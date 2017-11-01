А навесні 2017 року Світлана Картава
подарувала депутату квартиру в Києві площею 69,1 кв. м. Вартість подарунку депутат у повідомленні до НАЗК
оцінив у розмірі всього 100 тисяч гривень.
Депутат від «Єдності» Павло Тесленко
— заступник голови комісії з питань ЖКГ та ПЕК навіть у виправленій декларації за 2016 рік
не вказав, де проживає. При цьому депутат десь має зберігати задекларовані 30 картин сучасних художників імпресіоністів та сюрреалістів, і колекцію вин виробництва України, Іспанії, Італії, Франції, Чилі, Угорщини, Португалії у кількості 56 пляшок, а також 519 тисяч 800 гривень готівки. 40 тисяч доларів депутат позичив третім особам. Декларацію Тесленко не коментує.
Депутат від «Єдності» Вячеслав Бродський
, член земельної комісії, вказав у своїй декларації
київську прописку, але не відобразив у розділі про нерухомість, де проживає. Натомість Бродський показав у власності в Києві 4 нежитлові приміщення й автівку HYNDAI VERACRUZ 2008 року випуску. Готівкою депутат зберігає 90 тисяч доларів, 90 тисяч євро і 200 тисяч гривень. Ще 95 тисяч доларів депутат позичив третім особам.
Депутат від «Єдності»
секретар екологічної комісії Олексій Новіков
попри те, що вказав у своїй декларації
місце реєстрації, не зазначив ні у власності, ні в користуванні жодного нерухомого майна. При цьому, депутат за 2016 рік не задекларував ні копійки доходу, виявившись злиднем
.
Фото на кавері: Олександр Хоменко