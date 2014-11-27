Екватор Верховної Ради:

історія парламентської хвороби
Реформа системи охорони здоров'я — у розпалі. За її прийняття відповідає Верховна Рада. Але Рада блокує ключові законопроекти з медреформи. Може тому, що парламент і сам хронічно хворий?

Громадський рух ЧЕСНО діагностує парламентський організм, щоб зрозуміти, якими політичними недугами хворіють народні депутати, чому вони їх не вилікували після Революції Гідності та де та чарівна пігулка для оздоровлення системи.
Верховна Рада України VIII скликання
27 листопада 2014 Рада отримала повноваження → 27 травня 2017 екватор
2,5
роки
МЕДИЧНА ДОВІДКА
(лікарський професійно-консультативний висновок)
Верховна Рада України VIII скликання
від "31" травня 2017 р.
1
Видана — 422* народним депутатам (*станом на 26.05.2017)
140
81
47
43
26
26
20
20
19
2
Найменування закладу/роботи, куди подається довідка — народ України.
3
Стать:
18%
жінок
4
Дата народження — 27 листопада 2014 р.
5
Адреса місця проживання: м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 5
6
Перенесені захворювання:
кнопкодавство
прогульництво
корупція
конфлікт інтересів у комітетах
громадянофобія
7
Об'єктивні дані і стан здоров'я на момент обстеження:
Кнопкодавство — голосування народного депутата України за інших депутатів за їхньою згодою або без.

Кнопкодавлячи, народний депутат порушує ст. 84 Конституції України.
Ось ті, хто хворіє на кнопкодавство найчастіше:
Нардеп Папієв вважає, що кнопкодавство — не найбільша проблема України і виправдовує ганебну практику для "перемоги великого добра":
Михайло Папієв
нардеп від "Опозиційного блоку"
"Кнопкодавство — це вторинне питання. Первинне питання — це недисциплінованість окремих депутатів. Якщо це прийняття законів щодо захисту військовослужбовців чи соціального забезпечення, повірте, не гріх деколи і скнопкодавити. Іноді потрібно зробити маленьке зло, щоб перемогло велике добро"
Ваше ставлення до кнопкодавства?
Сергій Лабазюк
нардеп від депутатської групи "Воля народу"
"В групі "Воля Народу" прикладів кнопкодавства були одиниці. Члени групи "Воля Народу" та я особисто є авторами законопроекту за особисте голосування. На жаль, погоджувальна рада ніяк не поставить його на голосування, це питання постійно замовчується. "Воля Народу" не має потреби кнопкодавити, як інші коаліційні фракціїї. Коаліції де-факто не існує, більшості в них немає, тому їм необхідно добирати голоси"
Найбільші та найчастіші кнопкодави Ради — президентська фракція БПП. Представник фракціїї Олег Барна вважає себе воїном добра, що бореться з колишніми союзниками по коаліції, мовляв, ті "валять нормальні закони".
Олег Барна
нардеп від БПП "Солідарність"
"БПП найбільше кнопкодавить, тому що наша фракція зацікавлена в прийнятті гарних, нормальних законів. Члени бувшої коаліції, які пішли в так звану демократичну опозицію, валять нормальні закони, адже прагнуть перевиборів та реваншу свого рейтингу"
"Шестирукому Шиві" парламенту — Антону Яценку "вдається" голосувати одночасно за шістьох.
Антон Яценко
нардеп від групи "Партія "Відродження"
"Якби всі (депутати - прим.авт.) ходили до Верховної Ради, не було би ніякого кнопкодавства. Це вимушений захід, на жаль. Треба вносити зміни до Конституції, щоб звільняти за прогули"
Андрій Іванчук
нардеп від "Народного фронту"
"Питання (про кнопкодавство - прим.авт.) треба задавати тим депутатам, хто не відвідує сесії. Нам важливо не відкладати важливі питання, коли країна воює"
Однак на питання про те, як вирішити проблему прогульників, депутат просить допомоги ЧЕСНО в аналітиці щодо цієї ситуації та пошуку рішення.

Нардеп Гаврилюк запевнює, що стримується від кнопкодавства.
Михайло Гаврилюк
нардеп від "Народного фронту"
"У мене бажання кнопкодавити немає, хоча інколи розумію, що не вистачає голосів для дійсно потрібного закону для українського народу. Але я стримуюсь. Це має бути відповідальність тих депутатів, хто не прийшов та не проголосував"
У підсумку маємо:
1
Нардепи порушують головний закон України — Конституцію, отже закони, прийняті кнопкодавством, можуть визнаватись нелігітимними.
2
За 24 роки жодного нардепа не притягнуто до відповідальності. Депутати не хочуть вводити жодного покарання за кнопкодавство, а також не запроваджують технологічного рішення кнопкодавства. Неофіційно нардепи визнають, що кнопкодавство їм потрібне як гарантія протискання потрібних їм законів через іншу хворобу парламенту — прогули і нестачу голосів при голосуваннях.
3
Поведінка цього складу Верховної Ради суттєво не відрізняється від парламенту часів Януковича.
4
"Договорняки" понад усе. За "потрібні" рішення голосує навіть "Опоблок", який начебто в опозиції. На ділі, а не на словах особистого голосування дотримуються лише "Самопоміч" та "Батьківщина".
Прогульництво
Ось ті, хто найчастіше прогулює засідання парламенту:
Закон вимагає від депутатів реєструватися письмово, ставлячи підпис перед початком кожного засідання. Але частина депутатів ігнорують цей механізм.

