У парламенті припадають пилом законопроекти, які спрощують імпорт старих авто. Однак депутати не поспішають пересаджувати українців на нормальні машини.
Агов, державо! Коли уживане авто нарешті стане доступним?
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Вівторок, 13 червня 2017, 16:23
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