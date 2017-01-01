 
«Аграрна партія»:
захисники села чи лобісти агрохолдингів?
Громадський рух ЧЕСНО публікує огляди політичних сил — шпаргалки виборцям з нагадуванням історії і сьогодення їхніх політичних фаворитів. Матеріал підготовлено для спецпроекту «Політична пам'ять» — онлайн-хабу для українських виборців з інформацією про партії та політиків, які йшли на вибори до ВР та місцевих рад.

«Аграрна партія» вдало користується міфами про земельну реформу і спекулює на низькому рівні обізнаності українців про ринок землі. Таким чином, вона забирає електорат у найбільшого конкурента БПП — ВО «Батьківщини». За свою історію «Аграрна партія України» доволі вдало підлаштовувалася як під настрої виборців, так і під закулісні політичні розклади. До Революції Гідності партія перебувала під впливом регіоналів.

Експерти ж твердять: за «добрим наміром» аграріїв покращити життя селян криється лобізм, вигідний великому агробізнесу та чиновникам з доступом до земельного ресурсу.

Наразі «Аграрна партія» — третя в країні за кількістю мерів та п'ята за кількістю місцевих депутатів. На останніх місцевих виборах аграрії обігнали «Самопоміч», «Свободу» та «радикалів».

Фінансують «Аграрну партію» великі агрохолдинги – і це дозволило аграріям очолити список офіційно найбагатших політичних партій України, обігнавши парламентські партії.

Станом на квітень 2017 року потенціал зростання рейтингу АПУ на виборах до ВР перевищує 4%.
З чого все починалось?
«Аграрну партію» було засновано у 1996 році на противагу тоді опозиційній «Селянській партій України». Уже на своїх перших виборах до ВР у 1998 році аграрії провели двох мажоритарників до ВРУ.

У 1999 році партію очолює екс-голова Львівської ОДА Михайло Гладій, на той час міністр аграрної політики та віце-прем'єр-міністр з АПК. Аграрії підтримують президента Кучму, входять до блоку «Наш вибір – Леонід Кучма» — і це дає їм третє місце і 23 депутатські мандати на наступних парламентських виборах у 2002-му.

У 2003 році на чолі партії стає Іван Кириленко — нині перший заступник голови ВО «Батьківщина». А вже наступного року його замінює Володимир Литвин — тодішній Голова Верховної Ради.
керівники АПУ
Під патронатом «Партії регіонів»
Втім, у 2006 році «Аграрну партію» реанімували, зареєструвавши наново. Очолює партію народний депутат від БЮТ Михайло Зубець. Разом зі своїм попередником та однопартійцем Михайлом Гладієм вони стануть першими «тушками» у ВР, перебігши до «Антикризової коаліції» ПР, соціалістів та комуністів.

У 2010-2014 роках партію по черзі очолюють люди з уряду Азарова: віце-прем'єр з питань АПК Віктор Слаута та Іван Бісюк — заступник міністра аграрної політики в тому ж уряді.

На місцевих виборах 2010 року партія здобуває 15 місце по Україні: 410 аграріїв стали депутатами місцевих рад.

А от на парламентських виборах-2012 партія виконала технічну функцію: 8 з 11 аграрних мажоритарників зняли кандидатуру на підтримку інших кандидатів.
Аграрний CEO Скоцик і ера Безсмертного
З 2014 року партію очолює колишній топ-менеджер міжнародних аграрних корпорацій «Landkom International» та «АМАКО» із західною освітою Віталій Скоцик — член партії з часів Януковича (2009), заступник голови партії та член Президії Політради.

Офіційний сайт партії повідомляє, що Скоцик погодився очолити партію за умови її повного оновлення.

У цьому йому допомагає керівник Центрального апарату «Аграрної партії» Роман Безсмертний. АПУ — вже п'ята партія у кар'єрі досвідченого політика, який встиг побувати представником президента Кучми у Верховній Раді, ідеологом кампанії блоку «Наша Україна» та головою партії «Третя Українська Республіка» Юрія Луценка.

