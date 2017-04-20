12 основних досягнень за 3 роки Міністерства юстиції

Рівно рік тому було призначено нинішній склад Уряду. Саме цей рік став для Міністерства юстиції роком, коли більшість напрацювань, які ми крок за кроком розробляли у перші роки після Революції Гідності, отримали своє втілення у вигляді реалізованих реформ.

1. Безоплатна правова допомога стала доступною для українців.

Ми завершили створення системи надання безоплатної правової допомоги (БПД) українцям, які раніше не могли захистити свої права через відсутність коштів на оплату послуг юристів та адвокатів.

Нині в усіх куточках країни відкриті 549 центрів та бюро правової допомоги, куди вже звернулося близько півмільйона громадян. Тисячі врятованих доль у кримінальних справах, які були "шиті білими нитками", десятки тисяч випадків, коли адвокати допомагали українцям домогтися справедливості у цивільних та адміністративних справах.

2. Реєстрація бізнесу та нерухомості стала зручною та без корупції



Ми завершили реформування сфери реєстрації нерухомості та бізнесу. Децентралізація, про яку всі так багато говорили, вже є реальністю для нашої країни. Нині ці послуги надає місцева влада, нотаріуси та акредитовані суб’єкти. Там, де немає монополії, немає місця для корупції. Ви самі обираєте, де вам зручно отримати цю послугу. Аналогічна реформа цього року має пройти і у сфері реєстрації актів цивільного стану.

Паралельно ми продовжуємо розвиток онлайн сервісів Міністерства юстиції, щоб в українців взагалі не було потреби спілкуватися з чиновником. Ці послуги доступні на сайті Мін’юсту, на сайті нашого проекту "Онлайн будинок юстиції", який вийшов на всеукраїнський рівень, і на інших майданчиках-партнерах. Понад 75 мільйонів разів українці скористалися нашими сервісами в мережі Інтернет без бюрократії та корупції.

3. Рейдерство бізнесу поборено

З минулого року, вперше в історії України, розпочалася реальна боротьба з рейдерством. При Мін’юсті запрацювала Комісія з розгляду скарг на дії реєстраторів, а восени був прийнятий Антирейдерський закон, який нарешті увів в правове поле поняття рейдерства та передбачив покарання за такі дії – до 10 років тюрми зі спецконфіскацією всього майна.

Реальний результат вже сьогодні – з тисяч щорічних рейдерських атак залишилися лише поодинокі випадки, на які ми вчасно реагуємо.

4. Свідоцтва про народження прямо у пологовому будинку – крок назустріч маленьким українцям та їхнім батькам

Радість від появи нового життя не повинна бути затьмарена бюрократією. Саме тому вже сьогодні кожен четвертий новонароджений українець отримує свій перший документ прямо у пологовому будинку. Нашу послугу з видачі свідоцтв про народження безпосередньо у пологових оцінили батьки більше 130 тисяч новонароджених.

Зараз ми доповнюємо цей сервіс послугою з реєстрації місця проживання, яку ми запровадили спільно з МВС, і сервісом з оформлення державної допомоги при народженні онлайн – спільно з Мінсоцполітики. Отже, державну допомогу українські батьки отримають онлайн і без зайвої бюрократії.

5. Шлюб за добу - важливо для наших громадян, що проживають на окупованих територіях та зручно для усіх закоханих

Раніше багато хто стикався з необхідністю платити хабар для того, щоб пришвидшити дату одруження чи обрати потрібну залу урочистих подій. Ми прибрали цю побутову корупцію та створили комфортні умови для одруження українців. Сьогодні вже в 34 містах можна одружитися за добу, а також обрати місце події та оплатити послуги онлайн. Близько 7000 пар скористалися цією послугою – ось і є реальний результат нашої роботи.

Та найголовніше: ця послуга доступна у прифронтових містах Донбасу та у Херсоні, що дає можливість отримати офіційні українські документи про шлюб жителям захоплених Росією територій.

