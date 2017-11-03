По инициативе Смирновой на втором этаже музея была создана экспозиция, посвященная войне на востоке Украины. Под стеклами – листовки, которые раздавали сторонники «ДНР», носки с логотипом «Правого сектора», фотографии погибших военных. Эти вещи в музей приносили местные жители. Здесь же стоит самодельный указатель, который украинские военные установили на выезде с Северского блокпоста на Харьковскую трассу, там, где шли бои при освобождении Бахмута. Здесь же – покореженный герб страны. Сепаратисты сбили его с городской администрации во время захвата, а один из местных активистов спрятал его у себя дома и потом передал в музей. Здесь же – флаги, пострадавшие от сепаратистов и все, что способно поведать о тех временах гораздо сильнее, чем любой рассказ. Это такой «музей в музее», который хранит боль и трагедию тысяч людей, которых коснулась война на Донбассе.



– По пятницам у нас бесплатный день для военных, чтобы могли посмотреть, вспомнить, рассказать свою историю, чтобы понимали, ради чего все это, – говорит Смирнова. – Это сейчас спокойные времена, а раньше к нам приходили с оружием. Сотрудницы забирали у них на входе боевые рожки, а мужчины оставляли оружие в гардеробе.



– Вообще Бахмут – провинциальный маленький городок, – говорит Смирнова с какой-то иррациональной нежностью.



– А по поводу переименования – продолжает она и мгновенно меняется в лице, – никому не верьте, что это плохое название. Даже если кто и говорит, что «Бахмут» переводится как соленая мутная вода, пусть мне в глаза посмотрит: он же с этой воды и пьет! И разве за это его не любить?..

