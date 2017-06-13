Напад депутата на школяра

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Регламентна комісія сфальшувала висновок
Регламентна комісія Києво-Святошинської райради влаштувала показове засідання у Гатному. Розглядали напад депутата Паламарчука на школяра, який є волонтером ЧЕСНО. Потерпілого Чагарова та його матір на засідання не запросили. Група підтримки депутата засудила школяра і тих, хто "каламутить дисципліну села". Одна з них запропонувала нападника Паламарчука висунути в Президенти. Як з'ясував Громадський рух ЧЕСНО, висновок комісії сфальшували. Кримінальне провадження з нанесення легких тілесних ушкоджень поліція перекваліфікує на адміністративку.
Причиною нападу депутата став пост школяра у Facebook про розкішний спосіб життя політика, який не вказав жодних доходів у своїй декларації
Напад депутата Києво-Святошинської райради Олександра Паламарчука сколихнув Україну. На сільському youtube-каналі "Гатне Інфо" відео нападу на волонтера Громадського руху ЧЕСНО Сергія Чагарова переглянули майже 150 тисяч разів. Сюжети про неприпустиму поведінку депутата вийшли на загальнонаціональних телеканалах.
"Свободу слова тобі? Тобі зуби виб'ють, і буде тобі свобода слова! Хто ти такий, що можеш задавать мені такі питання? Хто ти такий? Хто? Назови себе!.. Не улибайся, твоя улибка щас упаде. Я тобі на камеру кажу!"
Депутат райради Паламарчук погрожує школяру
Правоохоронці, які спершу не хотіли реагувати на заяву неповнолітнього, після резонансу в ЗМІ таки відкрили кримінальне провадження.
Хто і як готував виїзне показово-циркове засідання комісії?
СМС про "злив" засідання
Громадський рух ЧЕСНО отримав смс-попередження, що планують скликати засідання регламентної комісії Києво-Святошинської райради і вже готове нейтральне рішення.

Джерело також повідомило Громадському руху ЧЕСНО, що депутата Паламарчука колеги з райради будуть вигороджувати і що формат засідання ініційований в тому числі й самим депутатом. На своїй сторінці голова райради — представник БПП Вадим Гедульянов —повідомив, що засідання відбудеться через два дні.
Про засідання комісії, яке було поспіхом призначене з порушенням регламенту, школяра і його маму не інформували:

Сергій Чагаров
активіст
Громадського руху ЧЕСНО

"Це було зроблено лише для того, щоб відбілити заплямовану репутацію Олександра Паламарчука. І тому для них критично проти Паламарчука налаштовані люди були невигідні"
Чому на засіданні комісії не голосували привселюдно за висновки?
До екстреного засідання, на яке запрошували обраних, стіл під сільрадою засланий вишитими рушниками
Навпроти акуратно розставили білі новісінькі стільці. На першому ряду сидів депутат-злидень Паламарчук
Депутат же, зазначає Чагаров, підготувався заздалегідь, налаштувавши проти сина рідного батька, який давно залишив свою жінку і малолітнього Сергія. До батька школяра депутат приїхав домовлятися на Лексусі напередодні засідання.
Також прибічники депутата збирали підписи на його захист проти рішення партії виключити його з БПП.

Ці всі дії, проведені перед екстреним засіданням комісії, підтверджують повідомлення, яке отримав Громадський рух ЧЕСНО напередодні засідання.

Голова комісії "свободівець" Юрій Мазниченко наголошує на засіданні, що комісія нібито може надати тільки висновки рекомендаційного характеру стосовно морально-етичної сторони випадку.

"Послухаємо громадськість з цього приводу. Звичайно, заслухаємо самого Паламарчука"

Юрій Мазниченко
голова регламентної комісії
Києво-Святошинської райради

Зауважте, жодної гадки про потерпілого Чагарова з боку голови комісії "свободівця" Мазниченка тут не було. Депутату Паламарчуку надали слово першому. Під бурхливі оплески своєї групи підтримки депутат каже:


Олександр Паламарчук
депутат від БПП
Києво-Святошинської райради
"Я дуже вдячний, що громада прийшла більшість, я так розумію, підтримати — дякую вам за це… Дякую! Дякую! Хотів би вибачитись перед Сергієм: я не мав права слабішій за себе людині проявити до неї силу. Цим вчинком я проявив свою слабкість. Я обіцяю вам всім, що цього більше ніколи ви не побачите. Я буду надалі працювати на розвиток нашого села. Всі мої починання я також завершу"
Після депутата взяла слово жінка, яка назвала себе пафосно — головою Громади села Гатне. Її звати Валентина Щербина.

Вона висловилася на захист депутата Паламарчука, похваливши його і обіцяючи рекомендувати в обласну раду, "а може й на Президента".

"Я з ним співпрацюю вже другий созив… Цей прикрий випадок — це просто якась нестиковка. Я вважаю, і наша рада громади вважає, Паламарчука ми нікому не віддамо. Так що, я думаю, що Олександр Іванович Паламарчук - ми будемо його рекомендувать іще в обласну раду, а може й на Президента!"

Валентина Щербина
мешканка Гатного
Голова комісії Юрій Мазниченко, який мав би запросити потерпілого Чагарова на засідання, вирішив заслухати і того, хто запрошення від нього не отримував:

Юрій Мазниченко
голова регламентної комісії
Києво-Святошинської райради
"Шановна громадо, було б справедливо і протилежну сторону вислухать — молодого активіста Сірьожу. Є він? Хай вийде до мікрофона, Сірьожа є? Не запрошували? Так? Є пропозиція вислухати депутата Верховної Ради, який приїхав до нас. Сергій Мельничук"



Депутат Верховної Ради Сергій Мельничук запропонував депутату Паламарчуку помірятися силами з ним і взяти його за шию.

"Ця дитина, можливо, буде в майбутньому одним із кращих журналістів, а от ти зараз — той самий Пашинський, який людям стріляє по ногам, той самий Лозінський, який був осуджений… Ти з цієї категорії. Ви — влада, ви вже охрініли повністю! Вас… Ви людей довели вже до ручки, вас просто вже будуть виносити скоро… Якщо хочете, залишайте його собі, але ту допомогу, яку він вам дає - за державний кошт… Цей цирк, який тут устроєний в захист… Він не має права представляти депутатський корпус в районі і представляти будь-яку політичну силу"

Сергій Мельничук
позафракційний депутат
Верховної Ради
Після нардепа слово взяв голова райради представник БПП Вадим Гедульянов:

Вадим Гедульянов
голова райради,
член БПП
"У мене дуже велике прохання. Коли я чую про те, що тут цирк, то тут не цирк, бо тут клоунів немає. Тут представники громади. Тому я прошу бути толерантними… Ми приїхали сюди, де сталася ситуація, ми запросили всіх. Ми ні від кого не ховалися для того, що сьогодні все пройшло дійсно об'єктивно і була почути кожна думка. Але я підкреслюю — толерантно і без образ"
Далі голова комісії Мазниченко знову подав голос і з вибачливою інтонацією поцікавився, чи не прийшов Сергій Чагаров.
"Ще одне прохання, може Сірьожа вже з'явився, як кажуть, учасник конфлікту — його було б доцільно заслухати… вдруг… Ми його не запрошували, оскільки ми не організовували цей захід"

Юрій Мазниченко
голова регламентної комісії
Києво-Святошинської райради
Оскільки захід був анонсований як засідання регламентної комісії райради, то Громадський рух ЧЕСНО звернувся по коментар до депутата обласної ради і голови регламентної комісії Романа Титикала, аби той роз'яснив, хто і як мав готувати засідання комісії.

Роман Титикало
голова регламентної комісії у Київоблраді
"За організацію роботи комісії відповідає голова комісії. Це зазначено в чинному законодавстві. Саме голова визначає час та місце засідання комісії. Він має оголосити про нього заздалегідь, особливо в такій резонансній справі. Згідно з регламентом облради, ми маємо повідомляти про засідання не пізніше, ніж за 5 днів. Повідомити з сьогодні на завтра, що буде засідання - це неприпустимо. Ані виборці, ані ЗМІ, ані громадський сектор не може бути таким чином проінформований у належний спосіб"
Положення про комісії райради
Згідно з положенням про комісії райради, засідання організовує якраз саме голова комісії.

Згідно з тим самим положенням, у випадку виїзного проведення комісії за власною ініціативою, голову Ради сповіщають не пізніше, як за 7 днів.

