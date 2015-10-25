На сьогодні діяльність НАЗК щодо контролю за дотриманням законодавства про конфлікт інтересів здійснюється за двома основними напрямами: це попередження порушень у відповідній сфері і власне правозастосовна діяльність.
Щодо правозастосовної діяльності слід зазначити, що за заявами фізичних, юридичних осіб, громадських об'єднань та за власною ініціативою НАЗК станом на 18 листопада Департаментом дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інші обмеження щодо запобігання корупції загалом здійснюється 251 перевірка, з яких 151 щодо конфлікту інтересів, 19 щодо запобігання конфлікту інтересів у зв'язку із наявністю у особи підприємств чи корпоративних прав та 32 - стосовно порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності.
На сьогодні 5 із зазначених перевірок закінчено без застосування заходів адміністративного впливу у зв'язку з тим, що інформація, викладена у повідомленнях про порушення […] не знайшла свого підтвердження.
Оскільки наразі НАЗК не має територіальних органів, процедура збирання доказів є ускладненою і займає багато часу. Ресурсів НАЗК не вистачає для проведення перевірок можливих порушень за місцем їх вчинення, а направлення запитів щодо збирання доказів та отримання пояснень займає багато часу, що негативно впливає на оперативність проведення таких перевірок.