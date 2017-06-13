Напад депутата на школяра

"Перетрахівать" депутатів Києво-Святошинського району у "свободівця" не вийшло, бо не стало сили волі.
Таким чином функція регламентної комісії Києво-Святошинської ради звелася до того, щоб провести з порушенням регламенту виїзне засідання, на яке не запросили ані Чагарова, ані його матір як представників потерпілої сторони. Очевидці твердять, що під час засідання протокол ніхто не вів.
За невідомих обставин і під впливом голови комісії райради відбулося таємне голосування, про яке не знали члени громади. Голова комісії визнав, що голосували всупереч регламенту телефоном. Рішення комісії звелося до простого "ну-ну-ну" в бік нападника. Ані звернення до правоохоронних органів, ані звернення до НАЗК щодо декларації депутата, ані звернення до депутатів Києво-Святошинського району щодо зміщення Паламарчука з головування у бюджетній комісії прийнято не було. Як і не було звернення до партії з пропозицією відкликати депутата. Усе, що відбувалося на комісії цілком відповідає смс-повідомленню, отриманому рухом ЧЕСНО напередодні.
25 липня Громадському руху ЧЕСНО стало відомо, що слідчий 18 липня закрив кримінальне провадження, відкрите 14 липня за ч.1 ст. 125 Кримінального кодексу України про умисне нанесення легких тілесних ушкоджень. Підставою для закриття слідчий обґрунтовує висновок експертизи про те, що в Чагарова "яких-небудь тілесних ушкоджень не виявлено".