Один із присутніх чоловіків, після того, як черговий раз кликали не запрошеного на засідання Чагарова, звернувся до Гедульянова і звинуватив його у клоунаді.
"Ми зараз звернемося до правоохоронців з приводу того, що ви порушуєте порядок на комісії. Шановні правоохоронні органи, які присутні, встановіть будь ласка особу, тому що буде звернення від нас щодо зриву"

Вадим Гедульянов
голова райради,
член БПП


Гедульянов, який просив правоохоронців встановити особу, від візитівки, яку йому запропонував обурений чоловік, чомусь відмовився.

Голова комісії "свободівець" Мазниченко вирішив урятувати ситуацію.

Юрій Мазниченко
голова регламентної комісії
Києво-Святошинської райради
"Ми надамо слово всім бажаючим. Шановні, давайте так… Ми зібралися для того, щоб конкретно, чітко і раціонально розглянути питання. Можливо, у нас немає... Хай навіть Сірьожи нема, але може хтось є з батьків чи представників..."
За дивним збігом обставин, весь цей час біля мікрофону стояв саме батько Сергія Чагарова — Сергій Чагаров старший, до якого напередодні засідання приїздив на Лексусі особисто Паламарчук.
"Я як батько не хочу, щоб він ходив у той сільсовєт, щоб він був журналістом. Я хочу, щоб він був живою і здоровою дитиною і таким не занімався, бо в нього ще не хватає освіти для такого діла. А то хватає у тих здорових дядьків, які ним маніпулюють, але я не бачу тут разом із Сірьожею дітей тих батьків"

Сергій Чагаров
батько Чагарова молодшого
Після таких слів батька з боку групи підтримки депутата залунали схвальні вигуки: "Молодець мужик!" і "Паламарчук — наш депутат!" З боку противників Паламарчука, які засуджують його вчинок, пролунало: "Ганьба!"
Виїздне засідання комісії

Як повідомив ЧЕСНО школяр, батько після зустрічі з депутатом, який до нього приїздив, навіть до сина не зайшов і до засідання комісії навіть не переговорив із сином. Батько Чагарова, який, як виявилося, з сином не проживає, залишив його і давно має іншу сім'ю, потім давав інтерв'ю телеканалам, де зазначав, що йому як батьку треба було раніше так провчити свого сина, щоб він не ходив на сесії.

Громадська активістка з Вишневого Людмила Мартиненко взяла слово на захист Чагарова-молодшого.

Людмила Мартиненко
громадська активістка з Вишневого
"Насправді, хлопчина розумний. Нічого такого надзвичайного не треба знати, щоб проаналізувати декларацію Паламарчука. Спитати: "Олександре, звідки в тебе доходи, щоб їздити на Мальдіви?" Це нормальна діяльність активіста. Депутати мають доступ до бюджетних грошей. Паламарчук не працює, їздить на Мальдіви, у нього куплений Лексус у 2014 році, має грошові кошти в великій сумі. У 2010 році, коли він балотувався, він теж не працював. Тому розумієте, доходів у декларації — немає. Тому це нормально, коли у активіста виникає таке питання"
Із натовпу залунали незадоволені вигуки, на які Мартиненко відповіла з гіркою усмішкою, що виходить, що і її слід бити після таких слів про Мальдіви і злиденні доходи депутата.

Громадський рух ЧЕСНО під час виступу наголосив, що Чагаров, який є волонтером руху ЧЕСНО сам пише свої матеріали і сам звернувся до журналістів, аби висвітлили проблему дерибану земельних ділянок в селі. Позиція Громадського руху ЧЕСНО в цій справі абсолютно однозначна і вона була озвучена громаді: ніхто не має права піднімати руку на громадянина і принижувати його. Паламарчук, який підняв руку на неповнолітнього, повинен мати розуміння того, що він має скласти мандат.

