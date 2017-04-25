Хто й чому блокує зміну ЦВК

128 переглядів
1
Вівторок, 25 квітня 2017, 14:14
Олексій Кошель
голова Комітету виборців України, для УП

На початку червня минає три роки з часу закінчення терміну повноважень у 13 із 15 членів ЦВК.

Під час президентських виборів Верховна Рада пішла на вимушений крок, змінивши закон про ЦВК. Ці зміни передбачали, що повноваження члена Центрвиборчкому припиняються не після завершення 7-річного терміну, а після призначення нового складу ЦВК.

З одного боку, такими змінами Рада відвернула одну із загроз для виборів. З іншого – дозволила членам ЦВК перебувати на своїх посадах фактично безстроково.

І навіть якщо склад Центрвиборчкому залишатиметься незмінним впродовж років чи навіть десятиліть – формально це не порушуватиме норми законодавства.

Чому не можна затягувати зі зміною ЦВК

Окрім звинувачень в "одіозності" чинного голови ЦВК Михайла Охендовського, на чому акцентують політики, в експертного середовища є більш серйозні зауваження.

І йдеться не про "старі гріхи" – а про серйозні порушення законодавства на місцевих виборах-2015.

Так, найбільшим скандалом на місцевих виборах стало рішення ЦВК не проводити другий тур виборів міського голови Павлограда, що, по суті, змінювало виборчу систему. За оцінкою КВУ, таке рішення "грубо порушує виборчі права громадян і суперечить нормам закону "Про місцеві вибори".

Позиція президента теж була однозначною. У своїй оцінці дій ЦВК він заявив, що "повністю підтримує позицію Комітету виборців". А міністр внутрішніх справ Аваков повідомив про "внесення справи до Єдиного реєстру досудових рішень і початок відповідної перевірки".

Цей скандал – не лише питання репутації ЦВК. Міжнародні організації, які спостерігали в Україні, вказали на нього, як на одну із головних проблем на виборах.

Відтак серйозний репутаційний удар отримала держава.

Тому після "павлоградської справи" будь-яке затягування із ротацією членів ЦВК – це підрив довіри як до виборів, так і до результатів волевиявлення. Тому окремі заяви представників коаліції про те, що "до виборів ще далеко" і "нічого не станеться, якщо ЦВК замінимо пізніше" – не витримують критики.

Нагадаю, що відповідно до трирічного плану дій уряду у 2017 році відсоток об'єднаних громад може зрости до 50%, а у 2018 – до 70%. Відтак, і цей, і наступний роки пройдуть під знаком перших виборів в об'єднаних громадах.

Гарантований провал

Причини затягування, здавалося б, технічного рішення про призначення членів ЦВК складно пояснити виключно складними політичними інтригами чи боротьбою за впливи.

Причина – банальне нерозуміння важливості питання ротації Центрвиборчкому. Адже усі парламентські фракції визначалися із своїми кандидатурами ще більше року назад(!). Далі – піврічний період розгляду кандидатур на Банковій.

Після внесення подання президентом пройшло вже понад 11 місяців, як питання "підвисло" в парламенті.

Однак, навіть якби питання ЦВК і з'явилося у сесійній залі – провал голосування гарантований.

Головна причина – відсутність у президентському поданні кандидатур Радикальної партії Ляшка, "Батьківщини" і Опозиційного блоку. Щодо двох останніх, президент аргументував свою позицію тим, що не хоче бачити у новому складі ЦВК жодного зі старих членів.

Без досягнення широкого компромісу і врахування інтересів усіх фракцій призначити нових членів ЦВК фактично неможливо. Це стосується не лише зареєстрованого проекту Постанови, але й оновленого подання.

Відповідно до закону про регламент ВРУ, голосування за кандидатуру кожного члена ЦВК проводиться окремо. Для отримання 13 результативних голосувань необхідно врахувати пропозиції усіх парламентських фракцій, а також визначити кандидатури, фаховий рівень яких дозволить отримати підтримку парламенту.

Втім, не виключено, що парламент може і "забути" про існування норм Регламенту. Але, на практиці, це означатиме підрив довіри до нового складу ЦВК.

