославії, влітку цього року віце-прем'єр Томислав Карамарко подав у відставку після того, як його звинуватили у конфлікті інтересів. Компанія, що належить його дружині, надавала консалтингові послуги бізнесмену-власнику нафтової фірми. А держава Хорватія на той час мала судові спори із цією фірмою.

Ще один приклад стосується Росії. Так, у Дагестані у грудні 2015 року після зауважень прокуратури Міністру культури республіки довелося звільнити свого зятя через конфлікт інтересів. Прокуратура звертала увагу міністра на неприпустимість знаходження її зятя в підконтрольній їй посаді. Як причину було вказано можливий конфлікт інтересів, коли особиста зацікавленість одного з держслужбовців могла вплинути на виконання ним своїх посадових обов'язків.
Ярослав Юрчишин, виконавчий директор Transparency International Україна
Як показує практика, в Україні на кар'єру топ-чиновників звинувачення у конфлікті інтересів особливо не впливає. Так, улітку цього року ГПУ ініціювало службове розслідування конфлікту інтересів під час виконання службових обов'язків міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим. МВС вело справу стосовно нардепа від партії «Народний Фронт» Ігоря Котвіцького, який є давнім другом і соратником Авакова. Котвіцького звинувачували у незаконному виведення закордон 40 мільйонів доларів у 2015 році. Втім, сам міністр стверджує, що виведення відбулося абсолютно законним шляхом, а звинувачення у конфлікті інтересів відкидає. Уже майже півроку нема жодних якісних зрушень у цій справі.

Однак, є і більш позитивні приклади. Після створення Національного агентства з питань запобігання корупції та після того, як громадськість підняла питання конфлікту інтересів, деякі із чиновників самі залишили посади. Так, голова Комітету з питань національної безпеки і оборони Верховної Ради України Сергій Пашинський добровільно пішов із посади члена наглядової ради державного концерну «Укроборонпром». Зробивши такий крок він фактично уникнув звинувачень у прямому конфлікті інтересів. Утім, це ще не свідчить, що він не матиме приватного інтересу опосередковано.

Сьогодні, у зв'язку із реформою децентралізації, коли мільйони гривень із державного бюджету передаються на місця, перед українціями постали нові завдання. Одне із головних — не допустити утворення політичних кланів місцевого рівня, ефективно попереджаючи прояви корупції і конфлікт інтересів, зокрема.

Громадські активісти, які займаються виявленням конфлікту інтересів на місцях виділяють 5 основних джерел пошуку порушень:
Офіційні веб-сайти органів державної влади та органів місцевого самоврядування
У першу чергу на цих сайтах можна побачити рішення, які той чи інший орган виносить на своїх засіданнях. Саме у процесі прийняття рішень і настає той реальний конфлікт інтересів, коли приватний інтерес чиновника пересікається із його службовими обов'язками.

Крім того, на офіційних сайтах можна знайти інформацію про біографію чиновників чи депутатів, знайти їх декларації. Така інформація допомагає зрозуміти у чому може бути приватний інтерес. У цих документах часто можна знайти інформацію про юридичних осіб, з якими пов'язаний декларант або його близькі родичі.
Є-data: офіційний портал публічних фінансів України
На цьому порталі будь-хто може побачити будь-яку транзакцію, яка була зроблена розпорядниками бюджетних коштів. Дуже часто депутати місцевої ради одночасно із своєю політичною діяльністю мають статус фізичної особи-підприємця. Це дає їм можливість без тендерів підписувати договори на надання послуг чи поставку товарів із своєю радою на свій ФОП.
ProZorro: електронна система публічних закупівель
На цьому порталі ми можемо побачити описану вище схему, але на загальнодержавному рівні. Оскільки суми тут циркулюють на багато більші, то закон вимагає проводити їх через систему електронних закупівель. Але часто можна бачити, коли одна і та ж фірма послідовно виграє тендери у однієї і тієї ж ради. Це вже сигнал про те, що щось тут не чисто.
Єдиний державний реєстр юридичних та фізичних осіб-підприємців
Цей інструмент допомагає нам знайти кінцевих бенефіціарів тих чи інших фірм, зв'язок із якими прослідковується у транзакціях рад. Тож, якщо портал Є-дата чи Прозорро показав нам якісь підозрілі закупівлі товарів чи послуг, то у цьому Реєстрі ми зможемо перевірити кому саме заплатили кошти.
Соціальні мережі
Конфлікт інтересів може з'являтися не лише через сімейні чи бізнесові зв'язки. Це на багато ширше поняття. У приватний інтерес можна включати і колег, і друзів – інформацію про яких не можна знайти у відкритих реєстрах. Тут чиновники чи депутати самі допомагають розслідувачам, публікуючи цікаві фотографії чи тексти, пов'язуючи себе із тими чи іншими людьми.
Гюнель Бабакішієва, експерт Центру "Ейдос"
Загалом, як показує практика, конфлікт інтересів — це один із найбільш поширених видів корупції в Україні. У той же час більшість людей не розуміє, що саме через "кумівство" Україна впродовж усієї своєї незалежності не може вийти на шлях економічного зростання та позбутися баласту минулих помилок.
У випадку із мером Білої Церкви, завдяки суспільному тиску, вдалося змусити Геннадія Дикого звільнити свого родича із впливової посади. Однак, все ще залишається невирішеним питання про півмільйона гривень, які він своїм рішенням віддав фірмі дружини, по-суті, збагативши себе і свою сім'ю.
Тому інколи варто позбуватися своїх згубних традицій, відправляючи їх у далеке минуле. І починати будувати державу із чистого аркушу.
За матеріалами Центру "Ейдос"
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