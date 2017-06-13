Агов, державо! Коли уживане авто нарешті стане доступним?

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Вівторок, 13 червня 2017, 16:23
Михайло Катрук
активіст громадської організації "Західноукраїнська асоціація власників транзитних авто"

Теми: авто
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