Результат аграріїв на місцевих виборах 2015 року став без перебільшення сенсацією — 5-те місце за кількістю обраних депутатів місцевих рад (3105) та третє — за кількістю місцевих голів (166).
Високі результати партії у новостворених ОТГ означають, що АПУ може бути претендентом на місце у Верховній Раді на майбутніх парламентських виборах у 2019 році, навіть незважаючи на низькі рейтинги в соціологічних дослідженнях (менше 3%).
Чим живуть аграрії сьогодні?
Політична сила позиціонує себе як національно-демократичну та визначає своєю ідеологією «аграризм», за якого аграрний сектор є основою для розвитку економіки та всіх інших галузей.
В чому суть ідеології «аграризму»?
Водночас, у майбутньому не виключене повторення історії 2004 року зі зміною назви партії з аграрної на загальнонаціональну та більш орієнтовану на ідеологію.

Сьогодні головні пріоритети партії — децентралізація та збереження мораторію на продаж землі.
За селян чи за агрохолдинги?
Джерело: ЛігаБізнес
АПУ активно вимагала продовжити мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення та повернути спеціальний режим повернення ПДВ для аграріїв. Основний метод боротьби — страйки (наприкінці 2015 та у 2016-му). Протестувальники перекрили більше двох десятків доріг, серед яких головні магістралі країни.

Зараз АПУ збирає підписи громадян, щоб ініціювати Всеукраїнський референдум щодо заборони продажу землі. Стверджують, що зібрано вже 3 мільйони підписів.Також аграрії протестують з аналогічними вимогами біля Верховної Ради.
Які перспективи земельної реформи?
Нардеп з «Батьківщини» Вадим Івченко звинувачував «Аграрну партію» у підтримці законопроекту, що передбачає зменшення податків для великих агрохолдингів та їх збільшення для малих та середніх агровиробників.
"З одного гектара сільгоспвиробники зараз сплачують десь 9 доларів, тоді як всі експерти, що працюють в галузі, сходяться на думці, що прибуток з нього становить десь 200-400 доларів. Виходить така собі офшорна зона всередині країни"

Олег Нів'євський
старший економіст проекту
Київської Школи Економіки
Директор проекту Київської Школи Економіки «Підтримка реформ у сільському господарстві та земельних відносинах в Україні» Денис Нізалов пояснює, як політичні проекти з легкістю маніпулюють на цій темі через низький рівень обізнаності населення про ринок землі.

Денис Нізалов
директор проекту
Київської Школи Економіки
"Значна частина населення перебуває під впливом стереотипів щодо зняття мораторію. У 2015 рівень обізнаності населення про земельну реформу був вкрай низьким і вакуум заповнювався міфами"
Зокрема, найчастіше «Аграрна партія» посилається на бандитські 90-ті, коли процвітав рекет, а приватизація землі призвела до появи олігархічних кланів.
"По-перше, мораторій вигідний с/г виробникам, які зараз мають одні з найнижчих ставок на оренду землі в Європі. Друга група — чиновники місцевих та центральних органів влади та керівники державних підприємств, які розпоряджаються державними та комунальними землями на місцях. Сільськогосподарський сектор України є основним конкурентом Росії. Тому уповільнення темпів його розвитку та погіршення інвестиційної привабливості вітчизняних виробників перш за все вигідне нашим північним сусідам"

Денис Нізалов
директор проекту
Київської Школи Економіки
Його колега Олег Нів'євський підтверджує, що гра на темі збереження мораторію вигідна для залучення електорату:

Олег Нів'євський
старший економіст проекту
Київської Школи Економіки
"Політики, що виступають за збереження мораторію, роблять це не лише на догоду аграрному лобі, але й з електоральних міркувань. Підтримка мораторію — це безпрограшний (хоча й дуже цинічний та безвідповідальний) хід, який дозволяє залучити голоси на виборах"
Хоча насправді, вільний ринок землі став би однозначно позитивним кроком для української економіки. Дмитро Ливч, проектний менеджер EasyBusinness, експерт РПР, пояснює:
"Після введення ринку землі ціна на неї буде зростати, і вартість оренди також буде зростати. Наслідком буде збереження конституційних прав 7 мільйонів українців вільно розпоряджатися своєю власністю. По-друге — вільний ринок землі може згенерувати близько 100 мільярдів доларів додатково до ВВП у наступні 10 років за рахунок зростання споживання, інвестицій та державних витрат. Третє — відкритий ринок може зменшити корупційні ризики. Четверте — ринок землі стимулюватиме прямі іноземні інвестиції в галузь. Ще одна перевага — сільгосппідприємства будуть прагнути ставати більш ефективними через зростання вартості оренди. Також, це буде позитивним моментом для банківської системи, адже буде можливість брати кредити під заставу землі"

