Імітація активної співпраці влади з громадянським суспільством

00
0
Субота, 03 грудня 2016, 10:49
Олег Петровець
координатор Секретаріату МДО "Депутатський контроль", політичний експерт

За версією провідних вітчизняних та зарубіжних експертів, найстрашнішим ворогом України після зовнішнього агресора, а може, і на рівні з ним, є тотальна корупція. Вона не дає нашій країні рухатися далі – до життя, де пріоритетом є закон, демократичні цінності та сама людина.

Із цим твердженням не погодитись важко. Тому сьогодні в Україні оголошено масштабне "полювання" на всі прояви цього ганебного явища і відповідно – не менш масштабні реформи. Принаймні, влада офіційно декларує саме такі тверді наміри.

В актив записується реформування поліції, створені спеціалізовані антикорупційні органи, запровадження системи електронного декларування статків політичних високопосадовців. Навіть робляться спроби ці декларації якось раціонально проаналізувати та притягнути недоброчесних чиновників до відповідальності.

Проте, звичайно ж, якщо підтримки такого курсу не буде "знизу", сподіватися на хороші результати марно. Без широкої участі громадянського суспільства у викоріненні корупції просто не обійтись.

Рівно як і політико-економічний поступ неможливий без участі представників третього сектора в розробленні та контролю за реалізацією відповідної стратегії.

Проте у випадку, коли це відбувається виключно "на папері", заради галочки і красивої картинки, про якісні зміни та результати можна забути.

До чого я веду? Простіше буде пояснити на конкретному прикладі.

Стосуватиметься він так званих громадських рад при міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, обласних адміністраціях тощо.

Отже, відповідно до постанови кабміну №996 від 3 листопада 2010 року, громадська рада "є тимчасовим консультативно-дорадчим органом, утвореним для сприяння участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики".  Такі органи складаються з представників громадських організацій, які зацікавлені у своїй участі щодо формування державної політики в певній галузі. До основних завдань громадських рад входить: 

  • сприяння реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами;
  • здійснення громадського контролю за діяльністю органу;
  • сприяння врахуванню органом громадської думки під час формування та реалізації державної політики.

Такі органи в Україні дійсно створені та функціонують.

З вищезазначеного вимальовується дуже позитивна картина: при кожному органі державної влади – така собі дорадчо-контролююча структура, що складається з представників громадянського суспільства. Чудовий стимул для останнього працювати сумлінно і прозоро!

На жаль, на практиці часто все виглядає абсолютно убого.

Яскравий приклад, що ілюструє це твердження – подія, яка відбулась відносно недавно.

20 жовтня поточного року Міністерство фінансів України вирішило провести зустріч міністра з головами громадських рад при міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, обласних адміністраціях та КМДА, на якій повинні були б обговорити проект бюджету країни на 2017 рік.

По факту ця зустріч виявилася формальністю – аби потім відзвітувати перед українцями про її проведення.

Ось як описав дану подію на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook один із запрошених – голова Громадської ради при Держслужбі статистики України Сергій Сапєгін:

"20 жовтня була така собі "зустріч" голів громадських рад з Міністром фінансів для обговорення проекту закону "Про Держбюджет на 2017 рік". Порядок денний додаю.

 

Запланована на 12.00 год. Міністр фінансів пан Олександр Данилюк запізнився на 22 хвилини. Його чекали більш ніж 60 поважних голів громадських рад. Дехто, до речі, приїхав за багато сотень кілометрів щоб... Що?

Щоб побачити живого пана міністра, який втік через 38 хвилин, мотивуючи важливими зустрічами.

Обурені голови громадських рад після втечі міністра намагалися прийти до розуміння: навіщо нас збирали?! Не змогли.

Таким чином формально обговорення бюджету на наступний рік з головами Громадських рад відбулося – ставте галку", – написав Сапєгін.

І це тільки один приклад того, як чиновники нехтують діалогом з представниками третього сектору з громадськістю.

Очевидно, що з таким підходом домогтися якісних змін у країні буде важко.

Адже демократія та реформи на папері – врешті, на папері й залишаться.

Олег Петровець, координатор Секретаріату МДО "Депутатський контроль", політичний експерт, спеціально для УП

Теми: реформа влада
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
З Міноборони звільнили майже 200 посадовців 30 листопада 2016, 19:01
Гройсман: Провал реформаторів – це не провал реформ 30 листопада 2016, 11:32
Балчун: На реформу "Укрзалізниці" підуть роки 24 листопада 2016, 18:45
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення

Колонки

Олег Петровець Імітація активної співпраці влади з громадянським суспільством
Наче позитивна картина: при кожному держоргані – дорадчо-контролююча структура з представників громадянського суспільства. Чудовий стимул для влади працювати сумлінно й прозоро! На практиці часто все виглядає абсолютно вбого.
Роман Супрун Народний лобізм, або як сила Фейсбуку фрілансерам допомогла
З маловідомого документу законопроект, який дозволяє укладати договори через email, став найбільш згадуваним серед представників ЗМІ та влади за 2016 рік, і був ухвалений парламентом. Як це вдалося зробити?
Ірина Головко Мирний атом, ґуд бай!
Чому атомна енергетика не врятує світ і Україну у боротьбі із змінами клімату
Вейн Джордаш Заочне судочинство: "Гамлет" без Гамлета?
Заочний процес не може завадити МКС здійснювати провадження щодо осіб, підозрюваних у скоєнні воєнних злочинів або злочинів проти людяності на території України.
Олена Стрельник Право на приватне: а ваші діти ходять до шкільних туалетів?
Право на приватність – є базовим правом людини, а питання облаштування шкільних туалетів – це не тільки питання санітарних норм, а передусім питання людської гідності.