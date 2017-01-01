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хто фінансує президентські амбіції екс-голови СБУ?
Партія Наливайченка «Справедливість» готується до виборів.

Лише в липні в столиці з'явилося щонайменше 50 білбордів та сітілайтів партії, при цьому перед стартом кампанії на рахунках політсили було лише 11,5 тис. грн. Сам Наливайченко пожертвував в касу своєї партії 3 тис. грн.

Для агітації «Справедливість» використовує антикорупційну риторику, при цьому не звітує про витрати регіональних осередків. У звітах політичної сили не відображені витрати на офіси, намети, прапори, брендований одяг, зовнішню рекламу.
Звідки гроші на «Справедливість»?
Реклама партії екс-керівника Служби безпеки України Валентина Наливайченка шириться регіоніами країни. У березні 2016 року він очолив власну партію «Громадсько-політичний рух Наливайченка «Справедливість».
Київ, Поділ, вул. Сагайдачного. фото ЧЕСНО
Біла Церква, вул. Київська. фото ЧЕСНО
Дніпро. Фото ЧЕСНО
Черкаси, вулиця Одеська. Фото Інна Лелюх
Івано-Франківськ, вул. Чорновола,4. Фото Михайло Джогола
Офіс у Чернівцях. вул. М.Заньковецької, 5в. Фото Єгор Поляков
Рівне, на розі просп. Миру та вул. Міцкевича. Фото Анастасія Онопрійчук
Чернігів, район Шерстянки. Фото Павло Пущенко
Черкаська область. Фото Ігор Фещенко

У партії не мають спільної позиції щодо того, хто профінансував інформаційну кампанію.

Зазвичай рекламна кампанія готується за 10 місяців до розміщення. За словами Колєснікова, на початку липня замовили і вже розмістили 50 бігбордів. Ще два десятки мали дозамовити, коли прийдуть додаткові кошти з регіонів.

Весь керівний склад партії на початку року перерахував партії лише 310 грн. На рахунку партії напередодні старту рекламної кампанії було 11,5 тисяч гривень (станом на 30 червня). Про це свідчить офіційний звіт партії.

Оператори зовнішньої реклами у Києві повідомили, що кампанія на таку кількість бордів, як замовила вже «Справедливість», коштуватиме близько 5 тис. грн на місяць за борд, тобто 250—350 тис. грн щомісяця. Це навіть без врахування бордів у обласних, районних центрах та на трасах. Відповідно вартість кампанії точно має бути вищою.

Ось платіжне доручення, де йдеться, що на борди в столиці витратили понад 280 тис грн.

Сергій Таран
політолог, який консультує БПП
"Борди у міжвиборчий період підвищують впізнаваність та вартість бренду. Лише бордів недостатньо. Не виключено, що Наливайченко проводить політичні перемовини. Бордова кампанія посилює його позиції. Оголошувався політичний союз "Справедливості" Наливайченка і з Тимошенко, і з Саакашвілі. Зараз рейтинг "Справедливості"не проглядається, достатньо подивитися на результати соцзамірів. Зараз "Справедливість" не може "відкусити" частину електорату БПП чи когось іншого. Але амбіції у Наливайченка, вочевидь, на це є"
Які політичні амбіції у Наливайченка?
Партія активно виборює мандати на виборах в об'єднаних територіальних громадах (ОТГ) на Черкащині, Рівненщині та Закарпатті. Загалом кандидатів висували по десяти областях.

Руслан Колєсніков
заступник голови
партії "Справедливість"
"Моє головне завданнярозбудовувати партструктуру, щоб повести нашу команду на вибори, починаючи з місцевих органів самоврядування і, звичайно, до Верховної Ради. Наш колектив, і я в тому числі, дійсно віримо в Наливайченка як майбутнього президента"
Фрагмент блогу Руслана Колєснікова
на партійному сайті «Справедливості»
Сам Наливайченко обережно говорить про президентство:

Валентин Наливайченко
лідер руху "Справедливість"
"Я себе бачу у громадсько-політичному русі. І головна пропозиціянесприйняття корупції і принципи справедливості. Жорстке відокремлення влади і бізнесу. Я готовий з такими людьми брати відповідальність і брати участь і у президентських, і парламентських виборах"
Політконсультант БПП Таран не вважає «Справедливість» Наливайченка конкурентом політичним важковаговикам. На його думку, не варто ототожнювати результати місцевих виборів «Справедливість» і шанси на парламент та президентське крісло:

