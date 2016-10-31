Великий стриптиз недодержави, або чим закінчиться зустріч трьох Україн

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Понеділок, 31 жовтня 2016, 11:09
Борис Давиденко
головний редактор Vox Ukraine, для УП

Е-декларирование разделило украинцев на три сорта и заставило вспомнить о классовой вражде. Но куда важнее, что абсолютному большинству станет ясна нежизнеспособность украинского квазигосударства и необходимость его перестройки.

Е-декларирование или социально-экономический эксперимент, который разворачивается на глазах у 40 миллионов украинцев, документально подтвердил то, о чем многие догадывались: в Украине не одно условное государство, и не два – а как минимум три.

Первое – населяют 35-37 миллионов украинцев (больше 90% населения), зарабатывающих 5200 гривен в месяц (окей, накинем 60% на тенизацию рынка труда, выйдет 8300 гривен).

Эта Украина ведет ежедневную борьбу если не за "кусок хлеба", то за новый телевизор, дорогие лекарства, отдых в Египте, образование или квадратные метры для детей.

Вторая – наш средний класс – меньше 3-4 миллионов людей (оценки очень разные, но оптимистичный потолок это 10% населения), перепрыгнувших с ценностей выживания на ценности развития и самовыражение.

У многих из них свободно конвертируемая в мире профессия и, соответственно, "белые" доходы выше 2 тысяч долларов. В общем, профессионалы в своей профессии и своем деле, которые даже в нищей Украине стоят немалых денег. К этому классу можно отнести предпринимателей, сумевших не вляпаться в грязные игры с государством и окологосударственными структурами и зарабатывающих на создании добавленной стоимости, а не на откатно-минимизационно-распильных схемах.

И третье квазигосудартсво – то самое, которое показывает нам имущественный стриптиз последние пару дней, оголяя свои активы и залежи кэша.

Здесь у нас несколько сот тысяч до миллиона человек, которых можно отнести к олигархо-политико-чиновничье-ментовско-судебному классу (или классам).

У журналистов еще долго будет сырье для изготовления информационного напалма – рейтинги богачей-депутатов, списки хранителей кэша, подборки шуб, часов и других чудных активов и так далее. Возможно, кем-то заинтересуется НАЗК и НАБу, может быть, кого-то даже уволят, а в наиболее оптимистичном варианте – посадят.

Но, мне кажется, что важнее не сегодняшний гнев или потенциальное возмездие.

Куда важнее расстановка точек на "ї", на 100% точное определение системы координат, где находится сейчас Украина, и понимание, что оставаться там же – самоубийство.

Десяткам миллионов стала или в ближайшее время станет очевидна природа и смысл украинской власти.

Когда злость, презрение и зависть немного улягутся и уступят место думанию, то народ (в самом широком смысле) поймет, что построено какое-то неправильное государство, и работает оно как-то совсем не так, и оставлять его в таком виде – заявка на суицид.

"Тоже мне новость!" – скажут многие. Да, новость! Одно дело догадываться, видеть частные случаи, выкапывать трехлитровые банки в огороде – а другое дело видеть статистику десятков, а в будущем и сотен тысяч чиновников и политиков.

Сейчас же речь пойдет о государственном устройстве, системе управления и принятия решений страной.

Жителям первых двух Украин станет понятно, что граждане третьей Украины или те, кто попадают в обойму политико-чиновничьего истеблишмента, получают почти гарантированный доступ к ренте и внушительным ресурсам.

Речь не обязательно идет о неприкрытой коррупции. Думаю, что во многих случаях декларанты обогащаются за счет связей и умения решить (или создать) проблемы, получить доступ к информации или приоритетный допуск к ресурсам. (Впрочем, для экономики невелика разница между такой рентой, оттягивающей ресурсы к неэффективным покупателям Rolex-ов, – и прямой коррупцией).

Почти 40 миллионов украинцев должны понять, что точечным десантом порядочных и талантливых из первых двух Украин – третью не исправить и не отреставрировать.

В идеале её надо до основания разрушить, построив на месте руин что-то небольшое и эффективное. Или хотя бы максимально купировать и оградить, параллельно выстраивая новые институты.

А избирателям, как минимум, – выбрать новых людей в парламент, которые могут, не отводя глаз, внятно объяснить происхождение своего первого миллиона.

Борис Давиденко, главный редактор Vox Ukraine, специально для УП

Теми: декларація
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Коментарі — 2
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IP: 93.72.143.----Vesna- 31.10.2016 12:19
Совсем согласна - кроме определения структуры среднего класса.
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IP: 176.115.97.---informer31.10.2016 11:54
Готов подписаться под этим текстом.
А что дальше? кто-то слышит "Банду геть"!, видит дым от горящих шин?, "разом нас багато, нас не подолати"!!
Разные там секторы? добробаты? и тд

ничего этого нет - и не потому, что всем это нравится, а потому что это надо сделать бесплатно, заплатив за это свои кровные (или не заработав), просидеть на майдане и тогда получить результат (может быть)

Но все снова хотят что-бы за это кто-то заплатил - а те кто заплатили - они сейчас сидят со своими декларациями и понимают - что народ, за них проголосовавший и есть самые главные соучастники этого преступления под названием - ограбление Украины!
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Колонки

Галина Мельник Що ще ми не знаємо про декларування чиновників
Якщо дружина дарує свій будинок тещі декларанта, яка проживає окремо, і не вважається членом його сім'ї, то в декларації за цей період ми вже не побачимо такий будинок в переліку об'єктів нерухомості. (рос.)
Борис Давиденко Великий стриптиз недодержави, або чим закінчиться зустріч трьох Україн
Е-декларування розділило українців на три сорти і змусило згадати про класову ворожнечу. Але значно важливіше, що абсолютній більшості стане зрозумілою нежиттєздатність української квазідержави і необхідність її перебудови. (рос.)
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