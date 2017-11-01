 
Гектари чудес Київради
«батьківщинівка» на 94 га розводитиме кіз
Найбільші землевласники Київради — «батьківщинівці». Партія виступає проти вільного продажу землі. Власник «Українського села» Бондаренко випадково знайшов ще 13 га.

Представник БПП Негрич подарував дві квартири родичу по 149 900 грн.
«Свободівцю» Картавому подарували квартиру за 100 тис. грн. Чому депутати продають і купують ділянки й квартири до 150 тис. грн.

Дружина Сагайдака з БПП дарує будинки і квартири, які безслідно зникають з декларації. Натомість у «батьківщинівця» Галайчука з нізвідки взялися ділянки й будинки.

У Київраді 10 безхатьків. Половина з них представники фракції БПП.
100 тис. грн
за таку суму "свободівцю" Картавому подарували квартиру
149 900 грн
така вартість двох квартир, які представник БПП Негрич подарував родичу
13 га
випадково знайшов власник "Українського села" Бондаренко
Найбільші землевласники:
скільки гектарів треба для кіз і гусей?
За іронією долі найбільшими землевласниками в Київраді є депутати «Батьківщини» політичної сили, яка виступає проти вільного ринку землі.
Як і торік, найбільшою землевласницею залишається «батьківщинівка» та прогульниця екологічної комісії Олена Антонова. Вона задекларувала 48 ділянок площею до 2 га кожна в Іванківському районі. Загалом у неї майже 94 га землі.
Олена Антонова
депутатка від "Батьківщини" у Київраді
"Це сільськогосподарська земля у Київській області. Набула — викупила паї у мешканців, у селян. Кози, вівці... У мене багата родина і вважаю, що вона має вживати здорову нормальну органічну їжу… Площа невелика, до речі, треба корми вирощувати, випас робити, тому якщо ви знаєтеся на тваринництві, то ви зрозумієте це. Якийсь сад може бути, гуси, кури – те, що родина захоче мати"
На питання, чи поділяє позицію «Батьківщини» проти продажу землі, депутатка відповідає ствердно:
Олена Антонова
депутатка від "Батьківщини" у Київраді
"У великих обсягах – це зараз ви знаєте позицію лідера партії, то я її повністю розділяю і підтримую. Не може бути. А для ведення фермерського господарства – то це вже інша справа"
ЧЕСНО поцікавився у відомого фермера-переселенця з Луганщини Олександра Кононова — скільки площі потрібно для кіз, щоб вистачало і на випас, і на заготівлю:
Олександр Кононов
фермер з Луганщини
"10 кіз на гектар. Норма 5 кг зелені на голову або 2 кг сіна та пів кг зернових. Я поділюсь знаннями та вміннями, телефона їй мого дасте, якщо схоче"
Виходить, що депутатка на майже 94 га сміливо може тримати поголів'я до 930 кіз виключно для своєї родини. Чи встигатиме їх усіх подоїти?

Антонову пов'язують із Віктором Пилипишиним, який більшість своєї команди заводив у Шевченківському районі під брендом «Єдності».
У 2011 році мешканці села Страхолісся, як пише місцевий сайт, скаржилися на Пилипишина. Він нібито забороняв їм рибалити в заплаві річки Тетерів і захопив цілий острів. Неподалік від річки Тетерев розташовані ділянки Олени Антонової.