Головуючий "свободівець" Мазниченко після виступу Громадського руху ЧЕСНО про те, що Паламарчук має скласти мандат, попросив не закликати до насильства публічно. Місцевий мешканець Олексій Загорський повернув розмову в конструктивне русло і згадав про злиденну декларацію депутата.
"По-перше, стосовно застосування фізичної сили до Сергія Чагарова — цьому хай дадуть відповідь правоохоронні органи і суд. Друге. Стосовно декларації. Цьому хай дасть відповідь НАЗК. Третє. Стосовно займаної посади голови бюджетної комісії. Цьому хай дасть відповідь районна рада і ваша комісія. Четверте. Сприйміть нормально і скажіть. Чи багато ваших дітей читають закони України, Конституцію України і може процитувати декілька статей Конституції України? Небагато. Я можу цьому хлопцю поаплодувати"

Олексій Загорський
місцевий мешканець
Далі Загорський звернувся до всіх:

Олексій Загорський
місцевий мешканець
"А корінь проблеми в оцих стінах, шановні (показує на сільраду - прим. автора). Сергій почав вивчати не депутата Паламарчука. Він написав емоційний текст після зустрічі біля АЗС. Десь йому щось не сподобалося на контрасті, як Паламарчук красномовно казав, що ми вас будемо підтримувати, а ми цього, вибачте, не відчуваємо. Ми маємо право це заявити"
Паламарчук не витерпів і з місця спитав:


"Шановні люди, скажіть будь ласка, ви чувствуєте мою підтримку?"

Олександр Паламарчук
депутат від БПП
Києво-Святошинської райради
У відповідь залунали голоси: "Да-а-а-а!!!"

Після Загорського на захист Чагарова виступила Ольга Куцько з "Правого сектора", яка наголосила, що Паламарчук мав би добровільно скласти мандат і наголосила, щоб в протокол внесли обов'язково її позицію і те, що слід звернутися до регламентної комісії в парламенті. Куцько зауважила, що під час засідання не вівся взагалі протокол.

Голова комісії Мазниченко відповів "Правому сектору", що звернутися до комітету можна.

"Правий сектор" після засідання комісії офіційно пообіцяв захистити громаду села від депутата Паламарчука і назвав засідання комісії зрежисованою спробою "відбілити" депутата.

Згодом слово взяла тітка школяра по батьковій лінії.

Наталія Чагарова
тітка Сергія Чагарова
"Хочу звернуться до всіх людей, у кого є діти до 18 років? Хоть один депутат побив вашу дитину? Обласний, районний, місцевий депутат, бив? А чого він не бив? А я вам скажу — мою дитину тоже ніхто не б'є, бо моя дитина ходить в школу, займається, вчить уроки, думає про своє майбутнє перш за все, розумієте? А Сергій ріс у мене з 6-ти місяців на руках. Я дуже добре знаю, як він вчиться! У нього в школі — 1-2, 2-1. Він двох слів не може докупи зв'язать, а ви тут розказуєте… безсовісні!"
Місцевий учитель фізкультури Анатолій Єрмак спитав у Паламарчука, чи бува не возив той людей на Антимайдан і чи бува не ховався від повісток до війська.
"Я вчитель захисту Вітчизни та фізкультури цього населеного пункту. Олександр Іванович — це мій учень. Чагаров — це мій приклад. Мені дуже хотілося задати депутату — сьогодні, Сашко, твоє чистилище. Ми знаходимося в знаковому місці села — на нас дивиться Швець Віктор (Герой Небесної Сотні з Гатного — прим. ЧЕСНО). Я тобі хочу задати питання, коли я служив у ЗСУ, прийшла доповідь мені, що ти отримав повістки у райвійськкомат, так чи ні? Народ знає… На Майдані у 2014 році ти збирав людей боксерів на Антимайдан…"

Анатолій Єрмак
місцевий учитель фізкультури
Паламарчук заперечив і сказав, що був проти Януковича. Депутат узяв мікрофон, перейшов на крик і нагадав своєму вчителю, що той у 6-му класі його бив.
Голова регламентної комісії "свободівець", який після виступів на захист школяра і супроти депутата, просив сторону бути більш стриманою, цього разу промовчав. Фізрук натомість спокійно продовжив виступ:
"Ми почули відповідь Сашка… це питання, щоби громада знала, тому що мені дуже болить, що коли я був у військах і мені дзвонять, що в нашому суспільстві відбуваються ці речі, а отам люди стоять — бойові командири, які це все бачили, а в нас півсела ховалось, а півсела п'яниць собирали до війська, вибачте, отут треба обговорювать ці питання. А якщо я когось з учнів узяв за вухо або вдарив, то значить або за куріння, або за лайку…"

Анатолій Єрмак
місцевий учитель фізкультури
паркан вчителя фізкультури, атовця Єрмака



На третю ніч після цього виступу паркан біля будинку АТОвця Єрмака невідомі розмалювали нецензурною лайкою.

