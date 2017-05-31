15 контролерів для Ситника: кого варто підтримати в Раду громконтролю при НАБУ

Сьогодні відбудеться інтернет-голосування за новий склад Ради громадського контролю НАБУ 3-го скликання.

Чому так важливо, щоб на третій рік її існування до неї не потрапили одіозні особи, які скористаються своєю участю в РГК для дискредитації роботу антикорупційного Бюро?

Минулий рік для існування НАБУ став переломним, адже за всі роки Незалежності України вперше правоохоронний орган нашої держави зміг розпочати відкрите протистояння з топ-чиновниками рівня Онищенка/Насірова/Мартиненка, підозрюваних в корупції.

І чи побачимо ми в наступному році подібного рівня держслужбовців знову на лаві підсудних за скоєні ними злочини, залежить в тому числі і від якісного складу Ради громадського контролю НАБУ, члени якої входять до конкурсних, дисциплінарних комісій Бюро, тим самим безпосередньо впливаючи на його кадрову політику, а значить, і на ефективність боротьби з топ-корупцією в нашій державі.

За свою коротку історію НАБУ вже встигло "заробити" чимало ворогів серед політичної "еліти" України, яка в різні способи намагається взяти Бюро під контроль: змінами до законопроектів, втручанням у підслідність, махінаціями з призначенням незалежних аудиторів НАБУ, чи проштовхуванням "своїх" людей в склад членів Ради громконтролю.

Як приклад, короткий аналіз з подібними кандидатами опублікувала УП під назвою "Хто рветься контролювати НАБУ?".

Зокрема, серед кандидатів до нового складу РГК були виявлені особи, наближені до команди Миколи Мартиненка, адвокати, що захищають фігурантів Онищенка по "газовій справі", екс-співробітники СБУ, МВС, екс-податківці тощо. Тобто зараз існує реальна загроза реваншу зі сторони корупціонерів, які руками своїх маріонеток намагатимуться будь-яким чином дискредитувати НАБУ та перешкоджати його діяльності.

Щоб цього не допустити, ми також проаналізували всіх кандидатів до нового складу Ради громадського контролю і визначили для себе топ-15 претендентів, які за нашими оцінками заслуговують бути обраними до неї.

Проголосувати за новий склад РГК можна на сайті НАБУ за цим посиланням до 21:00 сьогоднішнього дня максимум за 15 конкурсантів одночасно, адже саме зі стількох осіб і формується майбутній склад Ради.

Детальніше щодо правил голосування

Олексій Гриценко, голова Ради громадського контролю при НАБУ у 2016-2017 рр., для УП