Великий стриптиз недодержави, або чим закінчиться зустріч трьох Україн

Е-декларирование разделило украинцев на три сорта и заставило вспомнить о классовой вражде. Но куда важнее, что абсолютному большинству станет ясна нежизнеспособность украинского квазигосударства и необходимость его перестройки.

Е-декларирование или социально-экономический эксперимент, который разворачивается на глазах у 40 миллионов украинцев, документально подтвердил то, о чем многие догадывались: в Украине не одно условное государство, и не два – а как минимум три.

Первое – населяют 35-37 миллионов украинцев (больше 90% населения), зарабатывающих 5200 гривен в месяц (окей, накинем 60% на тенизацию рынка труда, выйдет 8300 гривен).

Эта Украина ведет ежедневную борьбу если не за "кусок хлеба", то за новый телевизор, дорогие лекарства, отдых в Египте, образование или квадратные метры для детей.

Вторая – наш средний класс – меньше 3-4 миллионов людей (оценки очень разные, но оптимистичный потолок это 10% населения), перепрыгнувших с ценностей выживания на ценности развития и самовыражение.

У многих из них свободно конвертируемая в мире профессия и, соответственно, "белые" доходы выше 2 тысяч долларов. В общем, профессионалы в своей профессии и своем деле, которые даже в нищей Украине стоят немалых денег. К этому классу можно отнести предпринимателей, сумевших не вляпаться в грязные игры с государством и окологосударственными структурами и зарабатывающих на создании добавленной стоимости, а не на откатно-минимизационно-распильных схемах.

И третье квазигосудартсво – то самое, которое показывает нам имущественный стриптиз последние пару дней, оголяя свои активы и залежи кэша.

Здесь у нас несколько сот тысяч до миллиона человек, которых можно отнести к олигархо-политико-чиновничье-ментовско-судебному классу (или классам).

У журналистов еще долго будет сырье для изготовления информационного напалма – рейтинги богачей-депутатов, списки хранителей кэша, подборки шуб, часов и других чудных активов и так далее. Возможно, кем-то заинтересуется НАЗК и НАБу, может быть, кого-то даже уволят, а в наиболее оптимистичном варианте – посадят.

Но, мне кажется, что важнее не сегодняшний гнев или потенциальное возмездие.

Куда важнее расстановка точек на "ї", на 100% точное определение системы координат, где находится сейчас Украина, и понимание, что оставаться там же – самоубийство.

Десяткам миллионов стала или в ближайшее время станет очевидна природа и смысл украинской власти.

Когда злость, презрение и зависть немного улягутся и уступят место думанию, то народ (в самом широком смысле) поймет, что построено какое-то неправильное государство, и работает оно как-то совсем не так, и оставлять его в таком виде – заявка на суицид.

"Тоже мне новость!" – скажут многие. Да, новость! Одно дело догадываться, видеть частные случаи, выкапывать трехлитровые банки в огороде – а другое дело видеть статистику десятков, а в будущем и сотен тысяч чиновников и политиков.

Сейчас же речь пойдет о государственном устройстве, системе управления и принятия решений страной.

Жителям первых двух Украин станет понятно, что граждане третьей Украины или те, кто попадают в обойму политико-чиновничьего истеблишмента, получают почти гарантированный доступ к ренте и внушительным ресурсам.

Речь не обязательно идет о неприкрытой коррупции. Думаю, что во многих случаях декларанты обогащаются за счет связей и умения решить (или создать) проблемы, получить доступ к информации или приоритетный допуск к ресурсам. (Впрочем, для экономики невелика разница между такой рентой, оттягивающей ресурсы к неэффективным покупателям Rolex-ов, – и прямой коррупцией).

Почти 40 миллионов украинцев должны понять, что точечным десантом порядочных и талантливых из первых двух Украин – третью не исправить и не отреставрировать.

В идеале её надо до основания разрушить, построив на месте руин что-то небольшое и эффективное. Или хотя бы максимально купировать и оградить, параллельно выстраивая новые институты.

А избирателям, как минимум, – выбрать новых людей в парламент, которые могут, не отводя глаз, внятно объяснить происхождение своего первого миллиона.

Борис Давиденко, главный редактор Vox Ukraine, специально для УП