Голову регламентної комісії Мазниченка це не дивує:

Юрій Мазниченко
голова регламентної комісії
Києво-Святошинської райради
"То ще дєтскій лєпєт. А у нас тут Горенським активістам і гроб ставили с музикой перед двором з лєнтою і портретом з лєнтою. І побиття було, що і зуби повибивали..."
Коли голова комісії Мазниченко під час засідання побачив, що охочих виступити все більшає, і вирішив "підвести риску".

"Шановні, нам треба підвести риску, бо це ми будем довго перетирать, а нам треба зробить висновки"

Юрій Мазниченко
голова регламентної комісії
Києво-Святошинської райради
Проте народ було не спинити. Наступною до мікрофону вийшла Людмила Ющенко, перший заступник ГО ЗУБР, помічник депутата Київської обласної ради Юрія Опенька від "Самопомочі", яка підтримала відкликання Паламарчука з ради.

Вчитель фізкультури місцевої школи і екс-депутатка Олена Романченко натомість емоційно підтримала колегу Паламарчука і розповіла, що він платить премії обдарованим дітям, щоправда не уточнила, з яких надходжень, бо, згідно з декларацією, депутат — злидень.

Захищати депутата Паламарчука від усього депутатського корпусу сільської ради вийшов в урочистому костюмі депутат-прогульник Вадим Вахненко.

Він зачитав з аркуша підготовлений текст.

Вадим Вахненко
депутат сільради Гатного
"...Він не словом, а ділом виконував покладені на нього громадою обов'язки, всіляко допомагаючи розвитку села та підтримуючи ініціативи сільської ради… З огляду на визнання Олександром своєї помилки, щире вибачення, та враховуючи всі його здобутки перед громадою, вважаємо, що варто надати йому другий шанс"
"Обов'язково! Ура!", — кричить група підтримки депутата.
"Щодо питання бездіяльності депутатського корпуса в інциденті, ми б хотіли звернути увагу, що проводили сесію та не піддавались на провокації, які мають постійне місце в стінах сільської ради. Неодноразово активісти та безпосередньо пан Чагаров відображав роботу сільської ради — підкреслюю — лише з негативної сторони. Тим самим він компроментував сільську раду та ображав виборців, що їх обрали"

Вадим Вахненко
депутат сільради Гатного
Мазниченко вирішив, що пора закривати засідання, при цьому не було озвучено проекту рішення і голосування за нього членів комісії.

Юрій Мазниченко
голова регламентної комісії
Києво-Святошинської райради
"Давайте в спокійному руслі працювать. Думаю, що цей невеличкий інциндент, тим паче, що Саша Паламарчук повів себе по-мужськи, вибачився, ми тільки підтримуємо. Я думаю, що висновок буде завтра на офіційному сайті. Ми постараємся врахувати всі думки і звичайно діяти в межах чинного законодавства. Дякую всім, є пропозиція закрити наше шановне зібрання"
Голова-"свободівець" фальшував рішення
комісії для депутата БПП?
У Регламенті Києво-Святошинської районної ради не зазначено про те, що висновок засідання комісії може голосуватися й оприлюднюватися в інший день, не відголосувавши його публічно.
7. Засідання комісії оформляються протоколами, у яких зазначається:
- час, день, місце проведення засідання;
- хто бере участь в ньому, головує на засіданні;
- перелік питань для розгляду, виступаючі, окремі думки;
- прийняті висновки і рекомендації, результати голосування.

Висновки і рекомендації комісії оформляються секретарем комісії, приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності – головуючим на засіданні
регламент Києво-Святошинської районної ради
Висновок комісії
Тим не менше висновок із засідання комісії, проведеної у понеділок без процедури голосування, оприлюднили на сайті лише в четвер. Депутата суворо попередили, з огляду на те, що в представника Чагарова, яким виявився батько, що не проживає з хлопцем, не має претензій до депутата.

За словами голови комісії Мазниченка, така затримка із оприлюдненням виникла нібито через хворобу голови ради — Гедульянова.

"Цей висновок опублікований. Я його ще на наступний день віддав у районну раду, але захворів голова і без його візи його не розміщали на сайті"

Юрій Мазниченко
голова регламентної комісії
Києво-Святошинської райради
У коментарі руху ЧЕСНО Гедульянов наголосив, що затримка викликана дискусією в комісії.

