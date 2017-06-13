Напад депутата на школяра

"У нас три члени комісії. Гриценко була якраз на лікуванні - каже, що до п'ятниці (21 липня, при тому, що висновок комісії, як твердить голова, він віддав на оприлюднення 18 липня — прим. ЧЕСНО ) зможе тільки повернутися… тоді тільки я підпишу. Без цього отак воно і тягнулося, поки вона не приїхала. Через те щоб було в повному складі і підписано, щоб не було фальсифікацій… щоб розглянути в повному складі і тоді тільки підписати висновок. Як це не голосувала? Вона каже - "Я тільки "за", все, я в курсі всіх питань!" Ну я в телефонном режимі сказав їй. Ми домовилися з нею, що вона прибуде в п'ятницю і підпише, а голосували ми заочно по телефону, а як іще? В Трускавець їй везти, чи що?"