Сергій Таран
політолог, який консультує БПП
"Політсила може в кількох регіонах отримати третє місце на виборах до ОТГ, але місцеві вибори це не загальнонаціональні. Тут діє абсолютно інший принцип. На місцях люди можуть голосувати за місцевого лідера. І тут може не зіграти загальнонаціональний партійний бренд"
Головною запорукою успіху на виборах є наявність фінансового ресурсу та доступ до медіа. З шести парламентських партій п'ять є умовно новими. Так, БПП,
«Нарфронт», «Опоблок», «Радикальна партія» та «Самопоміч» вперше зайшли до парламенту.

З достатнім фінансовим й медійним ресурсом «Справедливість» також могла б позмагатися за місця в Раді. Однак на відміну від 2014 року, коли у владі утворився певний вакуум, зараз боротися доведеться з потужними опонентами. Вочевидь, Наливайченку потрібні союзники.
Фінанси «Справедливості» — тіньова регіональна партструктура
Судячи із фінансових звітів, підтримували партію лише партійці «Справедливості».
Наливайченко про спонсорів і гроші
Гроші які надходили на партійний
рахунок від тих, хто не перебуває у партії, повертали відправнику
Колєсніков запевняє, що партійці стабільно перераховують членські внески.
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з 26 осіб керівного складу
жертвували кошти
696 тис. грн
офіційно витратила на свою діяльність "Справедливість" за останні півтора роки
Фрагмент фінансового звіту
«Справедливості» за 2016 рік
444 тисячі гривень у «Справедливості» витратили для проведення конгресу в березні 2016 року, де й оголосили про створення партії. Витрати на проведення конгресу покрили завдяки внескам від чотирьох осіб.

До фінансування партії долучився і Наливайченко. Ще в березні 2016 року перерахував 3 тисячі гривень. Зауважимо, що всі доходи Наливайченка записані на його дружину.

Цікаво, що за документами за наступні півтора роки у «Справедливості» витратили у 2 рази менше коштів, ніж на проведення конгресу. Це при тому, що партія брала активну участь у виборах до ОТГ.
15
регіональних структурних підрозділів вказані на сайті "Справедливості", у партії ж говорять вже про 17 обласних та 143 міські та районні організації
Проте звітують у Наливайченка лише за Рівненський обласний осередок, який є єдиним зі статусом юридичної особи, та частково про витрати на вибори на Черкащині.

У «Справедливості» вважають, що можна не звітувати за партосередки без статусу юридичної особи. З цим не згодні в НАЗК.

Роман Смик
керівник департаменту запобігання політичній корупції НАЗК
"Якщо партія не має юридично зареєстрованих осередків, всі надходження і видатки мають бути відображені у основному звіті партії. Спонсорську допомогу, якщо така була, теж потрібно вказувати у звіті"
А звітувати по регіонах справді є за що. «Справедливість» по всій країні послуговується офісами, створює правові центри, проводить прес-конференції, збирає підписи та роздає агітаційні матеріали.

Тобто вся діяльність партії, яка нібито має боротися з корупцією, фактично не відображена у фінансовому звіті партії. В документі відсутні навіть витрати на брендований одяг, партійні прапори, які використовували під час столичних мітингів.

Не звітують у партії і за друк газет. У фінзвіті не знаходимо даних про перерахунок на користь ТОВ «ДІМ» (Видавництво А-Прінт), де під вибори до Перечинської громади друкували партійну газету. Частина газет, копії яких виставлені на партійному сайті, взагалі не мають вихідних даних.

Також регіональні осередки партії публікують рекламні матеріали у ЗМІ — до прикладу, в Івано-Франківському виданні такі випадки були неодноразово і це можна побачити на сайті, розміщують зовнішню рекламу — у Дніпрі, Черкасах, Івано-Франківську, Чернігові, Львові.

У партії прозвітували, що витратили на зовнішню рекламу 4,5 тисячі гривень за півтора роки, що за столичними розцінками — лише один бігборд на один місяць у найдешевшій локації.
Офіс партії у Дніпрі. Фото Олександр Синиця
Виступ Оксани Голубової на заході у Чернігові. Фото SVOBODA.FM
Львів, вул. Чернівецька (листопад 2016). Фото Ігор Фещенко
Львів, Проспект Свободи (грудень 2016 року). Фото Ігор Фещенко
Офіс у Івано-Франківську. Фото Михайло Джогола
Офіс у Чернівцях. вул. Заньковецької, 5в. Фото Єгор Поляков
Партійні прапори. З мітингу у Києві (лютий 2017)
Черкаси грудень 2016 року. Фото Громадянська мережа ОПОРА
Чернігів, вул. Шевченка, 42 (серпень 2016). Фото Юлія Ковтун
Не звітували навіть про центральний офіс
У 2016 році у Наливайченка взагалі не звітували про витрати на оренду свого київського офісу на Саксаганського, 143а.
Офіс на Саксаганського, 143а. Фото: rupor.pp.ua (червень 2016 року)
Цей офіс належить ТОВ «ВВ Інвест», а
«Справедливість» ним користується, щонайменше, з травня 2016 року. Звітувати про витрати на столичний офіс почали лише у 2017 році, та й то лише за одну кімнату.

Офіційно «Справедливість» орендує у ТОВ «ВВ Інвест» лише 22 метри площі, за що платять по 2 тис. на місяць. По факту партія використовує значно більшу площу, а двері майже всіх кабінетів на 2 та 3 поверсі будівлі мають партійні таблички.
Кабінети на 2-му та 3-му поверхах вул. Саксаганського, 143а. Київ.
Тут «Справедливість» офіційно орендує лише 22 кв. м.

Руслан Колєсніков
заступник голови
партії "Справедливість"
"На другому поверсі у нас тут кімната штабна і кімната для фінансиста. Третій поверх у насКиївська міська організація, Київська обласна організація, "Іловайське братство", "Армія гідності" (проект "Справедливості"), "Перший добровольчий медичний шпиталь" і невеличкий кабінет Наливайченка"
Стає очевидно, що партія використовує суттєво більшу площу, ніж задекларовано. У «Справедливості» кажуть, що не звітували за всі кімнати, якими користуються, оскільки вони знаходяться «на базі громадських організацій», а обласний і міський осередки не мають статусу юридичної особи.

Офіційно у партії не працевлаштований жодний працівник. Телефоном відповідають, що волонтерять нібито з 9 до 18, з обідом з 13 до 14. Заступник голови партії Колєсніков переконує, що теж не отримує зарплатні, хоча присвячує партії майже кожен день. Жити, з його слів, допомагає бізнес, який залишився у Дніпрі.

Валентин Наливайченко попри насичений графік і поїздки по регіонах теж живе на доходи з іншої діяльності:

Валентин Наливайченко
лідер руху "Справедливість"
"Я заробляю консалтингом. Це міжнародна компанія. Без її згоди я не маю право наліво і направо розповідати, оскільки я консультую з питань безпеки інвестицій, з питань безпеки фінансової діяльності, але тут в Україні. Офіс у Нью-Йорку знаходиться"
Найімовірніше, Наливайченко працює у компанії International Investment Partners LLC, співзасновником якої є Сергій Носенко, заступник Наливайченка у «Справедливості» та бізнес-партнер дочки Наливайченка.
Передача одного з модулів у Волновасі, лютий 2017 року. За словами Наливайченка, один з таких модулів коштує 230 тисяч гривень. Фото з партійного сайту
Залишається питання, який бізнес допомагає жити волонтерам, які працюють нібито на волонтерських засадах повний робочий день.

Крім цього у партії є проект «Армія Гідності», що спрямований на підтримку військових. У рамках цього проекту Валентин Наливайченко у статусі голови партії передає військовим житлові та медичні модулі. Передачу таких модулів активно висвітлюють ЗМІ, акцентуючи, що їх передають саме представники та лідер «Справедливості».

Валентин Наливайченко
лідер руху "Справедливість"
"Передали, не означає, заплатили.. Не означає, що ми на це використовували партійні кошти, і це точно такого не було.
Тому і не звітували"
На модулях — логотип «Справедливості», передають його партійці «Справедливості», звітує про це їхній же сайт, а реалізовується все це через партійний проект. Репутаційні здобутки також відходять партії.
Чому Наливаченко готовий поступитися Тимошенко?
Політичними партнерами «Справедливості» в першу чергу називають партію
«Патріот», «Батьківщину» та «Рух нових сил» Саакашвілі, якого Порошенко нещодавно позбавив громадянства. Спільно із партією Саакашвілі «Справедливість» створює Штаби спільних дій по регіонах.

У лютому 2016 року на прес-конференції у Києві Валентин Наливайченко та лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко оголосили про об'єднання зусиль.
Тимошенко і Наливайченко оголосили про злиття. Фото: УП

Юлія Тимошенко
голова партії "Батьківщина"
"Мы сегодня становимся одной командой и призываем всех профессиональных правоведов, политиков, которые не потеряли честь, моральных авторитетов нации, отложить в сторону все прежние разногласия и объединиться в Общественную национальную ассамблею добровольно для разработки новой Конституции Украины"
У подальшому партійний сайт «Батьківщини» системно висвітлював діяльність Наливайченка та його партії. Лідери обох партій також спільно відвідували телеефіри.
Зображення з сайту партії «Батьківщина»
Наливайченко і зараз бачить «Батьківщину» серед політичних партнерів та навіть готовий поступитися Юлії Тимошенко місцем на президентських виборах, в якої й без нього на даний момент найвищий рейтинг серед потенційних кандидатів.
Наливайченко про президентство
У заступника голови «Справедливості» Руслана Колеснікова інша думка щодо партнерства з «Батьківщиною»:

Руслан Колєсніков
заступник голови
партії "Справедливість"
"Я не можу сказати, що це партнери. Зараз у нас своя політична сила, і ми з ними конкуруємо на виборах... Я не можу сказати, що це наш ворог, і не можу сказати, що це наш стратегічний партнер. Можливо, товариські стосунки… Ми розуміємо, що у нас все таки трішки різні вектори"
Свого часу через ідею об'єднання у опозиційну коаліційну силу з «Батьківщиною» партію Наливайченка покинула частина команди, зокрема і екс-керівник партії Денис Каплунов:

Денис Каплунов
екс-керівник партії "Справедливість"
"Ми зібрались, Валентин Олександрович поставив питання, "ось я прийняв рішення, я буду об'єднуватися". Запитав у людей, хтось погодився, хтось ні. Він нам пояснював, що об'єднанняце класно, що будуть об'єднуватися і Тимошенко, Саакашвілі і багато нових партій, що це не з'єднання партій в одну. Що це якась коаліція як вона була колись, опозиційна"
У Наливайченка наразі лише розвивають партійну структуру, і до парламентських виборів, на відміну від «Батьківщини», будуть готові не раніше наступного року.

ЧЕСНО контактувало із прес-службою Юлії Тимошенко, однак там відповіли, що не можуть коментувати це питання. На дзвінки у партійному офісі традиційно не відповідають.
Міф і реальність про створення партії:
як екс-УДАРівці до Наливайченка сваталися
Згідно із офіційною версією, яку ретранслює парткерівництво, рух Наливайченка
«Справедливість» створений на об'єднавчому конгресі громадських організацій у березні 2016 року.

Валентин Наливайченко
лідер руху "Справедливість"
"Справедливість" починалася з громадської ініціативи "Антикорупційний рух"…Ми провели конгрес патріотичних організацій у Києві і після цього виникла наша спільна ідея працювати і створювати більш широкий всеукраїнський рух... Тоді було прийнято рішення зареєструвати і партійну складову цього широкого українського руху"
Повна назва громадської організації, про яку йдеться, — «Антикорупційний рух В. Наливайченка».

Згідно з реєстром, співзасновниками громадської організації, окрім Валентина Наливайченка, стали Маркіян Лубківський (речник СБУ в часи головування Наливайченка), Єгор Фірсов (екс-нардеп від УДАРу та засновник політичної сили
«Альтернатива») та Анна Коваленко (сотниця 39-ї жіночої сотні Самооборони Майдану, екс-радниця міністрів оборони та інформаційної політики).