Сергій Лабазюк, пояснює статистику по прогулам "картковими схемами" та боязню журналістів:
Сергій Лабазюк
нардеп від депутатської групи "Воля народу"
"Я не погоджуюся (що "Воля Народу" найгірше відвідує сесії ВРУ - прим.авт.). У восьмому скликанні є така практика, що реєстраційні картки стоять на місцях, замість того, щоб кожний депутат приходив та вставляв її. Тому виникають колапси, коли на картинці видно, що депутата немає, але він сидить та працює, і навпаки. Також є категорія депутатів, в тому числі і з нашої групи, які принципово не ходять реєструватися письмово, тому що там їх зустрічають журналісти, та замість того, щоб іти працювати в сесійній залі, робота починається з незручних питань, які не відповідають депутатській діяльності"
Ваше ставлення до прогульників?
Михайло Гаврилюк пояснює депутатські прогули особистими цілями:
Михайло Гаврилюк
нардеп від "Народного фронту"
"Відвідуваність кожного депутата залежить від цілі, з якою він прийшов у Парламент. Хтось приходить, щоб отримати мандат та прикривати свій бізнес, а хтось приходить дійсно працювати у Верховній Раді, розробляти закони та голосувати, а не вирішувати кулуарні питання"
Депутатка Червакова покладає відповідальність контролю депутатських прогулів на свідомість виборців:
Ольга Червакова
депутатка від БПП "Солідарність"
"Погана відвідуваність — питання лише виборців. Вони мають бути свідомими та відчувати персональну відповідальність за людей, яких вони делегували у владу. У прогульників є приймальні, куди виборці можуть подзвонити, або прийти до депутата і спитати: "Чого ти, голубе сизий, не ходиш голосувати? Чого тебе нема? Таким чином, депутат буде розуміти, що якщо він не буде ходити, його не оберуть, а це зовсім інша відповідальність. Нинішній депутатський корпус розуміє, що за прогули їх ніхто не спитає, а спитати може тільки виборець. Тому виборці мають виносити двері приймалень депутатів-прогульників та пояснювати, що якщо вони продовжать прогулювати, то вони отримають нуль відсотків на наступних виборах"
Висновки:
1
Прогули для нардепів — норма життя. Але це не норма для країни, яка чекає зрушень. Для законослухняних громадян це — порушення трудової дисципліни, яке карається доганами та звільненням.
2
Абсурд ситуації в тому, що навіть 100%-го прогульника відкликати неможливо. Єдине, чим можна покарати "недоторканних", — позбавити частини зарплатні. За дорученням спікера, з вересня 2016 року прогульників також час від часу публікують у газеті "Голос України". Ефекту від цього, звичайно, мало.
Фігурування в антикорупційних розслідуваннях
Серед улюблених "корупційних" діянь нардепів — тендерні махінації (декілька своїх компаній на одному тендері, виписані під переможця умови) та підкуп виборців під час передвиборчої кампанії. А ще нардепи полюбляють приховувати фірми і нерухомість у своїх деклараціях.
Дані отримані з інструменту Громадського руху ЧЕСНО — Каталогу фігурантів антикорупційних розслідувань. Він базується на журналістських розслідуваннях програм "Наші гроші з Денисом Бігусом", "Схеми", "Слідство.Інфо"та сайту "Наші гроші".
Отже, цифри показують, що:
1
Третина народних депутатів фігурують в антикорупційних розслідуваннях. Більшість депутатів "Народного фронту" та "Самопомочі" потрапили до фігурантів через незадекларований бізнес у 2014 році. Звісно, що це менш важке порушення, ніж непотизм (просування родичів чи друзів) або тендерні махінації. Проте, оцінюючи порушення, ми не можемо робити жодних винятків.
2
Група "Воля народу" майже повністю складається з фігурантів антикорупційних розслідувань. Також багато їх — у складі "Опозиційного блоку" і "Відродження".
3
Мажоритарники частіше фігурують в антикорупційних розслідуваннях за списочників.
4
В особистому заліку "відзначилися" відомий закупівлею за подвійною ціною бурових установок голова фракції "Опозиційний блок" Юрій Бойко, і найкращий друг Президента, заступник голови фракції "Блок Петра Порошенка" Ігор Кононенко.
Ситуація з розслідуваннями та винесенням вироків за "депутатськими" справами залишає бажати кращого. Жодного народного депутата не було засуджено за результатами кримінальних проваджень.
Віталій Шабунін
керівник Центру протидії корупції
"До минулого року не було органу досудового розслідування, який міг би мати провадження по посадовцях. Тільки в Національного антикорупційного бюро з'явилися такі повноваження. Проте, суди роблять все можливе, щоб навіть не почати розглядати передані справи"
Однією з необхідних умов проведення "високопосадових" справ є проведення судової реформи та створення спеціального Антикорупційного суду. Адже за наявної судової системи створюється ситуація, коли "рука руку миє".
Е - декларування
Висновки:
12,4 млрд грн
заощаджень сумарно задекларували нардепи, що становить третину бюджету Києва за 2016 рік
89
доларових мільйонерів серед депутатів Верховної Ради
168
депутатів взяли компенсацію на житло за квітень 2016 року
12
з них — доларові мільйонери, за даними декларацій
Середній мажоритарник майже в три рази багатший за середнього списочника.
Мажоритарна складова виборчої системи — "вантажний ліфт", що забезпечує потрапляння в Парламент грошових мішків
Звітування депутатів перед виборцями
Висновок:
1
Тільки 15% народних депутатів публікують звіти про діяльність (за будь-який період 2016 року).
2
Мажоритарники звітують не стільки про діяльність, як про благодійність. Це пояснюється тим, вони міцно прив'язані до своїх округів, і у звітах вони хваляться "вибиванням" грошей на округ.
3
Підзвітність політиків — це не просто аксіома цивілізованого суспільства, а й вимога закону "Про статус народного депутата". Закон зобов'язує нардепів інформувати виборців про депутатську діяльність у ЗМІ або на зборах виборців не рідше двох разів на рік. Проте депутати не встановили для себе ані чіткої форми звітування, ані обсягу інформації для виборців, ані переліку ЗМІ й строків публікації звіту. Це суттєво обмежує можливість виборців зробити висновки щодо ефективності роботи своїх представників та, власне, якості представництва їхніх інтересів у парламенті. У такій ситуації будь-яку політичну агітку можна вважати "звітом про діяльність депутата". Крім того, в законі не існує ніякої санкції за те, що нардеп не звітує перед виборцем, або його звіт — невідомо де.
Конфлікт інтересів у комітетах
Станом на 30 травня Громадський рух ЧЕСНО опублікував аналітику про три комітети Верховної Ради України.
Аграрний комітет
У комітеті 30 народних депутатів, з яких 21 має 150 аграрних фірм. Найбільший прогульник - Дмитро Добкін
клац
Медичний комітет
Медичний бізнес має голова комітету Ольга Богомолець і Костянтин Яриніч. Найбільший прогульник - Олена Колганова, "Народний фронт"
клац
Комітет ЖКГ і будівництва
Конфлікт інтересів мають 9 нардепів з 13-ти. Найбільше фірм - 32 - має мажоритарник Степан Івахів, "Воля народу". Найбільші прогульники - Степан Івахів і Володимир Зубик
клац
Висновок:
1
Нардепи відвідують комітети гірше, ніж пленарні засідання. Середній депутат відвідав 79% пленарних засідань і лише 71% засідань комітетів. Таким чином, депутати неохоче беруть участь у ґрунтовному обговоренні законопроектів.
2
Найбільший відсоток конфлікту інтересів спостерігається в Аграрному комітеті. Конфлікт інтересів присутній в кожному комітеті.
8
Лікарський висновок про професійну придатність:
до служби народу України — непридатна.

