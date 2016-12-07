Керування автомобілем в стані алкогольного сп’яніння – проблема, яку можна вирішувати

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Середа, 07 грудня 2016, 19:38
Владислав Власюк
експерт РПР, співзасновник громадської організації "LEAD office", для УП

У липні 2016 року Верховна Рада України прийняла закон про посилення відповідальності за керування в стані сп’яніння, який передбачає суттєве збільшення штрафів, мінімального з 3400 гривень до 10 200 гривень та вводить обов’язкове позбавлення права керування транспортним засобом.

Посилена відповідальність застосовується вже більше 4 місяців, проте бажаного ефекту – зменшення кількості випадків керування в стані алкогольного сп’яніння – не досягнуто.

В середньому у 32 великих містах та обласних центрах, де діє патрульна поліція, фіксуються близько 15 випадків керування в стані алкогольного сп’яніння щоденно.У Києві кожного дня фіксують більше 30 таких правопорушень.

Окрім того, в Україні одна з найбільш невтішних статистик ДТП за участю нетверезих водіїв. Так, лише за 10 місяців трапилось 4250 ДТП із потерпілими з вини п’яних водіїв, а це – майже 10% від усіх ДТП в країні. Періодично, на сторінках ЗМІ можна побачити повідомлення про жахливі смертельні ДТП з вини нетверезих водіїв.

Керування в стані алкогольного чи іншого сп’яніння є найбільш тяжким порушенням у сфері безпеки дорожнього руху. Тяжкість обумовлена ступенем суспільної небезпеки, яка завдається вказаним діянням.

Так, водій у стані сп’яніння є загрозою для життя та здоров’я інших учасників дорожнього руху – водіїв, пішоходів, велосипедистів, а також і для самого себе та власності третіх осіб. За різними дослідженнями двоє з трьох водіїв зазнають негативного впливу від нетверезих водіїв.

Логічним видається питання, що можна вдіяти аби зарадити цій ситуації?

Проблема керування на підпитку є складною та потребує комплексного вирішення. Одним лише збільшенням санкцій за правопорушення тут не обійтись.

Органи влади, в першу чергу поліція, у зв’язку із обмеженістю ресурсів, не в змозі вживати достатніх та ефективних заходів для зменшення масштабів проблеми. В той же час держава та органи правопорядку потребують підтримки та допомоги органів місцевого самоврядування, засобів масової інформації, відомих і авторитетних людей та громадськості.

Сьогодні громадські ініціативи, які пропонують платформу для широкого обговорення, продукування дієвих механізмів подолання проблеми та їх імплементації стають локомотивами реформ і стимулюють державу до активних дії.

Досить важливим видаються проведення інформаційних кампаній щодо засудження керування в стані алкогольного сп’яніння. Необхідно створювати соціальні ролики, вірусну рекламу, твіти та пости знаменитостей із рішучим несприйняттям керування автомобілем на підпитку.

Необхідно також долати і проблему побутового алкоголізму в цілому. Заборона на продаж алкоголю у вечірній і нічний час має бути введена на законодавчому рівні і підкріплюватись ефективним механізмом відповідальності за порушення вказаної заборони, як продавцями алкоголю так і покупцями.

Окрім цього, пропонуємо запозичити міжнародний досвід по боротьбі із керуванням в стані алкогольного сп’яніння. Досить ефективним, на наш погляд було б введення в українське законодавство двох новел, які успішно застосовуються майже в усіх штатах США. А саме: введення "пунктів перевірки тверезості" та застосування як одного із додаткового виду санкцій: встановлення засобів обов’язкового блокування двигуна автомобіля за кермо якого сідає нетверезий водій.

Принцип "пунктів перевірки тверезості" передбачає, що в певному місці встановлюється додатковий знак про обов’язковість зупинки та надання документів для перевірки на вимогу поліцейського. Автомобілі зупиняють поліцейські із певною визначеною послідовністю.

У випадку якщо у поліцейського з’явиться підозра на перебування водія у стані сп’яніння, водій зобов’язаний пройти відповідний огляд. Цей механізм окрім прямого призначення – виявлення нетверезих водіїв, має ще й є дуже хорошу превентивну дію, адже пункти тверезості встановлюються в місцях, та в час, де існує найбільший ризик керування в стані алкогольного сп’яніння.

Також ефективний вплив має покладення обов’язку для водіїв, які керували в стані сп’яніння і понесли відповідне покарання встановити на кожен автомобіль, яким вони керують спеціальних пристроїв, що визначають стан сп’яніння водія до початку руху транспортного засобу. У випадку якщо водій не тверезий, двигун авто не може бути приведений в дію. За порушення цієї заборони також встановлюється дуже серйозна відповідальність.

Сподіваємось, що питання подолання проблеми керування в стані алкогольного сп’яніння залишиться актуальним.

Закликаємо консолідувати зусилля представників усіх основних учасників процесу: парламенту, уряду, поліції та громадських інституції задля спільного обговорення та роботи над тим, аби вирішити проблему !

Шляхи для покращення ситуації є, потрібно лише ефективно їх впроваджувати.

Владислав Власюк, адвокат, експерт Реанімаційного Пакету Реформ , співзасновник громадської організації "LEAD office", для УП

Теми: авто закони право
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IP: 93.72.143.----Vesna- 07.12.2016 20:32
Принцип "пунктів перевірки тверезості" передбачає, що в певному місці встановлюється додатковий знак про обов’язковість зупинки та надання документів для перевірки на вимогу поліцейського. Автомобілі зупиняють поліцейські із певною визначеною послідовністю. (с)

По правилам нац поліції - поліцейські не мають права зупиняти і перевіряти водія, якщо він не порушив. І це фактично - эдиний жирний плюс реформованої дорожної поліції.
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