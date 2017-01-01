"Твердження про те, що агрохолдинги противляться ринку землі, оскільки після його запровадження почнуть втрачати контроль над частиною своїх земельних банків, — не повною мірою відповідає дійсності. Вони і зараз активно його втрачають. Ми не виступаємо за безкінечне продовження мораторію. Але говоримо, що ринок землі не можна відкривати поспішно. Він повинен бути сформований коректно, з дотриманням інтересів всіх зацікавлених сторін і перш за все — селян, громадян України. Перед відкриттям ринку повинні бути створені необхідні інституційні, правові, фінансові передумови"