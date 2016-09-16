Україна не зробить кроку вперед, поки РФ не виконає зобов'язання – Порошенко

Президент Петро Порошенко наголошує, що без виконання Росією її частини зобов'язань по Мінських угодах Україна не зробить ані кроку вперед.

Про це Порошенко заявив на форумі YES у пятницю.

"Мене часто звинувачують, що українська сторона не просувається політичним шляхом Мінських переговорів. Ми вже перевернули справу. Жодного кроку вперед до того, як російська сторона не пройде власну відстань на шляху безпекових заходів", - наголосив Порошенко.

"Саме в галузі безпеки лежить ключ до мирного врегулювання на Донбасі. Ефективний підхід дуже простий – послідовність кроків на політичному і безпековому фронті", - підкреслив президент.

Порошенко оголосив головну вимогу до РФ на Донбасі:

"Наша вимога дуже проста – Росія має забезпечити стале перемир'я на Донбасі. Що означає російське перемир'я, проголошене без наших друзів і партнерів з Німеччини і Франції? Ми побачили за останню добу, коли нам обіцяли припинення вогню, а відбулося до 30 обстрілів, включно із мінометними", - зазначив Порошенко.

Він наголосив, що другою вимогою до РФ є припинення постачання зброї бойовикам – важка артилерія, танки, регулярні війська.

Також, за словами Порошенка, Росія має забезпечити повний доступ СММ ОБСЄ на усю окуповану територію Донбасу і Криму – це мандат ОБСЄ.

Також РФ має забезпечити повний доступ міжнародних спостерігачів на тимчасово неконторльовану частину кордону з РФ. "Це 409 км і 300 метрів неконтрольованої частини російсько-українського кордону. Якщо ми закриємо кордон, не буде конфлікту в Україні", - наголосив він.

Порошенко також наголосив, що РФ має вивести свої війська з території України, звільнити українських заручників та політичних в'язнів, в тому числі Сенцова, Кольченнка, Карпюка, Клиха і інших.

"Це те, чому опирається російська сторона, намагаючись довести, що Україна не виконує політичну частину Мінських домовленостей. На противагу Кремлю, Україна виконує свої зобов'язання", - підкреслив Порошенко.

Порошенко також наголосив, що обговорення питання виборів можливе лише після втілення політичних і безпекових чинників.

Українська правда