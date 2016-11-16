Транспортна революція в Стратегії розвитку Києва

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Середа, 16 листопада 2016, 11:39
Ксенія Семенова
радник міського голови Києва з питань розвитку велоінфраструктури, координатор роботи Асоціації велосипедистів Києва
Теми: Київ транспорт
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Колонки

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