Дмитро Ливч
проектний менеджер EasyBusinness, експерт РПР
Натомість лідер «Аграрної партії» відкидає звинувачення у лобізмі:

Віталій Скоцик
голова "Аграрної партії України"
"Твердження про те, що агрохолдинги противляться ринку землі, оскільки після його запровадження почнуть втрачати контроль над частиною своїх земельних банків, — не повною мірою відповідає дійсності. Вони і зараз активно його втрачають. Ми не виступаємо за безкінечне продовження мораторію. Але говоримо, що ринок землі не можна відкривати поспішно. Він повинен бути сформований коректно, з дотриманням інтересів всіх зацікавлених сторін і перш за все — селян, громадян України. Перед відкриттям ринку повинні бути створені необхідні інституційні, правові, фінансові передумови"
За даними соціологічних опитувань групи «Рейтинг», більшість населення України виступає проти зняття мораторію на продаж землі.

«Аграрна партія» претендує на роль рупора інтересів «простих селян»: зконцентрувавшись саме на питаннях сільськогосподарського сектору, намагається бути в цьому більш «правдоподібною», ніж «Батьківщина» та «Радикальна партія», які також дуже активно виступають проти продажу землі сільськогосподарського призначення.
Фантомна опозиційність, внутрішні конфлікти і спільний з «Батьківщиною» електорат
21 квітня 2017 року політрада партії виступила з жорсткою критикою чинної влади за скасування спецрежиму ПДВ для аграріїв, ненадання дотацій сільському господарству, постійні позики в МВФ, корупцію, провал приватизації, знецінення гривні тощо. Політрада вимагала, щоб однопартійці, зокрема народні депутати від БПП Олександр Бакуменко та Леонід Козаченко — вийшли з провладних фракцій та повністю припинили співпрацю та синхронні голосування з ними.
«Аграрна партія» не бере відповідальності за дії нинішньої влади, які поставили країну на межу економічної та соціальної катастрофи. Тому від імені виборців та однопартійців вимагаємо від депутатів-аграріїв усіх рівнів: якщо ви є народним депутатом в одній із провладних парламентських фракцій — терміново вийдіть із фракції або припиніть членство в «Аграрній партії»; якщо ви є депутатом-аграрієм в одній із місцевих рад, але не поділяєте принципи «Аграрної партії», — покиньте лави партії та складіть депутатські повноваження!»
- із заяви АПУ
В інтерв'ю Громадському руху ЧЕСНО лідер «Аграрної партії» Віталій Скоцик спростував чутки про офіційний перехід АПУ в опозицію. Разом з тим, він наголосив на рішенні партії щодо вимоги до депутатів-однопартійців вийти з провладних фракцій. В якості санкції до тих, хто знехтує вимогою партії, ймовірно, застосовуватиметься примусове виключення з партії.
Чому АПУ перейшла в опозицію до влади?
Аналіз Громадського руху ЧЕСНО також ілюструє практичну відсутність опозиційності «Аграрної партії» в облрадах Вінничини, Полтавщини та Чернігівщини. Так, середній показник голосувань АПУ проти рішень провладної коаліції не перевищує 3%.

Кандидат політичних наук, директор Центру суспільних відносин Євген Магда зазначає, що основне завдання «Аграрної партії» — захопити електорат партії «Батьківщина», яка наразі є основним конкурентом БПП, та вибудувати кампанію навколо теми заборони запровадження вільного ринку землі.
Чи планує АПУ співпрацювати з «Батьківщиною»?
Водночас, Віталій Скоцик протиставляє кампанії «Аграрної партії» та «Батьківщини», акцентуючи увагу на різних цілях політичних сил.
"Юлія Володимирівна бореться за президентське крісло на наступних виборах. В даному випадку це було більше політичною грою зі сторони "Батьківщини" та їх лідера. Для нас це було конкретне питання — відстояти землю та направити у професійне русло"

Віталій Скоцик
голова "Аграрної партії України"
Разом з тим, лідер «Аграрної партії» наголосив на завданні партії вигравати вибори. А саме, не тільки зберегти 1-3 місця на рівні місцевих виборів, але й мати потужну фракцію у наступному скликанні ВРУ.
Які подальші плани в АПУ?
Депутатство за календарем посівних робіт
Чимало міських та обласних депутатів від «Аграрної партії України» — злісні прогульники сесій та комісій в радах. Так, член політради АПУ, депутат Київської обласної ради Володимир Шандра від БПП — найзатятіший прогульник з-поміж депутатів.
Яка політика АПУ щодо прогульників?
"У більшості випадків наші депутати — люди справи. Тому я не виключаю, що є засідання, де розглядаються неважливі питання з точки зору наших практичних людей. Це (міські та обласні ради — прим. авт.) не законодавчі органи типу Верховної Ради, де потрібно обов'язково голосувати. Не виключаю, що в період посівної або жнив, наші депутати працюють в полі, а на засідання рад з'являються, коли треба приймати концептуальні рішення"

