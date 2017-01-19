Що не так з БезПорядками НАЗК

Мін'юст знову не зареєстрував БезПорядки НАЗК.

На жаль, дива за свята не сталося. НАЗК принесло на реєстрацію БезПорядки, які не врахували більшість зауважень Мін'юсту.

Нагадаю, що попередня версія Порядків перевірки електронної декларації та моніторингу способу життя не була зареєстрована, і НАЗК на своєму засіданні минулого року їх скасувала.

Ми надіслали декілька сторінок пояснень до проекту.

Те, що ми отримали цьогоріч, не враховує наші найбільш суттєві зауваження.

Спробую пояснити на прикладах, про що йдеться.

1. Безмежні строки перевірки, або "полярна ніч НАЗК".

На відміну від попередніх Порядків, де строків повної перевірки не було взагалі, тепер НАЗК встановила собі строки. Але вони тривають довше ніж полярна ніч – 180 днів, що можуть бути подовжені ще на 180 днів, а у певних випадках - тривати невизначений строк.

Така собі "непозбувна бентега НАЗК"...

Тут є дві проблеми. По-перше, можлива безвідповідальність НАЗК (А що? ми ще перевіряємо його! У нас є ще рік, а там подивимося, може, щось і знайдемо). По-друге, безправність особи, яка буде весь цей час знаходитися під публічно оголошеною "підозрою" і не матиме можливості щось заперечити чи пояснити до кінця перевірки.

2. Можливість почати перевірку будь-яким клерком НАЗК – або справа про "лекції Лещенка".

Наразі БезПорядок передбачає, що будь-хто з працівників профільного департаменту НАЗК може почати перевірку. До чого це може призвести, видно по справі "про лекції Лещенка" (я, до речі, теж читаю лекції в Могилянці, мені вже треба хвилюватися?)

Отже, якійсь клерк в НАЗК вирішив перевірити, чи не є це конфліктом інтересів. Потім з рішенням невідомого клерка у Фейсбуці не погодився його начальник член НАЗК Рябошапка. Потім з Рябошапкою у Фейсбуці не погодилася Голова НАЗК Корчак. Потім Рябошапка у Фейсбуці не погодився з непогодженням Корчак...

Цієї трагікомічної "Рєпкі" не сталося б, якби рішення про початок перевірки приймав не невідомий клерк – а НАЗК чи уповноважений член НАЗК (хоча з цією НАЗК нічого не можна виключати).

3. БезПорядок описує лише перевірку достовірності задекларованої інформації.

Водночас, там майже нічого немає про три інші напрямки перевірки, передбачених законом, а саме:

– точність оцінки,

– наявність конфлікту інтересів

– та ознаки незаконного збагачення.

Тобто, НАЗК надсилає сигнали в ефір корупціонерам: "Агов! Ми лише перевіримо, чи ви правильно перерахували свої будинки, машини та кеш. А звідки вони взялися, питати не будемо. Не хвилюйтеся".

Власне, десь так ми оцінюємо надіслані нам БезПорядки.

Нам точно потрібно саме таке НАЗК?..

Сергій Петухов, заступник міністра юстиції з питань європейської інтеграції, спеціально для УП