Записки лібертаріанця. Право на свою думку і збройне повстання

№ 3b – Билль о правах (продолжение)

Этой публикацией я продолжаю цикл "Записки либертарианца", посвященный вопросам конституционной реформы.

В записке № 1 были рассмотрены принципы создания государства гражданами на основе общественного договора. В записке № 2 предложен метод аналогии между государством и другими объединениями (ОСББ, корпорацией).

Записка № 3 посвящена Биллю о правах, и в ее первой части я писал о том, зачем он нужен, откуда у нас возникают права [спойлер: не по милости государства], а также изложил свое понимание права на жизнь, здоровье и права собственности.

Во второй части предлагаю рассмотреть еще ряд прав, которые обычно прописаны в современных конституциях.

Право на распространение информации, мнений и взглядов. В основе этого права лежит свобода, зачастую называемая свободой слова, хотя печатное или устное слово – это всего лишь один из возможных носителей информации.

Информация же включает в себя идеи, концепции, теории, религии. Если у вас есть информация, которая либо принадлежит вам, либо принадлежит обществу (то есть является публичным достоянием, public domain), то никто не может запретить вам ее распространять. А если вы являетесь собственником информации, то еще и в той форме и на тех условиях, которые вы определяете.

Следствием этого является полный запрет цензуры, запрет обязательной регистрации или получения разрешения на организацию средств массовой информации, издательств, типографий, радиостанций, телеканалов и тому подобное. Не следует забывать, что свобода связана с ответственностью – распространитель информации полностью отвечает как за законность обладания ей, так и за достоверность и тому подобное.

Не следует забывать и о том, что нельзя злоупотреблять этой свободой для ущемления свободы других лиц. Например, вы не можете публично исповедовать религию, которая призывает убивать других людей, или быть адептом идеологии, которая призывает лишать людей собственности.

В частности, под запретом должно быть публичное распространение социалистических идей, поскольку они даже в теории связаны с ущемлением права собственности, а на практике победа социалистов Ленина, Муссолини, Сталина, Гитлера, Пол Пота, Кастро, Чавеса привела к нарушению права на жизнь и здоровье миллионов людей.

В конституциях многих стран упомянута свобода совести, которая трактуется как право исповедовать любую религию (хотя, с моей точки зрения, религия и совесть – вещи разные). Тем не менее, религия, вернее религиозное мировоззрение – это лишь частный случай мировоззрения, наряду с различными философскими, научными мировоззрениями.

Само по себе, мировоззрение, пока оно не выходит за пределы головы человека, вообще не поддается какому-либо воздействию государства, так как последнее может регулировать лишь социальные (межличностные) взаимодействия. Собственно, защитить от вмешательства государства любые такие взаимодействия и представляется целесообразным.

Сформулировать соответствующее право в Конституции можно было бы примерно так: "Ніхто не може бути всупереч власній волі обмежений у розповсюдженні інформації, висловлюванні поглядів і думок, за винятком випадків, коли така інформація, погляди чи думки порушують законні права чи свободи інших осіб".

Заметим, что распространение информации, на которую лицо не имеет права собственности, очевидно, нарушает права ее законного собственника.

Право на перемещение и собрания. Следующий набор прав и свобод связан с физическим перемещением людей и ограничениями по этому поводу. Одно из таких прав – свободно перемещаться и выбирать место жительства – было в течение многих лет ограничено для ряда подданных Российской империи (пресловутая черта оседлости) и граждан СССР (101-й километр, институт прописки, закрытые города).

Если посмотреть на аналогию между государством и ОСББ, то все, что не является частной собственностью – это общественные места, аналоги мест общего пользования, таких как лестничные клетки, холлы, чердаки и подвалы в доме, и, разумеется, совладельцы дома имеют по определению полное право свободного доступа к таким местам.

Так и в государстве – все, что не является частной собственностью, должно быть доступно для свободного перемещения граждан. В основе этого права лежит свобода передвижения, которая ограничена лишь свободой частной собственности других людей.

Теперь рассмотрим следующий пример – вы как гражданин, то есть совладелец, Украины имеете полное право прийти в такое общественное место, как Майдан Независимости. И другие граждане такое право также имеют. Если ряд граждан это право реализуют одновременно, то они вместе соберутся на Майдане в одно и то же время.

Из этого следует, что свобода передвижения ведет также и к праву граждан на собрания. Это право не может быть ограничено государством. Другое дело, что такие собрания не могут ущемлять права и свободы других лиц. Например, митинг на Майдане может ущемить право других людей передвигаться по улице Крещатик.

Поэтому необходимо соизмерять свои права и свободы с правами и свободами других – если 100 человек захотят перекрыть трассу, по которой проезжает 10 тысяч человек, то это вряд ли допустимо.

Но если 300 тысяч человек хотят собраться и провести митинг на Майдане, то вполне возможно на это время перекрыть проезжую часть, однако следует заранее предупредить о временном перекрытии проезда.

Сформулировать это право можно, например, следующим образом: "Ніхто не може бути обмежений у праві пересуватися чи збиратися будь-де у межах суспільної власності, якщо це не утискає законні права та свободи інших осіб".

