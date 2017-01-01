Стає очевидно, що партія використовує суттєво більшу площу, ніж задекларовано. У «Справедливості» кажуть, що не звітували за всі кімнати, якими користуються, оскільки вони знаходяться «на базі громадських організацій», а обласний і міський осередки не мають статусу юридичної особи.
Офіційно у партії не працевлаштований жодний працівник. Телефоном відповідають, що волонтерять нібито з 9 до 18, з обідом з 13 до 14. Заступник голови партії Колєсніков переконує, що теж не отримує зарплатні, хоча присвячує партії майже кожен день. Жити, з його слів, допомагає бізнес, який залишився у Дніпрі.
Валентин Наливайченко попри насичений графік і поїздки по регіонах теж живе на доходи з іншої діяльності: