"...Постало питання: у нас команда, але якихось людей впізнаваних немає… Запропонували Наливайченку, щоб він очолював. Але він тоді був на посаді (голови СБУ — прим. ЧЕСНО). Він сказав, що "це непогана ідея, я вас підтримую, але зараз я не можу". Після того як його було звільнено, вже тоді ми вирішували, чи можливо піти на місцеві вибори, наприклад на Київраду. Ми спілкувалися з Валентином Олександровичем. Потім він сказав, що добре хлопці, давайте займатись, мені цікаво, я готовий очолювати..."