6. Ліквідація неефективної виконавчої служби та запровадження інституту приватних виконавців

Раніше в Україні повністю виконувалося не більше 10% судових рішень. Для того, щоб побороти цей ганебний стан справ ми ліквідували неефективну виконавчу службу та створили нові умови для роботи державних виконавців. Тепер вони мають стимул працювати чесно та професійно – за вчасно виконане провадження вони можуть отримати легальну винагороду від держави у розмірі 2 відсотків.

Також ми запроваджуємо інститут приватних виконавців. Це будуть нові професіонали, які покликані ефективно виконувати передусім рішення судів у господарських спорах.

7. Ми взяли відповідальність за реформування системи СІЗО та колоній

За всі роки незалежності України жоден Міністр юстиції не наважився почати реформу пенітенціарної системи. Вона завжди була окремою державою в собі, закритою та жорстокою. Мільйонні статки наживалися на стражданнях людей та використанні примусової праці. Люди роками трималися в нелюдських умовах та мали платити на кожному кроці.

Міністерство юстиції прийняло рішення про ліквідацію пенітенціарної служби і взяло на себе повну відповідальність за те, що відбувається по той бік грат. Ми плануємо серйозну оптимізацію системи, підвищення її енергоефективності та спроможності. На зекономлені кошти буде покращено умови тримання в українських СІЗО та колоніях, а також забезпечено гідну оплату працівників системи.

Ми також почали розвивати систему пробації (заходи із ресоціалізації людей, які вчинили злочин). Адже є люди, які опиняються за гратами через скрутні життєві обставини і можуть стати на шлях виправлення. Особливо важлива ця робота серед молоді. І тут ми вже маємо карколомні результати. Близько 90% неповнолітніх, які пройшли програми реінтеграції ніколи більше не вчинювали злочини.

8. Впроваджується судова реформа

Ми активно впроваджуємо зміни до Конституції в частині судової реформи. Усунуто політичний вплив на призначення та звільнення суддів. Наразі відбувається останній етап конкурсу до Верховного суду, куди вперше в історії України отримали шанс потрапити професіональні адвокати та науковці, які не працювали у судовій системі. За конкурсом спостерігає Громадська рада доброчесності, яка має можливість заблокувати призначення не доброчесних кандидатів.

9. Ми запустили антикорупційні органи

Мін’юст розробив нове антикорупційне законодавство та відкрив доступ до реєстрів власності та нерухомості. Ми в тому числі запустили роботу таких органів як НАБУ, НАЗК та створили Агентство з розшуку та менеджменту активів. Ми запровадили систему електронного декларування і першими задекларували свої доходи.

10. Ми захищаємось проти агресії Росії в міжнародних судах

Мін’юст подав 5 позовів проти Росії у Європейський суд з прав людини, які стосуються анексії Криму, агресії на Донбасі та відповідальності за загибель тисяч українців. Міжнародне правосуддя не є швидким, але його рішення мають надзвичайну вагу. Наразі ми очікуємо винесення першого рішення по справі, що стосується анексії Криму.

11. Декомунізація

Ми підготували законодавство, яке дозволило заборонити діяльність Комуністичної партії та очистити нашу свідомість від комуністичних назв та символів. За два роки дії цього закону майже повністю зникли з карти України назви, пов’язані із катами українського народу. Ми відкрили архіви для дослідників, які зможуть встановити справжню історію українського народу, не викривлену радянською пропагандистською машиною.

12. Люстрація

Ми прийняли закон про очищення влади, за яким високопосадовці Януковича були усунені від влади із забороною повернення на 10 років. Також за цим законом було проведено очищення прокуратури та податкової. Не зважаючи на опір судової системи, були звільнені найбільш одіозні судді.

Отже….

Наші досягнення за три останні роки вже відчули на собі мільйони українців, але ми не зупиняємося на досягнутому. Ми свідомі того, що корупція залишається найбільшою внутрішньої загрозою на шляху розвитку європейської України.

Нашою метою є побудова більш справедливого та демократичного суспільства, розвиток правової свідомості наших громадян. Саме тому ми хочемо стати для українців Міністерством Справедливості – місцем, де вони отримуватимуть захист від неправди та зловживань.

Сергій Петухов, заступник міністра юстиції, для УП