Сам потерпілий Сергій Чагаров коментує рішення комісії так:

Сергій Чагаров
активіст
Руху ЧЕСНО
"Це було ясно як місяць. Я не дуже надіявся на позицію регламентної комісії. Паламарчук Олександр, коли Гедульянова вночі обирали головою Києво-Святошинської районної ради, голосував за нього в кабінеті Смірнової. І це дає відповідь на те, чому регламентна комісія дала правильний висновок. Однак його взагалі треба було позбавити мандату, але ж комісія не подивилась на те, що він навіть після вибачень знову може вдатись до рукоприкладства, якщо про нього скажуть правду"
Голова регламентної комісії Київської обласної ради Роман Титикало каже, що рішення комісії райради могло би бути зовсім іншим, якби на засідання був запрошений Сергій Чагаров і його матір.
"Мав бути запрошений хлопець і його уповноважений представник, який здійснює більшу опіку над ним. Якщо батько з ним не проживає, то більшу опіку здійснює матір. Відповідно і вона і її син мали бути запрошені на засідання комісії. І члени комісії могли прийняти зовсім інше рішення. Щодо висновків комісії, то вони можуть прийматися виключно публічно. Якщо комісія в Гатному не голосувала за висновки, то вона мала б оголосити перерву. Після цього громада мала б заздалегідь знати, коли ж продовжиться засідання для того, щоб стати свідками обговорень депутатів і самого процесу голосування"

Роман Титикало
голова регламентної комісії у Київоблраді
За словами представника "Самопомочі" в облраді, у комісії є можливість звернутися до правоохоронних органів, якщо вони вважають, що мало місце порушення. Це суттєво підсилює позиції заяви свідків щодо нападу депутата на неповнолітнього і дає розуміння того, що в комісії є чітке бачення про те, що відбулося правопорушення. Регламентна комісія облради, яку очолює Титикало, неодноразово зверталася до правоохоронних органів з проханням відреагувати на правопорушення. Також за рішенням членів комісії вони можуть надати виборцям рекомендації щодо відкликання депутата із роз'ясненням процедури. Депутат твердить, раз зібрання було в Гатному — вони могли пояснити цю процедуру виборцям і прописати в протоколі, що це обговорювалося з громадою.

Голова регламентної комісії Києво-Святошинської райради Мазниченко в коментарі по телефону журналісту Громадського руху ЧЕСНО каже, що на виїзному засіданні за висновки не голосували, бо була відсутня членкиня комісії — Олена Гриценко:

Юрій Мазниченко
голова регламентної комісії
Києво-Святошинської райради
"У нас три члени комісії. Гриценко була якраз на лікуванні - каже, що до п'ятниці (21 липня, при тому, що висновок комісії, як твердить голова, він віддав на оприлюднення 18 липня — прим. ЧЕСНО ) зможе тільки повернутися… тоді тільки я підпишу. Без цього отак воно і тягнулося, поки вона не приїхала. Через те щоб було в повному складі і підписано, щоб не було фальсифікацій… щоб розглянути в повному складі і тоді тільки підписати висновок. Як це не голосувала? Вона каже - "Я тільки "за", все, я в курсі всіх питань!" Ну я в телефонном режимі сказав їй. Ми домовилися з нею, що вона прибуде в п'ятницю і підпише, а голосували ми заочно по телефону, а як іще? В Трускавець їй везти, чи що?"
Членкиня регламентної комісії Гриценко, яка за словами Мазниченка, брала участь у голосуванні, твердить, що за висновки комісії не голосувала:
"За яке рішення, за який висновок?.. Я ж не була на комісії — як же ж я могла піднімать руку?.. Я тільки в п'ятницю приїхала. Вибачте. На даний час (станом на 24 липня - прим. ЧЕСНО) про те рішення, яке там було, я ще нічого не знаю"

Олена Гриценко
членкиня регламентної комісії
Голова регламентної комісії не переймається, що порушує цим самим регламент ради і на питання, чому не інформували публічно про продовження засідання, щоб громада і журналісти могли бути присутніми під час обговорень, пояснює тим, що в нього є 8 регламентів на всі випадки життя:
"Комісія — не єсть флюгер отой як громадськість, що вітер подує… Регламент місцевої ради не є законом, це тільки у Верховній Раді регламент є законом. А всі інші регламенти можуть уточнюватися, змінюватися. У мене вже на комп'ютері вже 8 регламентів"

