Державні символи України: швейцарські годинники, німецькі машини і французькі вина

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Понеділок, 31 жовтня 2016, 13:34
Юрій Марченко
головний редактор Platfor.ma

Как-то раз один министр забыл задекларировать свои машины – и весь следующий год ему пришлось ездить на метро. Потому что свой метрополитен он задекларировал.

Государственные символы Украины: швейцарские часы, немецкие машины и французские вина. А также, конечно, флаг, герб и гимн.

А один депутат рефлекторно задекларировал двадцать тысяч душ крепостных. "Сто раз говорил: не крепостных, а избирателей", – хватался за голову помощник.

В е-Декларации независимости США указано, что от Великобритании отделяются американские колонии, Китай, Фастов, коллекция особняков, два фиолетовых ромба и 10 млн наручных часов.

Петр Порошенко очень долго декларировал свое желание подать е-декларацию.

Когда в Верховной раде устроили костюмированный Хеллоуин, то все пришли в нарядах е-деклараций.

Кот одного из украинских министров вошел в список Forbes.

IT-сектор Украины теперь ждут серьезные проблемы, потому что власти будут мстить ему за е-декларации.

"Да чтоб ты жил так, как написал в е-декларации!" – проклинают друг друга депутаты.

А вообще система е-декларирования постоянно сбоила, потому что плакала.

Юрий Марченко, главный редактор Platfor.ma 

Текст перепечатан с FB Юрий Кошмарченко

Теми: декларація
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Колонки

Юрій Марченко Державні символи України: швейцарські годинники, німецькі машини і французькі вина
Одного разу один міністр забув задекларувати свої машини – і весь наступний рік йому довелося їздити на метро. Тому що свій метрополітен він задекларував. (рос.)
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