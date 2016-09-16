Данія не визнає вибори в Держдуму РФ, проведені в Криму

Данія не визнаватиме результатів російських парламентських виборів в окупованому Росією Криму.

Про це заявив міністр закордонних справ Данії Крістіан Йенсен, передає "Радіо Свобода".

"Ми не визнаємо результатів виборів на території незаконно анексованого Криму. Йдеться про окупацію частини української території, і ми вважаємо неприйнятною заяву Росії про те, що вибори там "вільні і чесні", - зазначив він.

У той же час міністр не дав чіткої відповіді на питання, чи може Данія в цілому не визнати результати виборів до Держдуми Росії з урахуванням того, що вони проходять у тому числі і в окупованому Криму.

"Ми маємо запитання до того, чи вибори в Росії в цілому вільні і чесні. Але що найголовніше – вибори у Криму неприйнятні. Крим – не частина Росії, Крим – це частина України", - сказав він, відповідаючи на питання.

Як відомо, 18 вересня відбудуться чергові вибори до російського парламенту – Державної думи.

При цьому вперше "вибори" пройдуть також у Криму: анексований півострів у Москві представлятимуть чотири депутати.