ГПУ: Латвія готова обговорити повернення конфіскованих 50 млн євро

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П'ятниця, 16 вересня 2016, 03:44

Генеральний прокурор Латвії заявив про готовність обговорити можливість повернення або розподілу коштів, конфіскованих з рахунків екс-чиновників часів Віктора Януковича.

Про це за результатами переговорів розповів заступник генерального прокурора України Євген Єнін в ефірі телеканалу 112, передає "УНІАН".

Латвійська сторона підтвердила, що ці гроші пов'язані з Україною. Для того, щоб почалися переговори, Україна повинна довести походження коштів і той факт, що вони набуті злочинним шляхом.

У прокуратурі Латвії запевнили, що готові співпрацювати з українськими правоохоронцями, щоб встановити належність фірм і рахунків, з яких стягнуто гроші, до українських чиновників.

Нагадаємо, 13 вересня суд Латвії конфіскував 50 млн євро на користь держави в справі про розкрадання з держбюджету України і легалізації коштів через латвійські банки.

Теми: Генпрокуратура Латвія
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