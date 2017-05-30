Євген Приходько Біженці або санкції: чи піде Варшава на масштабний конфлікт з ЄС Польський уряд категорично відмовляється приймати 6,1 тис. біженців. Суперечка вийшла на такий рівень, що в Єврокомісії вже навіть заявили про можливість скорочення фінансування для Польщі. У відповідь Варшава погрожує блокуванням євробюджету.

Віктор Савінок Самотність Європи. Що стоїть за гучною заявою Ангели Меркель "Часи, коли ЄС міг цілком покладатися на когось іншого, минули", – гучну заяву Меркель вже встигли назвати "ляпасом" на адресу офіційних Вашингтона й Лондона.