15 контролерів для Ситника: кого варто підтримати в Раду громконтролю при НАБУ

117 переглядів
0
Середа, 31 травня 2017, 16:21
Олексій Гриценко
голова Ради громадського контролю при НАБУ у 2016-2017 рр., для УП

Сьогодні відбудеться інтернет-голосування за новий склад Ради громадського контролю НАБУ 3-го скликання.

Чому так важливо, щоб на третій рік її існування до неї не потрапили одіозні особи, які скористаються своєю участю в РГК для дискредитації роботу антикорупційного Бюро?

Минулий рік для існування НАБУ став переломним, адже за всі роки Незалежності України вперше правоохоронний орган нашої держави зміг розпочати відкрите протистояння з топ-чиновниками рівня Онищенка/Насірова/Мартиненка, підозрюваних в корупції.

І чи побачимо ми в наступному році подібного рівня держслужбовців знову на лаві підсудних за скоєні ними злочини, залежить в тому числі і від якісного складу Ради громадського контролю НАБУ, члени якої входять до конкурсних, дисциплінарних комісій Бюро, тим самим безпосередньо впливаючи на його кадрову політику, а значить, і на ефективність боротьби з топ-корупцією в нашій державі.

За свою коротку історію НАБУ вже встигло "заробити" чимало ворогів серед політичної "еліти" України, яка в різні способи намагається взяти Бюро під контроль: змінами до законопроектів, втручанням у підслідність, махінаціями з призначенням незалежних аудиторів НАБУ, чи проштовхуванням "своїх" людей в склад членів Ради громконтролю.

 

Як приклад, короткий аналіз з подібними кандидатами опублікувала УП під назвою "Хто рветься контролювати НАБУ?".

Зокрема, серед кандидатів до нового складу РГК були виявлені особи, наближені до команди Миколи Мартиненка, адвокати, що захищають фігурантів Онищенка по "газовій справі", екс-співробітники СБУ, МВС, екс-податківці тощо. Тобто зараз існує реальна загроза реваншу зі сторони корупціонерів, які руками своїх маріонеток намагатимуться будь-яким чином дискредитувати НАБУ та перешкоджати його діяльності.

Щоб цього не допустити, ми також проаналізували всіх кандидатів до нового складу Ради громадського контролю і визначили для себе топ-15 претендентів, які за нашими оцінками заслуговують бути обраними до неї.

Проголосувати за новий склад РГК можна на сайті НАБУ за цим посиланням до 21:00 сьогоднішнього дня максимум за 15 конкурсантів одночасно, адже саме зі стількох осіб і формується майбутній склад Ради.

Детальніше щодо правил голосування

Олексій Гриценко, голова Ради громадського контролю при НАБУ у 2016-2017 рр., для УП

Теми: НАБУ
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Насіров обурився, що "негідники" з НАБУ заборонили йому їхати в США 31 травня 2017, 13:35
Ситник розкритикував процедуру призначення аудитора НАБУ у ВР 31 травня 2017, 13:03
Один день з Артемом Ситником. Як голова НАБУ полює на велику рибу 31 травня 2017, 12:00
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення

Колонки

Олексій Гриценко 15 контролерів для Ситника: кого варто підтримати в Раду громконтролю при НАБУ
Чому так важливо, щоб на третій рік її існування до Ради громадського контролю НАБУ не потрапили одіозні особи, які скористаються своєю участю в РГК для дискредитації роботу антикорупційного Бюро?
Андрій Герус Новий ріст ціни на електроенергію. У яких областях найвищі тарифи?
Регулятор знову підвищив ціну на електрику. Споживачам було б дешевше купувати її в Європі, проте в Україні імпорт закритий, а ринок монополізований.
Наталія Заболотна Проста росіянка Анна: гібридна війна триває на історичному фронті
Коли українці самі зрівняють із землею свої храми, фортеці, замки, музеї, пам’ятки історії та культурні центри, то триразовий російський тиран, задоволено посміхаючись, скаже вкотре занепокоєній Європі: "Ви ж бачите, це не країна, а просто територія".