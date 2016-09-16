Данія не визнає вибори в Держдуму РФ, проведені в Криму

4224 перегляди
1
П'ятниця, 16 вересня 2016, 02:24

Данія не визнаватиме результатів російських парламентських виборів в окупованому Росією Криму.

Про це заявив міністр закордонних справ Данії Крістіан Йенсен, передає "Радіо Свобода".

"Ми не визнаємо результатів виборів на території незаконно анексованого Криму. Йдеться про окупацію частини української території, і ми вважаємо неприйнятною заяву Росії про те, що вибори там "вільні і чесні", - зазначив він.

У той же час міністр не дав чіткої відповіді на питання, чи може Данія в цілому не визнати результати виборів до Держдуми Росії з урахуванням того, що вони проходять у тому числі і в окупованому Криму.

"Ми маємо запитання до того, чи вибори в Росії в цілому вільні і чесні. Але що найголовніше – вибори у Криму неприйнятні. Крим – не частина Росії, Крим – це частина України", - сказав він, відповідаючи на питання.

Як відомо, 18 вересня відбудуться чергові вибори до російського парламенту – Державної думи.

При цьому вперше "вибори" пройдуть також у Криму: анексований півострів у Москві представлятимуть чотири депутати.

Теми: Данія Росія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.
По темі
ЄС готує програму з подолання корупції для України - глава МЗС Данії 16 вересня 2016, 00:21
Датська член журі Євробачення: моя помилка не змінила результат 17 травня 2016, 11:53
Датська член журі Євробачення невірно поставила оцінку за виступ Джамали - ЗМІ 16 травня 2016, 03:08
powered by lun.ua
Коментарі — 1
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 188.43.0.---Владимр Вялов16.09.2016 09:58
Россияне, особенно в Крыму очень огорчаться, это те кто знает что где то есть какая-то Дания.
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
МВФ визначив "маяки" для четвертого траншу Україні
Крім Жемчугова в суботу обміняють співробітника СБУ – ЗМІ
Порошенко анонсував початок великої приватизації наступного місяця
У Євросоюзі – за надання НАБУ права на самостійну "прослушку"
Усі новини
Театр

Меню на завтра. Нова британська драма на українських сценах

Татусевий першосвіт

Як народження доньки може змінити чоловіка