Україна не зробить кроку вперед, поки РФ не виконає зобов'язання – Порошенко

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П'ятниця, 16 вересня 2016, 10:29

Президент Петро Порошенко наголошує, що без виконання Росією її частини зобов'язань по Мінських угодах Україна не зробить ані кроку вперед.

Про це Порошенко заявив на форумі YES у пятницю.

"Мене часто звинувачують, що українська сторона не просувається політичним шляхом Мінських переговорів. Ми вже перевернули справу. Жодного кроку вперед до того, як російська сторона не пройде власну відстань на шляху безпекових заходів", - наголосив Порошенко.

"Саме в галузі безпеки лежить ключ до мирного врегулювання на Донбасі. Ефективний підхід дуже простий – послідовність кроків на політичному і безпековому фронті", - підкреслив президент.

Порошенко оголосив головну вимогу до РФ на Донбасі:

"Наша вимога дуже проста – Росія має забезпечити стале перемир'я на Донбасі. Що означає російське перемир'я, проголошене без наших друзів і партнерів з Німеччини і Франції? Ми побачили за останню добу, коли нам обіцяли припинення вогню, а відбулося до 30 обстрілів, включно із мінометними", - зазначив Порошенко.

Він наголосив, що другою вимогою до РФ є припинення постачання зброї бойовикам – важка артилерія, танки, регулярні війська.

Також, за словами Порошенка, Росія має забезпечити повний доступ СММ ОБСЄ на усю окуповану територію Донбасу і Криму – це мандат ОБСЄ.

Також РФ має забезпечити повний доступ міжнародних спостерігачів на тимчасово неконторльовану частину кордону з РФ.  "Це 409 км і 300 метрів неконтрольованої частини російсько-українського кордону. Якщо ми закриємо кордон, не буде конфлікту в Україні", - наголосив він.

Порошенко також наголосив, що РФ має вивести свої війська з території України, звільнити українських заручників та політичних в'язнів, в тому числі Сенцова, Кольченнка, Карпюка, Клиха і інших.

"Це те, чому опирається російська сторона, намагаючись довести, що Україна не виконує політичну частину Мінських домовленостей. На противагу Кремлю, Україна виконує свої зобов'язання", - підкреслив Порошенко.

Порошенко також наголосив, що обговорення питання виборів можливе лише після втілення політичних і безпекових чинників.

Українська правда

Теми: Мінські угоди Росія Донбас Порошенко
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Коментарі — 8
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IP: 91.124.232.---Либенчук Терен16.09.2016 14:53
Кацапи і підкацапники, що ви тут забули?
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IP: 185.41.42.---Игорь Красношлыков16.09.2016 12:45
А вот если выключить звук во время просмотра выступления П.А.П. и включить record vip house (к примеру), то можно улыбнуться и улучшить немного настроение. Так он забавно ручками машет во все стороны.
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IP: 178.92.156.---sensor+216.09.2016 12:35
Совершенно верно, Пётр Алексеевич.
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IP: 194.153.128.---serviks16.09.2016 11:34
Владимир Столбовой:
Украина будет делать шаги, на которые ей укажут западные "партнеры", которые дают в долг на обслуживание предыдущих долгов вне зависимости от пожеланий Порошенко. Слова президента - популизм для внутреннего потребления.
Может это отчасти и так, но зато украинцы могут переизбирать и говорить все что угодно про своих политиков, а вот россияне...
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IP: 77.222.145.---ReAlex16.09.2016 11:26
Петро Петренко:
А ЛДНР разве не представляют интересов России?
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