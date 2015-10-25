То що ж таке цей ефемерний конфлікт інтересів? Розуміння цього поняття нове для України, однак як явище виникло далеко не сьогодні.



Відповідно до чинного законодавства України, конфлікт інтересів — це суперечність між особистими майновими, немайновими інтересами особи чи близьких їй осіб та її службовими повноваженнями, наявність якої може вплинути на об'єктивність або неупередженість прийняття рішень, а також на вчинення чи невчинення дій під час виконання наданих їй службових повноважень.



Простими словами, конфлікт інтересів — це отримання будь-якої приватної вигоди (не лише матеріальної), через прийняття певних рішень на тій чи іншій посаді на державній службі.



Цікавим фактом також є те, що у новий закон внесли визначення, що таке приватний інтерес. Адже раніше таке поняття могло тлумачитися дуже неоднозначно, що давало підгрунтя для маніпуляцій і уникнення відповідальності.



Приватний інтерес — це будь-який майновий чи немайновий інтерес особи. Він може бути зумовлений особистими, сімейними, дружніми чи іншими позаслужбовими стосунками з фізичними чи юридичними особами. Також часто приватний інтерес виникає у зв'язку з членством або діяльністю в громадських, політичних, релігійних чи інших організаціях.

