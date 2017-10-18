Чому чекати реформ від держави – це утопія

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Середа, 18 жовтня 2017, 17:30
Андрій Уманець
експерт з комунікації та роботи з інформаційним простором

Задавать тон в реформах может только государство и его институты – такова была фундаментальная ошибка многих реформаторских команд в 2015-2016 годах. Это касается самых разных реформаторских направлений – образования, медицины, судебной сферы, экономических преобразований, а также борьбы с коррупцией.

Из этого произрастало заблуждение, что двигать или "драйвить" реформы могут только серьёзные люди при власти. Или просто серьёзные люди с серьёзным влиянием, ресурсами и деньгами.

Именно поэтому во главу угла разных реформ были поставлены законодательный процесс, деятельность Кабмина и других органов власти, а также программа развития страны, созданная под эгидой президента Петра Порошенко.

А ведь сколько реформ месяцами простаивали из-за банального ожидания новых законов от Верховной Рады. При этом без всяких гарантий, что на практике эти законы будут реализованы должным образом и покажут оздоровительный результат.

А сколько реформ не находили практически никакого отклика у нашего общества, потому что их идейные основы искусственно формулировались в самых верхах нашей власти? Без привязки к реалиям страны, к острым проблемам общества и к коллективному мироощущению нашего народа.

А есть и такие реформы, которые государство просто не в силах осуществить. Например, реформу журналистики или реформу общественных организаций.

Без этих двух реформ невозможно гармонизировать и очистить информационное пространство нашей страны. В том числе – воспрепятствовать распространению недостоверной информации, а также огульных, предвзятых, несправедливых и тотально негативных оценок.

А ведь разгул таких оценок и такой информации в масштабах всего нашего общества – это гораздо более серьёзное препятствие для оздоровительных и действенных реформ, нежели отсутствие тех или иных законов.

Государство – это лишь частичный двигатель реформ. И при этом далеко не решающий именно в Украине, где многие граждане живут в противостоянии с государством и организовывают свою жизнь над законами, под законами или вообще в стороне от законов. В том числе – из-за противоречивости, неадекватности и даже вредоносности этих самых законов.

Решающий двигатель реформ в нашей стране – это каждый отдельно взятый человек.

К примеру, осуществить реформу здравоохранения сегодня возможно только в том случае, если миллионы наших граждан начнут изучать и внедрять в свою жизнь искусство быть здоровым.

Большинство врачей сегодня являются специалистами по лечению болезней – они в основной своей массе не являются специалистами по здоровью и мало что смыслят в этом. Поэтому концентрировать внимание реформы здравоохранения только на лекарствах, больницах, лечении болезней и государственных институтах – это путь в никуда и нулевая надежда на общественно значимый эффект.

Зато знания об искусстве быть здоровым сегодня открыты и доступны любому желающему – их можно хоть прямо сейчас осваивать и применять на практике.

То же самое касается и реформы образования. В современном мире такая реформа невозможна без точного определения и грамотного развития внутреннего потенциала каждого человека.

И тут совершенно всё равно, какими будут детсады и школы, как будут организованы высшее образование или научная деятельность. Если учителя не способны ещё до начала учебного процесса определить внутренний потенциал ребёнка и точный путь его развития, то любая образовательная модель не даст значимого результата.

А знания о том, как определить внутренний потенциал ребёнка и как его грамотно развивать, – тоже доступны любому желающему. Потому не нужно дожидаться результативных действий от государства – можно самому разобраться и дать ребёнку возможность развиваться без гадания на кофейной гуще и сообразно его индивидуальной внутренней природе. Благодаря этому миллионы наших сограждан способны дать оздоровительный импульс к реформе образования.

К сожалению, сегодня наше общество переполнено разочарованиями в реформах и неверием в их успешное осуществление – само слово "реформа" стало чуть ли не ругательным. Однако проблема не в реформах, а в том, что их ждали не с той стороны и искали в неверном направлении.

Реальные и действенные реформы сегодня действительно в руках каждого из нас. И ожидать, что кто-то за нас их сделает – это просто утопия.

Андрей Уманец, эксперт по коммуникации и работе с информационным пространством, специально для УП

Теми: реформи суспільство
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Колонки

Андрій Уманець Чому чекати реформ від держави – це утопія
Проблема не в реформах, а в тому, що їх чекали не з того боку і шукали в неправильному напрямку. Вирішальний двигун реформ у нашій країні – це кожна окрема людина. (рос.)
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