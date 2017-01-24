Під Авдіївкою треба щось міняти: або труби, або губернатора

В Донецкой области назрел и перезрел скандал, бросающий тень на репутацию страны. Донецкая военно-гражданская администрация и "Донецкоблгаз" вошли в клинч, который может сорвать или отсрочить строительство ветки газопровода для многострадальной Авдеевки.

Скандал технически сложный, но показательный.

Проблемы коммуникаций между контролируемыми и неподконтрольными Украине территориями на Донбассе решить "просто так" невозможно. И даже понять их трудно. Линии электропередач, водные артерии, железнодорожные пути – всё переплетено совершенно причудливо и неразрывно. В том числе и диспетчеризация процессов поставок электроэнергии, питьевой воды и железнодорожных перевозок, которая находится на подконтрольной территории.

Из России на территории "отдельных районов Донецкой и Луганской областей" идет только газ.

Опять же, за некоторыми исключениями: газоснабжение того же Павлополя под Мариуполем, Красногоровки и Марьинки под Донецком и Авдеевки – идет через неконтролируемые Украиной земли и вполне может быть перекрыто. В последнем случае, в Авдеевке пострадает не только население крупного города, но и самый большой в Европе коксохимический завод, на работу которого плотно завязаны металлургические комбинаты Мариуполя.

Так что стремление украинской власти решить вопросы газоснабжения Авдеевки всерьез и надежно вполне понятно.

Реализовать это планировалось это через постройку участка газопровода Очеретино-Авдеевка, который должны были строить при непосредственном руководстве Донецкой военно-гражданской администрации и местного "Донецкоблгаза", при содействии Министерства по делам временно оккупированных территорий. Часть затрат по строительству взял на себя Международный Красный Крест.

Суть конфликта проста как пять копеек.

МКК вошел в проект частично, взяв на себя обязательство оплатить покупку труб. Провел тендер, нашел трубы у производителя в городе Рубежное Луганской области и готов был оплатить поставку.

"Донецкоблгаз" украинские трубы от доноров не устроили; они нашли другие, тоже украинские, и при поддержке областных властей продвигают для сотрудничества с донорами своего поставщика.

Переписка идет с августа 2016 года. Разница в трубах, в основном, в цене – что-то около 900 тысяч долларов. Разумеется, не в пользу поставщика "Донецкоблгаза".

Остроту проблеме придают сроки.

Международный Красный Крест организация прозрачная и понятная. У них был заложен проект на 2016 год. если пан Павел Жебривський и его подчиненные не примут решение о закупках труб до конца января 2017 года – благотворители тихо выходят из проекта.

Ну, теперь не так тихо – переписка военно-гражданской администрации, "Донецкоблгаза" и делегации Международного Красного Креста в Украине оказалась в распоряжении "Украинской правды". Получателей много: копии каждого письма идут во все заинтересованные министерства и администрации. Мы пообещали нашим источникам эти документы не публиковать, но цитировать их нам разрешили.

А там есть что процитировать.

Например, как вам такое предельно понятное пояснение позиции МККК:

"…Мы снова пояснили, что не будем отклоняться от наших стандартных процедур закупок (на основе конкурсных торгов), которые применяются во всем мире и контролируются нашей штаб-квартирой в Женеве (Швейцария), нашим центром внутреннего финансового контроля в Маниле (Филиппины), а также внешней компанией аудитором KPMG International, который предоставляет услуги МККК.

Поэтому мы просто не можем закупить предложенные в Вашем письме трубы компании "Эльпласт", предложение которой приблизительно на 900 тысяч долларов (70%) дороже предложений всех ее конкурентов – независимо от того, находятся ли они в Украине, Швейцарии или Европейском Союзе. И любое давление на нас по этому поводу является недопустимым.

Нет необходимости говорить о том, что доноры МККК, которые постоянно получают информацию о ходе наших операций и тоже осуществляют регулярные аудиторские проверки, никогда не примут непонятные переплаты на 70%, а также не одобрят никакие отклонения от финансовых и логистических правил МККК, которые общеприняты и отвечают лучшим мировым практикам.

Если наша делегация в Украине не будет придерживаться существующих правил и примет решение в пользу поставщика с такой разницей в цене – нет никаких сомнений, что руководство нашей делегации будет уволено и даже привлечено к уголовной ответственности".

В данном случае цитируется письмо, адресованное господину Александру Чарнию, и.о. главы правления "Донецкоблгаза" от 16 декабря, написанное от руководства делегации МККК.

Письму предшествовала длительная переписка, переговоры, большая встреча 13 ноября в присутствии государственного эксперта, представителя министерства по делам временно оккупированных территорий и главного инженера "Донецкоблгаза", на которой стороны согласились, что трубы, отобранные по стандартным процедурам МККК, полностью соответствуют украинскому законодательству. Но по требованию местных они были подвергнуты дополнительному испытанию в течение 1000 часов – понимая, что "это будет способствовать определенной задержке проекта".

Трубы испытание выдержали. Итогом чего стала … новая переписка.

В распоряжении редакции много писем. Есть и переписка с первым заместителем главы Донецкой военно-гражданской администрации господином Вилинским, который перед новым годом выражал беспокойство по поводу проекта и надежду, что трубы закупят у правильного поставщика.

И ответ уже главы миссии МККК о том, что все сертификаты высланы, все условия соблюдены, МККК дороже покупать не будет и собственно финансовый год тоже заканчивается.

Эти письма можно долго цитировать. Но что это добавит?..

Проект трубопровода стоит 81,8 миллионов гривен, при этом 20 миллионов идет из областного бюджета.

Трубы, выигравшие тендер, которые готов закупить МККК, стоят 28 миллионов гривен. Трубы, которые предлагает выбрать "Донецкоблгаз" – почти 49 миллионов гривен.

Наши источники утверждают, что дело стало резонансным: в область обещают поехать проверяющие, и глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский примет правильное решение.

А может, и нет.

Все зависит от того, насколько уверенно чувствуют себя чиновники на месте. В конце концов, если доноры выйдут из проекта – Авдеевка все равно никуда не денется, и газопровод все равно придется тянуть, но с гораздо менее щепетильными процедурами.

...И все еще и не так плохо, как могло бы быть. В конце концов, МКК со своими "процедурами" взялся не за весь проект – а только за трубы.

А так – только 21 миллион гривен разницы, меньше миллиона долларов.

Не так уж и много.

Дмитрий Дурнев