Віталій Скоцик
голова "Аграрної партії України"
Аналогічну позицію займає й член Політради АПУ, екс-голова Київської ОДА Володимир Шандра:

Володимир Шандра
член Політради АПУ,
екс-голова Київської ОДА

"Облрада практично не приймає політичних рішень... на відміну від народних депутатів, де приймаються закони, бюджет, багато важливих і доленосних рішень для України. Тому така ситуація"
Очевидно, «Аграрна партія» недооцінює повноваження депутатів міського значення. Адже з реформою децентралізації, саме депутати місцевих рад управляють майном громади, дбають про безпеку міст та їх благоустрій.
Нахіба нам депутат місцевих рад?
Найбагатша партія України?
Якщо проаналізувати фінансові звіти партій, подані до НАЗК, то виходить, що
«Аграрна партія» — офіційно найзаможніша партія в Україні.

Політична сила знімає два офіси у Києві площею у 288 та 376 квадратних метрів.
1,1 млн грн
на рік становить орендна плата за два офіси АПУ у Києві
1750
гривень на місяць отримував в середньому лідер партії, колишній топ-менеджер міжнародних агрохолдингів Віталій Скоцик
7
штатних працівників партії з офіційною зарплатнею налічується в офісах
Приміщення належать ТОВ «УкрНДІагропроект» та Національній академії аграрних наук, у якій Віталій Скоцик є почесним академіком та президент якої Ярослав Гадзало нещодавно увійшов до Президії партії.

Фінансують «Аграрну партію України» переважно агрофірми та агрохолдинги.

Найбільшими донорами партії відповідно до фінансового звіту за 2016 рік були ПП
«Мінераліз» з рідної Скоцику Рівненщини (1 мільйон 39 тисяч гривень), ПАП
«Агропродсервіс» (678 тисяч) та ТОВ «АГСОЛКО УКРАЇНА» (525 тисяч гривень). Цікаво, що директор ТОВ «АГСОЛКО УКРАЇНА» Роман Осадчий став наступником Скоцика у якості керівника ТОВ «АМАКО УКРАЇНА».
Джерело: kievvlast.com.ua
П'ятим за сумою внесків донором є фізична особа Олег Борисович Корбан (357 тис. грн). За цікавим збігом, Олег Корбан наразі є головою Київської обласної партійної організації «Аграрної партії». До цього він був заступником голови Київоблради Володимира Шандри за часів його головування. Зараз Шандра — член політради «Аграрної партії» та радник Петра Порошенка.

Донор партії Олег Корбан — одіозна фігура в українському політикумі. Зокрема, його пов'язують з екс-регіоналами (Януковичем, Лисовим), для яких він курував виборчі кампанії.
15,4 млн грн
склала загальна кількість внесків, що надійшли на рахунки партії, включно з окремими рахунками регіональних організацій
16,1 млн грн
складають витрати партії
Найбільші донори серед обласних організацій за кількістю внесків безпосередньо на їхні рахунки - Київська (1,17 млн грн), Хмельницька (666 тис. грн), Одеська (664 тис. грн), Полтавська (640 тис. грн), Сумська (573 тис. грн) та Рівненська (550 тис. грн). Більшість з цих організацій показали досить високі результати на місцевих виборах 2015 року.
Внески на рахунки партії за регіонами
#ПолітичнаПам'ять
Громадський рух ЧЕСНО публікує огляди політичних сил - шпаргалки виборцям з нагадуванням історії і сьогодення їхніх політичних фаворитів. Матеріал підготовлено для спецпроекту "Політична пам'ять" - онлайн-хабу для українських виборців з інформацією про партії та політиків, які йшли на вибори до Верховної та місцевих рад України.
Матеріал підготували:
Олександра Кузіва
менеджерка проекту "Політична пам'ять" ЧЕСНО
Павло Рудь
аналітик проекту "Політична пам'ять" ЧЕСНО
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