Юрій Мазниченко
голова регламентної комісії
Києво-Святошинської райради
Про телефонне голосування в раді голова райради Гедульянов дізнався вперше від ЧЕСНО:

Вадим Гедульянов
голова райради,
член БПП
"Такого ніколи не практикували й практикувати не будемо. Це неможливо з точки зору законодавства та регламенту. Ну, як можна по телефону голосувати? Це категорично неможливо, більше того за такі речі законодавством передбачено відповідальність. За нашу каденцію — я не можу відповідати за інші каденції, - а от за шостої каденції, навіть коли я не був головою ради, таких речей не допускалося"
Далі Гедульянов пропонує подивитися протокол і твердить, що голосу Гриценко там уже не буде, бо голова регламентної комісії нібито щось наплутав у коментарі ЧЕСНО.

До слова, телефоном "свободівець" Мазниченко переконував ЧЕСНО в тому, що він хотів би прийняти висновок, де фігурувало б питання щодо відкликання депутата, як це пропонували в Гатному, але на засідання, яке, ймовірно, було скликане таємно від громади, прийшов голова Гедульянов і заступники, які порадили не піднімати тему відкликання депутата від БПП:
"У висновках нема… В першій редакції я написав: "У зв'язку з тим, що питання позбавлення мандату не є компетенцією комісії з регламенту й депутатської етики, то це питання далі не розглядати". Я так і написав — це перший варіант. Коли погодили і вже вийшов голова, заступники… ми рішили, що ми це питання взагалі не можем розглядати на комісії. Є партія, обласна організація, є виборці… це процедура"

Юрій Мазниченко
голова регламентної комісії
Києво-Святошинської райради
Комісія могла б рекомендувати раді зняти Паламарчука, який заповнив злиденну декларацію і твердив при цьому, що платив податки державі, з головування в бюджетній комісії, але і від цього представники БПП "свободівця" відмовили:

Юрій Мазниченко
голова регламентної комісії
Києво-Святошинської райради
"У принципі, я десь так і планував, щоб обговорити це на спільних засіданнях комісії, але мене не підтримали, сказали, що достатньо. Ми виходимо за межі компетенції, взагалі питання про зняття не треба ставити до висновку, оскільки це нереально. Паламарчук поніс і так достатньо серйозне… йому висказались у вічі навіть депутат Верховної Ради. Я не думаю, що він там сидів дуже спокійно. Він поніс моральний урок це більше, ніж…"
Те, що матір Чагарова, яку не запросили на засідання, подала заяву до поліції заяву, а її навіть не запросили на комісію, Мазниченка особливо не хвилює.
"То вже проблема Паламарчука. Він повинен переговорити безпосередньо… Раз він живе в цьому населеному пункті, він знає, що Чагаров живе окремо, а батько в розводі. То повинен був і до матері підійти і сказать, що давайте, щоб не доводить. Учітивая, що не тягнуть на дрібне хуліганство ці дії (хоча поліція кваліфікувала, як умисне нанесення легких тілесних ушкоджень - прим. ЧЕСНО)..."

Юрій Мазниченко
голова регламентної комісії
Києво-Святошинської райради
Колишній правоохоронець Мазниченко каже, що скаржитися до правоохоронних органів марна справа, бо в Києво-Святошинському районі між прокуратурою, поліцією і політиками нібито все давно вирішено. Він також не вірить у те, що звернення комісії щодо декларації Паламарчука до НАЗК дало би якийсь результат.

Народний депутат "свободівець" Юрій Левченко, як і голова регламентної комісії облради з "Самопомочі" Титикало, вважає, що комісія мала б прийняти інший висновок у цій справі й дивується, чому на засідання не запросили потерпілого Чагарова та його матір:

Юрій Левченко
народний депутат,
"Свобода"
"Голова комісії мав запросити самого хлопця і матір, щоб всебічно розглянути і почути пояснення сторін. Це не обговорюється. Регламентна комісія по такому кричущому випадку мала звернутися до відповідних правоохоронних органів, щоб дослідити факт рукоприкладства до неповнолітнього. Більше того, мали ініціювати розслідування, щодо фактів викладених в декларації. Якби я був головою регламентної комісії, я б наполягав на висновках, які б закликали б депутата до складання мандату і також мало б бути звернення до політсили, яка його висунула, з проханням провести процедуру відкликання. Хоча в законі й написано за громадською ініціативною, але по суті політсила відкликає. Останнє рішення за партією"
Нагадаємо, що "Солідарність" вже зробила заяву про те, що Паламарчука виключають з партії і висловила готовність допомогти громаді й проконсультувати щодо процедури відкликання депутата.