Голова фракції «Батьківщини» і комісії з питань ЖКГ та ПЕК прогульник сесій і комісій у 2016 році Володимир Бондаренко опинився на другому місці.
Володимир Бондаренко
голова фракції "Батьківщина" у Київраді
"Я радий, що ви це помітили!.. це нормально, прискіпливі журналісти до всякої проблеми – це є похвальною річчю"
Лендлорд Бондаренко публічно виступає проти продажу землі
У декларації за 2015 рік Бондаренко указав 5 ділянок загальною площею майже 29 га.
Виходить, у паперовій декларації Бондаренко приховав понад 13 га.
Володимир Бондаренко
голова фракції "Батьківщина" у Київраді
"Це не приховав, а так випадково сталося, що фермерське господарство, яким я займався, іноді без мого відома проводило деякі придбання землі, яку ніколи не використовували. Жодного квадратного сантиметра отої землі, яка розташована отам болота і так далі, на жаль, не було використано, крім одного посіву рапсу... Тепер уточнюючи всі ті речі, я доручив кваліфікованим юристам, щоб перевірити... всякі придбання і так далі"
Землі Бондаренка зосереджені в Макарівському районі Київської області — 4 ділянки в Бузовій і 15 ділянок у Копилові — селах, що розташовані неподалік від Житомирської траси.
Землі Бондаренка по
житомирській трасі
Депутат із дружиною, згідно з даними Youcontrol.com.ua, є одними з кінцевих бенефіціарних власників ТОВ «Етнографічний комплекс «Українське село».
Володимир Бондаренко
голова фракції "Батьківщина" у Київраді
"Свого часу мені вдалося побувать у багатьох експедиціях, зокрема з Олексієм Долею, багатьма цікавими відомими людьми. У тих краях, де ці хати нічого не коштували в лісах Поліських на Житомирщині. Ми знаходили хати без покрівлі, в 30-х роках розрушені, розбирали їх у вільний від роботи час, перевозили й збирали тут – на це пішло уже 10 років"
Бондаренко додає, що вхід до «Українського села» вільний, а єдине джерело доходу — комплекс харчування на його території.
«Українське село»
бондаренка
Третім з-поміж лендлордів є ще один «батьківщинівець» член екологічної комісії Денис Москаль. Сім'я депутата має у власності 9 земельних ділянок у Макарівському районі загальною площею майже 13,5 га.
Денис Москаль
депутат від "Батьківщини" у Київраді
"Я займаюся бізнесом з 2002 року і девелоперським бізнесом. Були як інвестиції придбані ці земельні ділянки. Там є для особистого селянського господарства, для садівництва, там є різні землі. Це не пайові землі, я їх купив. Ніякої діяльності зараз там не веду, економічна ситуація зараз така, що немає доцільності зараз там щось робити"
Депутат від БПП «Солідарність» член земельної комісії Микола Негрич директор ТОВ
«Агропромбудкапітал» задекларував усього 4 ділянки, але опинився на четвертому місці, бо площа ділянок перевищує 10 га. У попередні роки депутат приховував свої декларації. Ареал ділянок депутата — Черкащина та Прикарпаття.

Депутат від БПП «Солідарність», член транспортної комісії і зять колишнього голови «Нафтогазу» Ілля Сагайдак, якого міський голова звільнив з посади заступника голови КМДА після обвалу Шулявського мосту, замикає ТОП-5 лендлордів Київради. За результатами попередньої декларації 2015 року Сагайдак був останній у трійці лідерів. Сагайдак задекларував ті самі 8 земельних ділянок дружини загальною площею на 9 га.
Депутатська нерухомість:
кругообіг квартир у деклараціях
«Свободівець» член бюджетної комісії Олег Чернецький, який за декларацією 2015 року був на 4-му місці, у 2016-му опинився на першому. 7 будинків, 10 квартир (попереднього року було на одну менше) і нежитлові приміщення: низка площ на Київщині в Обухові.
Чернецький дивується, що очолив рейтинг:
Олег Чернецький
депутат від "Свободи" у Київраді
"Хто його знає (чому опинився на першому місці – прим. ЧЕСНО)! Відкритий напевне, бо всі ховають (майно і статки – прим. ЧЕСНО)..."
Нежитлові приміщення в Обухові депутат орендує і бідкається, що держава зовсім не опікується середнім класом.

Депутат від БПП «Солідарність» Микола Негрич у 2015 році не здав декларацію. Як виявилося, було що приховувати. Він опинився на другому місці, задекларувавши 1 будинок, 10 квартир, 3 офіси та 26 інших об'єктів — нежилі приміщення та машиномісця.
Микола Негрич
депутат від БПП "Солідарність" у Київраді
"Там просто склади, які не в Києві і, по-моєму, 10 паркінгів… насправді нічого такого цінного... Склади в Черкаській області. За цифрами воно на другому місці, але треба дивитись суть, а не в загальний об'єм"
Торік він подарував дві київські квартири, оцінивши їх усього по 149 тис. 900 грн.
Микола Негрич
депутат від БПП "Солідарність" у Київраді
"Я не знаю – так оцінили (квартири – прим. ЧЕСНО)! Я самому найближчому родичу подарував, тому там немає ніякого відношення… Це родичі першого споріднення…"
Екс-заступнику прокурора Кіровоградської області Леоніду Ваврентовичу у 2017 році Негрич продав нерухоме майно на 900 тис. грн.

Негрич посунув колишнього заступника мера столиці Сагайдака з другої сходинки на третю. Сагайдак задекларував у 2016 році 7 будинків дружини в с. Конюші і с. Нові Безрадичі Обухівського р-ну, 4 квартири дружини й одну свою у співвласності й 5 інших об'єктів нерухомості.

Цікаво, що в попередній декларації за 2015 рік у дружини Сагайдака було на один будинок у Конюші більше, а квартир у декларації було не 5, а 32. При цьому ніде не зазначений дохід від їх реалізації чи припинення права власності. Може, дружина Сагайдака подарувала 27 квартир?

У 2017 році, коли Сагайдак подав декларацію після звільнення з посади за період із 1 січня до 20 липня 2017 року у його родини з житлової нерухомості залишилося 4 будинки і 2 квартири — одна дружини і одна квартира депутата у співвласності.

ЧЕСНО звернувся до помічниці депутата з проханням про його коментар, але протягом тижня депутат так і не відповів.
8
будинків дружини у с. Конюшні задекларував Сагайдак
у попередній декларації за 2015 рік
32
квартири також мав Сагайдак у декларації за 2015 рік
«Батьківщинівець» Денис Москаль опинився на 4-му місці за нерухомістю. У нього 9 квартир, 5 садових будинків і 8 інших об'єктів нерухомості.

Депутат від «Батьківщини» перший заступник голови транспортної комісії Ігор Галайчук замикає ТОП-5 найбільших власників нерухомості. У своїй е-декларації депутат вказав 2 квартири, 2 будинки, 2 гаражі й нежитлові приміщення.

Цікаво, що деякі об'єкти нерухомості у деклараціях за 2014 і 2015 роки депутат, імовірно, приховував. Наприклад, київську квартиру дружини площею 78,2 кв. м, на яку дружина депутата отримала право власності у 2012 році, депутат задекларував тільки в 2016 році. Так само у попередніх паперових деклараціях депутат не показав 3 земельні ділянки дружини в Крюківщині.
приховані ділянки
У 2015 році на першому місці за нерухомістю був «батьківщинівець» член земельної комісії Володимир Старовойт, який тоді задекларував 17 тис. 867 кв. м. Після подачі електронних декларацій Старовойт не потрапив у ТОП-5, задекларувавши 1296,5 кв. м.

Нагадаємо, що депутат Київської облради і радник міського голови Сергій Федорченко придбав для сина квартиру в Києві за 149 тис. грн і не вказував у паперовій декларації під час люстрації низку земельних ділянок.
«Швець без чобіт» – як безхатьками
стали забудовники
Депутат від БПП «Солідарність» Георгій Ясинський — секретар бюджетної комісії Київради, директор агентства нерухомості ТОВ «Хоумленд» і за сумісництвом заступник директора КП «Київське інвестиційне агентство» — безхатько. У своїй е-декларації депутат не вказав ані членів сім'ї, ані житла у власності чи на праві користування.
У коментарі Громадському руху ЧЕСНО депутат розповідає, що насправді має де жити і вже написав до НАЗК прохання внести зміни.
Георгій Ясинський
депутат від БПП "Солідарність" у Київраді
"Квартира була придбана батьками ще у 2006 році, належить матері і оскільки мати проживає окремо, її право власності на вказаний об'єкт нерухомості не підлягає уточненню відповідно до чинного законодавства... Я вважав, що об'єкти для декларування в розділі 3 "Об'єкти нерухомого майна" відсутні"
Депутат від БПП «Солідарність» Сергій Пилипенко — заступник голови екологічної комісії, гендиректор «Промислово-будівельної групи «Ковальська» разом із дружиною та двома дітьми має 4 земельні ділянки в Козині (загальною площею 67 соток), офіс у Києві, але не вказав, де проживає із сім'єю.

У звітному році депутат придбав рояль майже за 2 мільйони гривень. Невже він його поставив на сирій землі в Козині?
Сергій Пилипенко
депутат від БПП "Солідарність" у Київраді
"Я вас прошу — не наводьте сором на мене, що я безхатько. Єсть (житло – прим. ЧЕСНО). Дійсно єсть якась помилка — виправлю… Я думаю, що це неточність.. Такого бути не може, бо по факту є квартира на праві власності — я її власник… Я зверну на це увагу, дякую. Це або система, або якась помилка у мене виникла"
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Член бюджетної комісії депутат БПП Юрій Сулига не має житла. Згідно з його виправленою е-декларацією, депутат із сином зареєстрований і проживає в Києві, але в нерухомості вказав лише дві земельні ділянки по 12 соток кожна у с. Гнідин Бориспільського району, що їх він придбав торік у колеги по міськраді Пилипенка за 149 тисяч гривень кожну.