Повальне хронічне прогульництво, систематичне задавнене кнопкодавство, численні гострі корупційні скандали — все це симптоми того, що у чинному Парламенті пріоритетом є представництво, в першу чергу, непублічних інтересів партійних лідерів, спонсорів, великого бізнесу, але аж ніяк не громадян України.
Без суттєвого оновлення та оздоровлення ця політична еліта із викликами не впорається. Не буде ані справжніх реформ, ані "українського економічного дива"
9
РЕЦЕПТ
Негайне вливання свіжої крові та оздоровлення імунної системи.
Для успішної процедури
необхідно дотриматися низки умов:
Перейти до пропорційної виборчої системи з відкритими регіональними списками. Це забезпечить вплив громадян на персональний склад Парламенту
Негайно оновити склад Центральної виборчої комісії та вже із новим складом розпочати процедуру модернізації системи адміністрування виборів
Підвищити ефективність контролю НАЗК за партійними фінансами задля рівних фінансових умов усіх учасників виборчого процесу
Обмежити кількість політичної реклами. Конкурувати повинні ідеї, а не рекламні бюджети
Впровадити в навчальні програми шкіл та вишів курсу відповідального громадянства. Це підвищить розуміння важливості відповідальності вибору.
Лише в комплексі ці заходи дають підстави ставити хороші прогнози на одужання.

*Примітка: висновок про професійну придатність видається згідно з переліком критеріїв доброчесності громадського відбору осіб, які поступають на службу народу України
Огляд проведено Громадським рухом ЧЕСНО
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