Як вийти з глухого кута

Повне перевантаження процесу ротації членів ЦВК – єдино прийнятне рішення. І питання не лише у бракові голосів, але й у необхідності перегляду проекту постанови, внесеною президентом – внесено 11 кандидатур, а зараз завершився термін повноважень вже 13 членів Центрвиборчкому.

Тому алгоритм дій може бути таким.

1. Невідкладне подання парламентськими фракціями кандидатур до складу ЦВК. При цьому важливо керуватися не лише принципом "партійної відданості кандидатів", але й максимально врахувати пропозиції експертного середовища, що забезпечить фаховість і незаангажованість майбутнього складу ЦВК.

2. Відмова від принципу "жодного кандидата із старого складу ЦВК". Це дозволить відкрити шлях до обрання чинним членам ЦВК Андрію Магері і Жанні Усенко-Чорній, кандидатури яких підтримує експертне середовище.

3. Забезпечення представництва усіх фракцій парламенту.

4. Подання президентом 13 проектів постанов, що дозволить оновити склад ЦВК із дотриманням норм закону про Регламент.

Важливо розпочати і завершити процес ротації членів ЦВК вже до завершення цієї сесії ВР. Це дасть можливість не лише дати відповідь на запит суспільства, але й активно розпочати процес реформи самої ЦВК.

До прикладу – розширити її повноваження і покласти відповідальність за організацію виборів в системі вищої школи. Адже масштаби корупційних скандалів на виборах ректорів вишів часто є не меншими, ніж на сумнозвісній мажоритарці.

Крім цього, оновлена ЦВК має активно долучитися до розробки виборчої реформи.

Втім, останню з кожним днем все більше експертів та політиків називають безнадійною...

Олексій Кошель, голова КВУ, спеціально для УП

Теми: ЦВК
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
НАБУ подало в САП остаточну підозру на Охендовського 24 квітня 2017, 14:49
ЦВК просить у Ради пояснень про вибори на вільній частині Донбасу 21 квітня 2017, 16:06
ЦВК просить Раду внести ясність щодо виборів на Донбасі 20 квітня 2017, 09:34
powered by lun.ua
Коментарі — 1
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 91.196.177.---Logic200925.04.2017 14:38
Відмова від принципу "жодного кандидата із старого складу ЦВК". Це дозволить відкрити шлях до обрання чинним членам ЦВК Андрію Магері і Жанні Усенко-Чорній, кандидатури яких підтримує експертне середовище.
=============================================================
Категорично не згоден.
При всій моїй повазі до обох визнаних фахівців, вважаю, що потрібно дотримуватись принципів. Вони особисто повинні відмовитись. Для справжнього фахівця великий строк роботи на одному місці - перешкода для росту.
Закликаю Жанну Іванівну і Андрія Йосиповича зробити цей розумний крок.
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі

Колонки

Олексій Кошель Хто й чому блокує зміну ЦВК
Справа навіть не в одіозності Охендовського. Будь-яке затягування із ротацією членів ЦВК – це підрив довіри як до виборів, так і до результатів волевиявлення.
Костянтин Федоренко Тріумф ЄС або шанс реваншу популістів? Зворотний бік президентських виборів у Франції
На відміну від багатьох європейських країн, де правих підтримують виборці старшого віку, у Франції серед наймолодших виборців – до 25 років – лідирують Меланшон і Ле Пен, що дає популістам можливість для швидкого реваншу.
В'ячеслав Король "Спасибі, що живі": про виживання НПФ під пресом влади
Як держава затягує петлю на шиї процесу управління активами НПФ своїми непродуманими рішеннями. (рос.)
Артьом Георганов Brexit вимагає нових виборів: що вони принесуть і чим загрожують Британії
Перспектива увійти в історію прем'єром, який вивів Британію з ЄС на вигідних умовах, – це неабияка спокуса. Однак Мей ризикує стати прем'єр-міністром, що допустив розвал трьохсотрічної унії з Шотландією.
Олена Єнтіна Що потрібно знати про виробництво вакцин
Серйозні побічні реакції зустрічаються надзвичайно рідко. Такі випадки відслідковуються та кожен з них ретельно досліджується.