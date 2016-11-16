Ксенія Семенова Транспортна революція в Стратегії розвитку Києва Жителі Києва мають ще 2 тижні, щоб запропонувати свої зміни до проекту оновленої стратегії розвитку Києва до 2025 року. Документ передбачає популяризацію громадського транспорту та використання велотранспорту.

Уляна Гомелюк Як мене знайшла моя сім’я Мої друзі інколи не розуміють мене і вважають дивною через те, що я не виходжу пізно на вулицю, не палю і не вживаю спиртних напоїв. І я ніколи не дозволю собі зруйнувати ту довіру, ту любов, те тепло, яке зараз маю.

Сергій Горбачов Чи дійсно батьки "сідають на голову" директору школи? Батьки – дуже допомагають. Саме тим, що скаржаться, пропонують щось для більш комфортного життя дітей у школі. Бо школа – виконавець освітньої послуги, наша робота – вчити дітей.