Згідно з офіційною версією партійного керівництва, партія «Справедливість» була заснована через півроку після створення «Антикорупційного руху В. Наливайченка» у березні 2016.

Однак така версія розходиться із даними державних реєстрів. Партія, яка згодом матиме у своїй назві ім'я Наливайченка, зареєстрували 3 березня 2015 року як
«Народну ініціативу». Тоді Наливайченко ще був керівником СБУ.
Напередодні місцевих виборів 2015 року партію перейменовують на «Прогрес». Очолив партію екс-УДАРівець з Донеччини, Денис Каплунов. Він говорить, що
«Прогрес» був створений тими ударівцями, які не погодилися із одноосібним рішенням Віталія Кличка про злиття з БПП напередодні місцевих виборів 2015 року:

Денис Каплунов
екс-керівник партії "Справедливість"
"Склалася така ситуація, що ми хотіли б продовжувати займатися політикою, а з БПП не хотілось нам... Було багато людей, які розділяли цю думку. Це була команда з Рівного, Чернігова, з Дніпропетровщини, люди були з Хмельницької області, з Харківської області і ще декілька… І тоді виникла ідея створити партію, ми назвали «Прогрес»"
За словами Каплунова, документи партії «Народна ініціатива» йому «передали» люди з Дніпропетровщини. Серед них був і чинний заступник Наливайченка — Колєсніков, який до того часу очолював обласну організацію УДАРу:

Денис Каплунов
екс-керівник партії "Справедливість"
"...Постало питання: у нас команда, але якихось людей впізнаваних немає… Запропонували Наливайченку, щоб він очолював. Але він тоді був на посаді (голови СБУ — прим. ЧЕСНО). Він сказав, що "це непогана ідея, я вас підтримую, але зараз я не можу". Після того як його було звільнено, вже тоді ми вирішували, чи можливо піти на місцеві вибори, наприклад на Київраду. Ми спілкувалися з Валентином Олександровичем. Потім він сказав, що добре хлопці, давайте займатись, мені цікаво, я готовий очолювати..."
На вибори 2015 року під брендом «Прогресу» пішла лише рівненська команда УДАРу, яка теж не погодилася на злиття з БПП. Напередодні виборів у Дубно приїхав сам Наливайченко, щоб особисто висловити підтримку «Прогресу». У коментарі ЧЕСНО Наливайченко каже, що справді підтримував «Прогрес», але робив це тоді у статусі представника «Антикорупційного руху». Загалом у Рівненській області «Прогрес» висунув 700 кандидатів, з них 47 стали депутатами місцевих рад.
Фото: 03656.com.ua
Попри те, що партія існувала вже рік, та навіть брала участь у виборах, у березні 2016 року, на об'єднавчому конгресі в Києві оголосили про створення саме нової політсили. Ініціатором створення чергової іменної партії згідно із партійними прес-релізами стали громадські організації та волонтери.

Загалом попри версію Наливайченка про те, що партію заснували волонтери, активісти і антикорупціонери, у областях її здебільшого очолюють переважно колишні УДАРівці, або й вихідці з інших партій. Лише Запорізьку, Полтавську, і Чернівецьку обласні організації партії очолили люди без суттєвого політичного багажу.
Як обмовився сам Наливайченко пішов з СБУ через те, що на такій посаді він не міг боротися з корупцією повним обсягом. Значно більше важелів впливу, за його словами, є у громадських організацій. Однак його ж громадська організація взагалі не звітує, а політична партія звітує лише частково.

Плануючи йти з антикорупційною програмою у велику політику, у Наливайченка вже зараз мали б подбати про власну фінансову прозорість.
Матеріал підготував:
Ігор Фещенко
провідний аналітик з партійних фінансів Громадського руху ЧЕСНО
#ПолітичнаПам'ять
Громадський рух ЧЕСНО публікує огляди політичних сил - шпаргалки виборцям з нагадуванням історії і сьогодення їхніх політичних фаворитів. Матеріал підготовлено для спецпроекту "Політична пам'ять" - онлайн-хабу для українських виборців з інформацією про партії та політиків, які йшли на вибори до Верховної та місцевих рад України.
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