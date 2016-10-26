Нацполіція і презумпція правоти суспільства

Изменения в полиции, которые у нас принято считать образцом "успешной реформы", набирают силу и скорость. Все происходит настолько быстро, что иногда не успеваешь реагировать.

В частности, неожиданно стало проясняться, каким образом Национальная полиция собирается реализовать анонсированные положения "презумпции правоты полицейского".

Да и то, было бы преувеличением сказать: "проясняется". Кое-какими идеями поделился начальник правового департамента Нацполиции на круглом столе 17 октября, и некоторые выводы можно сделать из положений нового Дисциплинарного Устава, который подается в парламент.

В любом случае, полной картины мы не видим. Общественность оберегают от проекта изменений в законы, регулирующие деятельность полиции.

Однако и озвученных идей достаточно, чтобы начать волноваться по поводу пути, который выбрало руководство полиции в анонсированной реализации положений community policing – то есть, деятельности полиции, ориентированной на громаду.

Так, например, лично мне трудно понять, как именно улучшат безопасность граждан и повысят доверие к полиции изменения в статью 263 КУАП "Сроки административного задержания", которыми предлагается продлить административное задержание в ряде случаев – с трех до 24 часов.

Нам рассказывают, как неудобно, когда кто-то отказывается представляться и его невозможно идентифицировать за три часа, или какое воспитательное воздействие окажут эти сутки, проведенные под стражей, на человека, избивающего жену.

Однако давайте подумаем на шаг вперед и увидим, как десятки тысяч з задержанных полицией людей помещаются в изоляторы временного содержания.

ИВС сейчас находятся на грани выживания: они нуждаются в ремонте, недоукомплектованы персоналом более чем наполовину, не могут предоставить медицинскую помощь. Задержанных людей нужно будет также конвоировать, кормить, обеспечивать им юридическую помощь. Кроме того, это создает существенные риски злоупотреблений со стороны работников полиции, которые могут использовать эти 24 часа содержания человека в местах несвободы для "работы" с ним в своих целях.

Неужели у нас настолько короткая память, чтобы забыть дело студента Индило и другие смерти в милиции?

Другим гениальным предложением Национальной полиции является изменение статьи 266 КУАП и отказ от двух свидетелей при "осмотре водителя на предмет алкогольного, наркотического или другого опьянения".

Теперь в ситуации "один на один" с работником полиции на дороге, патрульному не нужны будут свидетели, чтобы решить, пьяны ли вы или под воздействием наркотиков или лекарств. Со всеми вытекающими последствиями.

Мы настолько верим в объективность и непредвзятость полиции, что не чувствуем рисков для прав всех водителей и прямо заложенной в норму коррупционной составляющей?

Но самое опасное – это то, что мы не знаем, какие еще предложения готовятся и, соответственно, не можем вести открытую дискуссию.

Конечно, политики, которые находятся в околореформаторских кругах, и само руководство национальной полиции может сказать, что все перечисленные опасения беспочвенны, и что у нас теперь все по-другому – никого не бьют, не пытают, ничьих прав не нарушают, полиция полностью обновилась, и вообще, нас ждет светлое будущее.

Вы всегда должны подчиниться, а потом оспорить.

Но это не так, и это очень опасная манипуляция.

Ни процедуры, ни общая ситуация в полиции не изменились: девять из десяти старых сотрудников остались на своих местах, их работа оценивается по старым показателям, процедуры рассмотрения жалоб на действия полицейских остались теми же.

Более того, предлагаемый проект Дисциплинарного устава Национальной полиции, кроме отсылки к закону о Национальной полиции "и другим нормативно-правовым актам", не содержит положений о защите прав граждан, уважении человеческого достоинства, заботе о гражданах, готовности оказать им помощь, а также необходимости вести себя с честью и достоинством во внеслужебное время.

Таким образом, сегодня мы имеем ситуацию, когда при нашем молчаливом согласии полиция может протащить все предложенные изменения в законы.

И завтра, в отсутствии системы сдержек и противовесов в виде независимых органов сбора и расследования жалоб, в условиях недофинансирования и демотивированности работников полиции, мы рискуем получить усиление уже существующего дисбаланса между полномочиями полицейского и правами граждан – и не в пользу граждан.

А в условном послезавтра, после новых выборов эти изменения станут отличным инструментом в чьих-то руках.

Именно поэтому все предложения Национальной полиции по изменениям в законодательные акты должны быть обнародованы и пройти через открытое обсуждение.

Ни мы, ни полиция не должны забывать, что права человека, наши с вами права – превыше всего!

Денис Кобзин, Харьковский институт социальных исследований, специально для УП