Жителі Києва мають ще 2 тижні, щоб запропонувати свої зміни до проекту оновленої стратегії розвитку Києва до 2025 року. Документ передбачає популяризацію громадського транспорту та використання велотранспорту.
Транспортна революція в Стратегії розвитку Києва
00
0
Середа, 16 листопада 2016, 11:39
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення