Михайло Катрук Агов, державо! Коли уживане авто нарешті стане доступним? У парламенті припадають пилом законопроекти, які спрощують імпорт старих авто. Однак депутати не поспішають пересаджувати українців на нормальні машини.

Ольга Стефанишина Гальмо медреформи Судячи з того, що прямо у залі ВР, після наполегливих звернень Ольги Богомолець, законопроект 6327 був відправлений на доопрацювання в Комітет охорони здоров’я, нас всіх очікує рішучий бій. І ми маємо забрати у брехунів та популістів головне – наше здоров’я.

Юрій Панченко Квоти гинуть за метал: між Києвом та Брюсселем назріває гучний скандал Рік тому ЄС отримав чіткі гарантії від Петра Порошенка, що мита на металобрухт не продовжуватимуть. Саме цим пояснюється гостра реакція на ухвалений Радою законопроект №6382. ЄС вимагатиме від президента його ветування.