"Після введення ринку землі ціна на неї буде зростати, і вартість оренди також буде зростати. Наслідком буде збереження конституційних прав 7 мільйонів українців вільно розпоряджатися своєю власністю. По-друге — вільний ринок землі може згенерувати близько 100 мільярдів доларів додатково до ВВП у наступні 10 років за рахунок зростання споживання, інвестицій та державних витрат. Третє — відкритий ринок може зменшити корупційні ризики. Четверте — ринок землі стимулюватиме прямі іноземні інвестиції в галузь. Ще одна перевага — сільгосппідприємства будуть прагнути ставати більш ефективними через зростання вартості оренди. Також, це буде позитивним моментом для банківської системи, адже буде можливість брати кредити під заставу землі"