Право на труд. Когда говорят про это право, то зачастую имеют в виду право на обеспечение работой или, переформулировав его, обязанность государства найти работу для всех граждан. Исходя из свободы деятельности, которая лежит в его основе, соответствующее право заключается не в принудительном обеспечении всех работой, а в том, что каждый волен сам находить себе занятие или не находить такового.

Не хочет человек работать – его право. Хочет человек работать на себя – как самозанятое лицо, как собственник бизнеса – его право. А хочет работать на других, в том числе на государство – тоже его право (равно как и право работодателя брать или не брать сотрудника на работу, в том числе без пояснения причин).

Это право, по сути, является аналогом права на здоровье и формулируется подобным образом: "Ніхто не може всупереч власній волі бути примушений займатися деякою діяльністю чи обмежений у діяльності, за винятком випадків, коли така діяльність може порушити права та свободи інших осіб".

Оговорка в конце фразы важна, так как есть виды деятельности, доступ к которым может быть ограничен – например, для занятия врачебной практикой могут быть введены ограничения по образованию и опыту работы, поскольку этот вид деятельности может нарушить право пациентов врача на здоровье.

Вообще, можно было бы сформулировать более общее право – право на деятельность. Ведь труд – это лишь частный случай деятельности.

Мысль о том, что человек волен делать все, что он хочет, если это только не ущемляет права и свободы других лиц – это фундаментальная либертарианская идея. Она пока не нашла понимания у многих наших соотечественников. Например, занятие предпринимательской деятельностью у нас требует государственной регистрации и даже есть понятие "незаконной предпринимательской деятельности".

Исходя из либертарианских идей, это нонсенс – предпринимательская деятельность является частным случаем деятельности вообще, и граждане при создании государства никак это право не делегировали. Поэтому государство не имеет права регулировать, лицензировать или контролировать предпринимательскую, равно как и любую другую, деятельность.

Каждый может заниматься индивидуальным предпринимательством без государственной регистрации, за исключением случаев, когда такая деятельность может ущемить права и свободы других лиц – тогда регулирование путем государственного лицензирования допустимо.

Право на образование. Образование, как и здравоохранение – это общие обозначения ряда профессиональных услуг, таких как обучение, предоставление доступа к источникам знаний, проверка знаний.

Формулировать в конституции право на получение какого-то подмножества профессиональных услуг – это полнейший нонсенс. Для реализации самостоятельного обучения достаточно права на распространение информации, мнений и взглядов – это и есть источник знаний.

А помочь ориентироваться в море знаний могут профессиональные участники рынка образовательных услуг, у которых есть право на деятельность – если у людей есть потребность учиться, подкрепленная материальными средствами, то всегда возникает рынок. И на этом рынке имеют право работать любые участники – учителя, профессора, учебные заведения, центры сертификации, курсы повышения квалификации.

Поэтому прав и свобод, о которых было сказано выше, вполне достаточно, и отдельного права на образование не требуется.

Право на хранение и ношение оружия. Это, пожалуй, наиболее противоречивое право, которое вызывает массу споров и разногласий. Давайте применим к нему наш метод.

Оружие – это частный случай собственности. Поэтому никакой отдельной свободы – а, следовательно, и отдельного права на оружие – нет и быть не может. Применяется к нему та же свобода владеть собственностью, о которой говорилось выше. Нельзя эту общую свободу собственности вот так взять и ограничить.

Может возникнуть возражение, что оружие, хотя и собственность, но создает угрозу жизни и здоровью других людей. Это правда. Но есть целый ряд предметов собственности, которые такую угрозу создают – например, в автомобильных авариях гибнет больше людей, чем в вооруженных столкновениях. Так что, запретить автомобили?

Нет, существует способ разрешения данной правовой коллизии – лицензирование права на управление автомобилем.

По аналогии, необходимо принять меры для уменьшения опасности, которую владение оружием создает для других лиц – ввести правила обращения и хранения оружия, обязательное обучение владельцев и проверку их психического состояния. Ведь опасность создает не само оружие, а его злонамеренное применение.

Ни запрещать оружие, ни вводить специальные конституционные права применительно к оружию не нужно – оружием можно владеть на тех же основаниях, что и любой другой собственностью. Его можно покупать и продавать, хранить и использовать, неся полную ответственность за последствия такового.

Право на восстание. Это право можно еще назвать правом на вооруженное восстание, правом на неповиновение или на сопротивление государству. Хотя, разумеется, такая постановка вопроса возможна лишь в концепции суверена-монарха и его подданных, но не в концепции свободных граждан и подчиненного им государства.

Граждане и так имеют все права и свободы и ограничены лишь в том, что они сами и по своей воле делегировали государству.

А в случае, когда государство, а правильнее сказать – определенные его должностные лица, узурпируют власть и присваивают себе полномочия, которые граждане им не делегировали, то говорить следует не о бунте или восстании, а о восстановлении законности.

И прописывать это следует не в Билле о правах, а в положениях об учреждении государства и делегировании ему определенных полномочий, например, таким образом: "У разі, коли будь-які органи чи посадові особи держави перевищують надані їм цією Конституцією повноваження чи порушують права громадян, народ має повне, беззаперечне та необмежене право відстоювати свою свободу, в тому числі зі зброєю в руках".

Валентин Хохлов, общественное объединение "Украинская альтернатива", специально для УП