Щодо позиції нардепа-"свободівця" Левченка, який твердить, що комісія мала б направити звернення до НАЗК, аби перевірили декларацію депутата Паламарчука, який задекларував злиденні доходи і веде такий спосіб життя, "свободівець" Мазниченко лише розводить руками:
"А що я можу? Ну заробили люди — десь вони викрутили, в когось там 5 машин, у кого там 6 ділянок, звідки вони взяли, я не знаю, яким чином... Я ж не можу їм у вічі казать, визивать на регламентну… мені будуть казать — заробили. Те саме по сільській горенській раді. Сільські депутати — якщо їх декларації подивиться — то вони голі й босі з торбами по світу ходять і на вермішелі сидять, а реально голова сільської ради… на Хаммері їздить, вся сім'я на Лексусах, Хамерах і нічого не задекларував — голий-босий. Якщо вже зачепить оцей ворох — Києво-Святошинський район… всіх треба, як казав Лукашенко - "Перетрахівать і буду перетрахівать"

Юрій Мазниченко
голова регламентної комісії
Києво-Святошинської райради
"Перетрахівать" депутатів Києво-Святошинського району у "свободівця" не вийшло, бо не стало сили волі.

Таким чином функція регламентної комісії Києво-Святошинської ради звелася до того, щоб провести з порушенням регламенту виїзне засідання, на яке не запросили ані Чагарова, ані його матір як представників потерпілої сторони. Очевидці твердять, що під час засідання протокол ніхто не вів.

За невідомих обставин і під впливом голови комісії райради відбулося таємне голосування, про яке не знали члени громади. Голова комісії визнав, що голосували всупереч регламенту телефоном. Рішення комісії звелося до простого "ну-ну-ну" в бік нападника. Ані звернення до правоохоронних органів, ані звернення до НАЗК щодо декларації депутата, ані звернення до депутатів Києво-Святошинського району щодо зміщення Паламарчука з головування у бюджетній комісії прийнято не було. Як і не було звернення до партії з пропозицією відкликати депутата. Усе, що відбувалося на комісії цілком відповідає смс-повідомленню, отриманому рухом ЧЕСНО напередодні.

25 липня Громадському руху ЧЕСНО стало відомо, що слідчий 18 липня закрив кримінальне провадження, відкрите 14 липня за ч.1 ст. 125 Кримінального кодексу України про умисне нанесення легких тілесних ушкоджень. Підставою для закриття слідчий обґрунтовує висновок експертизи про те, що в Чагарова "яких-небудь тілесних ушкоджень не виявлено".
Речник Національної поліції у Київській області Микола Жукович пояснює, чому слідчий закрив кримінальне провадження:

Микола Жукович
речник Національної поліції у Київській області
"Там немає таких тілесних ушкоджень, які могли іти у кримінальному провадженні. Тому слідчий прийняв рішення про закриття саме кримінального провадження і перенаправлення його в адміністративну справу. Тобто зараз там розглядається питання щодо адміністративного покарання. Якщо це не буде влаштовувати заявників, в даному випадку батьків, то вони вправі подати в прокуратуру на оскарження дій слідчого"
У поясненні, яке надавав потерпілий слідчому поліції, йшлося не лише про фізичний вплив, але й про погрози фізичною розправою, приниження честі та гідності. Виникає питання, чому слідчий відкрив провадження лише за ст. 125 ККУ. Цьому факту дивується навіть Микола Жукович.

"Я теж думав, що 125-ю вони не обмежаться і буде ще якась додаткова стаття, наприклад, щодо знущання… але чомусь не відкрили поки. Єсть шанс, що можна звернутися й оскаржити"

Микола Жукович
речник Національної поліції у Київській області
Громадський рух ЧЕСНО продовжує стежити за розвитком подій у цій справі.
Матеріал підготували:
Сергій Огородник
журналіст ЧЕСНО
Ірина Федорів
координаторка регіональної мережі ЧЕСНО
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