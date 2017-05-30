Польський уряд категорично відмовляється приймати 6,1 тис. біженців. Суперечка вийшла на такий рівень, що в Єврокомісії вже навіть заявили про можливість скорочення фінансування для Польщі. У відповідь Варшава погрожує блокуванням євробюджету.
Біженці або санкції: чи піде Варшава на масштабний конфлікт з ЄС
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Вівторок, 30 травня 2017, 16:23
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