Цікаво, що в Гнідині продають сотку в середньому за 720 доларів, але депутат придбав землю за 477 доларів за сотку.
<150 тис. грн
коштували для депутата від БПП кожна з ділянок по 12 соток у
с. Гнідин Бориспільського району
Депутат від БПП «Солідарність» секретар регламентної комісії Ігор Опадчий вказав, що зареєстрований у с. Чайки Києво-Святошинського району. При цьому, у розділі про нерухомість задекларував лише земельну ділянку площею 25 соток у с. Клехівка на Фастівщині.

Депутат задекларував автівку Mercedes-230 2001 року випуску, 34 тисяч 200 доларів заощаджень і 120 тисяч доларів — позичені третім особам.
Ігор Опадчий
депутат від БПП "Солідарність" у Київраді
"У зв'язку з народженням дитини ми живемо в квартирі, що належить на праві власності матері, але оскільки мати з нам не проживає, права на майно у відповідності до ст. 405 ЦК у нас не виникло. Договір оренди укладений лише у цьому році, відповідно буде відображений в наступній декларації"
Насправді депутатові не потрібно укладати договір оренди, адже досить вказати, що він проживає на праві безоплатного користування згідно з усним правочином.


За розрахунком онлайн-інструменту, обсяг готівки Дрепіна цілком поміститься в кейс
Член бюджетної комісії, депутат від БПП «Солідарність» Антон Дрепін директор ТОВ «Київські міські проекти», згідно з е-декларацією, зареєстрований у Житомирі, але проживає у Києві.

Після публікації ЧЕСНО за результатами декларування 2015 року депутат пояснював, що живе в квартирі, яку оплачує йому брат, який там не проживає.

За основним місцем роботи депутат заробив трохи більше 37 тисяч гривень, а як фізична особа-підприємець задекларував 930 тисяч гривень доходу. Основний вид діяльності безхатька — консультування з питань комерційної діяльності й керування.

Депутат не вказав у декларації членів сім'ї, автівки й жодної нерухомості. Має 1 млн 450 тисяч гривень готівки.
Безхатьком виявився і «свободівець» Володимир Бохняк — заступник голови комісії з питань місцевого самоврядування. У 2016 році депутат на посаді комірника в ТОВ «Вест логістик» заробив ледве понад 21 тис. грн, а із заощаджень вказав 5 тис. 150 дол.

Більше в декларації депутат нічого не вказав – ні членів сім'ї, ні нерухомості, ні автівки.

«Свободівець» Іван Картавий — секретар земельної комісії — безробітний голова неприбуткового адвокатського об'єднання, ймовірно, жив із дружиною та сином у… гаражі. Це єдина задекларована ним нерухомість у 2016 році.

Там само в гаражі на 37,8 кв. м сім'я депутата, ймовірно, зберігала автівку Chevrolet Cruze 2011 року випуску і готівку (8 тисяч євро, 54 тисячі доларів і 275 тисяч гривень).

На сайті Київради у своєму профілі, однак, депутат вказав, що живе на Оболоні.
А навесні 2017 року Світлана Картава подарувала депутату квартиру в Києві площею 69,1 кв. м. Вартість подарунку депутат у повідомленні до НАЗК оцінив у розмірі всього 100 тисяч гривень.

Депутат від «Єдності» Павло Тесленко — заступник голови комісії з питань ЖКГ та ПЕК навіть у виправленій декларації за 2016 рік не вказав, де проживає. При цьому депутат десь має зберігати задекларовані 30 картин сучасних художників імпресіоністів та сюрреалістів, і колекцію вин виробництва України, Іспанії, Італії, Франції, Чилі, Угорщини, Португалії у кількості 56 пляшок, а також 519 тисяч 800 гривень готівки. 40 тисяч доларів депутат позичив третім особам. Декларацію Тесленко не коментує.

Депутат від «Єдності» Вячеслав Бродський, член земельної комісії, вказав у своїй декларації київську прописку, але не відобразив у розділі про нерухомість, де проживає. Натомість Бродський показав у власності в Києві 4 нежитлові приміщення й автівку HYNDAI VERACRUZ 2008 року випуску. Готівкою депутат зберігає 90 тисяч доларів, 90 тисяч євро і 200 тисяч гривень. Ще 95 тисяч доларів депутат позичив третім особам.

Депутат від «Єдності» секретар екологічної комісії Олексій Новіков попри те, що вказав у своїй декларації місце реєстрації, не зазначив ні у власності, ні в користуванні жодного нерухомого майна. При цьому, депутат за 2016 рік не задекларував ні копійки доходу, виявившись злиднем.

Фото на кавері: Олександр Хоменко
Матеріал підготували:
Сергій Огородник
журналіст ЧЕСНО
Олена Жежера
журналістка ЧЕСНО
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