Записки лібертаріанця. Громадянство

№ 4 – Вопросы гражданства

Эта статья продолжает цикл "Записки либертарианца", посвященный вопросам конституционной реформы.

Напомню, в записке № 1 была высказана мысль о том, что граждане первичны, а государство – вторично. В то же время, в ряде государств вопросы гражданства регулируются на уровне законодательства, а в некоторых – предоставление или лишение гражданства даже осуществляется органами исполнительной власти.

Есть применить метод аналогии, предложенный в записке №2, то эта ситуация подобна тому, как если бы совет директоров или топ-менеджмент корпорации предоставлял или лишал акционеров права собственности на их акции, а правление ОСББ – права собственности жильцов на принадлежащие им квартиры.

Данный нонсенс в вопросах гражданства имеет корни в отношениях суверена и подданного в монархической Европе – в те времена источником права был суверен, и он или она принимали в свое подданство по своей воле.

После того, как государство de facto заменило монарха в роли суверена (хотя номинально сувереном, конечно же, является народ), произошло механическое перенесение такого формата взаимоотношений в части гражданства – государство принимает граждан в свое подданство.

По сути, это полная ерунда, так как само же государство учреждается гражданами, а значит – оно не может, в общем случае, решать вопросы гражданства.

Обычный путь приобретения гражданства – и ничего нового я здесь не открываю – это путь наследования гражданству своих родителей.

Приобретение гражданства путем натурализации представляется мне крайне сомнительным. Это как если бы человек, который 5 лет снимал квартиру (и все эти годы хорошо себя вел, не грубил соседям, платил арендную плату) по истечении этих лет получал в собственность какое-то помещение в доме и становился уже не арендатором, но совладельцем.

Или если бы сотрудник, который 10 лет работал на какую-то корпорацию, получал бы автоматически пакет ее акций. Хотя, как раз в случае корпораций иногда практикуется предоставление акций как бонуса за определенные достижения. Соответственно, не исключаю возможности предоставления гражданства за заслуги, но это должно быть сделано именно в виде исключения, а не автоматически.

Говоря о Конституции, вопросы приобретения гражданства в ней можно было бы прописать по тем же причинам, которые обсуждались в записке №3, посвященной Биллю о правах, – чтобы лишить государство соблазна регулировать сферу, на которую оно, как показано выше, не имеет полномочий.

Соответствующая статья Конституции должна определять обычный способ приобретения гражданства – по праву рождения – и давать возможность представительному органу предоставлять в исключительных случаях гражданство своим решением, обосновывая его. Например, может быть дана такая формулировка:

"Громадянство України набувається:

– дитиною, що народжена на території України та батьками якої є громадяни України – автоматично,

– дитиною, що народжена на території України та одним з батьків якої є громадянин України – автоматично, окрім випадків відмови обох батьків від набуття дитиною громадянства України,

– дитиною, що народжена поза територією України та батьками якої є громадяни України – за заявою обох батьків до компетентних органів України про бажання отримати для дитини громадянство України та відсутність у неї громадянства інших країн,

– дитиною, що народжена та провела більшу частину життя на території України, але не набула громадянства при народженні – за заявою такої особи після досягнення повноліття,

– іншими особами – у виключних випадках постановою Верховної Ради України за заслуги перед народом України або з обґрунтуванням користі для народу України".

Гораздо более простым представляется вопрос утраты гражданства. Так, акционерное общество не может лишить акционера его акций. И правление ОСББ не может лишить жильца права собственности на его или ее квартиру. А вправе ли они запретить акционеру продавать свои акции, либо собственнику – свою квартиру? Тоже не могут!

Так и государство не может ни лишить гражданина природного гражданства, ни запретить ему или ей добровольно отказаться от гражданства. Отношения гражданина с государством в этой связи односторонние – гражданин государству ничего не должен, кроме уплаты налогов. В том числе, не должен оставаться гражданином помимо своей воли.

Разумеется, всякие бюрократические уловки против отказа от гражданства, такие как заградительные пошлины или сложность процедуры, недопустимы – отказ от гражданства должен быть бесплатным и производиться просто по письменному заявлению.

Формулировка отказа от гражданства должна быть простой и прозрачной: "Громадянин України може у будь-який час безкоштовно відмовитися від громадянства України за власною заявою, поданою до компетентних органів держави".

Но, конечно же, отказавшись от гражданства, восстановить его будет непросто – по рождению уже не получится, остается лишь путь за заслуги, а их еще нужно доказать.

Единственный нюанс возникает в случае предоставления гражданства за заслуги. В отличие от природного гражданства, это гражданство может даваться на определенных условиях, и их нарушение может быть причиной отмены решения о предоставлении гражданства (есть аналогия с restricted stock – акциями, которые даются сотрудникам корпораций с определенными ограничениями).

Именно поэтому я так настаиваю на четкой формулировке заслуг или пользы, которую новый гражданин может принести народу Украины.

Например, если мы считаем, что нам принесет пользу человек, получивший образование в Гарварде, и предоставляем по его просьбе ему украинское гражданство, то единственным основанием лишения гражданства в этом случае будет фальшивый диплом Гарварда.

А не там поставленная запятая в анкете, нарушение правил дорожного движения или факт судебного преследования в Гондурасе не будут такими основаниями, поскольку не являлись существенными факторами предоставления гражданства.

Наконец, остается еще вопрос двойного гражданства. Это непростой вопрос. Есть ряд соображений в пользу невозможности двойного гражданства. Одно из них – какое из государств будет защищать интересы такого гражданина в случае нарушения его прав и свобод? А если у государств при этом разные представления о правах и свободах?

Эту коллизию можно разрешить, уравняв в правах и свободах граждан и неграждан. Для либертарианца очевидно – все базовые права равным образом распространяются на граждан и неграждан, а предоставление каких-либо социальных гарантий или помощи в либертарианской модели не предусмотрено. Государство – не нянька и не богадельня.

Второе соображение – соображение лояльности. Его корни растут из монархической Европы: нельзя было быть слугой двух господ, нельзя было быть и подданным двух суверенов.

Однако гражданин – не слуга государства, а его совладелец. Можно же быть совладельцем двух корпораций, даже конкурирующих (я могу купить акции и Coca-Cola, и PepsiCo); можно быть владельцем квартир в двух домах и членом двух ОСББ. Поэтому я не вижу сейчас непреодолимых преград в части двойного, тройного и так далее гражданства.

Государство должно равным образом защищать права и свободы всех граждан, лиц без гражданства и юридических лиц на своей территории, собирать с них за это одни и те же налоги, не оказывать никому из них никаких особых преференций и не создавать особых преград.

Возможно, в приведенных выше рассуждениях не учтены какие-то нюансы, поэтому вопрос о двойном гражданстве не является окончательно закрытым, но на сегодня именно такое его решение кажется наилучшим образом, соответствующим либертарианскому подходу.

Валентин Хохлов, общественное объединение "Украинская альтернатива", специально для УП